Иран атаковал крупнейший узел военной логистики США в регионе - базу Арифджан

Иранские медиа со ссылкой на Корпус стражей исламской революции сообщают о новом результативном ударе по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. В сообщении говорится о том, что нанесён удар по американским военнослужащим и технике США на базе Арифджан на территории Кувейта.

Из сводки:



Для поражения целей были использованы высокоточные ракеты.

Какие именно, не говорится.

Добавляется, что военной базе Соединённых Штатов нанесён значительный ущерб.

Напомним, что несколькими дням ранее Исламская Республика нанесла удары баллистическими ракетами «Хорремшехр-4» по топливному терминалу главной базы 5-го флота США в Бахрейне, а также по Тель-Авиву. Китайские репортёры сняли значительные разрушения в израильском городе в районе комплекса зданий министерства обороны.

Что известно о базе Арифджан?



Там помимо американских военных дислоцировались силы «коалиции», включая военнослужащих из Австралии, Британии, Польши. База использовалась как крупнейший логистический узел для подразделений армии США и контингентов их «союзников» в регионе Персидского залива. Если говорить об американских войсках, то там размещались подразделения 1-го командования обеспечения боевых действий, бригада обеспечения 3-й дивизии воздушно-десантных войск США, бригады обеспечения Нацгвардии США. Как видно, база Арифджан является, по сути, крупным региональным военным складом США и других стран, находящихся с Вашингтоном в перманентной коалиции.

В данный момент база объята пламенем.

Также поступает информация об ударе по отелю в Бахрейне, где, как заявляют иранские источники, были размещены американские военные, выведенные после удара с базы 5-го флота ВМС США в Манаме.

  Аркадий007
Сегодня, 08:47
    Аркадий007
    +20
    Сегодня, 08:47
    Не просто браво, а брависсимо иранцам.
    Ой как нам не хватает решительных и толковых начальников.
    lubesky
Сегодня, 08:56
      lubesky
      +19
      Сегодня, 08:56
      Цитата: Аркадий007
      Ой как нам не хватает решительных и толковых начальников


      Сама система отбора-выдвижения как бы не предусматривает прохождение толковых кандидатов! А если и проскальзывают - система их отторгает, как опасный вирус! am
      1. Комментарий был удален.
      Есаул
Сегодня, 09:39
        Есаул
        +9
        Сегодня, 09:39
        А если и проскальзывают - система их отторгает, как опасный вирус!

        Или фабрикует уголовные дела и показательно сажают в тюрьму за проявленную честность и порядочность. Потому что в честной и порядочной системе воровать не получится, поэтому это для них страшнее всего.
      Martin Porubcan
Сегодня, 11:18
        Martin Porubcan
        0
        Сегодня, 11:18
        Мы называем это системой, которая их проглатывает.
    Федор Соколов
Сегодня, 09:02
      Федор Соколов
      +12
      Сегодня, 09:02
      У нас так не будет! Потому как у членов нашего правительства до сих пор интересы завязаны исключительно на запад, там их близкие родственники и капиталы+ко всему у нас прямо в Кремле с 90-х засели сионисты, которые из кожи вон вылезут, а не позволят России твёрдо и бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы.
      Монтесума
Сегодня, 09:16
        Монтесума
        -6
        Сегодня, 09:16
        Цитата: Федор Соколов
        у нас прямо в Кремле с 90-х засели сионисты

        Спасибо за смелое разоблачение, но хотелось бы более конкретной информации об этих "сионистах, засевших в Кремле". Судя по вашей уверенности, вы располагаете точными данными о них и проводимой ими антигосударственной деятельности, можно ли ознакомиться подробней?
        советник 2 уровня
Сегодня, 09:23
          советник 2 уровня
          +7
          Сегодня, 09:23
          Цитата: Монтесума
          Спасибо за смелое разоблачение, но хотелось бы более конкретной информации об этих сионистах, засевших в Кремле. Судя по вашей уверенности, вы располагаете точными данными о них и проводимой ими антигосударственной деятельности, можно ли ознакомиться подробней?

          уверен, что если бы подобное написали про Т.Иванова до его ареста, Вы тоже сказали бы- нет конкретики, значит не ворует, а чистально кристый человек laughing Кстати, чтоб Вы в курсе были- гаишники тоже денег не берут, раз не посадили всех..
          Fitter65
Сегодня, 10:53
            Fitter65
            0
            Сегодня, 10:53
            Цитата: советник 2 уровня
            уверен, что если бы подобное написали про Т.Иванова до его ареста, Вы тоже сказали бы- нет конкретики, значит не ворует, а чистально кристый человек

            Но про него это ведь не писали?
            советник 2 уровня
Сегодня, 11:16
              советник 2 уровня
              0
              Сегодня, 11:16
              Цитата: Fitter65
              Но про него это ведь не писали?

              Но писали что, типа, куча воровства в МО.. конкретика на тот момент была? нет.. а воровство, как оказалось было.. да и вообще, что за тупое заявление- "докажи на форуме что он вор"? есть понятие объективный анализ, если, например, деньги выделяются, а результата нет-при наличии возможностей и финансирования, то есть воры.. это аксиома и доказывать ее незачем..
              Fitter65
Сегодня, 11:21
                Fitter65
                0
                Сегодня, 11:21
                Цитата: советник 2 уровня
                , что за тупое заявление- "докажи на форуме что он вор"?

                А что форум является у нас высшей судебной инстанцией? Согласно закона только по решению суда можно говорить, является преступником (вором) конкретный человек или нет. Во всех прочих случаях, это есть оскорбление чести и достоинства, с соответствующими последствиями.
                советник 2 уровня
Сегодня, 11:24
                  советник 2 уровня
                  0
                  Сегодня, 11:24
                  Цитата: Fitter65
                  А что форум является у нас высшей судебной инстанцией? Согласно закона только по решению суда можно говорить, является преступником (вором) конкретный человек или нет. Во всех прочих случаях, это есть оскорбление чести и достоинства, с соответствующими последствиями.

                  Цитата: советник 2 уровня
                  есть понятие объективный анализ, если, например, деньги выделяются, а результата нет-при наличии возможностей и финансирования, то есть воры.. это аксиома и доказывать ее незачем..

                  и да, это форум, поэтому после слов на нем никого не наказывают, и да, я согласен, что виновные - только по решению суда, но объективный анализ это не отменяет, тем более, что у нас не судебное заседание, чтобы руководствоваться исключительно нормами УПК и УК
          роман66
Сегодня, 10:54
            роман66
            0
            Сегодня, 10:54
            Сплюньте, коллега, кошмар на дорогах начнется
            советник 2 уровня
Сегодня, 11:18
              советник 2 уровня
              0
              Сегодня, 11:18
              Цитата: роман66
              Сплюньте, коллега, кошмар на дорогах начнется

              Да, Роман, чтото погорячился laughing
        Glock-17
Сегодня, 10:03
          Glock-17
          +5
          Сегодня, 10:03
          А Чубайс, который сознательно разваливал российскую экономику много лет прикрываясь борьбой с коммунизмом и которому беспрепятственно позволили выехать из страны это вам разве не аргумент?
        Факапыч
Сегодня, 10:19
          Факапыч
          +2
          Сегодня, 10:19
          Да не тратьте время для борьбы с этой антироссийской пропагандой. Ципсота и иностранные агенты гадости пишут, прикрываясь заботой о стране. Видно же сразу. Не сайт, какое то пристанище антирусских персонажей. Полить бы грязью нашу страну за копейку малую. даже коменты выдержаны все в одном стиле ("Не ударили ядерной бомбой по Лондону - значит измена и сионисты") .
          Fitter65
Сегодня, 10:57
            Fitter65
            0
            Сегодня, 10:57
            Цитата: Факапыч
            Да не тратьте время для борьбы с этой антироссийской пропагандой.

            Это очень хорошая возможность, здоровую критику российских властей, списать на антироссийскую пропаганду. Особенно любят этим пользоваться чиновники низового звена.
      Martin Porubcan
Сегодня, 11:22
        Martin Porubcan
        0
        Сегодня, 11:22
        У нас есть общие друзья, и Чешская Республика тоже любит сионистов гораздо больше, чем своих собственных граждан.
    FoBoss_VM
Сегодня, 09:32
      FoBoss_VM
      +5
      Сегодня, 09:32
      Точно так. И никто не заикается даже ни о какой 5 статье , не применчет ЯО. С самого начала надо было нанести удар нам по Жешуву , ну хотя бы для начала . Путин все боится , трусится лишний раз побеспокоить дорогих партнёров. А Иран вон не боится , и ничего
      Монтесума
Сегодня, 09:44
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 09:44
        Цитата: FoBoss_VM
        Точно так. И никто не заикается даже ни о какой 5 статье , не применчет ЯО. С самого начала надо было нанести удар нам по Жешуву , ну хотя бы для начала . Путин все боится , трусится лишний раз побеспокоить дорогих партнёров. А Иран вон не боится , и ничего

