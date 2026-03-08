Грэм: наша задача в Иране — заработать «кучу денег» и добыть монополию на нефть

2 323
Соединенные Штаты намерены заработать на «падении Ирана», а также получить мировую монополию на нефть. С таким заявлением выступил внесенный в России в список экстремистов и террористов сенатор-республиканец Линси Грэм*.

Друг Зеленского и не стал скрывать, что основная задача США в войне с Ираном — это добиться падения сегодняшней власти и наложить лапу на иранские активы, в том числе и нефть, а попросту — заработать «кучу денег» и получить монополию на нефть, подсадив всех на условно американские ресурсы, устанавливая свои цены. И это станет «кошмаром для Китая». Видимо, где-то все-таки китайцы Грэму* ногу отдавили.



У Венесуэлы и Ирана 31 процент мировых запасов нефти. Мы собираемся наладить партнёрство с владельцами 31 процента известных запасов. Это кошмар для Китая.


Грэм* уверен, что Иран в любом случае падет, сейчас вопрос стоит только в том, когда это случится. А чтобы это произошло быстрее, сенатор призвал другие страны Персидского залива присоединиться к США и начать бить по Ирану. По его словам, в ближайшие две недели все решится.

Просто подождите и посмотрите, что произойдет в ближайшие две недели — действительно, в ближайшие две недели. Мы собираемся полностью уничтожить этих людей. Этот режим находится в камере смертников. Теперь он окажется на коленях. Он рухнет.
  1. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +5
    Сегодня, 20:14
    Да! С западным озверелым неонацизмом надо что-то делать, иначе он поглотит всю планету.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 20:36
      России надо отвечать на удары так, как это делает Иран.
      За сбитый самолет турками, за ATACMSы по Белгороду от "ВСУ", за газовоз подбитый неизвестными бритами ...
      Других вариантов у нас не остаётся.
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        0
        Сегодня, 20:39
        Логично! Против нас ведётся полномасштабная война, а Кремль по прежнему проводит ограниченную военную операцию.
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 20:40
      Вот тут вопрос Китаю и РФ: готовы ли они уничтожить мир ради своего суверенитета ???? или готовы стать вассальными государствами, где править будут США и другие ????
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 20:43
        Зачем уничтожать мир, достаточно опустить Израиль и взять под контроль Озмун.
        Дальше карточный домик сам рухнет.
      2. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        0
        Сегодня, 20:44
        Хороший вопрос! Это целиком зависит от политических элит наших стран, как далеко они готовы зайти в борьбе за свой суверенитет.
  2. gmss Звание
    gmss
    +10
    Сегодня, 20:14
    престарелый бездетный педераст как обычно в своем репертуаре hi
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 20:39
      Похоже, что "жирные котлеты" из куева закончились, приходится подрабатывать на стороне)))
  3. lubesky Звание
    lubesky
    +2
    Сегодня, 20:15
    Вот недавно тарарам заявил в открытую - выбор нового главы Ирана нужно согласовать с янки! Вот вам и право нации на суверенитет hi
  4. Abqora Звание
    Abqora
    +6
    Сегодня, 20:17
    Хе-хе) Маски сняты, карты открыты. Уже не церемонятся. Международное право, законы, всё остаётся в истории. Добро пожаловать в новую эпоху. Кто силён - тот прав! И по ходу единственная страховка от того чтобы кто-то сильный не пришёл тебя уничтожил, как бы банально это не звучало - это ядерное оружие!!! Другого варианта не вижу.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 20:26
      И..., считайте ,Вы что настало время и можно жахнуть?
      1. Abqora Звание
        Abqora
        0
        Сегодня, 20:29
        Цитата: Себенза
        И, считайте ,Вы ,что настало время и можно жахнуть?

        Я указал ядерное оружие как сдерживающий фактор.
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Сегодня, 20:34
          Давайте проще, как в разговоре с соседом по коммуналке с бутылкой водки. Кто-то готов вообще его применить?
          1. Abqora Звание
            Abqora
            0
            Сегодня, 20:41
            Цитата: Себенза
            Давайте проще, как в разговоре с соседом по коммуналке с бутылкой водки. Кто-то готов вообще его применить?

