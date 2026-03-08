Пентагон озвучил стоимость первой недели военной операции против Ирана

Пентагон озвучил стоимость первой недели военной операции против Ирана

Первая неделя военной операции против Ирана обошлась США в «круглую сумму», причем, как считают в Конгрессе, Белый дом запросит дополнительное финансирование.

По данным издания The New York Times, за первые семь дней операции США потратили 6 млрд долларов, именно такую сумму назвали представители Пентагона, выступая перед Конгрессом США. 4 млрд из 6 ушло на боеприпасы, в основном для систем ПВО, отражающих удары иранских ракет. Очень дорогие у США ракеты-перехватчики.



Однако, как считают американские законодатели, сумма расходов возрастет многократно, Трамп отступать не собирается, требуя продолжить войну. Поэтому в ближайшее время в Конгрессе ожидают заявку Белого дома на дополнительное финансирование. При этом до сих пор непонятно, как администрация Трампа планирует «побеждать», первые дни показали, что нахрапом Иран взять не удалось.

Удар по комплексу в Тегеране служит отражением запутанной реальности первой недели войны: разрушительная воздушная кампания США и Израиля против ослабленного противника, но при этом почти нет ответов на вопрос, как может выглядеть победа.


По имеющимся данным, с начала конфликта США и Израиль нанесли по Ирану порядка 4 тысяч ударов, так и не сумев уничтожить его боевой потенциал. Предварительно, у Тегерана еще сохраняется примерно половина ракетного арсенала и значительное число беспилотников.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +11
    Сегодня, 13:35
    Нагло врут! Одних радаров у них уничтожили на большую сумму…
    Иранцы нормально так шатают экономику США, да и всего остального мира.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 13:41
      Цитата: Охотовед 2
      Нагло врут! Одних радаров у них уничтожили на большую сумму…

      Они считают , что из казны ушло, а не потери.
    2. tralmaster Звание
      tralmaster
      +3
      Сегодня, 13:41
      Не врут а есть у них такая присказка - Это другое.
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +1
        Сегодня, 13:59
        А сколько население США уже потеряло от цен на топливо на азс? ⛽ 😑
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 13:35
    Трамп за ценой не постоит.... wink
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 13:40
    Пентагон озвучил стоимость первой недели военной операции против Ирана

    По данным издания The New York Times, за первые семь дней операции США потратили 6 млрд долларов, именно такую сумму назвали представители Пентагона, выступая перед Конгрессом США.

    Пусть раскошеливаются и разоряют свою страну от непосильного ГосДолга.
  4. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 13:43
    Очень дорогие у США ракеты-перехватчики.

    А у кого они дешевые?
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 13:44
    Денег можно еще напечатать, а ракеты так не напечатаешь. И я возмущен - почему ниггеры перестали иметь значение?
  6. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 13:44
    за первые семь дней операции США потратили 6 млрд долларов, именно такую сумму назвали представители Пентагона,
    Интересная арифметика.
    К слову, день стояния в Карибском море обходился США в 400 - 500 млн. долларов в день.
    А сколько дней они находятся в Красном море, в Средиземном море и индийском океане и сколько это тогда стоит?
  7. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 13:46
    Когда в США ещё парочка небоскрёбов рухнет, тогда видимо до америкашек дойдёт, что афганский сценарий может повториться не один раз.
  8. Русь Звание
    Русь
    +1
    Сегодня, 13:51
    .
    Первая неделя военной операции против Ирана обошлась США в «круглую сумму»

    А за ней последует , вторая, третья, четвёртая.....
    Колеса у станка не сотрутся?
  9. LuzinI Звание
    LuzinI
    0
    Сегодня, 13:53
    Оценки только финансовых затрат (потерь) США уже по минимуму более 10 млрд. долларов, а по максимуму уже могут измеряться сотнями миллиардов. Потери арабских стран также существенны (речь сразу пойдет о сотне миллиардов долларов и также будет расти) Про потери на финансовых рынках будут долго обсуждать какие цифры реальнее.
    Транснациональные нефтяные компании будут долго считать барыши и страховщики тоже - пока они только зарабатывают на сумасшедших тарифах, которые растут по всему миру (Англия очень довольна).
  10. bulbash70 Звание
    bulbash70
    0
    Сегодня, 13:58
    жаль,что Пентагон не может озвучить,сколько заработала Америка на конфликте за неделю.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:58
    Начали считать деньги - это не к добру для Максимуса Трампа в США .Демократы яму капают.
    Бонус от меня.На днях нашёл ещё актив зеленского и где ,на краю света .Обнаружил две рыболовецкие шхуны под Украинским Флагом в Пуэрто Аренас( извиняюсь ,только на память из за особенностей мобильного интернета ).Флаг Украины у зели дорого стоит .Не думаю что деньги от рыболовецкого флота Украины идут для 404 ых .Судя по виду шхун работают на кальмаре ,а это ужасно дорого на выхлопе .