СМИ ФРГ: у Трампа есть уважительная причина не давать Киеву ракеты для Patriot
У американского президента Дональда Трампа есть уважительная причина не давать Киеву ракеты для систем ПВО Patriot. Американцы испытывают в них дефицит из-за войны против Ирана.
Так считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
Сотрудник СМИ ФРГ отмечает:
Журналист заявил, что зенитные ракеты сейчас требуются американским военным и их союзникам из арабских стран Персидского залива.
По его мнению, даже если средства ПВО не будут поступать на Украину, Зеленскому придется выполнить требования США, если они будут предъявлены, и отправить своих специалистов по противовоздушной обороне в помощь американцам. Он пойдет на это, так как находится в критической зависимости от поставок вооружений американского производства.
Ранее немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на источники из числа военных, сообщала о значительном росте расхода зенитных ракет Patriot после начала совместной операции Израиля и США против Ирана. Только государства Персидского залива за первые дни конфликта истратили около 800 таких боеприпасов.
Журналисты издания Politico сообщали, ссылаясь на источники, что американцы обратились к Киеву за помощью в борьбе с иранскими дронами.
А недавно глава киевского режима Владимир Зеленский предложил ряду арабских стран поставить перехватчики БПЛА украинского производства. Впрочем, эти средства ПВО почему-то неспособны защитить Киев от российских беспилотных атак.
