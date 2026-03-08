Трамп назвал неуместным вопрос о возможной наземной операции против Ирана

То есть… Я не думаю, что это уместный вопрос. Знаете, я не собираюсь на него отвечать. Может ли такое быть? Возможно, по очень веской причине. Должна быть очень серьёзная причина. И я скажу так: если бы мы когда-нибудь это сделали, они были бы настолько разгромлены, что не смогли бы вести боевые действия на земле.

Белый дом рассматривает варианты наземной операции в Иране, но окончательного решения еще не принято. Сам Трамп отказывается предоставлять подробности журналистам.Президент США не исключил отправки американской армии на Ближний Восток для проведения наземной операции против Ирана, допустив, что будет произведен захват ядерных, а также нефтяных объектов. Однако вдаваться в какие-либо подробности он не стал, заявив, что если такое решение будет принято, то иранские силы «будут разгромлены».Про курдов Трамп заявил, что США и не собирались их привлекать к проведению наземной операции, мол, это не курды отказались, а американцы просто не предлагали, чтобы «не усложнять конфликт». Ранее руководство иракских курдов заявило, что отклонило предложение США.Также президент США пообещал вести войну против Ирана столько, сколько потребуется.