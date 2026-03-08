WP: Нетаньяху разыграл комбинацию, втянув Трампа в войну с Ираном

WP: Нетаньяху разыграл комбинацию, втянув Трампа в войну с Ираном

Именно Израиль выступает зачинщиком нового конфликта на Ближнем Востоке. Израильский премьер Нетаньяху сумел втянуть Трампа в военную операцию против Ирана. Комбинация была разыграна как по нотам, пишет The Washington Post (WP).

Лидер еврейского государства этой зимой дал понять Трампу, что Израиль в любом случае начнет войну с Ираном. Даже если США откажутся. Сам же президент США более склонялся к заключению сделки с Ираном, о чем неоднократно заявлял. Однако Нетаньяху по-любому нужна будет помощь США в войне против Ирана, поэтому он начал агитировать Трампа за военный вариант.



В ходе встреч с президентом США в декабре и феврале Нетаньяху заявил, что Израиль будет бить по Ирану в любом случае — примут ли США решение об участии в операции или нет.


Трамп посчитал, что столкновение Израиля с Ираном неизбежно, и решил его возглавить, использовав «военную мощь США». Но если бы он отказал Нетаньяху, то, скорей всего, никакого конфликта не было бы.

Это было ложное предположение, потому что США могли просто сказать Израилю «нет». Но это была умная тактика, и она изменила ход событий в пользу боевых действий.
    Сегодня, 16:19
    На основании чего такие выводы?
    В 2025 Израиль атаковал в одиночку и Америка присоединилась лишь к концу....
    Сегодня, 16:21
    Бутылку шампанского этому господину за тем столиком, без него бы рыжая падла продолжала кошмарить наших союзников.
    Одни евреи создали проблемы в украине а другие евреи эти проблемы помогут нам решить.
    Сегодня, 16:25
    Как говорится любишь расстреливать девочек в школе придётся тебе могилки копать, с участием США или без, итог один-устаревшее вооружение и отсутствие его эволюции до добра-то не доведёт
    Сегодня, 16:27
    Есть мнение, что если бы Трамп не присоединился к Израилю в его войне с Ираном, то весь мир увидел бы кино, где Трамп ласкает маленьких девочек на острове Эпштейна.