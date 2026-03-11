Почему у России не получается создать аналог Starlink?

3 330 40
Изображение t.me/bureau_1440


Несмотря на то, что многие взоры устремились на Иран и разворачивающиеся вокруг этой страны боевые действия, нас это должно волновать в куда меньшей степени – Специальная военная операция на Украине продолжается, идут тяжёлые наземные бои и обмен ударами с помощью высокоточного оружия большой дальности.



Отсутствие выбора


Относительно недавно Илон Маск выключил на территории Украины терминалы Starlink, неверифицированные в специальных «белых списках». Согласно заявлениям высокопоставленных лиц из Минобороны России, отключение терминалов Starlink никак не повлияло на качество связи российских наземных подразделений.

Однако нас сейчас в первую очередь интересует не связь, а возможность применения терминалов Starlink или их аналогов для нанесения ударов с помощью БПЛА-камикадзе большой дальности, с высокой «ручной» точностью наведения на цель на конечном участке, с возможностью допоиска и верификации целей, а также объективного контроля результатов нанесения ударов в реальном времени.

Имеются ли у нас возможности прямого управления БПЛА-камикадзе на расстоянии в сотни километров?

У автора нет точного ответа на этот вопрос, но скорее он будет отрицательный.

Спутники связи, расположенные на геостационарной орбите, имеют большие задержки и низкую помехозащищённость – использовать такую связь можно и нужно, но лишь в определённых сценариях.


Крупнейший частный геостационарный спутник связи из когда-либо построенных – «Юпитер-3», массой более девяти тонн, разработанный компаниями Maxar Technologies и L3Harris Technologies для компании Echostar Hughes Network Systems

Вроде бы что-то сейчас пытаются сделать с помощью меш-сетей, но насколько длинной может быть цепочка передачи сигналов? Каковы будут задержки передачи сигнала, особенно при увеличении количества «посредников»?

Можно предположить, что на глубину в пару сотен километров меш-сети работать будут, но вот дальше, скорее всего, с задержками и разрывами сигнала, особенно если противник будет выбивать «звенья цепи».

Starlink «для бедных»: связь на базе стратосферных аэростатов и стратосферных БПЛА – к этому направлению автор также относится скептически, по крайней мере, именно в части организации сетей высокоскоростной связи, как из-за низкой грузоподъёмности БПЛА, так и сложности удержания аэростатов в заданном районе.

Иными словами, заменить систему высокоскоростной спутниковой связи Starlink может только аналогичная отечественная система высокоскоростной спутниковой связи.

Вроде бы как один из наиболее близких к реальности проектов – это низкоорбитальная система связи компании «Бюро 1440», но пока точные сроки ввода этой системы в строй неизвестны.


Изображение 1440.space

Так что мешает нам создать отечественную систему высокоскоростной спутниковой связи?

Одноразовый «батут»


Несмотря на то, что Россия серьёзно отстала в части создания частично многоразовых ракет-носителей, у нас есть все возможности по выводу искусственных спутников Земли (ИСЗ) на орбиту.

Да, это будет дороже, чем обходится США, но пока ещё не критично. Не будем забывать, что именно российские ракеты-носители вывели на орбиту часть спутников OneWeb – конкурирующего со Starlink британского проекта.

Тем не менее создание частично и полностью многоразовых ракет-носителей должно стать одним из национальных приоритетов, и, по мнению автора, необходимо параллельно реализовывать как минимум три проекта.

Первый проект – частично многоразовая ракета «Союз-7» (ранее «Амур-СПГ») на метане от АО «РКЦ "Прогресс“», которая может стать менее грузоподъёмным аналогом американской ракеты Falkon-9 компании SpaceX.


Макет РН «Союз-7». Изображение commons.wikimedia.org / F.Alexsandr

Второй проект – полностью многоразовая ракета-носитель «Корона» от ОАО «ГРЦ Макеева».


