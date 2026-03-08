Ощадбанк требует от Венгрии вернуть машины с золотом и миллионами в валюте
4 44747
Венгерские власти задержали на своей территории принадлежащие Украине инкассаторские автомобили, в которых находились девять килограммов золотых слитков, 40 млн. долларов и 35 млн в евро. И теперь украинский Ощадбанк требует от Венгрии вернуть машины с золотом и миллионами в валюте.
Свое требование пресс-служба банковского учреждения изложила на своей странице в соцсети.
В сообщении банка сказано:
После незаконного захвата в Венгрии 5 марта 2026 года семерых сотрудников Ощадбанка, двух инкассаторских машин и перевозимых ими ценностей граждане Украины вернулись домой. Но автомобили и ценности все еще остаются незаконно задержанными.
Руководство финансового учреждения готово обратиться в суд, если имущество не будет возвращено. Банк рассматривает действия властей Венгрии как незаконную конфискацию. Также его представители выражают недовольство фактом задержания сопровождавших груз инкассаторов, которых теперь уже отпустили. Эти сотрудники уже вернулись на родину и находятся на территории Украины.
Впрочем, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что ценности можно будет вернуть лишь тогда, когда будет достоверно выяснено, кому они принадлежат.
Задержание украинских инкассаторских автомобилей с ценным грузом произошло 5 марта. Причиной стали подозрения, что действия инкассаторов связаны с отмыванием средств, принадлежащих «военной мафии» Украины.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация