Ощадбанк требует от Венгрии вернуть машины с золотом и миллионами в валюте

Венгерские власти задержали на своей территории принадлежащие Украине инкассаторские автомобили, в которых находились девять килограммов золотых слитков, 40 млн. долларов и 35 млн в евро. И теперь украинский Ощадбанк требует от Венгрии вернуть машины с золотом и миллионами в валюте.

Свое требование пресс-служба банковского учреждения изложила на своей странице в соцсети.

В сообщении банка сказано:

После незаконного захвата в Венгрии 5 марта 2026 года семерых сотрудников Ощадбанка, двух инкассаторских машин и перевозимых ими ценностей граждане Украины вернулись домой. Но автомобили и ценности все еще остаются незаконно задержанными.

Руководство финансового учреждения готово обратиться в суд, если имущество не будет возвращено. Банк рассматривает действия властей Венгрии как незаконную конфискацию. Также его представители выражают недовольство фактом задержания сопровождавших груз инкассаторов, которых теперь уже отпустили. Эти сотрудники уже вернулись на родину и находятся на территории Украины.

Впрочем, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что ценности можно будет вернуть лишь тогда, когда будет достоверно выяснено, кому они принадлежат.



Задержание украинских инкассаторских автомобилей с ценным грузом произошло 5 марта. Причиной стали подозрения, что действия инкассаторов связаны с отмыванием средств, принадлежащих «военной мафии» Украины.
  1. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 12:50
    Ощадбанк требует от Венгрии вернуть машины с золотом и миллионами в валюте

    Даже если золото украли, а задержанные машины раньше задержания разгрузились?
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +8
      Сегодня, 12:54
      Цитата: Fangaro


      Даже если золото украли, а задержанные машины раньше задержания разгрузились?

      Что интересно, на золотых слитках стоит штамп РОССИЯ (золото нашего происхождения и литья). Нужно нам тоже на него предъявить претензии feel
      1. Руслан М Звание
        Руслан М
        +5
        Сегодня, 13:08
        это левое фото. видать спецом для того чтоб накинуть на вентилятор.
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 13:42
          Вот статья 22-ого года.
          Там та же самая кучка золота, только рука другой слиток трогает
          https://runews.biz/iz-rossii-aktivno-vyvozyat-zoloto-i-finansy-no-teper-napravlenie-grabezha-ne-zapad-a-vostok/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera
        2. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          0
          Сегодня, 13:42
          Цитата: Руслан М
          это левое фото.

          Всё верно. На фотке драгоценностей из инкассаторской машины показаны 9 слитков по 1 кг. Это слитки австрийские. Прикладываю фото похожего слитка.
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 12:58
      Интересное название у банка ОБЩАдбанК laughing
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 13:20
        Ощадний (Ощадный) в переводе на русский -Сберегательный.
      2. drags33 Звание
        drags33
        +5
        Сегодня, 13:22
        более подходит ОБЩАКбанк )))))
        1. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          +2
          Сегодня, 13:31
          Цитата: drags33
          более подходит ОБЩАКбанк

          Так и я про это laughing
  2. Обычный Звание
    Обычный
    -2
    Сегодня, 12:51
    А почему на слитках нет тавро 404-ой?
    1. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      +4
      Сегодня, 13:05
      Я так понимаю, что это просто стороннее фото из сети. На "венгерском" снимке явно другой штампик
      1. Обычный Звание
        Обычный
        +3
        Сегодня, 13:15
        Понял, спасибо за разъяснение.
      2. Руслан М Звание
        Руслан М
        +1
        Сегодня, 13:15
        Да тут просто посчитать достаточно где именно 9 кг. Кузьмицкий что выложил статью определенно провокатор )
  3. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    +4
    Сегодня, 12:52
    Ну вообще это вещдоки. Так что пока они ими являются украинцы ничего не получат. Пусть хозяин придет и заберёт их силой))))
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 13:00
    Цитата: Обычный
    А почему на слитках нет тавро 404-ой?


