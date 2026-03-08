При отражении иранских атак ПВО Израиля тратит слишком много зенитных ракет

ЦАХАЛ расходует слишком большое количество средств поражения воздушных целей. При отражении иранских атак ПВО Израиля тратит слишком много зенитных ракет.

Это понятно каждому, кто наблюдает за тем массированным огневым валом, с помощью которого израильтяне отражают атаки дронов и ракет.

Поэтому в западных СМИ все чаще звучат предостережения в адрес Тель-Авива по поводу скорого истощения запасов противоракет у Израиля и других ближневосточных союзников США.

Собственно, израильский «Железный купол» показал высокую эффективность против воздушных угроз со стороны ХАМАС и других нерегулярных формирований, но отражение массированных атак роев БПЛА и ракет Ирана – это гораздо более сложная задача.

Американские союзники готовы поддерживать Израиль, но их возможности не безграничны. Они расходуют запасы зенитных ракет быстрее, чем способны производить. На их восполнение требуется время и большие финансовые вливания, исчисляемые в миллиардах долларов. К тому же такая расточительность, по мнению ряда американских экспертов, истощает оборонные возможности США и делает Америку неспособной противостоять России и Китаю.

Собственно, все эти проблемы Вашингтон и Тель-Авив создали себе сами, начав 28 февраля военную операцию против Ирана. В этот день американо-израильские силы начали наносить удары по Тегерану и другим населенным пунктам Исламской Республики. Ее ответом стали атаки на Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 16:28
    Данных точных нет ни у кого, сколько потрачено и сколько осталось - домыслы.
    Время покажет кто как готовился к этой войне.
    Всё идёт не по сценарию, следовательно и исход может быть любой.
    Нам надо выполнять свои задачи и делать выводы от столкновений на стороне.
    1. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 16:39
      ясно что лимит выдачи ракет для ПВО у американцев для Израиля есть, и это главное , бездонной кормушки у сионистов не будет, вряд ли конечно у США нет ракет для Пэтриотов в загашнике, но то что они отправят их на Ближний Восток в это я не верю, своя рубашка всегда ближе к телу, и ослаблять до критического уровня свою оборону американцы не будут, пусть даже иранцы снесут всю их инфраструктуру в арабских странах, для штатов это приемлемый потерянный актив.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +8
    Сегодня, 16:29
    Чем больше они используют где-нибудь над Хайфой, тем меньше встретит нас где-нибудь над Винницей.
    1. Kornodo
      Kornodo
      +1
      Сегодня, 17:21
      Для информации:
      ПВО-про Израиля это -
      Хец 2, Хец 3
      Праща Давида
      Железный купол
      Внимание , вопрос...
      Какая из этих систем присутствует на территории Украины?
      Минута на размышление...😬
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +1
        Сегодня, 17:30
        Какая из этих систем присутствует на территории Украины?

        Какой-то неPatriotичный вопрос
      2. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        0
        Сегодня, 17:39
        Цитата: Kornodo
        Для информации:
        ПВО-про Израиля это -
        Хец 2, Хец 3
        Праща Давида
        Железный купол
        Внимание , вопрос...
        Какая из этих систем присутствует на территории Украины?
        Минута на размышление...😬

        А атаки отражают с американских кораблей. Да и все базы пингвинов и нефтяные терминалы прикрывают "поцриоты". Именно они первая линия обороны еврейцев.
        1. Kornodo
          Kornodo
          +1
          Сегодня, 17:44
          Патриот снят с вооружения Израиля 3 года назад.
          1. Vauxhall Звание
            Vauxhall
            -1
            Сегодня, 17:53
            Цитата: Kornodo
            Патриот снят с вооружения Израиля 3 года назад.

