Прогулки по Хиросиме: уничтоженные магазины и уцелевший фельдмаршал
Хиросима ядерная — это что-то вроде цирка иллюзионистов: нагнетание эмоций в сочетании с отвлеканием внимания от весьма интересных и важных вещей, существенных для оценки разрушающей мощи ядерного оружия. Этого вопроса я уже касался в своей книге «Ядерная война. Уничтожить друг друга», вышедшей еще в 2016 году, но теперь можно добавить деталей.
При первом просмотре общедоступной фотогалереи разрушенной ядерным ударом Хиросимы возникает состояние ошеломления и шока. Насколько я могу судить, многие из этого состояния шока не выходят и становятся в ряды живописателей всеразрушительности ядерного оружия.
Однако при более внимательном рассмотрении фотографий становится понятно следующее. Во-первых, опубликованы главным образом фото района Хиросимы вблизи эпицентра взрыва.
Во-вторых, большинство фотографий сделаны камерой на север и северо-запад, на них даже видна характерная возвышенность к западу от города. То есть фотограф стоял спиной к морю и портовой зоне. Есть и панорамное фото, сделанное камерой на юг или юго-запад, но там портовая зона в деталях неразличима.
В-третьих, нельзя набрать фотографий, которые показывали бы разрушения вдоль какой-то определенной линии, от эпицентра до почти незатронутых ударной волной и пожаром районов. Желательно с указанием расстояния от эпицентра.
Американцы утверждали, что они провели всеобъемлющее исследование разрушений в Хиросиме, в частности были изучены и сфотографированы все поврежденные капитальные сооружения. Фотоархив должен быть большой. Но нам из него показывают лишь небольшую часть наиболее разрушенного района Хиросимы.
Магазины, банки, офисы...
Кстати, пройдемся по этой части Хиросимы, так сказать, прогулки по атомным местам. Мне удалось найти план города 1939 года, на котором обозначены основные объекты, которые были на тот момент.
Вот этот район в левой части фотоснимка
Район прогулки от трамвайной остановки Кавая-мачи на запад, по широкой, коленообразно изгибающейся улице, до трамвайной остановки Сакаэ-мачи, на другом берегу реки Ота. Улица пересекает северную часть острова между реками Ота и Мотоясу; она существует и поныне, и проходит рядом с Музеем мира и прочими мемориальными сооружениями.
Прямо на перекрестке, на юго-западном углу, находится магазин «Нагасаки», видимо, по фамилии владельца. Напротив него через улицу — бюро «Мито». Дальше по улице слева — магазин «Хисами Ясуя», за ним — банк «Санва»; справа — офис Национального агентства новостей, за ним еще отделение банка, название которого мне прочитать не удалось. Карта потертая, да и кандзи рукописные. Затем слева и справа еще по два магазина и справа, почти на набережной, — буддистский храм.
Переходим через мост Мотоясу. Справа магазин, и за ним фотоателье и заведение под названием «Сливовый сад». Слева магазин и через переулок отделение банка. Проходим поворот на юг: прямо на углу, справа по улице офис компании Такачи, за ним аптека Мияке, далее магазин Мидоя, фотоателье Мисуя, затем еще офис. Слева по улице — магазин «Королевский», магазин Моримицу, аптека «Кику», офис компании Канемицу, немного ниже офис фармацевтической компании Моринага.
Переходим мост Ота, и далее слева отделение банка «Гейби», магазин и на углу перед трамвайной линией офис компании.
Всего прогулка около 820 метров. Мы прошли 12 магазинов, 5 банков, 7 офисов, 2 аптеки и буддистский храм. В среднем магазин на каждые 57 метров, исключая длину мостов. Думается, что на карту наносили только самые главные объекты на этой улице, а в действительности торговых точек там было больше.
Фешенебельный торгово-банковский район. На этой улице была далеко не самая большая плотность магазинов. По улице, которая шла с севера на юг вдоль реки Мотоясу, там в каждом квартале было по 6–7 магазинов и офисов. Например, на квартал южнее, если повернуть влево сразу за банком Санва, располагался офис Хиросимской газовой компании. И так вся часть Хиросимы, которая подверглась наиболее сильным разрушениям. В этой зоне, судя по карте 1939 года, сотни две или три магазинов, офисов компаний, банков, буддистских храмов.