Эволюция концепции РН «Корона». Изображение makeyev.ru

Третий проект – стратегический полностью многоразовый тяжёлый комплекс «ракета-носитель – космический корабль», который стоит честно содрать у компании SpaceX, как минимум концептуально – речь идёт о выживании государства, так что миндальничать здесь нельзя.

Полностью заимствовать решения компании SpaceX всё равно не получится, поскольку для этого потребуется скопировать весь завод, нам придётся адаптировать проект к своим технологическим возможностям.

Если же кто-то скажет, что три проекта одновременно обойдутся слишком дорого, то пусть представит, во сколько обходится СВО – с отечественным аналогом сети Starlink война бы давно закончилась. Проще отказаться от орбитальной станции и некоторых научных проектов – позже частично многоразовые, а тем более полностью многоразовые ракеты-носители позволят всё это компенсировать с лихвой.

Если к созданию многоразовых ракет подключится частный бизнес, то это направление также необходимо поддержать, например, освобождением от уплаты налогов.

Пока же не стоит забывать про заслуженные ракеты-носители «Протон», мало ли как оно получится, а эти изделия давно показали весьма высокую надёжность и для одноразовых РН имеют относительно небольшую стоимость.

Однако, судя по всему, основные проблемы у нас имеются с самими спутниками.

Электронно-компонентная база


Начать можно с одной из наших больных тем – с радиационно-стойкой электронно-компонентной базы (ЭКБ). У нас и с обычной-то проблемы, но её, по крайней мере, почти всегда можно приобрести, даже несмотря на санкции – уж в очень больших объёмах она производится и реализуется по всей планете, а вот радиационно-стойкая ЭКБ – это куда более штучный и закрытый товар.

Причём необходимо понимать, что ЭКБ, стойкая для «земной» радиации, для спутников не подходит, где-нибудь на АЭС основное излучение – это гамма-лучи, в худшем случае потоки нейтронов. А космическая радиация – это потоки заряженных частиц – протонов, электронов и ядер атомов, движущихся с околосветовыми скоростями.


Изображение support.elvees.com / tehnoomsk.ru

Даже быстрые нейтроны в ядре реактора не разгоняются более 40-45 тыс. километров в секунду, тогда как скорость света, с которой могут перемещаться протоны, электроны и ядра атомов в космическом пространстве, достигает почти 300 тыс. километров в секунду. Энергия быстрых нейтронов в реакторе достигает 10 МэВ (мегаэлектронвольт), тогда как космические частицы достигают 1 000 000 МэВ и даже 1 000 000 000 000 МэВ (для «пришельцев» из глубокого космоса).

В России есть специалисты по радиационно-стойкой электронике. Во многом там всё зависит не только от ЭКБ, но и от схем проектирования, повышающих надёжность.


Изображение niiis-micro.ru

Частично повысить защищённость можно, применяя пассивную защиту – не свинец, который при попадании быстрых частиц сам становится источником наведённого радиационного излучения, а материалы, богатые водородом – полиэтилен, пластик, а также композиты с добавлением бора.

Есть ещё один интересный способ получения радиационно-стойкой электроники. Каждая микросхема сейчас во многом уникальна, так что их устойчивость к радиационному излучению сильно отличается от партии к партии, и даже от образца к образцу. Некоторые компании закупают большие партии микрочипов и тестируют их на устойчивость по специальной методике, прошедшие отбор образцы продаются как радиационно-стойкие.

Ну и разумеется, нужна своя радиационно-стойкая ЭКБ, тем более что для неё «тонкие» техпроцессы не нужны, и даже если что-то мы не сможем изготовить сами, то шанс заказать такие изделия где-нибудь в Китае будет на порядок выше, чем сверхсовременные «земные» чипы.

АФАР


Помимо внутренней начинки ИСЗ, на них должны быть установлены ещё и антенны, представляющие собой активную фазированную антенную решётку (АФАР). Мало того что спутники, так и терминалы тоже представляют собой АФАР-антенну.

