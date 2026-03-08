Уиткофф «жёстко» просил Москву не передавать разведданные Ирану

Уиткофф «жёстко» просил Москву не передавать разведданные Ирану

Соединенные Штаты просили Россию не передавать Ирану разведданные для ударов по силам коалиции. Как заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, он лично и «жёстко» передал эту просьбу.

США не видят признаков передачи Ирану какой-либо разведывательной информации от России, хотя некоторые издания пытаются утверждать, что Москва якобы наводит иранские ракеты на американские военные объекты. В качестве «подтверждения» этой информации они приводят данные, что в этом году Иран стал точнее бить по целям, хотя разведывательных возможностей у него не прибавилось.



Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе. Я очень жёстко это сказал.


Дональд Трамп тоже сомневается, что Россия оказывает Ирану военную помощь. По его словам, даже если это и было бы правдой, то информация Ирану ничем не помогает, потому что «он проигрывает».

Мы не знаем, но у них это получается не очень хорошо. Если они и делают это, то это мало помогает. Если посмотреть на то, что произошло с Ираном за последнюю неделю, то если они получают информацию, она им мало помогает.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +50
    Сегодня, 09:48
    Мягко говоря, странная логика, США передают бандерлогам развединформацию и обеспечивают связь, а Россия не должна. Почему?
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +20
      Сегодня, 09:51
      Цитата: ТермиНахТер
      Почему?

      Потому что.
      1. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        +17
        Сегодня, 10:16
        Почему?


        Да по ряду признаков. Потому что это нас за СВО во всем мире обложили санкциями. Эти санкции нам вредят. Найдется в мире хоть кто-нибудь, кто осмелится наложить что-нибудь серьезное на США. Никто. Потому что США бомбят все что они считают нужным, включая руководство. Мы же во главе с гарантом либо кокетничаем, либо реально слабаки по сравнению с НАТО. Воюем как киска лапкой. Скорее сего слабаки. В этом-то причина.
        1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
          Дмитрий Михайлович Серегин
          +4
          Сегодня, 10:43
          Можно короче - кто сильный тот и прав.
        2. Mike777 Звание
          Mike777
          +2
          Сегодня, 11:08
          You perfectly said it all Russia is weak and not a very trusted Allie's, as long as Putin is in power, Russia will look weak with all its weapons, Russia allies are it's navy, Air Force and Army that couldn't defeat Ukraine for 4yrs, as long as you don't have trusted allies who believe in you, Washington draws dollars around to keep allies, ready to fight and die for them, long at Russia since 2022, none of its rubbish allies in rubbish CSTO, none provided even little military support unlike North Korea, but if you dare threaten US, 32 European nations are ready to die defending US, you know why, because the Russian leadership are very corrupt, is all about estate and yachts, the can't make real allies even CSTO countries are ready to dump Russia anytime and switch to Washington or Europe, you know why large corruptions with every official in Russia, embezzlement,
        3. Mitos Звание
          Mitos
          0
          Сегодня, 11:22
          Слабость в руководстве чувствуется и боятся они за своих детей, что учатся там забугром и при этом ненавидят нашу страну.
          Чего амеры так жестко говорят не передавать если это никак не помогает? Или тут скорее вопрос вот в чем, передают или нет это не важно, главное поднять вопрос что Россия плохая и помогает Ирану, правда это или нет не важно, заявили дальше хайли лайкли.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +3
      Сегодня, 09:58
      У американце логика отступает перед натиском их желаний.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +5
        Сегодня, 10:14
        Собственно, логика следует в русле их желаний
    3. sdivt Звание
      sdivt
      +4
      Сегодня, 10:01
      Цитата: ТермиНахТер
      Мягко говоря, странная логика, США передают бандерлогам развединформацию и обеспечивают связь, а Россия не должна. Почему?

