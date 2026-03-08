Зеленский продолжает критиковать ЕС, а кредита и санкций против России так и нет
5 04817
Зеленский снова раскритиковал Евросоюз за отсутствие продвижения в вопросе кредита для Украины. Также «нелегитимному» не нравится ситуация с новым пакетом санкций против России.
У киевского клоуна уходит время, если до апреля он не получит кредит от ЕС, то денег у бандеровского режима не будет ни на что. Ни на армию, ни на зарплаты гражданским. Поэтому Зеленский паникует и судорожно пытается найти выход из этой ситуации. Основной инструмент, который у него еще остался, — это критика Евросоюза, который не может «приструнить» венгерского премьера Виктора Орбана, заблокировавшего выделение средств.
А тут еще и 20-й пакет санкций против России Брюссель принять не может. «Нелегитимный» уверен, что как только новые санкции вступят в силу, так Россия сразу же войну проиграет. Причем санкции также блокирует Венгрия.
До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против России. Нет движения по пакету помощи Украине в 90 миллиардов евро, хоть Европа и признает, что это для нас жизненно важно.
Эксперты обращают внимание, что в последнее время Зеленский стал выглядеть гораздо хуже, да и поведение его изменилось. В Европе раздается все больше голосов за прекращение всяческой поддержки Украины именно из-за киевского клоуна.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация