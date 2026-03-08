Неизвестное взрывное устройство сработало возле посольства США в Осло

Неизвестное взрывное устройство сработало возле посольства США в Осло

Неизвестное взрывное устройство сработало возле входа в американское посольство в норвежском Осло, здание получило повреждения. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на полицию.

Начальник местной полиции Михаэль Деллемир подтверждает сам факт взрыва, но подробности привести отказался, заявив, что расследование только начинается. На данный момент полиция опрашивает свидетелей и ищет преступников, также проводится осмотр места происшествия. Улица Сёркедальсвейен, на которой расположено посольство США, перекрыта. Предварительно, пострадавших среди сотрудников посольства нет.



Мы не будем комментировать ничего, что касается характера повреждений, того, что взорвалось и тому подобного. За исключением того факта, что произошел взрыв. Причина, по которой мы пока не комментируем это, заключается в том, что расследование находится на самой ранней стадии.


Местные жители сообщают, что над зданием американского посольства кружит вертолет, полиция использует служебных собак, а также дроны. О характере самого взрыва информация различается. По одним данным, он был довольно мощным, что «здания затряслись». По другим — «произошел хлопок». Также очевидцы сообщали об облаке дыма, образовавшемся после взрыва.

  Теренин
    Теренин
    +1
    Сегодня, 07:44
    Странно request вроде посольства США везде любят
    Егоза
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:55
      Цитата: Теренин
      вроде посольства США везде любят

      Ой! Вы слово любят забыли в кавычки взять!! "любят" tongue
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:49
    ❝ Неизвестное взрывное устройство сработало возле входа в американское посольство в норвежском Осло ❞ —

    — Остальным американским посольствам приготовиться и ждать ...
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:51
    Началось...что тут сказать...любовные послания посольствам США по всему миру от благодарных поклонников. request
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 07:52
    В конечном итоге всё равно виновата будет Россия.

    oldzek
      oldzek
      0
      Сегодня, 08:03
      ну такова селяви,как говорят у них.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 08:05
    США пора начинать привыкать к всемирной любви.