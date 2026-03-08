Испытанные на Украине системы должны помочь США в борьбе с дронами Ирана
Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток антидроновые системы Merops, прошедшие боевые испытания на Украине. Как предполагается, связано это с необходимостью борьбы с иранскими дронами, пишет западная пресса.
Иранские «Шахеды» стали большой неприятностью для антииранской коалиции. Относительно дешевые дроны наносят удары, для отражения которых приходится тратить дорогие зенитные ракеты. На этом фоне появилась информация, что принято решение перебросить на Ближний Восток некоторое количество систем борьбы с дронами Merops, прошедших испытания на Украине.
Небольшое количество комплексов отправляют из европейских запасов вместе с американским военным персоналом.
Вероятней всего, Украина предоставит инструкторов, Зеленский уже заявлял о том, что намерен отправить на Ближний Восток некие «расчеты ПВО». С большой вероятностью системы отправятся в Катар, судя по большому интересу к ним именно катарских чиновников.
Система Merops состоит из РЛС для обнаружения цели и дронов-перехватчиков AS3 Surveyor с заявленной скоростью полёта до 280 км/ч и функцией самостоятельного наведения на цель, помимо управления оператором.
