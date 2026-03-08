До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против России. Нет движения по пакету помощи Украине в 90 миллиардов евро, хоть Европа и признает, что это для нас жизненно важно.

Зеленский снова раскритиковал Евросоюз за отсутствие продвижения в вопросе кредита для Украины. Также «нелегитимному» не нравится ситуация с новым пакетом санкций против России.У киевского клоуна уходит время, если до апреля он не получит кредит от ЕС, то денег у бандеровского режима не будет ни на что. Ни на армию, ни на зарплаты гражданским. Поэтому Зеленский паникует и судорожно пытается найти выход из этой ситуации. Основной инструмент, который у него еще остался, — это критика Евросоюза, который не может «приструнить» венгерского премьера Виктора Орбана, заблокировавшего выделение средств.А тут еще и 20-й пакет санкций против России Брюссель принять не может. «Нелегитимный» уверен, что как только новые санкции вступят в силу, так Россия сразу же войну проиграет. Причем санкции также блокирует Венгрия.Эксперты обращают внимание, что в последнее время Зеленский стал выглядеть гораздо хуже, да и поведение его изменилось. В Европе раздается все больше голосов за прекращение всяческой поддержки Украины именно из-за киевского клоуна.