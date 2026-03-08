Уиткофф «жёстко» просил Москву не передавать разведданные Ирану
13 03790
Соединенные Штаты просили Россию не передавать Ирану разведданные для ударов по силам коалиции. Как заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, он лично и «жёстко» передал эту просьбу.
США не видят признаков передачи Ирану какой-либо разведывательной информации от России, хотя некоторые издания пытаются утверждать, что Москва якобы наводит иранские ракеты на американские военные объекты. В качестве «подтверждения» этой информации они приводят данные, что в этом году Иран стал точнее бить по целям, хотя разведывательных возможностей у него не прибавилось.
Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе. Я очень жёстко это сказал.
Дональд Трамп тоже сомневается, что Россия оказывает Ирану военную помощь. По его словам, даже если это и было бы правдой, то информация Ирану ничем не помогает, потому что «он проигрывает».
Мы не знаем, но у них это получается не очень хорошо. Если они и делают это, то это мало помогает. Если посмотреть на то, что произошло с Ираном за последнюю неделю, то если они получают информацию, она им мало помогает.
