Зеленский продолжает критиковать ЕС, а кредита и санкций против России так и нет

5 048 17
Зеленский продолжает критиковать ЕС, а кредита и санкций против России так и нет

Зеленский снова раскритиковал Евросоюз за отсутствие продвижения в вопросе кредита для Украины. Также «нелегитимному» не нравится ситуация с новым пакетом санкций против России.

У киевского клоуна уходит время, если до апреля он не получит кредит от ЕС, то денег у бандеровского режима не будет ни на что. Ни на армию, ни на зарплаты гражданским. Поэтому Зеленский паникует и судорожно пытается найти выход из этой ситуации. Основной инструмент, который у него еще остался, — это критика Евросоюза, который не может «приструнить» венгерского премьера Виктора Орбана, заблокировавшего выделение средств.



А тут еще и 20-й пакет санкций против России Брюссель принять не может. «Нелегитимный» уверен, что как только новые санкции вступят в силу, так Россия сразу же войну проиграет. Причем санкции также блокирует Венгрия.

До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против России. Нет движения по пакету помощи Украине в 90 миллиардов евро, хоть Европа и признает, что это для нас жизненно важно.


Эксперты обращают внимание, что в последнее время Зеленский стал выглядеть гораздо хуже, да и поведение его изменилось. В Европе раздается все больше голосов за прекращение всяческой поддержки Украины именно из-за киевского клоуна.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 09:24
    Хахлы , вы чо с ним сделали , превратили милого еврейского мальчика в недоразумение.....
    1. Лена Петрова Звание
      Лена Петрова
      +6
      Сегодня, 09:30
      Переход от лёгких, к тяжёлым препаратам, не проходит бесследно. И заканчивается печально.
    2. solist2424 Звание
      solist2424
      +2
      Сегодня, 09:32
      То-то и оно, что не мальчик, полтинник скоро. Хотя дело, конечно, не в возрасте. Но лучше бы он продолжал людей смешить, а то теперь полмира с удовольствием придушили бы его.
      1. korwalol Звание
        korwalol
        0
        Сегодня, 11:13
        Пианист он отличный, Мацуев нервно курит в сторонке laughing
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 10:39
      -продолжает критиковать ЕС,
      От души, но не дипломатично...
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 11:19
        Основной инструмент, который у него еще остался,
        - жалобное нытье, Иран клятый, все ресурсы забрал
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:42
      Ирек
      Сегодня, 09:24
      Хахлы , вы чо с ним сделали , превратили милого еврейского мальчика в недоразумение.....

      hi Некому отмыть тэбло му дейроса, постирать потные от запаха майки да и электричества нэмае.
      angry
  2. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 09:34
    Куда ты лезешь, Воняев!(с)
  3. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +6
    Сегодня, 09:38
    Это всё трёп, болтовня. Оружие идёт на Украину потоком и деньги тоже только тайными каналами. Если бы остановили финансирование война бы закончилась на другой день. Если бы хлопцы узнали что у атамана нет золотого запаса они бы все мгновенно разбежались.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:20
      . Оружие идёт на Украину потоком

      А заткнуть этот поток - некому. Почему-то
  4. air wolf Звание
    air wolf
    0
    Сегодня, 09:42
    Странно, как так гей-запад не взлюбил зеленого гея recourse
    А как же, борьба любой ценой с русским миром🤔
  5. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +1
    Сегодня, 09:50
    А какой у Зеленского должен быть внешний вид? Как раз так и выглядит использованный презерватив. Сморщенный, грязный и никому не нужный
  6. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +2
    Сегодня, 10:03
    Большинство европейских граждан в ЕС против «займа»!
    Угрозы Зеленского в адрес Орбана фактически являются объявлением войны!

    Если Россия будет умна, она не будет поставлять газ или нефть коррумпированному ЕС. Азиаты скупают СПГ на Ближнем Востоке, лишая европейцев его. Танкеры с СПГ, направляющиеся в Европу, перенаправляются в Азию.

    Нет газа, нет нефти для коррумпированных — меньше дизельного топлива, меньше бензина!
    Нет дизельного топлива, нет грузовиков, доставляющих продукты в супермаркеты.
    Нет бензина для производства удобрений, нет сельского хозяйства. Нет сельского хозяйства, нет еды.

    Нет нефти, нет газа, нет промышленности. Отсутствие промышленности означает, например, отсутствие или очень малое производство вооружений!
    Война Байдена на Украине закончится через три-четыре месяца!
    Однако Орбана и Фицо абсолютно необходимо поддержать.

    Коррумпированный ЕС и Зеленский финансируют оппонентов Орбана на выборах в Венгрии!
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 10:10
    Пока Зеленский мечтает о санкциях против России, та наложила санкции на украинский Град. Жаль не Хаймарс или Вампир, но всё равно глаз радует.
    Так выглядит тотальная аннигиляция установки вместе с расчетом. Отработал "Князь Вандал Новгородский".

    https://ok.ru/video/12441232149120
  8. Висенте Звание
    Висенте
    +1
    Сегодня, 10:10
    Ну как это нет санкций.Москва ведь поддержала ваши санкции анонсировав прекращение продаж ЕС российских углеводородов вкупе с тем что делает с вами Иран.Будет очень весело, очень скоро...
  9. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 10:34
    Эксперты обращают внимание, что в последнее время Зеленский стал выглядеть гораздо хуже, да и поведение его изменилось
    Похоже, что из-за дефицита средств, нарик перешел с кокаина на фентанил.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:59
    Зеленский снова раскритиковал Евросоюз за отсутствие продвижения в вопросе кредита для Украины
    Его там ещё на ... не посылают?