        А вы хоть раз сами прочитали в Уставе НАТО эту самую 5-ю статью, и связанную с ней 6-ю статью? Причём здесь страны на территории БВ, кто из них состоит в НАТО? Хватит уже панику и демагогию разводить
        Статья 5
        Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

        Статья 6
        В целях Статьи 5-й считается, что вооруженное нападение на одну или несколько Договаривающихся сторон включает в себя вооруженное нападение:

        на территорию любой из Договаривающихся сторон в Европе или Северной Америке, алжирские департаменты Франции , территорию Турции или острова, расположенные в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака и находящиеся под юрисдикцией какой-либо из Договаривающихся сторон        ;
        на вооруженные силы, суда или летательные аппараты какой-либо из Договаривающихся сторон, если эти вооруженные силы, суда или летательные аппараты находились на этих территориях, или над ними, или в другом районе Европы, или над ним, если на них или в нем на момент вступления в силу настоящего Договора размещались оккупационные силы какой-либо из Договаривающихся сторон, или в Средиземном море, или над ним, или в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака, или над ней.
        Аркадий007
Сегодня, 09:53
          Аркадий007
          0
          Сегодня, 09:53
          А если США нападают на другую страну и эта страна отвечает ответным ударом - это уже 5 статья.
          И что тогда?
          Я могу всё, а вы должны быть послушными.
    ZovSailor
Сегодня, 10:36
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 10:36
      Аркадий007
      Сегодня, 08:47
      Не просто браво, а брависсимо иранцам.
      Ой как нам не хватает решительных и толковых начальников.

      hi Идя навстречу пожеланиям форумчан ВО, представители ГШ и МО изучают опыт успешных БД ИРИ с целью их применения для освобождения исконно русских земель в бандерштате.
      Победы ВС РФ в СВО-КТО и иранскому народу в войне с сионистами и наглосаксами!.
      am
  Cartograf
Сегодня, 08:50
    Cartograf
    +3
    Сегодня, 08:50
    Как же далеко нашему президенту и его окружению до руководителей Ирана в части возмездия за атаку на страну.
  Ирек
Сегодня, 08:51
    Ирек
    +15
    Сегодня, 08:51
    Иран уже штук двадцать баз американских похерил , а у них всего пять гробов , у хохлоты что-ли научились.
    Joker62
Сегодня, 08:55
      Joker62
      +11
      Сегодня, 08:55
      Цитата: Ирек
      Иран уже штук двадцать баз американских похерил , а у них всего пять гробов , у хохлоты что-ли научились.

      Погибших больше, чем официально.
      Трампу не нужно иметь большие проблемы в виде погибших американцев перед промежуточными выборами.
    sdivt
Сегодня, 09:15
      sdivt
      +5
      Сегодня, 09:15
      Цитата: Ирек
      Иран уже штук двадцать баз американских похерил , а у них всего пять гробов

      кто и когда открыто рассказывал о своих боевых потерях во время самого конфликта?
      не припоминаю таких
      о потерях противника - без проблем, причем, не стесняясь, с приукрашиванием (чего их, басурманов, жалеть?)
      о своих, либо просто, скупое признание самого факта (да, потери есть), либо какие-то несуразные цифры, не выдерживающие никакой критики
    Metallurg_2
Сегодня, 09:32
      Metallurg_2
      -1
      Сегодня, 09:32
      Все по заветам Димы "Потерьнет" Тымчука.
    роман66
Сегодня, 10:53
      роман66
      0
      Сегодня, 10:53
      об ударе по отелю в Бахрейне, где, как заявляют иранские источники, были размещены американские военные

