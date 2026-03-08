При отражении иранских атак ПВО Израиля тратит слишком много зенитных ракет
ЦАХАЛ расходует слишком большое количество средств поражения воздушных целей. При отражении иранских атак ПВО Израиля тратит слишком много зенитных ракет.
Это понятно каждому, кто наблюдает за тем массированным огневым валом, с помощью которого израильтяне отражают атаки дронов и ракет.
Поэтому в западных СМИ все чаще звучат предостережения в адрес Тель-Авива по поводу скорого истощения запасов противоракет у Израиля и других ближневосточных союзников США.
Собственно, израильский «Железный купол» показал высокую эффективность против воздушных угроз со стороны ХАМАС и других нерегулярных формирований, но отражение массированных атак роев БПЛА и ракет Ирана – это гораздо более сложная задача.
Американские союзники готовы поддерживать Израиль, но их возможности не безграничны. Они расходуют запасы зенитных ракет быстрее, чем способны производить. На их восполнение требуется время и большие финансовые вливания, исчисляемые в миллиардах долларов. К тому же такая расточительность, по мнению ряда американских экспертов, истощает оборонные возможности США и делает Америку неспособной противостоять России и Китаю.
Собственно, все эти проблемы Вашингтон и Тель-Авив создали себе сами, начав 28 февраля военную операцию против Ирана. В этот день американо-израильские силы начали наносить удары по Тегерану и другим населенным пунктам Исламской Республики. Ее ответом стали атаки на Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока.
