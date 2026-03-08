После незаконного захвата в Венгрии 5 марта 2026 года семерых сотрудников Ощадбанка, двух инкассаторских машин и перевозимых ими ценностей граждане Украины вернулись домой. Но автомобили и ценности все еще остаются незаконно задержанными.

Венгерские власти задержали на своей территории принадлежащие Украине инкассаторские автомобили, в которых находились девять килограммов золотых слитков, 40 млн. долларов и 35 млн в евро. И теперь украинский Ощадбанк требует от Венгрии вернуть машины с золотом и миллионами в валюте.Свое требование пресс-служба банковского учреждения изложила на своей странице в соцсети.В сообщении банка сказано:Руководство финансового учреждения готово обратиться в суд, если имущество не будет возвращено. Банк рассматривает действия властей Венгрии как незаконную конфискацию. Также его представители выражают недовольство фактом задержания сопровождавших груз инкассаторов, которых теперь уже отпустили. Эти сотрудники уже вернулись на родину и находятся на территории Украины.Впрочем, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что ценности можно будет вернуть лишь тогда, когда будет достоверно выяснено, кому они принадлежат.Задержание украинских инкассаторских автомобилей с ценным грузом произошло 5 марта. Причиной стали подозрения, что действия инкассаторов связаны с отмыванием средств, принадлежащих «военной мафии» Украины.