      Обычная логика
      Точнее, обычная американская логика
      Если Америка ведёт боевые действия - это справедливая война. Её итоги - свобода и демократия очередным несчастным и угнетённым
      Если боевые действия ведет кто-то другой - это имперские замашки, нарушение прав человека и так далее, список на 100500 страниц

      Единственное, что меня удивляет в этой ситуации - то что американцы просят не передавать развединформацию
      Обычно они не просят, а требуют)
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +8
        Сегодня, 10:11
        То, что у матрасников - наглость второе счастье - это понятно. Непонятно, что намеки адресованы России. У Китая сейчас возможности гораздо шире, и скорее всего, их система "Яогань" задействована. Двойная выгода, во-первых матрасникам наносится ощутимый урон, во-вторых работоспособность системы проверяется в реальной боевой обстановке.
        1. sdivt Звание
          sdivt
          +1
          Сегодня, 10:19
          Цитата: ТермиНахТер
          Непонятно, что намеки адресованы России. У Китая сейчас возможности гораздо шире

          сложно судить о такой однобокой просьбе, именно России
          то, что помогают Ирану и Россия, и Китай, одновременно - почти уверен
          так почему же Уиткофф адресуется только России?
          как предположение - наше участие для них более прозрачно, чем китайское
          но это всего лишь предположение
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            +2
            Сегодня, 10:42
            Стив Уиткофф — американский предприниматель и политик, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку.
            Кто есть такой этот Уиткофф чтобы лично и «жёстко» передал эту просьбу России, без подписи?
            1. жарофф Звание
              жарофф
              +2
              Сегодня, 10:50
              Стёпа Витьков. Текст слишком короткий. Понятно
            2. sdivt Звание
              sdivt
              0
              Сегодня, 10:53
              Цитата: Аркадий007
              Кто есть такой этот Уиткофф чтобы лично и «жёстко» передал эту просьбу России

              просто, для информации
              за последний год (с марта 2025 по март 2026) Уиткофф шесть раз встречался с Путиным, по различным вопросам
              напомните мне, когда это вызывало у вас вопрос - а кто такой этот Уиткофф, почему он лезет к Путину, хотя его сфера - Ближний Восток?
        2. vitaliy20091959 Звание
          vitaliy20091959
          +6
          Сегодня, 10:24
          потому что с Китаем эти "жесткости" не проходят , в отличии от РФ
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            +1
            Сегодня, 10:39
            Сложный вопрос, но почему хотя бы не озвучить озабоченность?)))
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 10:33
        Цитата: sdivt
        Единственное, что меня удивляет в этой ситуации - то что американцы просят не передавать развединформацию
        Обычно они не просят, а требуют)

        В моём понимании -"решительно заявил" равно - "потребовал". Двуличная наглость америкосов уже стала привычной.
        ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что попросил российскую сторону не передавать разведданные Тегерану.
        "Я это решительно заявил", - сказал спецпосланник.
        1. sdivt Звание
          sdivt
          +1
          Сегодня, 11:01
          Цитата: Монтесума
          В моём понимании -"решительно заявил" равно - "потребовал"

          Согласен с вами!
          Но, как вы, наверняка понимаете, и этот Уиткофф, и любой другой, может вести себя, как угодно
          Весь вопрос только в последствиях
          Если наша сторона посчитает такой тон неуместным (или даже - оскорбительным) - Уиткофу будет на это указано, вплоть до запрета посещения страны. Это - последствия
          Если же наша сторона не найдет в такой постановке вопроса ничего предосудительного - то и последствий не будет
          Так что просто ждём, наблюдаем
          От наших с вами частных мнений тут ничего не зависит
      3. uralex Звание
        uralex
        0
        Сегодня, 11:15
        Обычно они не просят, а требуют
        "Жестко" просить - это и есть требовать.
    4. belost79 Звание
      belost79
      +22
      Сегодня, 10:08
      "Почему?"
      Потому что "элита" США не владеет недвижимостью в Москве на миллиарды долларов. Не хранит миллиарды в российских банках. Их дети не учатся в российских университетах. И американская "элита" не боится все это потерять. Вот почему.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +2
        Сегодня, 10:14
        Ну, мода на обучение детишек в Оксфорде и Гарварде, понемногу проходит. Да и уровень преподавания там уже подупал.
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 11:20
          Это Соловьев сказал? или Медведев? bully
    5. Ruswolf Звание
      Ruswolf
      +3
      Сегодня, 10:18
      Мягко говоря, странная логика, США передают бандерлогам развединформацию и обеспечивают связь, а Россия не должна. Почему?

