После ракетного обстрела в Белгороде восстанавливают свет, тепло и подачу воды
Белгородский округ в очередной раз подвергся массированной атаке ВСУ. По Белгороду и окрестностям противник выпустил не менее 12 ракет.
Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Чиновник сообщил следующее:
В белгородском водоканале сообщили о нарушениях электроснабжения водозаборов и нескольких насосных станций. Это произошло в пяти микрорайонах Белгорода и 17 населенных пунктах района. Помимо этого, нарушения в подаче электроэнергии на объекты водоснабжения зафиксированы в шести районах Белгородской области.
Также были повреждены три квартиры в двух многоэтажках, административное здание и пять единиц транспорта.
Сотрудники аварийных служб ведут работы на местах происшествий. Гладков отметил, что экстренные службы продолжают оценивать нанесенный противником ущерб и занимаются подключением резервных источников питания. Он заявил, что после ракетного обстрела в Белгороде восстанавливают свет, тепло и подачу воды.
В результате вражеской атаки пострадал мужчина. Сначала власти сообщили, что по предварительным данным пострадавших нет, но утром в белгородскую больницу №2 обратился мужчина с баротравмой. Его обследовали и оказали медпомощь, после чего он вернулся домой, где лечится амбулаторно.
Информация о последствиях вражеской атаки продолжает уточняться.
