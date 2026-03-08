Испытанные на Украине системы должны помочь США в борьбе с дронами Ирана

Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток антидроновые системы Merops, прошедшие боевые испытания на Украине. Как предполагается, связано это с необходимостью борьбы с иранскими дронами, пишет западная пресса.

Иранские «Шахеды» стали большой неприятностью для антииранской коалиции. Относительно дешевые дроны наносят удары, для отражения которых приходится тратить дорогие зенитные ракеты. На этом фоне появилась информация, что принято решение перебросить на Ближний Восток некоторое количество систем борьбы с дронами Merops, прошедших испытания на Украине.



Небольшое количество комплексов отправляют из европейских запасов вместе с американским военным персоналом.


Вероятней всего, Украина предоставит инструкторов, Зеленский уже заявлял о том, что намерен отправить на Ближний Восток некие «расчеты ПВО». С большой вероятностью системы отправятся в Катар, судя по большому интересу к ним именно катарских чиновников.

Система Merops состоит из РЛС для обнаружения цели и дронов-перехватчиков AS3 Surveyor с заявленной скоростью полёта до 280 км/ч и функцией самостоятельного наведения на цель, помимо управления оператором.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +4
    Сегодня, 06:50
    Вот будет смешно если за «подгон» Зелей матрасникам «специалистов» - Иранцы расхреначат Банковую с половиной Кукуева впридачу.
    1. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +1
      Сегодня, 07:03
      Ну да. Теперь вся надежда токмо на Иран!…
    2. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 07:04
      Кому смешно, а кому и стыдно будет. Надеюсь.
      Алексей! hi
  2. smart fellow Звание
    smart fellow
    +2
    Сегодня, 07:05
    Так как курды заартачились, то теперь у Трампа остается только вариант постараться быстрее заключить мир на Украине, а всушников отправить в Ирак и Азербайджан воевать с иранцами. Украинский еврей Зеля уже предлагал сдавать всушников в аренду после подписания мирного договора и совсем не против чтобы украинцы защищали израильских евреев. Американцам по их планам затраты отобьются в будущем т.к. Иран имеет огромные запасы нефти и газа на каспийском шельфе которые еще не начали разрабатывать, а стоимость всех природных богатств Ирана оценили в $20 трлн - нефть и газ, $10 трлн - золото и др. полезные ископаемые.
    Вероятно и провокации Алиева имеют контекст в плане отобрать у Ирана часть каспийского шельфа т.к. Азербайджан сталкивается с падением добычи на ключевых старых месторождениях, а отказ ЕС от российской нефти открывает перед ним широкие горизонты.
  3. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 07:05
    некие «расчеты ПВО».

    Так тож гарны хлопцы на тачанках с кулемётами! Верное средство.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:17
      Цитата: роман66
      Так тож гарны хлопцы на тачанках с кулемётами! Верное средство.

      Да пусть отправляет! Нам меньше хлопот с ними будет.
  4. Висенте Звание
    Висенте
    +1
    Сегодня, 07:57
    Как так...Пэтриот в 404-й задействованы и вроде как даже попадают в Герани, американцы утверждают что в 90% случаев.Но Донии цена вопроса, цена вопроса...