У нас и с военными-то АФАР только-только всё начинает получаться, а здесь необходимо выпустить сотни ИСЗ, работающих в условиях космического пространства, а также десятки-сотни тысяч малогабаритных абонентских терминалов.


Модуль СВЧ АФАР Х-диапазона. Изображение apni.ru

АФАР – это сложная технология, отрицать наше отставание в этом направлении невозможно, но это критическая технология для связи и радиолокации, как для гражданских систем, так и для военных, так что навёрстывать упущенное необходимо максимально интенсивно.


Изображение aftershock.news

Программное обеспечение


Спутники связи, которые планирует развернуть «Бюро-1440», должны располагаться на орбите высотой 800 километров. На такой орбите спутники движутся со скоростью порядка 7,5 километров в секунду. На такой скорости необходимо связываться с терминалами, которые также могут перемещаться, терять сигнал, попадая под какие-либо препятствия.

Решение этой задачи требует сложного программного обеспечения (ПО), а заманить программистов в космическое проекты далеко не факт, что просто; возможно, что шансов у «Бюро-1440» будет больше, чем у «Роскосмоса», как минимум потому, что, по личным наблюдениям, программисты не любят формализм госкомпаний – разрешение носить шорты и шлёпки, да холодильник с колой, могут стать серьёзным подспорьем в привлечении кадров.


Привлечение кадров в IT имеет свою специфику

Кроме того, любое ПО требует отладки, и не всю её можно выполнить здесь – на Земле, в свою очередь отладка ПО на действующих ИСЗ сопряжена с рисками их «окирпичивания», а что делать с «кирпичом» на орбите? В сервисный центр отнести его несколько затруднительно.

Межспутниковая связь, позиционирование и наземная составляющая


Добиться высоких скоростей передачи данных можно, только обеспечив межспутниковую связь – для этого обычно используются оптические (лазерные) каналы связи, а для того чтобы такая связь работала, спутники должны знать свои координаты с минимальной погрешностью.

Вроде бы такую лазерную межспутниковую связь в «Бюро-1440» уже испытывали, но одно дело – связать между собой два-три ИСЗ, а другое – сделать то же самое, когда их будут сотни.


Изображение 1440.space

Также для уверенной работы сети спутников необходима наземная составляющая, как для передачи трафика в глобальную сеть, так и для повышения точности позиционирования ИСЗ – чем больше таких наземных станций, тем лучше.

У нас большая территория, но желательно иметь и наземные станции за рубежом, но кто нам сейчас позволит их строить?

Северная Корея, некоторые страны Африки, возможно, удастся договориться с Вьетнамом или Мьянмой, на этом пожалуй что и всё.

Сколько мы потратили денег на помощь не пойми кому по всей планете, просто ради того, чтобы к ним красиво совершил визит наш кораблик или слетали самолётики. А потом пришли американцы и просто всё забрали забесплатно. Сделаны ли из этого какие-то выводы? Пока неясно.

Выводы


Как мы видим, создание сети высокоскоростной связи на базе низкоорбитальных спутников – это далеко не простая задача.

Недаром до SpaceX за неё никто не брался – не потому, что не хотели, а потому, что не могли.


Изображение t.me/bureau_1440

Для нас это одно из критических направлений, обеспечивающих конкурентоспособность государства и выживаемость вооружённых сил.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +12
    Сегодня, 04:27
    У нас не получилось создать отличную армейскую связь, потому что Борисов с подчинёнными украли шесть миллиардов....
    Проект назывался Созвездие. На ВО была статья об этом
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 05:16
      Кому интересно, советую почитать про этот проект: https://tvzvezda.ru/news/201611301411-hjak.htm?ysclid=mmlen9elxq209591698
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 06:17
        Ответ прост. Российские высокие технологии невозможны в условиях тотальной коррупции и повального воровства!