      Потому, что Россия должна не данные передавать а корректировать прилёты.....
      Тогда, судя по заявлению Уиткоффа по развет данным, претензий к России не будет.
    6. Skameri
      Skameri
      -9
      Сегодня, 10:23
      Уровень познания геополитики комментаторов судя по всему как у пятилетних детей. Как можно постоянно находясь в теме всех новостей незнать ответ на вопрос почему им можно а нам нельзя? Может потому что они могут одной недружелюбной стране отправить томагавки и сотню ф 16 с тысячей Абрамсов, ну это так для начала. Или может потому что Иран сам 40 лет назад выбрал путь уничтожения Израиля, и из-за этого получил по полной?
    7. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:25
      ТермиНахТер
      Сегодня, 09:48
      Мягко говоря, странная логика, США передают бандерлогам развединформацию и обеспечивают связь, а Россия не должна. Почему?

      hi Непонятно, кто первоисточник таковой информации, которая свидетельствует, что сионисты передали Кремлю ультиматум не совершать никаких телодвижений и занимать очередь за Гренландией, страной кленового листа, гейропой, Венесуэлой, Кубой, ИРИ и далее по списку.
      Какие-то Дьяволы и шайтаны от глобалистов пытаются столкнуть ядрёные державы в смертельном Апокалипсисе, а самим переждать последствия в Новой Зеландии или стране кенгуру.
    8. lis-ik Звание
      lis-ik
      +5
      Сегодня, 10:32
      Цитата: ТермиНахТер
      Мягко говоря, странная логика, США передают бандерлогам развединформацию и обеспечивают связь, а Россия не должна. Почему?

      Потому что во всём мире уже прекрасно понимают, кто у власти в РФ, что им собственное благополучие дороже страны и народа. Почему бы не указать на место России при этом руководстве и жёстко не попросить? Прекрасно понимая, что прогнутся и всё исполнят. Вот в таком позоре нам выпало жить.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 10:47
        Цитата: lis-ik
        Потому что во всём мире уже прекрасно понимают, кто у власти в РФ, что им собственное благополучие дороже страны и народа.

        Ну да, именно ради собственного благополучия "власти в РФ" проводится политика, навлёкшая на РФ тысячи санкций Запада - возвращён Крым и начато СВО. И чего не сиделось спокойно? Качали бы нефть в ЕС, во всём легли под Америку, разрешили ЛГБТ, как все истинно демократические страны, так нет же, захотелось ещё большего благополучия. request
    9. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 10:51
      Потому, что "что положено Юпитеру,не положено быку..."А Юпитер правит миром.
    10. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      0
      Сегодня, 10:59
      Мягко говоря, странная логика...
      Здесь нет логики. Не получивший никакого внятного отпора, а потому вконец распоясавшийся хулиган творит беспредел игнорируя законы и правила. Он о них вспомнит получив по соплям и будет скулить, мол как же так? И эта пока ещё "жёсткая" просьба, возможно первая ласточка.
    11. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      -1
      Сегодня, 11:05
      Вы сами в этот бред верите? Какой то виткофф жестко попросил. Кто такой виткоф, чем он занимается? Какая взаимосвязь между разведкой и виткофом? Других способов кроме виткофа больше нет? Такое чувство что такая информация намеренно вбрасывается в инфополе что бы лишний раз унизить и взбудоражить умы населения.
    12. ZлоyКот Звание
      ZлоyКот
      0
      Сегодня, 11:20
      "Мягко говоря, странная логика"
      очень странная. значит, по ирану у вс рф разведданные есть, а по украине-нет.
      Почему?
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 09:48
    Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию


    Боже упаси. Россия Ирану ничего не передает. А про Китай речи не идет. lol
  3. zelivee Звание
    zelivee
    +6
    Сегодня, 09:50
    [quoteУиткофф «жёстко» просил Москву не передавать разведданные Ирану[/quote]

    Кремлю стоило попросить не передавать разведданые укрорейху.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 10:47
      Любезно попросить... feel ....
  4. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +14
    Сегодня, 09:50
    Тот случай когда я бы на месте РФ торжественно пообещал выполнить просьбу и продолжил делать то что делаю.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +5
      Сегодня, 09:56
      Вот именно. Если передаёшь данные, то говорить об этом не надо. И помогать Ирану можно и нужно, но знать об этом остальным ни к чему.
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +4
      Сегодня, 10:11
      Цитата: mad-max78
      Тот случай когда я бы на месте РФ торжественно пообещал выполнить просьбу и продолжил делать то что делаю.

