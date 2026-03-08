Словакия не даст Зеленскому обойти венгерское вето на кредит Евросоюза
Украине не удастся обойти наложенное на кредит Евросоюза Венгрией вето, потому что есть еще и Словакия. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Словакия вслед за Венгрией объявила о блокировке 90 млрд кредита, выделенного Украине Евросоюзом. И длиться это будет до того времени, пока Зеленский не разблокирует прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба». По словам Фицо, «нелегитимный» специально блокирует поставки, надеясь на победу оппозиции в Венгрии на выборах. Однако эстафету в этом случае примет Словакия.
Словакия готова заблокировать Украине кредит, если это потребуется. Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если будет нужно. Сейчас военный кредит на 90 миллиардов для Украины эффективно заблокирован, но я не наивен.
Как подчеркнул словацкий премьер, Зеленский готов уничтожить нефтепровод и мешает достижению мирного соглашения на Украине.
Ранее сообщалось, что у Киева осталось времени до апреля, после чего деньги кончатся. Киевский клоун критикует ЕС за невозможность снять венгерское вето, при этом не хочет запускать нефтепровод «Дружба». В то же время он еще и угрожает лидеру суверенной страны, становясь окончательно токсичным.