        Вернется жесткий контроль - смертная казнь ворью и конфискация имущества у всей семьи воренка...Тогда и будет старт.

        История Российской Империи и СССР тому подтверждение.
        1. tsvetahaki Звание
          tsvetahaki
          0
          Сегодня, 06:43
          Не будет воровства - будут свободные средства.
          Но вырастить и выучить на них новое поколение ученых и инженеров (не в области менеджмента и юриспурденции) потребует большого времени.
          Как и воссоздание промышленности.
    2. MCmaximus Звание
      MCmaximus
      0
      Сегодня, 05:50
      Да, ее и без воровства-то не было. Почему-то.
      1. АА17 Звание
        АА17
        0
        Сегодня, 06:26
        Да, ее и без воровства-то не было. Почему-то.


        Похоже, Верховному Главнокомандующему реальное положение дел по связи в войсках на ЛБС не докладывают.
        Vault 8. Убежище №8.
        Проблема использования Телеграма военными на СВО — не в существовании Телеграма

        * Пояснение в очередной раз. После просмотра репортажа, где целый подполковник-связист утверждала президенту, что Телеграм — это «вражеская связь», но не объяснила, почему им пользуются военные для служебных задач.

        Проблема состоит в том, что Главное Управление Связи не обеспечивает должным образом.

        1) Самое главное: армия не выдаёт служебные смартфоны с установленным военным мессенджером и другим военно-прикладным ПО, без которого сегодня не обойтись (ПО по топографии, текстовый и графический редактор, всевозможные наставления по использованию оружия и боеприпасов и пр.). Вернее, выдаёт только командиру полка, его замам и начальникам служб, а командирам подразделений и тем более солдатско-сержантскому составу — нет.

        Вместо этого военнослужащим предлагается самим купить за свой счёт смартфон и отдать на прошивку.

        Напоминаю, что Армия в принципе является структурой, которая берёт на себя обязательство обеспечивать военнослужащих всем необходимым для служебной деятельности.

        2) У военных мессенджеров, используемых в ВС РФ, неудобный сервис:
        — Приложение мессенджера нельзя скачать дистанционно — только отдать на установку. Ввиду нехватки специалистов и обилия заявок можно ждать свой служебный смартфон вплоть до месяца.
        — Приложение мессенджера ненадёжно и слетает иногда совершенно непредсказуемо. В каждом случае — будь вы на самом передке или в ППД полка, вам надо будет сдавать смартфон в сервис-центр, то есть организовывать долгую цепочку передачи и ждать вплоть до месяца, когда вам устранят проблему.

        Короче говоря, продукт ненадёжный, тяжёлый в обслуживании и получить на выдачу его очень сложно — выдают служебные смартфоны только высшим офицерам полка, всем остальным предложено решать вопрос самостоятельно.

        По этой причине военные на СВО и пользуются гражданскими мессенджерами, гражданским топогеодезическим ПО и другим ПО двойного назначения в служебной деятельности.

        Телеграм используется военными по следующим причинам:
        1) Лёгкость скачивания и установки.
        2) Широкий функционал: текстовые сообщения, звонки, голосовые сообщения, пересылка файлов и фотографий.
        3) Высокая надёжность приложения, хорошо сделанный продукт.
        4) Лояльная политика при регистрации: нужен только номер телефона, что позволяет сохранить большую часть персональных данных в безопасности.

        И что касается принуждения военнослужащих перейти на многонациональный мессенджер МАХ, то это подмена понятий и сокрытие реальной проблемы — МАХ также нельзя использовать для служебной деятельности, как и Телеграм, потому что это гражданский продукт.