      С чего бы вообще им что то обещать и отчитываться перед ними, это унижение.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:52
    Если посмотреть на то, что произошло с Ираном за последнюю неделю, то если они получают информацию, она им мало помогает ❞ —

    — Похоже, Трамп сам получает не всю информацию о ходе операции в Иране, и если даже он её получает в полном объёме, то, судя по его комментариям, она ему мало помогает ...
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 09:54
    Просто нет слов. Они себя считают богами?
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 09:59
      Они так воспитаны. .....................................
    2. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      0
      Сегодня, 10:23
      Тут важно кем они нас считают...
  7. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 09:54
    просили Россию не передавать Ирану разведданные для ударов по силам коалиции.

    А какой Иран? Силы коалиции сами ударили себя, согласно своим данным
  8. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +7
    Сегодня, 09:56
    Я очень жёстко это сказал.


    На жёстко нужно всегда отвечать мягко -

    Можно было просто ответить что Россия точно так же не передает Ирану разведданные как и СШП не передает их Украине
  9. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +8
    Сегодня, 09:57
    "Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе. Я очень жёстко это сказал". Вот она вся суть наглого юдоанглосаксонского мурла! США открыто воюет против РФ делясь разведданными с киевским режимом, поставляя практически всю номенклатуру своих вооружений, наводя всушные ракеты и беспилотники на российскую территорию, а взамен ещё чего там требуют от России. А я говорил Уиткоф с Кушнером прилетали в Москву по Иранскую душу, на украину им плевать, они требовали от Кремля невмешательства (полного нейтралитета), когда Израиль со штатами осуществят военную агрессию против Ирана.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +2
      Сегодня, 10:04
      И судя по заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: "Это не наша война" им это удалось.
  10. Victal Звание
    Victal
    +4
    Сегодня, 09:58
    США используют монгольскую тактику - строят глазки "мы не ваши враги" и уничтожают один за другим ваших союзников. Коль уже идет разговор о передаче ЯО Киеву, Россия просто обязана передать ЯО Ирану
    1. gribanow.c Звание
      gribanow.c
      +1
      Сегодня, 10:29
      Это лучше может сделать братский ему Пакистан
  11. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 09:59
    Уиткофф «жёстко» просил Москву не передавать разведданные Ирану

    Встречное предложение Уиткофф. Аналогичное . Отключить 404 от разведданных и целеуказания . Старлинк туда же. Слабо?
  12. Пленник Звание
    Пленник
    -1
    Сегодня, 10:03
    Выступает на публику, а за занавесом, к гадалке не ходи, разговор другой.
    - Уиткофф: "Не смейте, пожалуйста, передавать разведданные Тегерану".
    - Кремль:"Уиткофф, иди лесом до горы, пожалуйста и не путайся тут под ногами". sad
  13. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 10:03
    Точнее бьют может они радиомаячков понаставили вокруг американских баз. Это дешевле чем дорогущие системы наведения. Нам хорошо бы испытать гиперзвуковые ПКР по американскому флоту, в настоящих боевых условиях. И наше ПВО новейших модификаций тоже не мешало бы проверить. Вообще это наглость просить не передавать разведсведения Ирану. Сначала пусть перестанут Украине передавать разведсведения и наводить ракеты.
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:03
    Иранские хакеры подключились к разведбазе стран НАТО ,а мы тут причём ?
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:04
    Иранские хакеры подключились к разведбазе стран НАТО ,а мы тут причём ?
  16. Jovanni Звание
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 10:04
    Цитата: zelivee
    Кремлю стоило попросить не передавать разведданые укрорейху.

