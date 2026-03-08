Иран нашёл замену погибшему духовному лидеру страны Али Хаменеи

В Иране определились с кандидатурой нового лидера страны, по итогам консультаций большинство членов Совета уже пришли к единому мнению. Об этом заявил аятолла Хейдари.

У Ирана появился новый духовный лидер, но объявлять его имя Тегеран не спешит. По словам Хейдари, это связано с «чрезвычайными условиями». Однако беспокоится не о чем, процесс идет штатно. Консультации Совета начались уже в первые часы после гибели аятоллы Хаменеи, но провести открытое заседание не получилось из-за угроз Израиля и США. Поэтому все делалось дистанционно, голосование шло письменно.



Также трудность была еще в том, что Хаменеи не оставил преемника и не делал рекомендаций в отношении конкретного лица, поэтому пришлось выбирать нового. По некоторым данным, это мог быть сын Али Хаменеи Моджтаб Хаменеи.

Ключевые критерии для нового лидера: справедливость, управленческие способности, смелость, финансово чистые руки, революционный дух и антиимпериалистическая позиция. Выбранный кандидат способен понести знамя, которое несли имам и покойный лидер на протяжении 50 лет.


Завершение голосования подтверждают и другие источники в Иране, однако отмечается, что есть на данный момент небольшие разногласия, которые будут преодолены в ближайшее время.
  1. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +1
    Сегодня, 13:12
    но объявлять его имя Тегеран не спешит
    А зря. Можно сразу сказать, что это Трамп и Нетаньяху. А то, что в Иране их не слушают, так это все происки англичанки которая гадит.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 13:16
      Спать крепче будет.....
      1. Kornodo
        Kornodo
        0
        Сегодня, 13:24
        Но недолго......,..........,..,.......
        1. Мини Мокик Звание
          Мини Мокик
          0
          Сегодня, 13:56
          Таков путь Аятоллы. А вообще круто, что не оставлено никаких рекомендаций. Иначе могли быть распри. А так ребята сами выбрали.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 13:13
    это мог быть сын Али Хаменеи Моджтаб Хаменеи.
    Вроде его выбрали....Правда его ранило...
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 13:19
      Цитата: Uncle Lee
      Вроде его выбрали....

      Это оказалось не совсем правда. Его хочет КСИР, но он не подходит как кандидат.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 13:56
        Совет экспертов Ирана выбрал сына погибшего Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи в качестве нового верховного лидера Исламской республики. Об этом сообщает Iran International.
  3. drags33 Звание
    drags33
    +4
    Сегодня, 13:30
    Ну вообще-то было бы странно, если бы в Иране, ведущем свое начало с иранской цивилизации от V тысячелетия до нашей эры, не нашлось бы достойного правителя... амеры со своей 250-летней историей выглядят напыщенными глупышами, полагая, что такой народ можно сломить бравурными речами и ложными лозунгами... Иран выстоит!
  4. Arzt Звание
    Arzt
    0
    Сегодня, 13:50
    Этот новый - он за кого? За красных, али за белых? laughing
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +2
      Сегодня, 13:57
      Как всегда, за черных 🥴
      Очень коротко...
      1. Arzt Звание
        Arzt
        0
        Сегодня, 14:02
        Как всегда, за черных 🥴
        Очень коротко...

        В гранит! laughing Лучше не скажешь! negative bully drinks
  5. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 14:01
    Скоро потеряет."""""""