        Для решения проблемы нужно военные мессенджеры довести до уровня качественного продукта, а главное — наладить выдачу носителей мессенджера и техническое обслуживание.
        https://t.me/s/vault8pro
        1. АА17 Звание
          АА17
          0
          Сегодня, 06:46
          П.С.
          Вчера, в передаче Полный Контакт от 10.03.2026 (с 1ч.38мин. Рекомендую осмотреть.), бойцы с ЛБС жаловались В. Соловьёву, что им приходится тратить огромные деньги на связь ЗА СВОЙ СЧЁТ для выполнения боевых задач.

          Это что такое?
          Как это понимать?
          1. Xenon Звание
            Xenon
            0
            Сегодня, 06:53
            Это что такое?Как это понимать?
            Какая-то часть генералов сидит под следствием, а какая-то уже в местах исполнения наказаний. Вот так это и понимайте wink
            1. АА17 Звание
              АА17
              0
              Сегодня, 07:18
              Какая-то часть генералов сидит под следствием, а какая-то уже в местах исполнения наказаний.

              Вы сами то поняли, что написали?
              Как аресты генералов может повлиять СЕЙЧАС на на расходы ЛИЧНЫХ денег ВОИНОВ для связи при выполнении боевых задач на ЛБС???
  2. arhitroll Звание
    arhitroll
    +1
    Сегодня, 04:32
    У врага инструментарий влиять на наших разработчиков. Нужно сделать закрытые НИИ - там даже можно в шортах ходить.
    1. Pandemic Звание
      Pandemic
      +11
      Сегодня, 05:16
      согласен, враг выставляет цены на квартиры, враг держит курс рубля в немыслимом по меркам планеты загоне, враг разгоняет цены в магазинах и враг назначает тарифы на коммуналку. Надо сделать территорию, где враг не сможет всего этого делать
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 06:46
      Цитата: arhitroll
      там даже можно в шортах ходить

      В уставных.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +9
    Сегодня, 04:36
    Успеем ли наверстать упущенное?
    Пока что наша страна обновила рекорд в количестве миллиардеров.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +7
      Сегодня, 05:11
      Дык в МО украли 11 трлн рублей, о чем дальше говорить? Цаликова обвинили спустя год и то дали домашний арест...
      Они вообще воевать не собирались.... У них стояла задача набивать карманы.
      Кстати, им всём можно инкриминировать статью за дискредитацию МО!
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +8
        Сегодня, 05:15
        Цитата: Михаил-Иванов
        Они вообще воевать не собирались.... У них стояла задача набивать карманы.

        what
        Я бы сказал откровенно все что думаю о политической системе Кремля...но ведь забанят навечно...хе хе в лучшем случае. smile
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +3
          Сегодня, 05:19
          Так башни опять молчат. Газовоз нам сожгли, тишина. В Белгороде сколько разрушений и убитых. Вчера Брянск...
          Отвечать придеться! Иначе и по башням прилетит. Хотя по ним тоже прилетало, только без последствий...
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +4
        Сегодня, 05:49
        Цитата: Михаил-Иванов
        Кстати, им всём можно инкриминировать статью за дискредитацию МО!
        Расстрелять бы их всех и показать это по ТВ. Может и воровать бы стали поменьше?
  4. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +7
    Сегодня, 04:44
    Смело можно игнорировать технические проблемы, как главные проблемы на пути реализации чего угодно в России.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +11
    Сегодня, 04:48
    Когда основным императивом типа элиты является личное обогащение вместо исполнения порученного дела - ничего хорошего по определению ожидать не приходится.. Тут полумеры не помогут - тут всю структуру общества менять надо. Причем экстренно. Иначе сожрут дорогие партнеры-то..
    1. ученый Звание
      ученый
      +6
      Сегодня, 05:12
      Цитата: paul3390
      Иначе сожрут дорогие партнеры-то.

