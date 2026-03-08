Билецкий формирует личную армию на основе 3-го штурмового корпуса ВСУ

На Украине скоро появится первая частная армия, причем с хорошим вооружением и оснащением. Формированием ее занимается основатель запрещенного в России и признанного террористической организацией нацбата «Азов»* Андрей Билецкий*, внесенный в России в список экстремистов и террористов.

Билецкий* превращает 3-й штурмовой корпус в личную армию, основу которой составляют украинские и не только радикалы. Через год после создания корпуса в нем остался единственный командир 66-й бригады, назначенный сверху. Все остальное командование уже давно заменено на лично преданных Билецкому*.



По данным российских силовиков, на которых ссылается РИА Новости, Билецкий* хочет не только побороться за власть, но и иметь лично преданную ему армию на послевоенный период.

Билецкий методично, шаг за шагом, завершает создание личной армии правых радикалов. Эти люди пригодятся ему для будущих провокаций и кровавых разборок после окончания конфликта.


На сегодняшний день в состав корпуса входят: 52-я отдельная артиллерийская бригада, 3-й отдельный разведывательный батальон «Exploratio Militaris», 21-й отдельный полк беспилотных систем «Кракен 1654», 25-й отдельный противотанковый батальон, 63-я отдельная механизированная бригада, 60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада, 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 125-я отдельная тяжелая механизированная бригада, 3-я отдельная штурмовая бригада «Азов»*.

Конечно, бригады не полного состава, но свои потери корпус восстанавливает очень быстро. Лагеря «Азова» работают по всей Украине.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +9
    Сегодня, 12:08
    Секрет успеха Белецкого - финансирование от Ахметова. Закончится финансирование - опять пойдет окурки собирать)))
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +9
      Сегодня, 12:19
      Этого утырка можно было нейтрализовать ещё 2014 году.
      Теперь он армию частную собирает… ну Зеля теперь будет глубже отсасывать у нациков, да и деньгами скорее всего поделится (они навозцы своё антикоррупционное расследование против него проводят), не поделится - Повесят о чём открыто заявляют.
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 13:16
        Заметку надо было уничтожать а этот клоун на содержании сам отвалится.
    2. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +9
      Сегодня, 12:39
      Цитата: ТермиНахТер
      Секрет успеха Белецкого - финансирование от Ахметова

      Этот "секрет" основан на том, что российские спецслужбы носятся с военными преступниками и украинскими террористами как с хрустальными вазами. Причем так, что за 12 лет ни кто из главарей нацистов и их спонсоров олигархов не пострадал даже от случайного обстрела.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 13:15
        Ну грохнут Билецкого))) дальше что? На его место поставят такого же отмороженного бандераста и все пойдет дальше.
        1. Антон Антонов_2
          Антон Антонов_2
          +1
          Сегодня, 13:48
          Ну грохнут, артиллериста ВСУ, штурмовика, оператора БПЛА, танкиста, летчика, минера на передовой - дальше что? На его место поставят такого же отмороженного бандераста и все пойдет дальше. Пусть живут все
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 13:33
        Билецкий методично, шаг за шагом, завершает создание личной армии правых радикалов.

        И он ее наберет. Отмороженных утырков предостаточно, да и наемники, финансирование из-за бугра туда потекут, мимо кармана Зелика.
    3. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 13:53
      Цитата: ТермиНахТер
      Секрет успеха Белецкого - финансирование от Ахметова. Закончится финансирование - опять пойдет окурки собирать)))

      С такой бандой уже не пойдёт. Как пример разные "батьки-атаманы" в период Гражданской войны на Украине, правда этот будет в современных реалиях, но разница не велика.
  2. Eragon Звание
    Eragon
    +5
    Сегодня, 12:11
    У меня только один вопрос: почему он ещё жив? Неужели невозможно сделать то, что делают евреи со своими врагами?
    1. Дмитрий Донской Звание
      Дмитрий Донской
      +2
      Сегодня, 12:24
      Его уберут свои же,когда появятся конкуренты или недовольные. hi
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 12:37
        Цитата: Дмитрий Донской
        Его уберут свои же

