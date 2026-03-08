Ставки повышаются: Иран и Израиль начали новые серии крупномасштабных ударов

10 077 41
Ставки повышаются: Иран и Израиль начали новые серии крупномасштабных ударов

Иран и Израиль обмениваются новыми ударами, причем наращивая их количество. Обе стороны сделали заявления о начале крупномасштабных ударов.

Израильская армия объявила о начале крупномасштабных ракетных ударов по целям в Тегеране и на остальной части Ирана, не уточняя информацию. При этом добавляется, что интенсивность ударов будет только нарастать.



ЦАХАЛ начал крупномасштабные удары по... целям в Тегеране и дополнительным районам в Иране


Иранский КСИР тоже увеличивает интенсивность ударов с вечера воскресенья, 8 марта. Согласно опубликованной информации, количество запущенных беспилотников возрастет на 20%, а тяжелых стратегических ракет — вдвое. Наиболее «мощный» удар должен быть нанесен сегодня ночью. Между тем КСИР уже начал серию ударов по Тель-Авиву и Беэр-Шеве в Израиле и базе Аль-Азрак в Иордании. С применением ракет нового поколения.

Началась 28-я волна операции «Правдивое обещание 4» с применением ракет новых поколений военно-космических сил КСИР против ряда районов в Беэр-Шеве и Тель-Авиве, а также авиабазы Аль-Азрак


США пока заявлений не делают, но Трамп еще накануне анонсировал «очень мощные удары». Ставки повышаются.
41 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +17
    Сегодня, 19:06
    Израильская армия объявила о начале крупномасштабных ракетных ударов по целям в Тегеране и на остальной части Ирана, не уточняя информацию.

    Уже уточнили, убив детей в школе.
    Израильская армия ведёт себя как банда кровожадных шакалов, это не солдаты и не воины.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +15
      Сегодня, 19:12
      Проще написать правду - евреи = фашисты.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +8
        Сегодня, 19:18
        Цитата: Мини Мокик
        Проще написать правду - евреи = фашисты.

        Нацисты. Матёрые и отмороженные.
      2. Bookinist69 Звание
        Bookinist69
        +12
        Сегодня, 19:21
        Ну явно не все, но их жажда убийства мирных людей давно переплюнула даже фашистов!
      3. commbatant Звание
        commbatant
        -1
        Сегодня, 19:50
        Цитата: Мини Мокик
        Проще написать правду - евреи = фашисты.

        Отнюдь. Только израильские евреи, российские евреи тут не причем.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 20:06
          Только израильские евреи, российские евреи тут не причем.

          А чем они отличаются ? "Набивают карманы " в России и айда в земли Обетованные . Еврей он и есть еврей.
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            0
            Сегодня, 20:28
            Опа. Разжигание ненависти по национальному признаку. Это любопытно.
            1. Мини Мокик Звание
              Мини Мокик
              0
              Сегодня, 20:42
              Это не разжигание,это констатация факта, оценка их действий за последние минимум 30-40 лет. Это тот срок, который я могу отследить, в своем осознанном возрасте.
              1. Скобаристан Звание
                Скобаристан
                0
                Сегодня, 20:43
                Что будем делать с евреями героями СССР?
      4. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        +1
        Сегодня, 19:51
        Думаю, гитлеровские фашисты у нынешних еврейских могли бы многому поучиться.
      5. Fitter65 Звание
        Fitter65
        +2
        Сегодня, 19:54
        Цитата: Мини Мокик
        евреи = фашисты.

        Фашисты это итальянцы.. А вот израильские евреи = германским нацистам. Не надо оскорблять российских евреев, которые и воюют с украинским нацизмом, тех которые помогают этой борьбе. давайте отделять людей от .....
  2. Ивар Рави Звание
    Ивар Рави
    +12
    Сегодня, 19:14
    Карфаген(Тель-Авив) должен быть разрушен во имя мира на Ближнем Востоке. Только за последние несколько лет сионисты под разными предлогами развязали несколько войн, вторгались в Сирию, Ливан, геноцидили Газу, нападали на Иран. Иран, с момента революции, не развязал ни одной войны, но по мнению америкашек и гейроповцев, именно Иран представляет угрозу миру. Сказать то же самое про Северную Корею им не позволяет судорожные сокращения ануса из-за наличия ядерного оружия. Посткриптум: хочешь мирного неба над головой - имей ядерное оружие
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +6
      Сегодня, 19:21
      Цитата: Ивар Рави
      Посткриптум: хочешь мирного неба над головой - имей ядерное оружие

      Не всегда и не везде. События в Белгороде это подтверждают.
      1. Ивар Рави Звание
        Ивар Рави
        +3
        Сегодня, 19:23
        Цитата: Васян1971
        Не всегда и не везде. События в Белгороде это подтверждают.