      Партнеры как были партнерами российской "элиты" так ими и останутся. Иначе с чего им так беречь элиту украинских нацистов. Если реально прижмет, то эта "элита" в первых рядах начнет предавать и продавать Россию и бегство российского бомонда в 22 году покажется детской шалостью.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +9
        Сегодня, 05:23
        Не зря же нам постоянно льют в уши мантры что типа Россия исчерпала лимит на революции. А ведь без нее, то есть без кардинальной смены общественно-экономического строя, устоять перед всем Западом у нас шансы минимальны. Ибо буржуй с буржуем - завсегда договориться может, все дело в цене вопроса. Пока Запад похоже запрошенную платить не готов, но ведь это только пока... У капиталиста по определению нет Родины - у него только кошелек. Зато у нас, сирых, она есть. И это уже единственное, что у нас ещё осталось. Хоть в какой-то форме..
  6. ism_ek Звание
    ism_ek
    +3
    Сегодня, 05:03
    Маск полностью изменил индустрию. На его фабриках выпускается от 100 до 200 спутников в месяц.
    До Маска на производство одного спутника уходило 2... 3 года. Сейчас несколько недель.
    Это действительно незаурядный человек. Без него американцы "прыгали бы на батуте"
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +3
      Сегодня, 05:24
      Цитата: ism_ek
      незаурядный человек
      Он просто хороший хозяин, который сначала сделал себе имя и которому потом банки доверили гигантские ресурсы под государственные заказы и гарантии. Иначе все стало бы все как с шатлами, растащили и разворовали многочисленные подрядчики и субподрядчики, так же как это делается у нас. По другому капиталистическая система просто не работает, особенно когда за коррупцию суды выписывают штрафы вместо расстрелов и пожизненных сроков с конфискацией.
    2. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +2
      Сегодня, 05:31
      Лично сам Маск НИЧЕГО не менял, не изобретал и на создавал. Это дроп. Номинал, ширма. Такая же ширма, ка был Стив Джобс, который "изобрёл" систему тотального слежения за бОльшей частью населения планеты, а потом был "резко заболел раком и умер". Маска ждет та же участь . Все эти военные технологии (айфон, староинк и тд) создаются под ширмой гражданских технологий "созданных" частными лицами
      А почему? А потому, что если бы группировка Старлинк была официально военной, то действия нашего военного руководства были бы совсем иные, т конфликт был бы уже совсем другой. А так что получается - частное лицо Илона Маска "создала" интернет для всех желающих, и Пентагон "не причём" ведь это просто частное лицо предоставлял нашему противнику доступ в "гражданский" интернет все это время. Тоже самое с айфонами. Попомните мое слово - как только ширма в виде Илона маска перестанет быть нужной его так же как и Джобса "внезапно заболел раком т скоропостижно скончался"
      Зачем миру такие свидетели 🤣🤣🤷
  7. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    +3
    Сегодня, 05:10
    Чтобы потом услышать.
    Реализация проекта самолета «Байкал» (ЛМС-901), который должен был заменить советский Ан-2, зашла в тупик, его производство не ожидается, заявил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
  8. Pandemic Звание
    Pandemic
    +3
    Сегодня, 05:10
    никакие возможности не имеют значения, когда не поставлена задача. Военно-политическое руководство такой задачи не поставило. Что же до привлечения кадров, я могу достаточно уверенно сказать, что основная и единственная задача кадров в отраслях(авиакосмическое приборостроение, радиолокация, боевые системы реального времени, общее приборостроение) либо сбежать из отрасли впереди своего визга, либо доработать до пенсии, получая сторонние\дополнительные доходы типа патентных отчислений, грантов, либо участвовать в краже выделенных средств. Система управления и распределения в отраслях не способна поддержать штаны специалисту и направлена на сохранение вывесок для получения бюджетов руководством. Поэтому, никаких прорывов не будет, даже если задача будет поставлена. Стиль же работы не подразумевает результата в частности и осмысленной деятельности вообще
  9. Rolaf Звание
    Rolaf
    +5
    Сегодня, 05:16
    Картинки с этих МИССИЯнерских сайтов подчёркивают космическую пустоту подобных статей оторванную от реальности как российская статистика.
    Жаль потраченного времени на чтение подобного.
  10. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +5
    Сегодня, 05:23
    Почему у России не получается создать аналог Starlink?
    Потому что угробили отрасль "умелым" руководством "эффективные манагаеры", кто создавать будет?
  11. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +3
    Сегодня, 05:25
    Забавная статья. Сплошное "можем ли? Я не знаю, но буду написать!" "казалось бы, могу предположить, мне думается, а вот там говорят, а вот тут другое говорят а вот, а э, а о, а у" (с).
  12. _Морпех_ Звание
    _Морпех_
    +2
    Сегодня, 05:28
    Какой ещё такой Starlink? Там за результат отвечать придется... По последним новостям мы скоро на Венеру отправимся)
  13. turembo Звание
    turembo
    +1
    Сегодня, 05:34
    Российская космонавтика это как книга о Незнайке, когда все дружно смеялись над воздушным шаром, а он взял и полетел. А потом Незнайка ходил и рассказывал девчонкам какой он умный и придумал шар.......
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 05:52
    Цитата: Алексей 1970
    кто создавать будет
    Трудно сказать. Сейчас все больше юристы, да экономисты, да и те с какими-то мутными дипломами
  15. kig Звание
    kig
    +1
    Сегодня, 05:59
    Предлагаю автору для начала почитать серию статей Всё о проекте «Спутниковый интернет Starlink» на habr, и тогда он поймет, что создать аналог для нас не просто трудно, но и вообще невозможно.
    1. Pandemic Звание
      Pandemic
      0
      Сегодня, 06:06
      низкоорбитальную группировку спутников для обеспечении связи над востоком вна со скоростями 1-2 мегабита вполне возможно создать
  16. тлауикол Звание
    тлауикол
    +2
    Сегодня, 06:07
    В прошлом году мы запустили 17 ракет ( уровень новой Зеландии), сша - 175 ракет. По спутникам совсем страшная статистика за последние годы
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 07:02
      Цитата: тлауикол
      В прошлом году мы запустили 17 ракет

