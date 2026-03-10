«Похабный» Парижский мир
«Затопление кораблей Черноморского флота на Севастопольском рейде 11 сентября 1854 года. Художник Иван Владимиров
Парижский конгресс
Многосторонние международные переговоры с целью завершения Крымской войны, увенчавшиеся подписанием Парижского трактата, начались 13 (25) февраля 1856 года в столице Франции. В нём участвовали полномочные представители России, Франции, Англии, Австрии, Сардинии и Турции. Но главную роль играли французы, британцы и русские.
Как ранее отмечалось, французский император Наполеон III хотел завершить войну с Россией (Как Россию принуждали к унизительному Парижскому миру). Он в целом достиг своих целей: французское общество было отвлечено на внешний конфликт, чтобы взять реванш за 1812 и 1814 годы; Франция усилила свои политические и экономические позиции в Османской империи и заняла лидирующее место в континентальной Европе. Дальнейшая война укрепляла позиции только Британии, и Наполеон III не хотел «таскать каштаны из огня» для британцев.
Как и во время войн с Наполеоном, Франции нечего было делить с Россией. Все основные выгоды получала Британия, стравливавшая французов и русских.
С Англией дело обстояло иначе. Британский кабинет министров хотел продолжить войну, чтобы отбросить Россию от Чёрного и Балтийского морей, нанести русским стратегическое поражение. Однако, как убедился глава британского правительства Пальмерстон, Париж больше не хотел вести изматывающую, тяжелую войну и на конгрессе вёл гибкую политику.
Наполеон III не показывал дружеского расположения к России в беседах с русским посланником Алексеем Орловым. Но извлекал максимальную выгоду из своего положения. Все знали, что Англия одна продолжать войну не будет. А России придется уступить по всем пунктам, где есть согласие Франции и Британии. Зато по всем пунктам, где у французов и англичан нет согласия, русские посланники могут упорствовать. Большую помощь Орлову оказал опытный дипломат, посол России в Британии барон Филипп Бруннов.
Британские уполномоченные лорд Кларендон и Каули требовали уничтожить русские укрепления на Черноморским побережье. Французы на этом не настаивали. Поэтому Орлов отказывает наотрез. Британцы угрожают. Орлов снова отказывает. Австрийский посланник Буоль поддерживает позицию англичан. Орлов в третий раз отказывает. Официальный представитель и министр иностранных дел Франции, бывший председателем на Парижском конгрессе, граф Валевский поддерживает англичан и австрийцев. Но все знали, какова позиция Наполеона III, поэтому Орлов снова отказывает. В конце концов Россия смогла взять верх в этом вопросе.
По вопросу о нейтрализации Чёрного моря, запрещавшей всем черноморским державам иметь на Чёрном море военные флоты, Орлов также знал позицию французского монарха и уступил. Но когда англичане потребовали нейтрализацию также и Азовского моря, Орлов отказал.
Ставится вопрос о Молдавии и Валахии. Русские войска оставили эти княжества. Но государь Александр II не желает, чтобы их заняли австрийцы, так как это ухудшало военно-стратегические позиции России, и Венский двор получал подарок за свою враждебную позицию во время Крымской войны. Наполеон III также не хотел усиливать Австрийскую империю, отдавая ей Дунайские княжества. В итоге России пришлось уступить часть Южной Бессарабии, а Австрии оставить Молдавию и Валахию, на которые зарилась Вена. Австрийцы не получили плату за свою антироссийскую позицию.
Участники Парижской конференции. Французский художник Эдуард Луи Дюбюф
Мир
18 (30) марта 1856 года был подписан Парижский мирный договор. России пришлось вернуть Турции Карс, Баязет, Ардаган и другие завоевания на Кавказе; отказаться от протектората над Дунайскими княжествами и Сербией, отдать часть Бессарабии; дать согласие на нейтрализацию Чёрного моря, потеряв на нём флот.
Условия мира были тяжелыми, но они могли бить ещё хуже. Современники считали, что важную роль сыграла позиция Наполеона III, не желавшего продолжать войну и усиливать Британию. После подписания мира Франция взяла курс на сближение с Россией. Также на Европу огромное впечатление произвела оборона Севастополя. Британцы и французы просто уже не могли воевать и знали, что русская армия сохранила прежнюю боеспособность.
Османская империя мало что выиграла от войны. Вернула позиции на Кавказе, но войну, в сущности, проиграла. Турцию просто использовали как «болвана». Бывшая Блестящая Порта продолжала быстро деградировать, в её хозяйстве, торговле и финансах господствовали европейские великие державы. Турция превращалась в экономическую полуколонию Западной Европы, закабалённую французским и английским капиталом.
Правительство Николая I, проводя наступательную политику, не смогло решить основные стратегические, национальные задачи Российской империи. Россия имела все шансы в войнах 1828-1829 и 1853 гг. взять проливную зону – Босфор и Дарданеллы. Решить многовековую задачу России. Сделай это, и Россия выходила в Средиземное море как торговая и военная держава. Начала бы получать большие доходы от торговли на Юге.
Империя закрывала дорогу возможным вражеским флотам, которые хозяйничали на Чёрном море в Восточную, Первую мировую и Гражданскую войны. Чёрное море, как и в древние времена, снова бы стало Русским морем.
Также Россия, решительно разгромив Османскую империю, могла завершить объединение исторической Грузии и Армении под своим покровительством. Занять лидирующие позиции в Анталии и Персии, получая экономический выход в «тёплые моря».
Россия, вмешиваясь в европейские дела (Как Россия стала «жандармом Европы»), поддерживая нежизнеспособные режимы, как в Турции и Австрии, только ухудшала свои стратегические позиции. Всё это аукнулось самым негативным образом во время Крымской войны, когда Англия и Франция использовали Турцию и объединились, чтобы разбить русских.
Однако правительство Николая I почивало на лаврах прежних побед, верило «дружественным партнерам» в Вене, Берлине и Лондоне, в Священный союз. В итоге Петербург получил унизительное поражение.
Тогдашний коллективный Запад подготовился, бросил в бой паровые флоты, солдат с нарезными, дальнобойными винтовками. Петербург проспал новую военную революцию. Русские солдаты воевали со старыми гладкоствольными ружьями, нарезных штуцеров было мало. Черноморский флот, несмотря на первоклассную школу Лазарева, Нахимова и Корнилова, устарел и мог на равных биться только с османами. У России была лишь горстка колесных пароходофрегатов.
Русский генералитет в лице Паскевича, Горшкова и Меншикова показал себя косным, неспособным вести современную войну, утратившим морально-волевые качества. Это были уже военные бюрократы, а не полководцы. Инициатива была отдана неприятелю, части бросались в штыковые атаки, без координации, взаимодействия.
Итог – «похабный» мир. Россия проиграла репетицию мировой войны.
