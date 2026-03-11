Издалека, долго… и опасно. Превратности Волжского торгового пути в XVI веке

Переориентация на Восток: «И без аглицких товаров нескудно было»



Шемаха. Гравюра XVI в.

…а в коробе доспеху пять пансыров, да пять шеломов, да наручи шамахинские… А со мною на службе доспеху шолом шамахеиской да бехтерец…

…да шолом тамошний черкасский и юшман шамахейской, а цена шелому и юшману 50 рублев.



Зерцало и юшман из собрания Оружейной палаты в Москве

Казанский фактор



Ярмарка на Гостином острове. Картина Ф. Халикова



Великий князь Василий III Иванович. Гравюра XVI в. работы Андре Теве



Торговый караван. Миниатюра XVI в.

3321 км опасных приключений



Струг XVI в.

Как бравые англосаксы «поиграли своими мушкетами»

Вместе с Лайонелем Племптри июля 1568 они сели в Ярославле на баржу под названием „Томас Благое предприятие“ (Thomas Bonaventure), вместимостью в 70 тонн, взяв с собою до 40 человек русских для работ и услуг, — сказано в источнике. — Во время их путешествия, когда они были в 40 милях от Астрахани, случилось, что на них напали ногайский татары, некий грабительский и жестокий народ. Они подъехали на 18 лодках, вооруженные кто мечами, кто копьями, иные луками и стрелами; их общее число достигало, по оценке наших, до 300 человек. Хотя наши, со своей стороны, хотели бы спокойного путешествия без боя и насилий, но, не желая быть ограбленными такими варварами, они стали защищаться от нападений ногайцев. Вследствие этого завязалась страшно жестокая битва, жарко продолжавшаяся в течение двух часов, во время которой наши люди так хорошо поиграли своими мушкетами, что заставили татар обратиться в бегство с потерей 120 человек, как потом сообщил русский пленник, бежавший от ногайцев и пришедший к нашим в Астрахани, куда они приехали 20 августа.

Каспийский берег – алая заря



Крепостные стены древней Бухары

Статья подготовлена по материалам книги Павла Канаева «Казань и Москва. Истоки казанских войн Ивана Грозного». СПб., 2024.