      При этом у нас два своих космодрома и один арендованный. На самом главном космодроме в 2025 произведено ДВА запуска за год. 2000 человек ради двух запусков в год. Что они делают в остальное время?
  17. Акрида Звание
    Акрида
    0
    Сегодня, 06:07
    Ответ прост! ВОРУЮТ!!!
  18. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 06:13
    Где-то еще в середине 90-х Ю.Н.Коптев говорил, что Российское космическое агенство готовися запустить отечественную телекоммуникационную платформу, позволяющую организовать массовую телефонный и цифровой трафик. И Коптева, и платформу "ушли", как и производство телекоммуникационного оборудования и комплектующих, как впрочем и саму космонавтику и ракетостроение. Это не считая науки.
    Как это пророчески говорил кот Матроскин
    Прежде чем что-то ... продать, сначала надо купить...
  19. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 06:21
    Они для себя даже Маh не могут намахать. Хотя в конце 80х говорили вот придут капталисты, у них как все заработает. Но в России особенные капиталисты, работает только то что уже запущено до них или в другом месте.
  20. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 06:23
    Не будем забывать, что именно российские ракеты-носители вывели на орбиту часть спутников OneWeb – конкурирующего со Starlink британского проекта.

    Не будем забывать, что OneWeb обанкротился, ибо при "наличии отсутствия" многоразовых ракет сие мероприятие убыточно изначально.
    частично многоразовая ракета «Союз-7»

    полностью многоразовая ракета-носитель «Корона» от ОАО «ГРЦ Макеева».

    Кто-то верит?
    Как мы видим, создание сети высокоскоростной связи на базе низкоорбитальных спутников – это далеко не простая задача.

    Как построение социализма в отдельно взятой стране....
    Тут слава предкам 31 старт отремонтировали, а все мечтаем о кренделях небесных.