        Скорее жеж !
      2. ученый Звание
        ученый
        +5
        Сегодня, 12:50
        Цитата: Дмитрий Донской
        Его уберут свои
        в случае если британская MI6 найдут отморозка более достойного на эту должность.
  3. belost79 Звание
    belost79
    +4
    Сегодня, 12:11
    Чем больше там таких частных армий, тем лучше. Будут друг друга резать. Украина всегда славилась всякой бесконтрольной махновщиной
  4. gridasov Звание
    gridasov
    +2
    Сегодня, 12:13
    Это давно прогнозируемый процесс в Украине. Реальная сила в руках среднего звена вооружённых сил. И будет все как всегда - сначала силовой захват центральной власти, а затем набор лояльных и преданных в переход к политической структуре. Но это не добавит интеллекта в их головы и короче возни будет необерешься.
    1. Александр Щербаков Звание
      Александр Щербаков
      +2
      Сегодня, 13:05
      Это начало распада ВСУ , всё начнётся с организации банды Пана Атамана Гретьковьяна Белинского .
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 12:20
    Цитата: belost79
    Украина всегда славилась всякой бесконтрольной махновщиной

    smile
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 12:41
    Диктатор в Киеве?
    Это точно плохо? Соседняя страна с диктатурой, с подавлением всех гражданских свобод, с запретом всех политических партий, с разгоном депутатов, с контролем экономики...
    Когда в Чили появился Пиночет, соседние с Чили страны стали жить спокойнее или наоборот?
    Это не сарказм. Я действительно не помню, что получили Аргентина, Боливия и Перу.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:44
    А кто ему деньги даёт на личную армию? Какая сволочь спонсор ?
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:47
    Цитата: Fangaro
    Диктатор в Киеве?
    Это точно плохо? Соседняя страна с диктатурой, с подавлением всех гражданских свобод, с запретом всех политических партий, с разгоном депутатов, с контролем экономики...
    Когда в Чили появился Пиночет, соседние с Чили страны стали жить спокойнее или наоборот?
    Это не сарказм. Я действительно не помню, что получили Аргентина, Боливия и Перу.

    В Аргентине пришла к власти военная хунта .И тоже занималась истреблением своего народа .А мы " болели " за них в Фолклендской войне .
    1. Whitesnow Звание
      Whitesnow
      0
      Сегодня, 13:38
      Мы болели не за них, а против англичанки.
  9. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 12:48
    И все же меня больше волнует наличие "частных армий" у нас...
    Ничего хорошего для России в этом нет, а вот проблем нам в недалёком будущем добавит.
  10. Алексий Звание
    Алексий
    +2
    Сегодня, 13:01
    А я думал, что террористов надо уничтожать, а не просто вносить в список.
  11. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 13:03
    Им. Владимира Мономаха... А где же самостийность?
    1. Whitesnow Звание
      Whitesnow
      +1
      Сегодня, 13:39
      Видимо князь признан хохлом.
  12. igorra Звание
    igorra
    +1
    Сегодня, 13:08
    Ахметов с этим упырем все сроки встречи с котлом пропустили, черти заждались, прогулы ставя. Им можно наших убивать, а нашей власти нет? Странная война, где мы спасаем жизнями наших ребят бандеровцев и их отродье, что скакали на майданах. Я далёк от диверсантов, но не думаю, что Билецкий постоянно находится под охраной, как и большинство верхушки укронацистов. Не понимаю. И жалко одно, не доживу до тех пор, когда рассекретят папки по этой войне. Внуки? Не знаю. Смотря, как расхерачивают страны и говорят о не нужности и человеческой морали и законов ведения войн, то боюсь некому будет читать эти папки. За четверть века власти не собрать " эскадрон смерти" или опричников, кому как удобно, это надо быть на голову отбитым законником и либералом или говорящей головой.
  13. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 13:13
    Вот что значит не довели до конца в Мариуполе. Грохнули бы его там и дело с концом.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      -1
      Сегодня, 13:29
      Как раз когда "доводили дело до конца" в Мариуполе, Белецкого там уже и не было.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 13:47
        Минусующие, хоть бы поинтересовались, когда Белецкий сбежал с Мариуполя.
  14. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:14
    Бойся Зе.... Чем больше хенралов, тем больше армий.... Сковырнут за нечо делать........
  15. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 13:31
    Я не понимаю логику действий наших властей, наших спецслужб... Так и хочется заорать как легендарный Антибиотик в Бандитском Петербурге - "Что вообще происходит?!!!"
  16. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 13:32
    В принципе сил для завоевания Польши хватит. А куда еще потом бандеровцам деваться? О своих копчиках предусмотрительно задумались.
  17. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 13:35
    Билецкий* превращает 3-й штурмовой корпус в личную армию, основу которой составляют украинские и не только радикалы.


    Трамп! Ведь это очередной наркокартель. lol
  18. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 13:42
    Эта личная армия русофобов-радикалов, ведь, не рассосредоточена, по квартирам, а хотя бы, частично где-то собрана в единые подразделения.
    Что мы ждём? Почему не выносим, профилактически, сокращая количество самых отмороженных?
  19. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 14:00
    Готовится к махновщине, которая может начаться после обвала линии фронта?