Ставки повышаются: Иран и Израиль начали новые серии крупномасштабных ударов
10 07741
Иран и Израиль обмениваются новыми ударами, причем наращивая их количество. Обе стороны сделали заявления о начале крупномасштабных ударов.
Израильская армия объявила о начале крупномасштабных ракетных ударов по целям в Тегеране и на остальной части Ирана, не уточняя информацию. При этом добавляется, что интенсивность ударов будет только нарастать.
ЦАХАЛ начал крупномасштабные удары по... целям в Тегеране и дополнительным районам в Иране
Иранский КСИР тоже увеличивает интенсивность ударов с вечера воскресенья, 8 марта. Согласно опубликованной информации, количество запущенных беспилотников возрастет на 20%, а тяжелых стратегических ракет — вдвое. Наиболее «мощный» удар должен быть нанесен сегодня ночью. Между тем КСИР уже начал серию ударов по Тель-Авиву и Беэр-Шеве в Израиле и базе Аль-Азрак в Иордании. С применением ракет нового поколения.
Началась 28-я волна операции «Правдивое обещание 4» с применением ракет новых поколений военно-космических сил КСИР против ряда районов в Беэр-Шеве и Тель-Авиве, а также авиабазы Аль-Азрак
США пока заявлений не делают, но Трамп еще накануне анонсировал «очень мощные удары». Ставки повышаются.