      Арабы - они тупые? Или настолько на кукане сидят. Гнали б ы их всех уже
  Добрый
Сегодня, 08:51
    Добрый
    +7
    Сегодня, 08:51
    Еще бы по опреснительным установкам израиля нанесли удар, пусть потом пресную водичку танкерами возят.
    Виктор Ленинградец
Сегодня, 08:55
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 08:55
      Вот этого я боюсь больше всего.
      Если будет нарушено "водное перемирие", то Иран потеряет больше. Ему воду привезти неоткуда и некуда. Тогда - миллионы опосредованных жертв.
      Аркадий007
Сегодня, 09:01
        Аркадий007
        -2
        Сегодня, 09:01
        Не понимаю что сдерживает на этот шаг после сегодняшней бомбардировки нефтехранилищ иранцев.
        Виктор Ленинградец
Сегодня, 09:12
          Виктор Ленинградец
          +5
          Сегодня, 09:12
          Себе дороже.
          Или "мы в рай попадём, а они просто сдохнут"?
          Иран ещё более зависим от воды, чем Израиль. Если будут уничтожены водохранилища, то управляемость общества в Иране будет утрачена. Жажда породит войну за глоток воды, а это - конец. В Китае американцами планируется обратный сценарий - с искусственным наводнением на густонаселённом Юге страны. Как побочные явления - крах системы здравоохранения и распространение эпидемий.
          FoBoss_VM
Сегодня, 09:33
            FoBoss_VM
            +1
            Сегодня, 09:33
            Зато Израиль очень зависим от электричества
            Виктор Ленинградец
Сегодня, 09:45
              Виктор Ленинградец
              +4
              Сегодня, 09:45
              Сам там не был, но коллега попал в ситуацию блэкаута в июне в Иерусалиме. Люди выбегали из номеров на улицу как тараканы, нет кондиционирования - нет жизни.
          Аркадий007
Сегодня, 09:44
            Аркадий007
            0
            Сегодня, 09:44
            Не вижу логики в ваших рассуждениях.
            Если у Израиля не станет воды, то и у Ирана закончится?
            А если Израиль уничтожит всю нефть у Ирана, у Израиля она тоже закончится?
            Виктор Ленинградец
Сегодня, 09:59
              Виктор Ленинградец
              +3
              Сегодня, 09:59
              В Иране страшный дефицит воды. Всё держится на имеющейся системе накопления запасов. В небе господствует вражеская авиация - один шаг до катастрофы.
              Что касается нефти - не так страшен черт, как его малюют. Есть стратегический запас. Однако у Ирана большие проблемы с генерацией электроэнергии - вот вынести генерацию вражеская авиация тоже может. Вообще война - это не футбольный матч, а огромная беда для населения. Если война затянется, то страдания народа Ирана умножатся, и неизвестно, где наступит предел.
              Россия своей хатаскрайней политикой наносит себе двойной вред:
              - предает своего, пусть очень своеобразного, но союзника;
              - порождает у агрессора чувство вседозволенности, поощряя подобные действия в дальнейшем.
              А можно было попробовать взять Иран под крыло, устроить Коалиции Эпштейна новый Вьетнам, а заодно навести порядок в Закавказье и Средней Азии.
              Аркадий007
Сегодня, 10:05
                Аркадий007
                +1
                Сегодня, 10:05
                Кто в Росси из министров будет брать под крыло чужие проблемы?
                Даже в ближайшей перспективе таких не видно.
                Тому пример подарков на 8 марта студентов в МГИМО.
    Konnick
Сегодня, 09:20
      Konnick
      0
      Сегодня, 09:20
      Цитата: Добрый
      Еще бы по опреснительным установкам израиля нанесли удар, пусть потом пресную водичку танкерами возят.

      Израиль отжал и теперь контролирует Голанские высоты, а это источники воды, треть всего водопотребления страны. Им проще без опреснителей теперь обойтись после победы радикальных исламистов в Сирии. Удар по опреснителям для Ирана будет более чувствителен
      Аркадий007
Сегодня, 09:47
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 09:47
        Война за Голаны собственно и ставила цель - добыча воды.
        Теперь стоит задача - оставить Иран без нефти.
        Если дальше жевать сопли, то можно вешать флаг Израиля и у нас в Крыму.
    Десница ока
Сегодня, 10:57
      Десница ока
      0
      Сегодня, 10:57
      пусть потом пресную водичку танкерами возят.

      через Ормузский пролив.... wassat
  Владимир Нижегородский
Сегодня, 09:01
    Владимир Нижегородский
    +3
    Сегодня, 09:01
    В целом Иран проредил базы неплохо.
    Но есть ещё у США и союзников по коалиции задор.
    Надо сбить его этот запал и спесь.
    Тут как всегда просто было бы всё, но не так быстро.
    Страны Ближнего Востока сами себя подставили разместив врагов всех нормальных людей.
    Сейчас не хватает решимости признать что Америка и сателлиты не нужны ни для какой защиты никакой.
    И показать янкесам и товарищам на дверь.
    Очень бы хотелось Китаю начать на Тайване решать, но видимо не сейчас.
    А так повеселее было бы амерам и товарищам по НАТЕ.
  Донна_Роза_дАльвадорес
Сегодня, 09:04
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +2
    Сегодня, 09:04
    Не только туда сегодня ночью прилетело от иранцев. Добивают базу в Бахрейне. "Пожар вспыхнул в результате атаки Ирана по одному из объектов в районе порта Салман в Бахрейне", сообщило МВД королевства.
    советник 2 уровня
Сегодня, 09:26
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 09:26
      Цитата: Донна_Роза_дАльвадорес
      Добивают базу в Бахрейне.