Вот этих нюансов не было ни в одной книге по ядерной бомбардировке Хиросимы, которую мне доводилось читать. Подробной характеристике того, что было в зоне сильных разрушений, почти не уделялось внимания. Думается, что не просто так. Потому что эка доблесть — уничтожить магазин, отделение банка, аптеку...
В Хиросиме, которая с середины 1930-х годов и особенно в военные годы претерпевала бурную индустриализацию, промышленные предприятия концентрировались в южной, юго-восточной и восточной частях города, в самом устье рек (с запада на восток): Кои, Темма, Ота, Мотоясу, Кёбаси, Энко, на побережье и вблизи портов. Там были серьезные предприятия. По американскому отчету о промышленности Хиросимы от 15 июля 1945 года: судоверфь Удзина, судоверфь Мицубиси, изготовляла торпеды «Кайтен», металлургический завод «Ниппон чутетсу кабусики кайся», а также производство боеприпасов на этом заводе, текстильная фабрика Тейкоку, переведенная на выпуск авиационных запчастей, фабрика Кинка, переведенная на выпуск боеприпасов, армейский арсенал по выпуску вооружения и боеприпасов, авиационный завод Тоё.
Американский аэрофотоснимок, показывающий, насколько обширной была промышленная зона в Хиросиме
Эти предприятия вместе с районами, где размещались квартиры для рабочих, по большей части не пострадали совершенно или понесли небольшие разрушения.
Район банков и магазинов уничтожен, а вот там, за горой, слева, располагался армейский арсенал, который остался почти неповрежденным
Это хорошо видно на американской схеме, показывающей зону распространения пожаров (красная заливка), и зону структурных повреждений зданий (пунктирная линия)
Так что американцы врезали ядерной бомбой по хиросимской буржуазии, а хиросимский военно-промышленный пролетариат только вздрогнул от грохота.
Промахнулись по фельдмаршалу
Мне могут сказать, а как же командование 2-й территориальной армии в Хиросиме. Тут надо сказать, что термин, обозначающий это формирование – 第2総軍, не так-то просто перевести на русский язык. Его переводят как «Второе командование» по обороне Японии от высадки американцев, но лучше переводить как «2-я объединенная армия», в которую входила 15-я территориальная армия в составе 55-й и 59-й армий, 144-й и 225-й пехотных дивизий и 3-й дивизии ПВО, 123-й отдельной смешанной бригады, 16-я армия в составе 40-й, 56-й и 57-й армий, 25-й, 57-й, 77-й, 206-й, 212-й, 216-й пехотных дивизий, 4-й дивизии ПВО, 64-й, 107-й, 118-й, 122-й и 126-й отдельных смешанных бригад.
Эта объединенная армия была сформирована 7 апреля 1945 года, и для размещения управления был выделен военный городок, который ранее занимал 5-й кавалерийский полк. Он хорошо виден на всех аэрофотоснимках — характерный квадрат, в северной части которого, за рвом с водой, размещается замок Хиросимы и резиденция императора Мэйдзи во время японо-китайской войны 1894-1895 годов.
После ядерного удара дислокация 2-й объединенной армии попала в зону сильных разрушений. Замок Хиросимы тоже был почти полностью разрушен и сгорел. После войны, на пожертвования жителей Хиросимы, замок восстановили, но теперь это железобетонное сооружение, вокруг которого сделана деревянная обделка, воссоздающая внешний облик старого замка. Так сказать, на тот случай, если еще раз...
Замок Хиросимы вскоре после ядерного удара
Так вот, в литературе нередко утверждается, что командование 2-й объединенной армии было уничтожено полностью и это, дескать, было целью ядерной атаки.
Однако командующий 2-й объединенной армией фельдмаршал Хата Шунроку умер в мае 1962 года в возрасте 82 лет. Он был с августа 1939 года по конец июля 1940 года военным министром, потом командовал экспедиционной армией в Китае, по отставке с этого поста в декабре 1944 года получил личную аудиенцию у императора и приглашение на обед.
