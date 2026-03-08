Словакия не даст Зеленскому обойти венгерское вето на кредит Евросоюза

Украине не удастся обойти наложенное на кредит Евросоюза Венгрией вето, потому что есть еще и Словакия. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Словакия вслед за Венгрией объявила о блокировке 90 млрд кредита, выделенного Украине Евросоюзом. И длиться это будет до того времени, пока Зеленский не разблокирует прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба». По словам Фицо, «нелегитимный» специально блокирует поставки, надеясь на победу оппозиции в Венгрии на выборах. Однако эстафету в этом случае примет Словакия.



Словакия готова заблокировать Украине кредит, если это потребуется. Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если будет нужно. Сейчас военный кредит на 90 миллиардов для Украины эффективно заблокирован, но я не наивен.


Как подчеркнул словацкий премьер, Зеленский готов уничтожить нефтепровод и мешает достижению мирного соглашения на Украине.

Ранее сообщалось, что у Киева осталось времени до апреля, после чего деньги кончатся. Киевский клоун критикует ЕС за невозможность снять венгерское вето, при этом не хочет запускать нефтепровод «Дружба». В то же время он еще и угрожает лидеру суверенной страны, становясь окончательно токсичным.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 14:38
    Но как только клоун разблокируется, братушки сразу ему ликтричество с дизелем подкинут. Нет у нас друзей.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 15:10
      Младший рядовой
      Сегодня, 14:38
      Но как только клоун разблокируется, братушки сразу ему ликтричество с дизелем подкинут. Нет у нас друзей.

      hi Там процессы сложнее, сталкиваются позиции глобалистов от мелко бритов, гейропы и матрасников.
      Неизвестно чья перетянет, но у ВС РФ в СВО-КТО только Победа создаст условия для капитуляции всего лженедоЗапада вместе с НАТО не надо.
  2. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +3
    Сегодня, 14:49
    Ранее сообщалось, что у Киева осталось времени до апреля, после чего деньги кончатся.

    Не верю. Потому, что если не ЕС, то МВФ, или европейские страны по отдельности, но денег ему на войну с нами подкинут. В противном случае их ждет капитуляция, которой они не могут допустить.
    В то же время он еще и угрожает лидеру суверенной страны, становясь окончательно токсичным.
    Когда уже токсичность клоуна заметят в Кремле, интересно. Его следует ликвидировать, и даже не вчера, а позавчера. Да, он удобен, в том плане, что даже думать не надо, как он ответит на то, или другое предложение о мире. Но пока он у власти, люди продолжают гибнуть.
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +2
      Сегодня, 15:03
      Цитата: Дед-дилетант
      Его следует ликвидировать,

      А, у нас езсть ему замена? У них наверяка есть. А, у нас?
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 15:34
        А, у нас езсть ему замена? У них наверяка есть. А, у нас?

        Извиняюсь, а мы должны искать замену президенту другого государства?..
        Мы можем заставить их капитулировать. Но не можем поставить там наместника. Это другая страна. И ее главу должны выбирать ее жители.
        1. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          +1
          Сегодня, 15:40
          Цитата: Дед-дилетант
          а мы должны искать замену президенту другого государства?

          Да, в общем так всегда и делается, если хотим иметь выгодное нам правительство.
      2. rotfuks Звание
        rotfuks
        +1
        Сегодня, 15:41
        У них наверяка есть. А, у нас?
        Унас есть законноизбранный и легитимный Янукович
    2. Мол Звание
      Мол
      +3
      Сегодня, 15:28
      Клоун стал токсичен для ЕС, вот сами пускай и ликвидируют...
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 15:32
        Клоун стал токсичен для ЕС, вот сами пускай и ликвидируют...
        Я не против, я только за то, что его уже пора ликвидировать. Чем дольше эта у власти, тем больше смертей. Что с нашей стороны, что с западной.
        1. Мол Звание
          Мол
          +1
          Сегодня, 15:34
          Мне кажется убирать надо тогда, когда появится шанс получить более вменяемого... А замена зели на, к примеру, белецкого, это пустая трата ресурсов...
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            -1
            Сегодня, 15:36
            Видите ли, у нас есть четкие, не раз озвученные цели СВО. Остальное - не наше дело. Нам надо победить, ликвидировать нацизм, а вот своего президента будут выбирать украинцы.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 15:37
      Цитата: Дед-дилетант
      Ранее сообщалось, что у Киева осталось времени до апреля, после чего деньги кончатся.

      Не верю. Потому, что если не ЕС, то МВФ, или европейские страны по отдельности, но денег ему на войну с нами подкинут. В противном случае их ждет капитуляция, которой они не могут допустить.

      Я тоже не верю, будут поддерживать любыми путями, пока Зе согласен воевать.
      Цитата: Дед-дилетант
      Когда уже токсичность клоуна заметят в Кремле, интересно. Его следует ликвидировать, и даже не вчера, а позавчера.....пока он у власти, люди продолжают гибнуть.

      Не Зелю надо ликвидировать, а всю укронацистскую систему власти. Залужный (или Буданов), будучи ярыми русофобами (а там сейчас у руля на любом уровне все такие) продолжат войну. Только разгром ВСУ и принуждение к миру на условиях РФ может изменить ситуацию.
  3. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +5
    Сегодня, 14:54
    Давай Роберт тащи! Вся надежда на тебя.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 14:57
    . Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если будет нужно.

    А что не сейчас?..... Двое в поле yes не один.....
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 15:01
      Цитата: Mouse
      А что не сейчас?..

      Словакия вслед за Венгрией объявила о блокировке 90 млрд кредита
      Если Венгрию продавят - останется Словакия....Ок ?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 15:39
        Ну. Как пример себя покажет..... wink
  5. reframing Звание
    reframing
    -1
    Сегодня, 15:10
    Берём опыт Израиля и отменяем зеленского! Физически.
    В чём проблема?
    #амынетакие?
    Тошнит от этой формулы . Бе-е.
    "Не можем или Не хотим"?
    Почти Парадокс Эпикура!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -2
      Сегодня, 15:25
      Цитата: reframing
      Берём опыт Израиля и отменяем зеленского! Физически. #амынетакие?
      Тошнит от этой формулы . Бе-е.

      Опыт Израиля не помог ему в июньской войне 2025 года, не помогает и сейчас, даже с помощью америкосов. Все звенья управления работают. Бе-е.
    2. Мол Звание
      Мол
      -1
      Сегодня, 15:31
      И сильно это Израилю помогло?
    3. rotfuks Звание
      rotfuks
      +1
      Сегодня, 15:44
      Берём опыт Израиля и отменяем зеленского! Физически.
      В чём проблема?
      проблема в том что вторую строчку в украинских рейтингах занимает Буданов. Чем он лучше зе?
  6. rubin1968 Звание
    rubin1968
    -1
    Сегодня, 15:11
    Хохлам бабло, а Россия венграм и словакам нефть? Гениально.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:30
    Жмут эту киевскую гниду! Молодцы!
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 16:05
    Цитата: rotfuks
    У них наверяка есть. А, у нас?
    Унас есть законноизбранный и легитимный Янукович


    Янукович? Когда просил силового участия, промолчали. Когда могли убить - спасали.
    12 лет спустя и законноизбранность и легитимность уже становится историей. Как "могло бы быть, но бытие кануло в лету".
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 16:11
    Цитата: Mouse
    . Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если будет нужно.

    А что не сейчас?..... Двое в поле yes не один.....


    Двое в поле - не воин.
    Однако "и один в поле -воин".
    Но это не о политике, а о защите своей страны любыми средствами.