    Да, и очень жёстко! ещё четыре года назад...
    1. RuAbel Звание
      RuAbel
      0
      Сегодня, 10:35
      Так просил же, жёстче некуда! А то накажу так, говорил, как вас никто никогда не наказывал. И... не наказал( Теперь вот нас наказывают.
  17. Висенте Звание
    Висенте
    +1
    Сегодня, 10:07
    Так если вы, американцы действительно желаете прекратить точные удары по вам персов-чего проще прекратите представлять разведданные бандеровцам.Вы-ж не в детском садике
  18. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +1
    Сегодня, 10:08
    Я думаю, что любой гражданин моей страны, этого наглого деда посылает на три буквы.
  19. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 10:08
    А мы и не передаем и не будем передавать.Чесслово!)))))
    Как сша пообещали горбачеву не расширять нато.
  20. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 10:09
    Войны развязывают США и их приспешники.
    Они не Боги-они демоны войны, отступники от веры в создателя.
    Тот кто попытался стать Богом или противиться силе всевышнего всегда потерпит сокрушительное поражение.
    Примеров в истории России например полно-Гитлер решил стать выше создателя и был убит своими же методами и почитателями.
    В истории России многих Бог на место поставил, но есть ещё история человечества и там тоже много интересного было.
    Так что демоны США и НАТО будут повержены в Ад.
  21. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:11
    Брехня о " жёстком требовании " не передавать разведданные Ирану .Путин бы сразу понял что к чему - война против Ирана . bully
  22. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 10:11
    Сами хинзирам как передавали разведданные с вооружением и боеприпасами, так и передают, хотя официально из себя посредников в переговорах корчат.
  23. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 10:16
    Вроде как Трамп заявил, что он без пяти минут как победил, видать что-то не договаривает и от этого сильно пригорает. Почему нельзя передавать? И вообще, это говорю точно - китайцы нашептывают. Введите им пошлины на ввозимые трусы. Опять Россия виновата.
  24. eon eon Звание
    eon eon
    0
    Сегодня, 10:17
    мы передали Китаю, а что Китай с информацией, координатами, частотами делает- нам неведомо!) Ирану- ни,ни......
  25. rotfuks Звание
    rotfuks
    0
    Сегодня, 10:21
    Соединенные Штаты просили Россию не передавать Ирану разведданные для ударов по силам коалиции
    Удивляет что факт передачи разведданных нигде и ничем не подтвержден. Факт передачи разведданных это всего лишь догадки и предположения западных СМИ и некоторых экспертов. Но кое кто уже делает громкие заявления.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      -1
      Сегодня, 10:30
      Цитата: rotfuks
      Удивляет что факт передачи разведданных нигде и ничем не подтвержден.

      Так и и нас нет доказательств о передачи разведданных американцами ВСУ. Наша разведка могла бы постараться, а наши ВКС посадить какой-нибудь Рипер иди Глобал Хоук. И какие данные мы могли бы передать Ирану? Месторасположение стационарных объектов всем известно, а мобильные надо передавать в режиме реального времени. Предупреждение о авиационном налете? Мы и ближе не можем. И какие разведданные передают штаты ВСУ? Где расположен город Новороссийск? Или аэродромы? Движуху в небе в реальном времени, а смысл?
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 11:19
        Месторасположение стационарных объектов всем известно, а мобильные надо передавать в режиме реального времени.

        так, те же позиции ЗРК в том же Крыму, это не только те кого ловит ФСБ это еще БПЛА над Черным морем...
        а про Черноморский флот - вообще молчу...
  26. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 10:24
    Вот же лицемерные, попутавшие все берега т вари...
    А, если наши отнекиваются и заверяют Трампа, что не передают данные ( пусть даже и передают тайно), то такую позицию считаю ущербной и крайе неправильной, нелогичной... Ибо, на месте Путина, нужно было дони прямо заявить - " Вы развязали бойню на Украине, втянув нас в огромное кровопролитие, вы поставляете развед данные своим хунтенышам марионеткам, самые современные вооружения и тд., и мы, поэтому, будем делать то же самое, в отношении вас!". Вот так должен реагировать и отвечать лидер великой Державы, вражине. А не вот это вот все - "мы не поставляем и тп.".
    1. sergey822
      sergey822
      0
      Сегодня, 10:52
      а где вы увидели что Россия что то гворила про не предоставляем? вы это уже сами что ли додумываете? wassat
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 11:11
        А вы б глазки сначала протерли и хорошо прочитали, что мною было написано, то и не задавали бы тогда, неуместные вопросы...))) Вот что написано мной.., выделяю для особо одарённых.. -
        А, если наши отнекиваются и заверяют Трампа

        smile
  27. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 10:24
    А что так, с усраиной прекратили всю передачу?
  28. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 10:24
    А что так, с усраиной прекратили всю передачу?
  29. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 10:26
    Уиткофф «жёстко» просил Москву не передавать разведданные Ирану