Фельдмаршал Хата
В Хиросиме фельдмаршал Хата не только не погиб, но и даже не получил никаких ранений. Видимо, потому, что сразу по назначению на этот пост и прибыв в Хиросиму, распорядился построить надежное укрытие для управления на территории Восточного парадного плаца, к северу от станции Хиросима. Дело было уже после налета 10 марта 1945 года на Токио, и предосторожности были не лишними.
Начальник штаба 2-й объединенной армии, генерал-лейтенант Окадзаки Сейдзабуро. До этого он занимал пост директора контрольного департамента Министерства военных заказов (часто переводят как Министерство боеприпасов, но его полномочия были намного шире) в регионе Кинки (Осака, Киото, Кобе), но 21 июля 1945 года его назначили начальником штаба 2-й объединенной армии в Хиросиме. Генерал Окадзаки был ранен во время ядерного удара, но быстро вылечился и после окончания войны служил начальником общего департамента Западного командования по демобилизации до января 1946 года. Умер в мае 1979 года в возрасте 82 лет.
Заместитель начальника штаба 2-й объединенной армии, генерал-майор Санада Дзоичиро. Во время ядерного удара не пострадал, после войны работал в Министерстве по демобилизации до конца ноября 1947 года. Умер в августе 1957 года в возрасте 60 лет.
Можно еще пару слов сказать о ключевых административных и военных руководителях. Генеральный инспектор региона Чугоку (юго-западная часть острова Хонсю) Оцука Исэй, представитель Министерства внутренних дел, которому подчинялись главы префектур, погиб при пожаре в своем разрушенном ядерным взрывом доме. Оцука ранее был губернатором префектуры Хиросима, его пост в июле 1945 года занял Такано Геншин, ранее занимавший полицейские посты и бывший заместитель губернатора префектуры Осака. Такано уцелел, поскольку был в поездке в префектуру Фукуяма; погибла его семья. Он вернулся в Хиросиму между 18:30 и 20:00 и возглавил гражданскую власть в городе. Мэр Хиросимы Авайя Сенкичи погиб, был убит взрывом в своей официальной резиденции.
Из военных чинов погиб командующий военным округом Чугоку и 59-й армией, генерал-лейтенант запаса Фудзи Ёдзи, он был в своей официальной резиденции на территории замка Хиросима. При этом начальник штаба военного округа Чугоку и штаба 59-й армии, генерал-майор Мацумура Шюитцу, выжил, хотя и был серьезно ранен, находясь в том же замке Хиросима. Это был настоящий везунчик, поскольку в сентябре 1945 года военный госпиталь, в котором он лечился, снесло оползнем после тайфуна, но Мацумуре удалось спастись.
Вот американцам ничего поручить нельзя. Самой мощной бомбой... и промахнулись по фельдмаршалу Хата. Сам фельдмаршал объявил своей властью с 14:00 военное положение и комендантский час в Хиросиме и приказал командующему 7-м армейским командованием морских перевозок (также известном как подразделение Акацуки), генерал-лейтенанту Саеки Фумио принять командование спасательными операциями. Его управление и подчиненные подразделения располагались в порту Удзина, далеко от эпицентра, и потому не пострадали. Выбор именно его был, очевидно, обусловлен тем, что армейский морской корпус занимался морскими перевозками, десантными операциями, а также противолодочным патрулем. У генерала Саеки были катера и суда, с помощью которых он мог разворачивать операции от рек, независимо от дорог и улиц, заблокированных горящими и тлеющими руинами. Также генерал Саеки весьма остроумно починил поврежденные трамвайные линии, использовав 300 корабельных мачт со склада для опор проводной сети.
Пока «сухопутные матросы» занимались спасательными работами в Хиросиме, фельдмаршал Хата отбыл в Токио, где 14 августа 1945 года вместе с адмиралом флота Нагано Осами и фельдмаршалом Сигуяма Ген совещался с императором насчет продолжения войны. Хата на этом совещании выступил против, поскольку не мог дать гарантии, что получится остановить вторжение американцев.
Таким образом, ядерный удар вовсе не привел к ликвидации военной и административной власти в Хиросиме. Остались командующие и чиновники, которые взяли на себя управление и организацию срочных спасательных работ.
И вообще, оказывается, что военный и военно-промышленный потенциал Хиросимы вовсе не был уничтожен и даже не был основательно подорван ядерной бомбардировкой.
