Иран атаковал крупнейший узел военной логистики США в регионе - базу Арифджан
Иранские медиа со ссылкой на Корпус стражей исламской революции сообщают о новом результативном ударе по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. В сообщении говорится о том, что нанесён удар по американским военнослужащим и технике США на базе Арифджан на территории Кувейта.
Из сводки:
Какие именно, не говорится.
Добавляется, что военной базе Соединённых Штатов нанесён значительный ущерб.
Напомним, что несколькими дням ранее Исламская Республика нанесла удары баллистическими ракетами «Хорремшехр-4» по топливному терминалу главной базы 5-го флота США в Бахрейне, а также по Тель-Авиву. Китайские репортёры сняли значительные разрушения в израильском городе в районе комплекса зданий министерства обороны.
Что известно о базе Арифджан?
Там помимо американских военных дислоцировались силы «коалиции», включая военнослужащих из Австралии, Британии, Польши. База использовалась как крупнейший логистический узел для подразделений армии США и контингентов их «союзников» в регионе Персидского залива. Если говорить об американских войсках, то там размещались подразделения 1-го командования обеспечения боевых действий, бригада обеспечения 3-й дивизии воздушно-десантных войск США, бригады обеспечения Нацгвардии США. Как видно, база Арифджан является, по сути, крупным региональным военным складом США и других стран, находящихся с Вашингтоном в перманентной коалиции.
В данный момент база объята пламенем.
Также поступает информация об ударе по отелю в Бахрейне, где, как заявляют иранские источники, были размещены американские военные, выведенные после удара с базы 5-го флота ВМС США в Манаме.
