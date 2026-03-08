Удары по нефтехранилищам и опреснителям воды переводят конфликт на новый уровень
Инфраструктурная война на Ближнем Востоке начинает расширяться, захватывая все больше объектов. Если ударами по нефтеперерабатывающим заводам и терминалам уже никого не удивишь, то теперь пошли атаки на воду. Точнее, на опреснительные установки, от которых зависит благополучие многих стран региона.
Бить по воде начала антииранская коалиция, накануне атаковав опреснительную установку на иранском острове Кешм. В ответ Иран ударил по опреснительной установке в Бахрейне, атаковав ее беспилотником. Говорить о том, что обе установки получили очень большие повреждения, пока не приходится, но стороны явно продемонстрировали, что намерения у них серьезные.
При этом стоит отметить, что часть стран региона без опреснителей воды долго не протянет. Например, тот же Катар 100% питьевой воды получает опреснением, Кувейт и Бахрейн — 90%, Оман чуть меньше — 86%, Саудовская Аравия — 70%. У Ирана с этим ситуация гораздо лучше, не считая южных регионов страны. Тем не менее 30% воды идет через опреснители.
Между тем США и Израиль начали бить по нефтехранилищам в Шахране, Фардисе и Карадже, хотя в первые дни операции от этого воздерживались. Таким образом, можно констатировать, что Вашингтон и Тель-Авив меняют тактику, пытаясь поразить критическую инфраструктуру Ирана. Конфликт переходит на новый уровень.