    На Украине и слитки умеют метить?
    О ща б в банк.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 13:10
      Цитата: Fangaro
      О ща б в банк.

      ОБЩАКБанк... winked
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +10
    Сегодня, 13:01
    Золото и деньги Венгрия может конфисковать за убытки из-за остановки нефтепровода "Дружба". Хотя должен быть договор на прокачку нефти в Венгрию. Здесь никак Украина не отвертится в какой бы суд она не обращалась.
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 13:34
      Цитата: Солдатов В.
      Золото и деньги Венгрия может конфисковать

      Смотря, чьи это деньги, Государственные или частные?
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        0
        Сегодня, 13:36
        Тогда Зеленский сказал бы это частный трубопровод вот с собственником и разбирайтесь, я так думаю.
      2. padre Звание
        padre
        0
        Сегодня, 13:43
        Money is money, stolen Russia assets are Russia's, nobody is arguing that, but the west still claims it has the right to confiscate it and give it to Ukraine, because Russia is so bad and they realy hate her!
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 13:50
      Цитата: Солдатов В.
      в какой бы суд она не обращалась.

      Ну если в украинский суд обратится, тот в её пользу решит, в любом случае.
  6. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +6
    Сегодня, 13:01
    Действительно, даже Вооруженные Силы России за 4 года ни разу не посмели нанести ракетный удар или другой ущерб украинской финансовой системе. А тут Венгрия целых 75 лямов арестовала законно уворованных, в то время когда вся Европа отщипывает по кусочку от российских активов.
    1. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      -2
      Сегодня, 13:14
      Для чего писать такой бред? Т.е. конфискация украинских финансов и заводов в России, это не у дар по украинской финансовой системе? Удары по украинским заводам и НПЗ, это не удары по украинской финансовой системе? Что вы вообще имеете ввиду говоря об ударах по украинской финансовой системе? Это задержание украинских инкассаторов? Ну извините, что украинские инкассаторы не ездят по России
      1. VictorB Звание
        VictorB
        +2
        Сегодня, 13:42
        Т.е. конфискация украинских финансов и заводов в России, это не у дар по украинской финансовой системе?

        Настоящий удар можно было бы нанести по дата-центрам ведущих укробанков - Приватбанка и того же Ощадбанка.
        А поутру они проснулись - а все накопленное непомерным трудом тю-тю. Начался бы реальный хаос.
        Укры, к сожалению, уже должны были запустить резервные дата-центры в ЕС. Туда наши ракеты пока не летают.
      2. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +1
        Сегодня, 13:42
        Цитата: Сергей Кондратьев
        Для чего писать такой бред?

        К сожалению есть те, кто не видит разницы между экономикой и финансами. Экономика в виде заводов и пароходов не является платежными средствами для войны и терроризма. А вот финансовые средства банков и олигархов легко могут обеспечить ресурсами боевиков и террористов.
      3. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 13:52
        Цитата: Сергей Кондратьев
        украинские инкассаторы не ездят по России

        Ну это вещь спорная, кто то же доставляет телефонным мошенникам украденные ими деньги.
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 13:36
      Цитата: Vitaly.17
      ущерб украинской финансовой системе

      Крым - неслабый ущерб.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 13:05
    ❝ Банк рассматривает действия властей Венгрии как незаконную конфискацию ❞ —

    — Их не конфисковали, их «заморозили», теперь в Европе так можно по прецеденту ...
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 13:37
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      можно по прецеденту .

      тогда нужно добавить слово "бессрочная" заморозка, в ес и закончик под это дело уже есть - Регламент Совета Евросоюза от 12 декабря 2025 года № 2025/2600.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 13:06
    Райффайзенбанк принимает меры по сохранению своей деловой репутации, поскольку вляпался во что-то нехорошее.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 13:14
      Райффайзенбанк принимает меры по сохранению своей деловой репутации, поскольку вляпался во что-то нехорошее.

