Зеленский хочет обменять своих инструкторов по дронам на зенитные ракеты Трампа

Украина отправит своих инструкторов на Ближний Восток для обучения стран региона борьбе с беспилотниками. Об этом заявил Зеленский во время пресс-конференции с новым премьер-министром Нидерландов Робом Йеттененом.

«Нелегитимный» подтвердил слухи о том, что Украина начнет обучать страны Персидского залива борьбе с беспилотниками в обмен на некоторые договоренности с США. При этом он сделал два взаимоисключающих заявления с разницей в час или два. В первом он подчеркнул, что украинские военные и эксперты уже завтра отправятся на Ближний Восток, где их с нетерпением ожидают. Во втором признал, что на сегодняшний день у Украины нет конкретных договоренностей с США и странами Персидского залива о начале обучения операторов дронов.



С нашей стороны имеем посыл о том, как помочь гражданским лицам и американским военным на Ближнем востоке. Мы говорим про готовность отправить экспертов, если им дадут возможности по защите.


Вообще же планы у киевского клоуна наполеоновские. Он намерен договориться с Трампом о формировании нескольких групп инструкторов и отправить их бороться с дроновыми ударами Ирана в обмен на поставку новых зенитных ракет. А еще продавать «излишки украинских дронов-перехватчиков» тем же странам Персидского залива. Вот только эксперты сомневаются, что у Трампа сейчас есть «лишние» ракеты, а у Киева — «лишние» дроны.
21 комментарий
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 17:15
    Реально с каждым днем заявления клоуна забористей и забористее. Может ему еще ПВО Кувейта прислать?
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      -1
      Сегодня, 17:32
      Цитата: Младший рядовой
      Реально с каждым днем заявления клоуна забористей и забористее

      По этому он ещё живой. Dурак с инициативой.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 17:51
        По этому он ещё живой. Dурак с инициативой.
        Это инициативный дypaк, а излишняя инициатива, как известно, наказуема... Вот только когда с этого клоуна неприкасаемость снимут...???
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 17:32
      Цитата: Младший рядовой
      Реально с каждым днем заявления клоуна забористей и забористее. Может ему еще ПВО Кувейта прислать?

      По любому с этих южных стран откомадированные укры не вернутся обратно., даже если останутся живы.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 17:40
        Цитата: Теренин
        По любому с этих южных стран откомадированные укры не вернутся обратно., даже если останутся живы.

        Только полоумный может остаться на Украине, кто поумнее дано бегут.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:42
      Цитата: Младший рядовой
      Реально с каждым днем заявления клоуна забористей и забористее.

      Возраст, время сидения на "снежке", увеличение дозы, всё сказывается на остатках мозга.
    4. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      0
      Сегодня, 17:57
      менять людей на железо wassat ....у него совсем чердак протёк laughing
  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 17:15
    Людей меняют на предметы? Хм... У людей точно согласия не спрашивали.
  3. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 17:19
    "Птахи мадьяра" просятся спасать в арабии своё "нажитое непосильным трудом"?....не иначе.. fool
  4. denplot Звание
    denplot
    +1
    Сегодня, 17:19
    Бизнес и халява, ничего нового
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 17:22
    Жиденыш везде хочет, нажиться.. Эти "специалисты" там и останутся.. На кой им страна-шаровария?
  6. Puler Звание
    Puler
    +1
    Сегодня, 17:29
    кровавый наркот.... хочет помочь кровавому бене....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:39
      Цитата: Puler
      кровавый наркот.... хочет помочь кровавому бене..

      У них общий отец - "Хабад".
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 17:38
    инструкторов и отправить их бороться с дроновыми ударами Ирана в обмен на поставку новых зенитных ракет.
    Конечно можно, Трамп согласится и за это отправит Юкраине одну ракету для "Патриота".
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:39
    Хитрый еврей , хочет поменять часы на трусы.
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 17:41
    Зеленский хочет обменять своих инструкторов по дронам на зенитные ракеты Трампа

    Обменять своих граждан на чужое железо.
    Может сразу себя на другого?
    Чушь какая то, а не новость.
    А если не чушь...
  10. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    0
    Сегодня, 17:44
    Зеленский хочет обменять своих инструкторов по дронам на зенитные ракеты Трампа
    «Жизнь на нитке, а думает о прибытке»
  11. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Сегодня, 17:48
    Вот только эксперты сомневаются, что у Трампа сейчас есть «лишние» ракеты, а у Киева — «лишние» дроны
    Чего только клоун не сделает, чтобы поцеловать Трампа в дупу wink
  12. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 17:49
    ЗЕ вошёл в роль и научился менять баранов.
  13. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:12
    Саимому- то останется?. Раскидывается....
  14. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 18:38
    Тут больше интересно кто туда делиться опытом поедет, если всё это выгорит? Блатные, но ничего не понимающие в теме, либо реальные спецы, отсутствие которых сделает положение укропа на ЛБС еще более худшим? ))