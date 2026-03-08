Райт: Вашингтон не будет отказываться от политики санкций в отношении Москвы

Райт: Вашингтон не будет отказываться от политики санкций в отношении Москвы

Соединенные Штаты не намерены отказываться от политики санкций в отношении России, несмотря на некоторые послабления. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

Никакого снятия санкций с России в ближайшее время не будет, администрация Трампа не рассматривает этот вопрос, всё останется по-прежнему. По словам Райта, Вашингтон не намерен отказываться от политики ограничений в отношении Москвы. На сегодняшний день Белый дом сделал несколько послаблений в введенных ранее ограничениях, разрешив Индии закупать российскую нефть. Но они временные.



Политика США в отношении России совершенно не изменилась. Это просто прагматичная мера, которая будет краткосрочной.


США действуют так, как выгодно им, а не другим странам, к этому нужно уже давно привыкнуть. В Вашингтоне решили, что война с Ираном может привести к нехватке нефти, вот и выдали Индии лицензию на закупку российской. Но действовать она будет всего лишь 30 дней. А потом снова начнутся аресты танкеров, а Трамп будет рассказывать об «очередной сделке».

Между тем Москва ведет переговоры с Вашингтоном по санкциям, но вот на каком они этапе, вообще непонятно.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    -1
    Сегодня, 18:07
    Да это было понятно давно - причем всем понятно и что ???
    Уважаемый Владимир Лыткин у вас есть какие нибудь предложения как и рыбку сьесть (продолжать торговать и зарабатывать деньги - развевать промышленность и т.д ....) и на лавочку сесть (не попасть под действительный прессинг ведущих стран мира ) ????
    1. ettore Звание
      ettore
      +3
      Сегодня, 18:15
      Цитата: Андрей Малащенков
      развевать промышленность и т.д ....)

      Эта "опечатка" прямо в точку )))
  2. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 18:07
    Санкции это как новый свод правил в рамках которых можно, а чаще всего легче преодолевать прежние вопросы распределения процессов. Санкции делают оппонента более способным к преодолению вопросов имеющих определённую поляризацию. Т. е это просто математика и физика перераспределения поляризации задач и целей.
  3. ettore Звание
    ettore
    +1
    Сегодня, 18:08
    А как же духан Анкориджа? Это что же такое получается, опять обманули?

    А как же духан Анкориджа? Это что же такое получается, опять обманули?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 18:13
      Неожиданно, правда? what
      "Никогда такого не было - и вот опять.." (с)
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Сегодня, 18:29
      Дух Анкориджа это какие-то неуемные фантазии наших властьимущих в духе "Господин назначил меня любимой женой!" fellow
      Почему дяденьки на седьмом-восьмом десятке лет ведут себя как 18-летняя девушка - какая-то загадка для психологов будущего recourse
      1. ettore Звание
        ettore
        +1
        Сегодня, 18:36
        Цитата: alexoff
        Почему дяденьки на седьмом-восьмом десятке лет ведут себя как 18-летняя девушка - какая-то загадка для психологов будущего

        Никакой загадки. Возраст очень не для всех приходит с мудростью и ясным умом, Бидон пример. Примеры с обманутыми пожилыми это доказывают, это я так политкорректно. Если это не наш случай тогда это несоответствие занимаемым должностям как минимум.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +6
    Сегодня, 18:08
    Никакого снятия санкций с России в ближайшее время не будет

    Я так понимаю - это в обмен на неоказание нами помощи Ирану? what
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Сегодня, 18:30
      Ну может если ещё и Кубе с Белоруссией не окажем помощи то санкции всё же снимут? Когда-нибудь грабли позора должны же сломаться в конце концов? what
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 18:36
        Боюсь, только с танцором, но ждать - не долго.
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    +5
    Сегодня, 18:15
    А мы то, дурни, так верили, что в Вашингтоне кушать не будут, что бы нашей экономике помогать последними американскими триллионами.
  6. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +6
    Сегодня, 18:20
    Слава тебе Господи, а то знать губы раскатала, типа переговоры, дух Анкориджа, прямые рейсы в Вашингтон... Спустил мечтателей америкос на землю не оставив никаких надежд. Глядишь и работать теперь "элита" начнёт на Победу, на то что бы под Западом земля горела синим пламенем и что бы они друг друга жрали. Его(Запад) мочить надо в сортире, говоря языком 90-х, а не переговоры вести.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +3
      Сегодня, 18:25
      Глядишь и работать теперь "элита" начнёт

      это не "по понятиям" - не поймут...
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 18:20
    Цитата: ettore
    Политика США в отношении России совершенно не изменилась. Это просто прагматичная мера, которая будет краткосрочной.

    А как же духан Анкориджа? Это что же такое получается, опять обманули?


    Не духан, а дух добрососедства.
    Медведи по обе стороны пролива. Но рыба разная.
    Вот и нужно медвежьи исповеди перебросить добрососеду. Авось задохнется от нашего.
  8. Пленник Звание
    Пленник
    -4
    Сегодня, 18:25
    Читай, не прокатили хотелки Вашингтона по Ирану. Кремль не купился.
  9. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    Сегодня, 18:28
    Молодец, надо почаще об этом говорить в публичном пространстве, может до наших верхов дойдет это все же.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 18:38
      Да знают они всё давным-давно. Знают и свято блюдут верность хозяину.
  10. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 18:32
    Ну что ж ,тогда и Путину надо не отказываться от поддержки Ирана
    И даже более того, надо ее усиливать
    Спутниками, дронами, ракетами ,специалистами .Этот министр энергетики заговорит по другому вместе с Трампом когда у них там случится кирдык ,а он уже близок . Иран им показал что прогулки у них там не получится
    Будем как Китай и хватит вилять хвостом ,мировая война уже началась
  11. Висенте Звание
    Висенте
    +1
    Сегодня, 18:35
    А то никто за это не догадывался.Да, Россия не откажется предоставлять разведданные по американским военным обьектам Ирану и не будет отказываться создать мощный дефицит энергоносителей для ЕС.Долг он платежом красен