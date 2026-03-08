Словакия готова заблокировать Украине кредит, если это потребуется. Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если будет нужно. Сейчас военный кредит на 90 миллиардов для Украины эффективно заблокирован, но я не наивен.

Украине не удастся обойти наложенное на кредит Евросоюза Венгрией вето, потому что есть еще и Словакия. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.Словакия вслед за Венгрией объявила о блокировке 90 млрд кредита, выделенного Украине Евросоюзом. И длиться это будет до того времени, пока Зеленский не разблокирует прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба». По словам Фицо, «нелегитимный» специально блокирует поставки, надеясь на победу оппозиции в Венгрии на выборах. Однако эстафету в этом случае примет Словакия.Как подчеркнул словацкий премьер, Зеленский готов уничтожить нефтепровод и мешает достижению мирного соглашения на Украине.Ранее сообщалось, что у Киева осталось времени до апреля, после чего деньги кончатся. Киевский клоун критикует ЕС за невозможность снять венгерское вето, при этом не хочет запускать нефтепровод «Дружба». В то же время он еще и угрожает лидеру суверенной страны, становясь окончательно токсичным.