      так деньги шли не из Австрийского банка, деньги шли из окраины, а вот куда и кому - всем интересно...
      еще один момент: перевозка инкассаторами - должна быть согласована со всеми странами через которые он проходит, а здесь этого, кмк, не было...
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        -1
        Сегодня, 13:28
        Цитата: Дедок
        так деньги шли не из Австрийского банка, деньги шли из окраины, а вот куда и кому - всем интересно...


        Как раз наоборот.

        Семь граждан Украины были задержаны в Будапеште в рамках расследования по подозрению в отмывании денег, заявило венгерское налогово-таможенное управление, передает портал Index. Инкассаторы намеревались доставить деньги и золото из Австрии на Украину.

        Инкассаторские бригады осуществляли очередную перевозку значительного объема иностранной валюты и банковских металлов в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО «Ощадбанк».
  9. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 13:09
    Ага, и от мертвого осла уши)))
  10. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 13:10
    Думаете о стране своей уповают?..... Кому- то в карман недокапало......
  11. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 13:17
    Венгры молодцы, сработали на 5 с плюсом. Как уже предполагали блогеры, эти деньги могли предназначаться на организацию переворота в Венгрии. Уж очень сомнительно выглядит обналичивание. Почему именно в Венгрии обналичили, почему якобы направлялись потом в Сербию?
  12. лесничий Звание
    лесничий
    +2
    Сегодня, 13:18
    Конфискат незаконно перевозимых средств. Точка. И пусть орут сколько влезет. А еще это хороший подарок венгерским женщинам на 8 Марта.
  13. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 13:19
    "Копатели Черного моря" oбopзeли... Им последние несколько десятков лет кажется, что весь мир вращается вокруг них, вокруг их интересов и проблем... Пора слазить с "трона" - вокруг реальная жизнь, в которой они просто потерялись и никому не нужны!
  14. Reaz Звание
    Reaz
    0
    Сегодня, 13:26
    Венгерские власти задержали на своей территории принадлежащие Украине инкассаторские автомобили, в которых находились девять килограммов золотых слитков

    Золотой запас незалежной?
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:32
    При Орбане этот груз пойдёт на оплату Росатому !!!! wassat Или Роснефти .Я отсюда вижу что украинские деньги за наркотрафик из Мексики . bully
  16. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 13:34
    Орбан прав в одном:
    ценности можно будет вернуть лишь тогда, когда будет достоверно выяснено, кому они принадлежат.

    Если шайке-банде, то фиг Орбан даст команду на возврат.
    А Зеле не фиг оскорблять и унижать Орбана на всю гейропу.
    Поделом!
  17. Demon Звание
    Demon
    -1
    Сегодня, 13:35
    Если фотки достоверные, то это золото надо вернуть России. Данные ценности были вывезены из Курской области во время оккупации. Там и штампик на слитках имеется)
  18. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 13:37
    Европейцы хамоны не доедают, а тут их какелы открыто обворовывают.
  19. Demon Звание
    Demon
    -1
    Сегодня, 13:44
    Денег на самолет не хватило, а на два броневика и охрану хватило. Что-то тут не то?
    После блокировки нефтепровода, кредита и угроз Орбану это похоже на оплату ликвидации Орбана или финансирование оппозиции.
  20. usr01 Звание
    usr01
    0
    Сегодня, 13:46
    Цитата: Vitaly.17
    Венгрия целых 75 лямов арестовала

    ... и плюс 9 (девять) кг золота, по цене ~$155 за грамм... это ж бешеные деньги!!! ($1,4 лимона)
    https://www.goldpricedata.com/ru/
  21. ALEKS112233 Звание
    ALEKS112233
    0
    Сегодня, 13:54
    Пусть подают в суд! Если как пишут "они готовы"! Надо доказать, что деньги принадлежат банку! Инкассаторские машины могут принадлежать банку, согласен! Но деньги-то не принадлежат, уверен!
  22. Grencer81 Звание
    Grencer81
    -1
    Сегодня, 13:54
    Блатной общак блатной Украины попал...
  23. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 13:57
    Зарплата хунты, наверное, была