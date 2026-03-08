Райт: Вашингтон не будет отказываться от политики санкций в отношении Москвы

Политика США в отношении России совершенно не изменилась. Это просто прагматичная мера, которая будет краткосрочной.



Соединенные Штаты не намерены отказываться от политики санкций в отношении России, несмотря на некоторые послабления. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.Никакого снятия санкций с России в ближайшее время не будет, администрация Трампа не рассматривает этот вопрос, всё останется по-прежнему. По словам Райта, Вашингтон не намерен отказываться от политики ограничений в отношении Москвы. На сегодняшний день Белый дом сделал несколько послаблений в введенных ранее ограничениях, разрешив Индии закупать российскую нефть. Но они временные.США действуют так, как выгодно им, а не другим странам, к этому нужно уже давно привыкнуть. В Вашингтоне решили, что война с Ираном может привести к нехватке нефти, вот и выдали Индии лицензию на закупку российской. Но действовать она будет всего лишь 30 дней. А потом снова начнутся аресты танкеров, а Трамп будет рассказывать об «очередной сделке».Между тем Москва ведет переговоры с Вашингтоном по санкциям, но вот на каком они этапе, вообще непонятно.