      что можно добивать на пустой базе? ангары? казармы? ВПП?
  Хамзат-41
Сегодня, 09:05
    Хамзат-41
    -6
    Сегодня, 09:05
    Какой смысл пулять по пустым базам? Они оттуда все вывезли!
    Монтесума
Сегодня, 09:24
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 09:24
      Цитата: Хамзат-41
      Какой смысл пулять по пустым базам? Они оттуда все вывезли!

      А что же там так хорошо горит, если всё вывезли? Иранцы не будут попусту тратить ракеты.
      rytik32
Сегодня, 10:54
        rytik32
        0
        Сегодня, 10:54
        Вчера фото пэтриота промелькнуло на фоне пожара на одной из баз.
  мерцание
Сегодня, 09:13
    мерцание
    0
    Сегодня, 09:13
    об ударе по отелю в Бахрейне, где, как заявляют иранские источники, были размещены американские военные, выведенные после удара с базы 5-го флота ВМС США в Манаме.

    Ну никак не удается п ин досам расслабиться, оттянуться, выпить виски, покурить кальян. request
  Горизонт
Сегодня, 09:15
    Горизонт
    -5
    Сегодня, 09:15
    То, что по американцам прилетает это замечательно. Но, при подобных прилетах жертв среди гражданских лиц наверняка не мало.
    По моему мнению бить нужно исключительно по военным объектам. Гостиницы и жилые дома, даже если они частично заселены американскими военными трогать нельзя!
  Старина Хэнк
Сегодня, 09:16
    Старина Хэнк
    +3
    Сегодня, 09:16
    Когнитивный диссонанс он такой:
    Трамп заявил, что у него нет данных о том, что Россия якобы предоставляет разведданные Ирану.
    И тут же:
    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон обращался к российским властям с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных для ударов по американским войскам.
    советник 2 уровня
Сегодня, 09:30
      советник 2 уровня
      +1
      Сегодня, 09:30
      Цитата: Старина Хэнк
      Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон обращался к российским властям с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных для ударов по американским войскам.

      абсолютно не так на пресс-конференции звучало.. было сказано "у нас есть информация, что возможно, Россия передает информацию и мы обратились чтобы не делали этого.. его спросили- есть доказательства, сказал нет" не смотрите ТВ, смотрите первоисточники..
      Старина Хэнк
Сегодня, 09:32
        Старина Хэнк
        0
        Сегодня, 09:32
        Ну конечно, информация есть, а доказательств нет.
        Когнитивный диссонанс он такой…
        советник 2 уровня
Сегодня, 09:34
          советник 2 уровня
          0
          Сегодня, 09:34
          согласен с Вами, но в то же время - данная инфа точно так же не может быть принятой, как достоверный факт передачи чего то Ирану.. не более чем звиздобольство hi
    Vulpes
Сегодня, 09:33
      Vulpes
      -2
      Сегодня, 09:33
      Круто звучит. Но при этом Вашингтон продолжает все Украине передавать. Но учитывая, что теперь Дмитриев всюду, я не удивлюсь положительному ответу из Кремля.
  Самый вежливый
Сегодня, 09:27
    Самый вежливый
    +2
    Сегодня, 09:27
    И никаких красных линий , видать персам красных фломастеров не завезли😁
  roosei
Сегодня, 09:43
    roosei
    +2
    Сегодня, 09:43
    Интересно, меня одного переполняет радость в связи с ударами Ирана по матрасникам?
  Schneeberg
Сегодня, 11:01
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:01
    Цитата: советник 2 уровня
    гаишники тоже денег не берут, раз не посадили всех..
    Посмеялся до слез! drinks
  AK-1945
Сегодня, 11:11
    AK-1945
    0
    Сегодня, 11:11
    Пусть сионисты умоются своей кровью. Их вседозволенность мнимая.