WP: Нетаньяху разыграл комбинацию, втянув Трампа в войну с Ираном
Именно Израиль выступает зачинщиком нового конфликта на Ближнем Востоке. Израильский премьер Нетаньяху сумел втянуть Трампа в военную операцию против Ирана. Комбинация была разыграна как по нотам, пишет The Washington Post (WP).
Лидер еврейского государства этой зимой дал понять Трампу, что Израиль в любом случае начнет войну с Ираном. Даже если США откажутся. Сам же президент США более склонялся к заключению сделки с Ираном, о чем неоднократно заявлял. Однако Нетаньяху по-любому нужна будет помощь США в войне против Ирана, поэтому он начал агитировать Трампа за военный вариант.
В ходе встреч с президентом США в декабре и феврале Нетаньяху заявил, что Израиль будет бить по Ирану в любом случае — примут ли США решение об участии в операции или нет.
Трамп посчитал, что столкновение Израиля с Ираном неизбежно, и решил его возглавить, использовав «военную мощь США». Но если бы он отказал Нетаньяху, то, скорей всего, никакого конфликта не было бы.
Это было ложное предположение, потому что США могли просто сказать Израилю «нет». Но это была умная тактика, и она изменила ход событий в пользу боевых действий.
