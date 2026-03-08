Удары по нефтехранилищам и опреснителям воды переводят конфликт на новый уровень

3 728 16
Удары по нефтехранилищам и опреснителям воды переводят конфликт на новый уровень

Инфраструктурная война на Ближнем Востоке начинает расширяться, захватывая все больше объектов. Если ударами по нефтеперерабатывающим заводам и терминалам уже никого не удивишь, то теперь пошли атаки на воду. Точнее, на опреснительные установки, от которых зависит благополучие многих стран региона.

Бить по воде начала антииранская коалиция, накануне атаковав опреснительную установку на иранском острове Кешм. В ответ Иран ударил по опреснительной установке в Бахрейне, атаковав ее беспилотником. Говорить о том, что обе установки получили очень большие повреждения, пока не приходится, но стороны явно продемонстрировали, что намерения у них серьезные.



При этом стоит отметить, что часть стран региона без опреснителей воды долго не протянет. Например, тот же Катар 100% питьевой воды получает опреснением, Кувейт и Бахрейн — 90%, Оман чуть меньше — 86%, Саудовская Аравия — 70%. У Ирана с этим ситуация гораздо лучше, не считая южных регионов страны. Тем не менее 30% воды идет через опреснители.

Между тем США и Израиль начали бить по нефтехранилищам в Шахране, Фардисе и Карадже, хотя в первые дни операции от этого воздерживались. Таким образом, можно констатировать, что Вашингтон и Тель-Авив меняют тактику, пытаясь поразить критическую инфраструктуру Ирана. Конфликт переходит на новый уровень.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +11
    Сегодня, 10:58
    В Израиле тоже до 80–90% питьевой воды для городов дают пять прибрежных заводов на Средиземном море, и они тоже в зоне досягаемости иранских дронов и ракет.

    Атаковав опреснительные установки Ирана, СЩА выдали ему карт-бланш на ответные удары. Миротварцы (цензура)
    1. NICK111 Звание
      NICK111
      +5
      Сегодня, 11:08
      Ирану грех не воспользоваться таким карт-бланшем. Было бы предложено.
      Или Израиль настолько уверен, что Иран побоится пойти на такие шаги?
      Ошибаются "богоизбранные".
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:58
    ❝ Конфликт переходит на новый уровень ❞ —

    — И сколько их, этих уровней, впереди, никто не знает ...
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +2
      Сегодня, 11:01
      Ну последним уровнем станет ЯО от сионистов и янки.
  3. Arzoo Звание
    Arzoo
    +5
    Сегодня, 11:01
    Подобное снимает и с нас любые ограничения на удары по украинским очистительным сооружениям. Прежде всего касается Бортнической станции аэрации. Возможная гуманитарная катастрофа в Киеве должна быть расценена как элемент войны, подобный тем, которые США и Израиль применяют на ближнем востоке.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +1
      Сегодня, 11:12
      Вы забыли про недавние перлы от Степашина про "воспитание"?
  4. Висенте Звание
    Висенте
    +6
    Сегодня, 11:02
    А что дальше, уничтожение энергетических обьектов по всему региону? Конечно население от этого нигде не выиграет, тут многое будет зависеть у кого воля сильнее и кишка тоньше...То что спланированный блицкриг США с треском провалился уже и в детсадах понимают.Игра вдолгую...
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 11:07
      Цитата: Висенте
      А что дальше, уничтожение энергетических обьектов по всему региону?

      Недавно атаковали нефтехранилища в Иране. Есть видео как горящая нефть растекается по ливневкам в Тегеране.
      1. Висенте Звание
        Висенте
        +3
        Сегодня, 11:08
        Израиль начал первым, персы ответили, всё только начинается
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +4
    Сегодня, 11:04
    Кстати это довольно таки болезненно, молодцы иранцы.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 11:07
    Иран начнёт обнулять нефтехранилища до Кипра .А в Израиле есть опреснительные установки ?С речки Иордан много не напьёшься .
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 11:13
      Цитата: tralflot1832
      Иран начнёт обнулять нефтехранилища до Кипра .А в Израиле есть опреснительные установки ?С речки Иордан много не напьёшься .

      Если еще не отравят воду реки Иордан.
  7. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 11:11
    Непонятно почему целью выбран Бахрейн.
    Что помешало выбрать целью озеро Кинерет на реке Иордан?
    Коль пошла такая драка - режь последний огурец.
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 11:15
    Если так, можно предположить что план состоит в том, чтобы устроить хаос, и, либо сделать надолго невозможной промышленную добычу нефти здесь, либо взять её под свой контроль. Тогда все крупные источники нефти в мире (кроме России, пока), окажутся в одних руках, что позволит диктовать монопольно высокие цены на нефть, лишить доступной нефти те страны, у которых её нет (или почти нет), это Китай, Индия, Япония, Корея, ЕС. Тогда жизнь в них станет слишком дорогой, промышленность нерентабельной, заводы будут переносить в Северную Америку. Все страны мира будут покупать нефть у Трампа, по его цене..
  9. albert Звание
    albert
    0
    Сегодня, 11:16
    Возможно атака на иранские опреснители провокация евреев, с целью ответной атаки иранцев по станциям опреснения арабов.
  10. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 11:21
    По еврейцам надо лупить. А без воды и не туды и сюды. Разве что в Киевский каганат велком. Хотя они уже прочно там и так. Вот туда их, где они пожар раздули.