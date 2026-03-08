Билецкий формирует личную армию на основе 3-го штурмового корпуса ВСУ
На Украине скоро появится первая частная армия, причем с хорошим вооружением и оснащением. Формированием ее занимается основатель запрещенного в России и признанного террористической организацией нацбата «Азов»* Андрей Билецкий*, внесенный в России в список экстремистов и террористов.
Билецкий* превращает 3-й штурмовой корпус в личную армию, основу которой составляют украинские и не только радикалы. Через год после создания корпуса в нем остался единственный командир 66-й бригады, назначенный сверху. Все остальное командование уже давно заменено на лично преданных Билецкому*.
По данным российских силовиков, на которых ссылается РИА Новости, Билецкий* хочет не только побороться за власть, но и иметь лично преданную ему армию на послевоенный период.
На сегодняшний день в состав корпуса входят: 52-я отдельная артиллерийская бригада, 3-й отдельный разведывательный батальон «Exploratio Militaris», 21-й отдельный полк беспилотных систем «Кракен 1654», 25-й отдельный противотанковый батальон, 63-я отдельная механизированная бригада, 60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада, 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 125-я отдельная тяжелая механизированная бригада, 3-я отдельная штурмовая бригада «Азов»*.
Конечно, бригады не полного состава, но свои потери корпус восстанавливает очень быстро. Лагеря «Азова» работают по всей Украине.