            Таки ви хотите сказать что патриоты не используются для отражения атак на исраиль?
            1. Kornodo
              Kornodo
              +1
              Сегодня, 17:57
              Израилем - нет, неэффективно ( стоимость и кол- во ракет в батарее)
              Перешли на местные системы
      3. rytik32 Звание
        rytik32
        +1
        Сегодня, 17:52
        Цитата: Kornodo
        ПВО-про Израиля

        Вот только атаки на Израиль отражает не только ПВО Израиля.
        Пэтриот имеется, например, в Иордании.
        1. Kornodo
          Kornodo
          +1
          Сегодня, 17:54
          Ну если с такой стороны смотреть на вопрос ....
          Тогда видимо да
  3. БойКот Звание
    БойКот
    +3
    Сегодня, 16:29
    При отражении иранских атак ПВО Израиля тратит слишком много зенитных ракет.
    Вообще не новость и абсолютно предсказуемо. Проанализаровать войну в небе над Украиной их аналитикам не судьба? Бег по граблям не только наш национальный спорт.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +4
      Сегодня, 16:39
      Ну, вообще-то это общепринятый стандарт - по цели стреляют двумя ЗУР, на случай каких-то технических отказов. Соответственно, если целей 20, то расход ЗУР 40. Ну, а почему в Тель-Авиве не озаботились создать необходимый запас ЗУР или начали войну, до накопления потребного количества - это уже вопрос к бибе)))
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 16:46
        не озаботились создать необходимый запас ЗУР

        А как его создать, при весьма скромном годовом выпуске и наличии Цэгабонии с вечно протянутой загребущей лапой?
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 16:58
          Таки надо думать, не тем местом, на котором сидишь))) прежде чем начинать войну, тем более, что предидущая, чуть не закончившаяся катастрофой, была буквально год назад.
      2. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        -1
        Сегодня, 17:07
        Думали на понт взять, поэтому ракет не накопили. А персы предусмотрительно затарились.
      3. БойКот Звание
        БойКот
        0
        Сегодня, 17:21
        Я так понимаю, что "слишком много" это больше расчетного количества, т. е. 2 к 1.
      4. ettore Звание
        ettore
        +1
        Сегодня, 18:02
        Цитата: ТермиНахТер
        Ну, а почему в Тель-Авиве не озаботились создать необходимый запас ЗУР

        Так это проблема всех ПВО, она очень дорога и ракеты производятся медленно, она в принципе не рассчитана на интенсивные и продолжительные действия.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 18:41
          Для того, в любой стране есть генштаб, разведка и военно-политическое руководство. Разведка получает информацию, ГШ анализирует ее и просчитывает возможные варианты. Если ошиблась разведка, ГШ или политическое руководство, то это проблеы евреев.
          1. ettore Звание
            ettore
            0
            Сегодня, 18:42
            Цитата: ТермиНахТер
            Для того, в любой стране есть генштаб, разведка и военно-политическое руководство. Разведка получает информацию, ГШ анализирует ее и просчитывает возможные варианты. Если ошиблась разведка, ГШ или политическое руководство, то это проблеы евреев.

            Походу ошибаются везде.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 16:49
      Проанализаровать войну в небе над Украиной

      Такое ощущение - они напоролись ровно на то же, что и мы в начале СВО. Посчитали что определённых действий будет вполне достаточно для достижения желаемых результатов. На длинную войну - никто и не рассчитывал...
  4. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 16:29
    Ёлки-палки так установите уже норму-не более 2-х ракет на 5 Шахедов и дело в шляпе.Прям как детсадовцы...Вы потом излишки ещё Киеву продадите кошерно
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 17:18
      Герань стоит около $50 000, Шахед наврятли дороже, ракета Пэтриота $800 000-1 000 000, это только одна ракета, ПУ, РЛС тоже не один доллар стоят, больше Геранек красивых и разных, ну и Шахедов
  5. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +5
    Сегодня, 16:32
    Одно можно сказать точно.
    Когда Иран стал огрызаться конкретно, ухмылка у Дони сошла на нет как и Нетаньяху.
    Оказалось что дырок в их обороне тоже хватает.
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 16:44
    Слишком много ракет это про деньги.
    Можно кредит взять. У состоятельных израильтян на защиту Израиля. И с возвратом от всех израильтян состоятельным.
  7. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Сегодня, 16:45
    ЦАХАЛ расходует слишком большое количество средств поражения воздушных целей. При отражении иранских атак ПВО Израиля тратит слишком много зенитных ракет.

