WP: Нетаньяху разыграл комбинацию, втянув Трампа в войну с Ираном

В ходе встреч с президентом США в декабре и феврале Нетаньяху заявил, что Израиль будет бить по Ирану в любом случае — примут ли США решение об участии в операции или нет.

Это было ложное предположение, потому что США могли просто сказать Израилю «нет». Но это была умная тактика, и она изменила ход событий в пользу боевых действий.

Именно Израиль выступает зачинщиком нового конфликта на Ближнем Востоке. Израильский премьер Нетаньяху сумел втянуть Трампа в военную операцию против Ирана. Комбинация была разыграна как по нотам, пишет The Washington Post (WP).Лидер еврейского государства этой зимой дал понять Трампу, что Израиль в любом случае начнет войну с Ираном. Даже если США откажутся. Сам же президент США более склонялся к заключению сделки с Ираном, о чем неоднократно заявлял. Однако Нетаньяху по-любому нужна будет помощь США в войне против Ирана, поэтому он начал агитировать Трампа за военный вариант.Трамп посчитал, что столкновение Израиля с Ираном неизбежно, и решил его возглавить, использовав «военную мощь США». Но если бы он отказал Нетаньяху, то, скорей всего, никакого конфликта не было бы.