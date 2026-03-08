СМИ ФРГ: у Трампа есть уважительная причина не давать Киеву ракеты для Patriot

СМИ ФРГ: у Трампа есть уважительная причина не давать Киеву ракеты для Patriot

У американского президента Дональда Трампа есть уважительная причина не давать Киеву ракеты для систем ПВО Patriot. Американцы испытывают в них дефицит из-за войны против Ирана.

Так считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Сотрудник СМИ ФРГ отмечает:

У американцев нет таких больших запасов.

Журналист заявил, что зенитные ракеты сейчас требуются американским военным и их союзникам из арабских стран Персидского залива.



По его мнению, даже если средства ПВО не будут поступать на Украину, Зеленскому придется выполнить требования США, если они будут предъявлены, и отправить своих специалистов по противовоздушной обороне в помощь американцам. Он пойдет на это, так как находится в критической зависимости от поставок вооружений американского производства.

Ранее немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на источники из числа военных, сообщала о значительном росте расхода зенитных ракет Patriot после начала совместной операции Израиля и США против Ирана. Только государства Персидского залива за первые дни конфликта истратили около 800 таких боеприпасов.

Журналисты издания Politico сообщали, ссылаясь на источники, что американцы обратились к Киеву за помощью в борьбе с иранскими дронами.

А недавно глава киевского режима Владимир Зеленский предложил ряду арабских стран поставить перехватчики БПЛА украинского производства. Впрочем, эти средства ПВО почему-то неспособны защитить Киев от российских беспилотных атак.
  1. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +3
    Сегодня, 14:26
    А недавно глава киевского режима Владимир Зеленский предложил ряду арабских стран поставить перехватчики БПЛА украинского производства. Впрочем, эти средства ПВО почему-то неспособны защитить Киев от российских беспилотных атак.
    Так это другое-жеж! Мягкое и теплое сравниваете! Поставка перехватчиков - деньги. При чем тут их неспособность перехватывать российские БПЛА?! wassat
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:07
      Цитата: Дед-дилетант
      Зеленский предложил ряду арабских стран поставить перехватчики БПЛА украинского производства.

      Правильно ! Главное - деньги, а на свое ПВО можно и положить болт...
  2. 5.11 Звание
    5.11
    +2
    Сегодня, 14:29
    Ну там реально нет такого количества . Даже ,если бы не было войны с персами . Они не могут удовлетворить хотелки нациков с банковой . Сколько бы те не кричали ..ДАй,Дай ,ДАЙ .
    Где-то читал ,что в год, амеры ,могут производить около 700 штук для петриота .

    А вообще ,надо отдать должное американским воротилам из ВПК . Обнулили по всему миру запас ракет и теперь начнут продавать новое в три конца , если не больше . Воистину торгаши 80 лв .
  3. Висенте Звание
    Висенте
    +3
    Сегодня, 14:29
    Кому война а кому мать родна, продадут всё, включая последнюю...Дайте уже Донни дожать пробританский Тель Авив до нужной ему кондиции, и он со счастливым лицом с войнушки сразу сольётся.Ещё один мощный игрок это Эпштейновское досье многих ухватившее за фаберже
  4. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 14:38
    Да у Украины есть свой резерв- старушки ПВО с консервными банками. Дешево и сердито..
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    -1
    Сегодня, 14:41
    Зеленскому придется выполнить требования США, если они будут предъявлены, и отправить своих специалистов по противовоздушной обороне в помощь американцам.

    Ух ты!!! belay
    Откуда таких "ценных" специалистов ПВО у Зели и Ко??? Они и так мажут в молоко не хило и ещё умеют очень быстро истощить весь боезапас ракет-перехвастиков. fool
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 14:42
    Причина действительно серьезная. Есть же более дешевые минометы. (сарказм)
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:51
    ❝ У Трампа есть уважительная причина не давать Киеву ракеты для Patriot ❞ —

    — Вообще-то Трамп и без всяких причин может не давать ...
  8. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 15:01
    Для СМИ ФРГ - это у ФРГ может быть причина. У Трампа может быть только желание. Холопы вообще от рук отбились...
  9. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 15:03
    У Трампа есть уважительная причина нагнуть СМИ ФРГ, после такого заявления.
  10. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 15:09
    Что побудило украинцев обратиться к Западу? Желание лучшей жизни было законным, но эти украинцы не читали или забыли труды коммунистических авторов. Если бы читали, то понимали бы, что в капиталистической системе такая страна, как Украина, не может обеспечить процветание «обычному» гражданину. Кстати, это «процветание» на Западе — это, очевидно, реакция капиталистов на подъем социалистических государств, а не стремление к хотя бы минимальной честности. Например, такая страна, как Польша, спустя десятилетия все еще сильно отстает, и ситуация с работой в Польше намного хуже, чем на Западе, государственные услуги становятся все дороже, и мало кто может позволить себе жилье, или может позволить себе его только тяжелым трудом. Вот почему я считаю, что враг, с которым борется Россия, находится в правительствах и бизнес-элитах США и Европы, а также в центрах украинской элиты, в неонацистских группах на Украине, а не во всей стране, хотя она и ведет себя неразумно, и причина этого, как обычно, — незнание марксистской теории.
  11. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 15:18
    СМИ ФРГ: у Трампа есть уважительная причина не давать Киеву ракеты для Patriot
    Где Трамп, а где причины.
    Трампу для принятия решения никакие причины не нужны.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:32
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    Вообще-то Трамп и без всяких причин может не давать
    Но продать, продаст! И не продешевит! wink
  13. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 15:50
    А конфликт набирает обороты. БВ без воды - безжизненная пустыня.

    ОАЭ атаковали опреснительную установку в Иране, сообщает израильский "Канал 12", ссылаясь на израильский источник.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 16:17
      ОАЭ опровергают атаку, Иран пока не комментирует.
  14. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 16:15
    Такая корова нужна самому.