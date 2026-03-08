После ракетного обстрела в Белгороде восстанавливают свет, тепло и подачу воды

29 2
После ракетного обстрела в Белгороде восстанавливают свет, тепло и подачу воды

Белгородский округ в очередной раз подвергся массированной атаке ВСУ. По Белгороду и окрестностям противник выпустил не менее 12 ракет.

Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник сообщил следующее:

Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры.

В белгородском водоканале сообщили о нарушениях электроснабжения водозаборов и нескольких насосных станций. Это произошло в пяти микрорайонах Белгорода и 17 населенных пунктах района. Помимо этого, нарушения в подаче электроэнергии на объекты водоснабжения зафиксированы в шести районах Белгородской области.

Также были повреждены три квартиры в двух многоэтажках, административное здание и пять единиц транспорта.

Сотрудники аварийных служб ведут работы на местах происшествий. Гладков отметил, что экстренные службы продолжают оценивать нанесенный противником ущерб и занимаются подключением резервных источников питания. Он заявил, что после ракетного обстрела в Белгороде восстанавливают свет, тепло и подачу воды.

В результате вражеской атаки пострадал мужчина. Сначала власти сообщили, что по предварительным данным пострадавших нет, но утром в белгородскую больницу №2 обратился мужчина с баротравмой. Его обследовали и оказали медпомощь, после чего он вернулся домой, где лечится амбулаторно.

Информация о последствиях вражеской атаки продолжает уточняться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 11:18
    Слов нет,это стало обыденностью.Без жертв,уже хорошо.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    0
    Сегодня, 11:18
    Опять из Харькова ударили… HIMARS. А в ответ полетело что-то?
    Белгород уже провёл эвакуацию детей, теперь кого и куда будем эвакуировать?
    Почему мы жалеем Харьков из которого бьют по нам , почему Белгород не жалеем?