        А это уже скорее отсутствие решимости его применить
    2. Stalingrad2010 Звание
      Stalingrad2010
      +2
      Сегодня, 19:25
      Берите больше - Запад должен быть разрушен. Кстати за эти слова меня на Дзен заблокировали, мотивировав тем, что сею вражду между нами и врагами).
      1. Ивар Рави Звание
        Ивар Рави
        +1
        Сегодня, 19:27
        Берите больше - Запад должен быть разрушен. Кстати за эти слова меня на Дзен заблокировали, мотивировав тем, что сею вражду между нами и врагами).

        Пятая колонна проникла везде, прикрываясь словами о миролюбии, они делают свое грязное дело
      2. Wladislaw Звание
        Wladislaw
        +1
        Сегодня, 19:53
        Дзен - знатная помойка. Бог с ними власть поливают, но там изгаляются над Россией и её ВС. Я там послал пару челов. Меня заблокировали видимо очень надолго.
        1. Stalingrad2010 Звание
          Stalingrad2010
          +1
          Сегодня, 20:05
          Что подозрительно, таких любителей всего западного и презирающего нас, нашу страну там не блокируют. Так что жму вам руку, мы в одной лодке, так как меня там заблокировали пожизненно как мне отписались. Ну да пёс с ними.
    3. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +4
      Сегодня, 19:52
      Нужно иметь не только ядерное оружие, но и яйца, чтобы его применить.
  3. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 19:17
    Согласно опубликованной информации, количество запущенных беспилотников возрастет на 20%, а тяжелых стратегических ракет — вдвое.

    А была информация о явном дефиците боеприпасов у Ирана и сокращении ударов.
  4. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    +1
    Сегодня, 19:19
    Ирану сейчас нужно хорошенько проредить наводчиков на местах по городам. Цели сами себя не находят. Явно работают предатели, которые передают информацию ЦАХАЛ, а также не посредственно подсвечивают цели операторам на самолётах Израиля, что те били точно. Таких подонков что направляют бомбы и ракеты на школы и университеты находясь на земле должна ждать только казнь!
  5. pexotinec Звание
    pexotinec
    +3
    Сегодня, 19:19
    Ставки реально повышают, и цены на нефть. Начали бить по иранской нефтяники. Идёт все к большому шухеру. Видать доллару совсем тяжко стало. Может это и есть переломный момент.
  6. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 19:20
    Цитата: Ивар Рави
    Карфаген(Тель-Авив) должен быть разрушен во имя мира на Ближнем Востоке.

    И не только на БВ!
    Где евреи - там всегда неспокойно!
    Все истории всех стран, говорят об этом.
  7. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 19:25
    Иран начал применять не использовавшиеся ранее баллистические ракеты "Хоррамшахр-4" и "Фаттах". "Хоррамшахр-4" построена с использованием северокорейских наработок в области МБР, имеет жидкостный двигатель, взлетную массу порядка 30 тонн и способна нести 1800-килограммовую боеголовку. Она может также оснащаться маневрирующей головной частью
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:26
    Израильтяне нанесли удар по школе в свой национальный праздник Пурин. Это праздник веками сопровождается человеческими жертвоприношениями, как правило детей.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      -1
      Сегодня, 19:53
      Так у них история человеческих жертвоприношений со времен Авраама исчисляется.
      1. AK-1945 Звание
        AK-1945
        -1
        Сегодня, 19:55
        Ну а я по Вашему о чём сказал?
  9. Vladlous Звание
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 19:26
    Признаться, когда всё это началось - 28 февраля 2026 года - я переживал за Иран, но в целом был настроен умеренно скептически. Сейчас же можно сказать, что эта держава произвела фурор, удивив многих. Конечно, наверняка, Ирану помогают и наши, и китайцы, предоставляя разведывательные данные, возможно, поддерживая и иным способом, но всё равно - каков результат?

    С геополитической точки зрения - Иран может оказаться не только капканом для Запада, не только детонатором Третьей Мировой войны, но, что уже можно утверждать смело - лебединой песней тех, кто привык уничтожать целые государства и народы, грабить страны и нации.