    А то что? Ещё санкций наложите или заморозите замороженные российские миллиарды?
  30. krvl Звание
    krvl
    0
    Сегодня, 10:27
    Россияне обожают жесты доброй воли.
    Почему бы не сделать ЭТО в очередной раз?
  31. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 10:38
    Уиткофф «жёстко» просил Москву не передавать разведданные Ирану
    А то что?!
  32. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 10:39
    Наглость - второе счастье. А Украина - это другое? Или Дмитриев не жесткий?
  33. XYZ Звание
    XYZ
    0
    Сегодня, 10:40
    Если не дадим прямого и жесткого ответа, то никто не уважать, ни учитывать наши интересы точно не будет. Просто предложить то, что им наиболее понятно - сделку. Они не передают информацию Украине, а мы - Ирану. Вопрос только в контроле.
  34. ydjin Звание
    ydjin
    +1
    Сегодня, 10:43
    Простой ответ: - СыШиА иди на! laughing
  35. Висенте Звание
    Висенте
    +1
    Сегодня, 10:44
    Россия благодарит Уиткоффа за оставленный отзыв и оценку проделанной рабты.Мы и впредь будем повышать качество и ассортимент наших услуг
  36. G.M.V Звание
    G.M.V
    +1
    Сегодня, 10:50
    Да не вопрос! Как пожелаете господа властители мира! А после Ирана и Кубы вы обязательно приходите и к нам, выбирать президента для России и заключать всякие "сделки" во благо американского народа!
  37. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 10:55
    Борзота Американская , мы еще и Искандеры иранцам продадим.
  38. Рыжий А.П. Звание
    Рыжий А.П.
    0
    Сегодня, 10:55
    Пешки в расход идут. Синежелтые и зеленобелокрасные
  39. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:58
    Цитата: Victal
    Россия просто обязана передать ЯО Ирану
    Да хотя бы не ЯО, а простое вооружение
  40. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 11:01
    Улиткофф наверное очень жёстко передал Москве чтоб Москва не смела передать Тегерану точные координаты расположения Белого дома. . . soldier
  41. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    Сегодня, 11:03
    Я просто смеюсь в голос. То есть они передавали и передают разведданные какелам, а Россию просят не передавать? Это как вообще?))))) Они такие наглые или тупые? Или все вместе?
  42. bar Звание
    bar
    0
    Сегодня, 11:03
    Стив Уиткофф, он лично и «жёстко» передал эту просьбу.

    Кто бы ещё лично о жостко передал такую же "просьбу" США, в частности Маску.
  43. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    0
    Сегодня, 11:14
    Наглости и лицемерия америкосов границ нет .
  44. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 11:16
    Ещё один пример в копилку, почему с США нельзя иметь дел, до тех пор пока существует эта страна. Лицемерные лжецы. Поставляют разведданые Украине, дают доступ к спутниковой связи и занимаются поставками дальнобойных ракет. Американцам следует заткнуть свой лживый рот.
  45. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:16
    Уиткофф «жёстко» просил Москву не передавать разведданные Ирану

    в этом - весь дух "Анкориджа"...
  46. Алексей северянин Звание
    Алексей северянин
    0
    Сегодня, 11:18
    Америка под полным контролем сионистов. Кто такой Уиткоф? Кто такой Кушнер? Кто пресс-секретарь Трампа Ливитт? Да и специалист по закупкам Джош Грюнбаум - коротышка, приехавший третьим лицом к нам на переговоры вместе с Уиткофом и Кушнером? На мой взгляд, все они лоббисты интересов Израиля, а не Америки. Отсюда и возмущение Кушнера возможной передачей разведданных Ирану.
  47. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:21
    США это очень зомбированное государство как и Президент и Уиткофф-они могут нашим врагам помогать, а мы их не должны. Однако МИД никак не отвечает на такие заявления и это негативно сказывается в народе!
  48. Умптек Звание
    Умптек
    0
    Сегодня, 11:23
    Уиткофф- балабол. Его дело болтать и забалтывать. Этому он учит зятя Трампа Кушнера. Но у Кушнера это не получится убедительно забалтывать - не в коня корм. Уикоф также балтает на микрофон. Его "жёстко" надо делить на 100. Вероятно что-то блеял с мольбой, а потом на микрофон - рубашку на себе рвал, какой он герой был. Кто проверит? А никто, кроме наших, а наши будут молчать. Ибо те кто начинает постфактум что-то кому-то объяснять заведомо оправдываются, и значит не так убедительны. Нам это ни к чему. Пусть брешут. Для публичных пперепалок нужно готовится сейчас, подбирать понятные англоязычным унижающие их доводы, что они сами инициаторы и преступники, и получают сдачу сполна, что с нами не надо было по подлому, а теперь пока на публику не признают то-то и то-то мы будем не только, как они нацистам давать спутниковые данные и вести по координатам их ракеты и БПЛА, а и в скором времени мы тоже будем давать точно такие же данные дл ударов по целям на территории самих США. И только публичное покаяние и возмещение всего ущерба могут как то помочь Америке.