Неизвестное взрывное устройство сработало возле посольства США в Осло
Неизвестное взрывное устройство сработало возле входа в американское посольство в норвежском Осло, здание получило повреждения. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на полицию.
Начальник местной полиции Михаэль Деллемир подтверждает сам факт взрыва, но подробности привести отказался, заявив, что расследование только начинается. На данный момент полиция опрашивает свидетелей и ищет преступников, также проводится осмотр места происшествия. Улица Сёркедальсвейен, на которой расположено посольство США, перекрыта. Предварительно, пострадавших среди сотрудников посольства нет.
Местные жители сообщают, что над зданием американского посольства кружит вертолет, полиция использует служебных собак, а также дроны. О характере самого взрыва информация различается. По одним данным, он был довольно мощным, что «здания затряслись». По другим — «произошел хлопок». Также очевидцы сообщали об облаке дыма, образовавшемся после взрыва.
