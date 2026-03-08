Уиткофф «жёстко» просил Москву не передавать разведданные Ирану

Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе. Я очень жёстко это сказал.

Мы не знаем, но у них это получается не очень хорошо. Если они и делают это, то это мало помогает. Если посмотреть на то, что произошло с Ираном за последнюю неделю, то если они получают информацию, она им мало помогает.