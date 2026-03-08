«Мы уже победили»: Трампу не нужен британский авианосец на Ближнем Востоке

Британия опоздала с отправкой своей авианосной группы на Ближний Восток, заявил Дональд Трамп, комментируя планы Лондона присоединиться к антииранской коалиции. По словам американского лидера, «мы уже победили».

Соединенным Штатам на Ближнем Востоке не нужна помощь Великобритании, потому они, как оказывается, «уже победили». По словам Трампа, стремление Лондона отправить два авианосца в ближневосточный регион «похвально», но уже поздно, потому исход конфликта уже известен всем. Однако США запомнят, что Великобритания все же хотела помочь.



Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Это нормально, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны… Но мы будем помнить. Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили!


Ранее британская пресса сообщила, что Минобороны Соединенного королевства рассматривает вопрос отправки авианосца HMS Prince of Wales («Принц Уэльский»). Авианосная группа Королевского флота Великобритании должна была присоединиться к так называемой «коалиции Эпштейна», воюющей с Ираном. Однако технические проблемы авианосца делают это весьма проблематичным.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 07:17
    Трамп утверждает, что именно Иран устроил атаку на начальную школу для девочек на юге страны, где погибли более ста детей. «Судя по тому, что я видел, это сделал Иран».

    Также Трамп заявил, что у него нет данных о передаче Россией разведданных Ирану.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 07:33
      alexboguslavski
      Сегодня, 07:17
      Также Трамп заявил, что у него нет данных о передаче Россией разведданных Ирану.

      hi Несмотря на слова рыжего лохотронщика из Фашингтона, будем ожидать появления обделавшегося прынца и от лягушатников Шарля де Голля в Гибралтаре, очень много желающих пустить гадящих мелко бритов и лягушатников на дно Средиземного моря, только бы разведка не подвела.
      Кто сеет ветер, пожнёт бурю ( Ос 8:7 ).
      am
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 07:56
        Цитата: ZovSailor
        Несмотря на слова рыжего лохотронщика из Фашингтона,

        Всех достал этот Трамп, в чётные дни хочет мира, а в нечётные - войны.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 08:14
          Теренин
          Сегодня, 07:56
          Всех достал этот Трамп, в чётные дни хочет мира, а в нечётные - войны.

          hi Он продал свою душу дьяволу.
          Сатана здесь правит бал, а люди гибнут за металл. am
    2. Мячик Звание
      Мячик
      +2
      Сегодня, 08:05
      А что ещё остаётся делать деду Трампу, как ещё отмазывать от чудовищного преступления людоедский Израиль и фашиские США? Только нагло врать. Никто не удивлён, всё уже привыкли к циничному вранью Дони-Баклана.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 07:19
    Назло Трампу " уши отморозят"- пошлют авианосец ,за " ноздрю" притащат к Кипру.А Трамп вспомнил о французском авианосце у берегов Кипра ?
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:20
    Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили!

    А ревнивый Доня! Испугался что Британия все "лавры" себе припишет! wassat
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 08:07
      Так вна Украине бриты их опередили hi ...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 07:21
    ❝ Это нормально, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны… Но мы будем помнить. Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили! ❞ —

    — Ткнул «величайшего союзника» носом ...
  5. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +5
    Сегодня, 07:27
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ Это нормально, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны… Но мы будем помнить. Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили! ❞ —

    — Ткнул «величайшего союзника» носом ...

    Его ( Трампа) набор слов чем то мне напоминает Кличко.. laughing
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +1
      Сегодня, 08:11
      Ну у второго мозг ещё в юности отбили,а первый просто впал в детство. Диментий в сравнении с ним тихий был. Ушел молча в лес и ни каких проблем. laughing
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 07:33
    Мы уже победили

    Ну вот, Трамп еще одну войну остановил. Еще один шаг к Нобелевской премии мира.
    Вот только знает ли Иран, что его уже победили? И капитаны танкеров в Ормузском проливе...
  7. Raw238 Звание
    Raw238
    0
    Сегодня, 07:59
    Увы, его высочество! Но миротворец, должен быть один!
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 08:00
    Наверное Трампу англичане неприемлемый прайс-лист нарисовали. И в будущую долю хотят влезть. Но Трампа просто так не провести, он недвижимость на раз впаривал.
  9. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 08:00
    Да канечна зачем АУГ младшего брата когда свой с залива уже отогнали от греха подальше.А может от попадания иранских ПКР ?
  10. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 08:15
    Рыжий опускает всех направо-налево! Рядом с ним в даже Боря Джонсон, записной идиот, валяется в пыли !
  11. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 08:20
    «Мы уже победили»: Трампу не нужен британский авианосец на Ближнем Востоке

    Хм... Трамп не любит делится с лаврой победителя, и желает как можно скорее получит вожделённую нобелевскую премию официально.... Ну прям зависть гложет перед экс-президентом Барака Обамы....
    Нарцисс и хвастун, одним словом. Можно и крепкое словцо сказать, но увы, цензура не позволяет этого сделать.
  12. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:20
    По словам американского лидера, «мы уже победили».
    скромняга)) трамп... laughing