    Это хорошо, быстрее опустошат свои арсеналы боезапасов и быстрее сядут в лужу совместно с матрасниками.
  8. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 16:49
    Поэтому в западных СМИ все чаще звучат предостережения в адрес Тель-Авива по поводу скорого истощения запасов противоракет у Израиля и других ближневосточных союзников США.

    Не согласен. При планировании и подготовке к крупномасштабным операциям военные исходят в том числе и из самого плохого сценария развития военных действий. Боевые действия развиваются по благоприятному для США и Израилю сценарию. Я предполагаю ( точнее не могу здесь написать), что неблагоприятный сценарий для США и Израиля это активные боевые действия до конца сентября. Поэтому до конца сентября оружия США и Израилю хватит.
    Наиболее вероятный сценарий это военное поражение Ирана до конца марта.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 17:02
      Цитата: Александр Елизаров
      Наиболее вероятный сценарий это военное поражение Ирана до конца марта.

      Цитата: Александр Елизаров
      неблагоприятный сценарий для США и Израиля это активные боевые действия до конца сентября.

      Не находите что если наиболее вероятный- поражение Ирана в марте, то худший не может отстоять от наиболее вероятного на полгода? Если срок протянется до сентября - то это будет означать что март был взят от балды???
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 17:09
      Цитата: Александр Елизаров
      Боевые действия развиваются по благоприятному для США и Израилю сценарию
      благоприятный для еврейцев и дони сценарий, это окончание конфликта в прошлое воскресенье до открытия торгов, все остальное уже неблагоприятный сценарий
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 17:10
      Цитата: Александр Елизаров
      Наиболее вероятный сценарий это военное поражение Ирана до конца марта.

      что подразумевается под военным поражением?
      если бредни Дони про победу, то не канает
      1. Eragon Звание
        Eragon
        -1
        Сегодня, 17:58
        Цитата: Василенко Владимир

        что подразумевается под военным поражением?
        если бредни Дони про победу, то не канает

        Скорее всего Трамп объявит, что всё - Хамении ликвидирован, все ракеты уничтожены, уран захвачен-закопан-распылён, нефтянка сожжена. Ура-ура они победили.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:50
    Иран ещё свои самые современные ракеты не запускал.
  10. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    -1
    Сегодня, 17:04
    Система ПРО и ПВО США и их своры шавок из стран Европы похоже крайне ослаблена и к тому же малоэффективна. Настал по настоящему отличный момент поставить на великой шахматной доске шах гегемону с последующим матом в виде всесокрушающего удара ЯО, иначе когда ещё предоставится такая возможность один Бог знает...
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 17:07
    то есть было доказано, что если бы за спиной еврейцев не стояли матрасы, то давно был бы уже новый исход
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:12
    Не всё же евреям цимус кушать, надо и тухес понюхать.
  13. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -2
    Сегодня, 17:20
    Цитата: свой1970
    Цитата: Александр Елизаров
    Наиболее вероятный сценарий это военное поражение Ирана до конца марта.

    Цитата: Александр Елизаров
    неблагоприятный сценарий для США и Израиля это активные боевые действия до конца сентября.

    Не находите что если наиболее вероятный- поражение Ирана в марте, то худший не может отстоять от наиболее вероятного на полгода? Если срок протянется до сентября - то это будет означать что март был взят от балды???

    Я же написал, что при планировании, то есть до начала операции.
  14. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -2
    Сегодня, 17:20
    Цитата: Василенко Владимир
    Цитата: Александр Елизаров
    Наиболее вероятный сценарий это военное поражение Ирана до конца марта.

    что подразумевается под военным поражением?

    Капитуляция Ирана.