    Иран сильно недооценили. В первую очередь недооценили США, дав Израилю втянуть себя в этот конфликт. И, наверное, прав Константин Сивков, когда утверждает, что речь идёт не просто о геополитике, но о религиозной войне, о войне людоедской религии глобалистов и их оппонентов.

    Лобби тех, к кому принадлежит и Нетаньяху, и много кто повыше - давно ждали начала конца времён, как бы это не звучало по ветхозаветному. Ведь удар по школе девочек в Тегеране не был случайностью, и об этом тоже говорил Сивков. Это жертвоприношение. Не напоминает ли всё это то, что происходило и происходит на Украине, где сектанство и чёрная магия давно стали нормой?

    И, конечно, это всё будет только разрастаться, конца не будет. Лай Бог России и её союзникам победы.
    1. LuzinI Звание
      LuzinI
      -1
      Сегодня, 19:37
      Удар по школе именно израильтянами был заранее спланирован, поскольку таким образом рассчитывали направить ракетные удары иранцев на относительно далекий Израиль (глубоко эшелонированная система ПВО была сформирована заранее). Планировали повторение сценария 12-дневной войны)
  10. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    +1
    Сегодня, 19:32
    А ведь если бы в 2023-2024 годах Ливан, асадовская Сирия и Иран дружно пришли на помощ ХАМАСу, то всё сложилось бы совершенно иначе. Но каждый сидел в своей норке, боясь высунуться, пока рвут другого. Каждый думал что если будет вести себя хорошо, то его пощадят. Сейчас точно также ведут себя Турция, Россия и Китай. sad
    ХАМАС своим смелым восстанием нанёс фашистам в 100 раз бОльший урон, чем все страны региона вместе взятые!
    1. Ивар Рави Звание
      Ивар Рави
      +1
      Сегодня, 19:41
      Все сказано верно: от Хамаса сионисты хорошо получили, несмотря на миниатюрные размеры Газы и отсутствие материально-технической базы. Помоги им Иран тогда, сионистам не до персов было бы сейчас
  11. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +4
    Сегодня, 19:37
    Посмотрите подшивку советских газет конца 60-х и начала 70-х, как там освещался ближневосточный конфликт и роль Израиля...
    Особый интерес к сатирическому журналу "Крокодил", там над Израилем стебались по полной!
    Те карикатуры оочень актуальны и сейчас ))
    1. Gorohes Звание
      Gorohes
      +1
      Сегодня, 19:53
      Ерейцы есть еврейцы, никогда они не поменяются
  12. Ивар Рави Звание
    Ивар Рави
    +3
    Сегодня, 19:44
    Просто представьте на минуту, что иранская ракета попала в школу и убила 170 еврейских девочек... Клянусь, что через несколько лет это был повод считать это событие вторым Холокостом и весь мир просил бы прощения за эти жертвы. Германия до сих пор платит евреям, хотя русских на той войне погибло впятеро больше.
  13. arhitroll Звание
    arhitroll
    0
    Сегодня, 19:57
    сша (золотая орда) успешно стравливает князей (страны) по всем глобусу. Капиталистические противоречия не позволяют обьединиться и дать совместный отпор. По старинке дают ярлыки на княжение добровольно-принудительно. Как вариант ждать и помогать внутренним противоречиям которые разорвут гегемона изнутри. В конце концов все империи рушатся...
    1. pexotinec Звание
      pexotinec
      0
      Сегодня, 20:15
      Тут главное было как, вы индейцы мы боги, мы вас защитим. Дайте нам базы и контроль за энергоресурсами. Все на это повелось. Когда началось пекло защитники начали сливаться. 1 Афганистан на себе почувствовал. Теперь арабы тоже самое , но они ещё по полной этого не поняли.
  14. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 20:10
    Что самое интересное, вообще не слышу про альтернативу поставок всего. Ну типа северный поток. Остальная вся фигня с северным потоком. Как то про Арктику молчат
    1. LuzinI Звание
      LuzinI
      0
      Сегодня, 20:13
      Пару месяцев из-за тяжелых льдов приходится пережидать.
      1. pexotinec Звание
        pexotinec
        0
        Сегодня, 20:18
        Арктика в этом году не сильно морозила. Теплее чем Таймыр была. Ледоколы чаще на Дудинку ходили
  15. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 20:25
    Израиль может легко стать пустыне обезвоженной, если вынесут опреснительные установки. Ну, им в принципе не впервой по пустынях шастать.
  16. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    0
    Сегодня, 20:36
    КСИР пока не трогает опреснители, но это только пока...