            Интересный вопрос. Всего — около 9 государств которые имеют ядерное оружие. Формально все ядерные государства допускают применение — но только в крайних условиях. На то они и создавались. Однако их доктрины отличаются. Некоторые государства официально заявляют, что не будут применять ядерное оружие первыми: Это Китай и Индия. Страны, допускающие первый удар на официальном уровне - это США, Россия, Англия и Франция. Но даже у них это крайний сценарий, обычно если: существует угроза уничтожения государства,
            массированное нападение и ядерная атака против союзников. Я бы поставил на 1-ое место Северную Корею. 2-ая страна которая также может использовать это Пакистан. Вот эти 2 страны с максимальным риском которые могут применить ядерное оружие. ИМХО!
            1. Себенза Звание
              Себенза
              0
              Сегодня, 20:46
              Просил ведь проще. Та доктрина, что я слышал, не работает от слова совсем. У меня двух близких убили в Белгороде. И снова ,И...
  5. Дмитрий В. Шмыков Звание
    Дмитрий В. Шмыков
    +3
    Сегодня, 20:17
    Ещё одна причина показать, что БРИКС не пустое место. Или, напротив, продемонстрировать что пустое. Я всё же за первый вариант.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 20:23
      А я считаю, что ФИФА должна показать сейчас, что она не пустое место!. З.Ы. Мне просто любопытно, вы понимаете что такое экономический союз, и зачем он вообще. И какая разница с военным?
      1. Дмитрий В. Шмыков Звание
        Дмитрий В. Шмыков
        +1
        Сегодня, 20:28
        У БРИКС есть и повестка в области безопасности, как и у большинства этих самых экономических блоков. Вы бросаетесь словами для чего?
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          0
          Сегодня, 20:29
          Какая статья БРИКС говорит о безопасности и что должны делать члены в данной ситуации. Конкретно. Я хочу почитать. Вы же не бросаетесь словами в отличии от меня?
          1. Дмитрий В. Шмыков Звание
            Дмитрий В. Шмыков
            0
            Сегодня, 20:32
            Читать документы за вас никто не будет. Но в Казани обсуждались вопросы по обмену информацией в области безопасности, не только экономической, как минимум. Ну а также часто про "выстраивая финансовое, экономическое, торговое, политическое, военное, техническое и прочее взаимодействие между странами-членами" звучало. Часть документов просто грифованные. Так что к статьям в их содержательной части по безопасности вам в первый отдел.
            1. Скобаристан Звание
              Скобаристан
              0
              Сегодня, 20:34
              То есть вы не можете подтвердить свое утверждение но в то же время говорите что именно я бросаюсь словами. Это великолепно. Никакой конкретики, только собственные хотелки и общие фразы. Пустота по факту. Ну что ж, примерно это я и ожидал.Ах да, забыл, вы просто балобол получется. Раз пришлось скрываться за фразой : документы под гифом.
              1. Дмитрий В. Шмыков Звание
                Дмитрий В. Шмыков
                0
                Сегодня, 20:35
                Ваши ожидания это ваши проблемы, вы с повесткой не знакомы, раз глупости пишете. Повторно, документы и буковки в них за вас разбирать никто не будет. Не читали, и не собираетесь. ФИФА это ваш уровень.
                1. Скобаристан Звание
                  Скобаристан
                  0
                  Сегодня, 20:37
                  Доказательство лежит на том кто вбрасывает. Вы вбросили и посылаете меня изучать документы. То есть нет у вас ничего. Еще раз, одно балабольство )
                  1. Дмитрий В. Шмыков Звание
                    Дмитрий В. Шмыков
                    0
                    Сегодня, 20:38
                    Ради тебя ссылки давать, чтобы тебя переспорить, это пардон. По уровню дискурса ты с темой даже не начинал знакомиться, поэтому ради тебя лень. Если в гугле забанили, тут уж нечем помочь. Материалов вагон.
                    1. Скобаристан Звание
                      Скобаристан
                      0
                      Сегодня, 20:43
                      Спасибо. Вы зафиксировали предсказуемое поведение, при столкновении с давлением, а именно требованием фактов. Банальность, но как статистика пойдет.
                      1. Дмитрий В. Шмыков Звание
                        Дмитрий В. Шмыков
                        0
                        Сегодня, 20:43
                        гугли материалы, банальность
                      2. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        0
                        Сегодня, 20:44
                        Да, это тоже стандартная фраза. Могу только повторить, шаблон подтвержден.
                      3. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        0
                        Сегодня, 20:47
                        Вот мое подтверждение, что вы стандартны: https://topwar.ru/278836-otkuda-mozhet-pojti-nazemnoe-vtorzhenie-v-iran-verojatnyj-scenarij.html#findcomment15862446
    2. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 20:34
      Цитата: Дмитрий В. Шмыков
      Ещё одна причина показать, что БРИКС не пустое место. Или, напротив, продемонстрировать что пустое. Я всё же за первый вариант.

      Кстати да, говоря про "деньги" Грэм* имел ввиду вовсе не вечнозеленые доллары.
      (*- да будет проклято имя его ноосферой Вернадского, всеми богами Человечества и Роскомнадзором)
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 20:20
    Мистер Грэм, мне кажется, немного лукавит. Дело не только в нефти и долларах, не только в политике, хотя и в ней, конечно, тоже. Вероятно, тут не обходится и без, уж называйте это как хотите, идеологических, религиозных или же мировозренческих моментов.

    Ясно, что Трамп бизнесмен, но из этого автоматически не следует, что всё, что он делает - это бизнес. Так говорят, но так это или нет до конца не ясно. Зато известно о патологической вере США и Израиля в собственную избранность и право на всё. И это отражается в их внешней полиике и действиях.

    Поэтому нападение на Иран, на мой взгляд, это не только политический и экономический момент, но и фактор религиозно-идеологического хараткера. Почему вообще США и Израиль решили напасть именно сейчас?

    Утверждается, что это связано с атомной бомбой, которую якобы готовит Иран. Но я в этом сильно сомневаюсь. Скорее тут дело в мутных датах и периодах, которые так обожают все эти граждане глобалисты и либеральные фашисты. Их религия, основанная на людоедстве и человеконенавистнечестве, вся пронизана датами и предписаниями. В результате получаются самосбывающиеся пророчества.

    13 марта 2026 года - одна из таких дат. Уж насколько она судьбоносна я судить не берусь, но важно, что она уже давно фигурирует в кругах тех, кто инетерсуется мистикой, магией и всякими оккультными делами. А товарищи из Белого Дома, вероятно, тоже о ней знают.

    Чего же ждать от всего этого? Увидим. Но ясно, что дело не только в нефти и "баксах". Мистеру Грэму пора перестать врать.
  7. LuzinI Звание
    LuzinI
    0
    Сегодня, 20:25
    Две недели? Предположу, что США начнут десантную операцию в следующие выходные. Дня три будут обрабатывать побережье с воздуха. Потом высадят десант на острове Кешм (мелкие острова просто "зачистят"). Предполагаю, что часть противокорабельных комплексов уже выведена из строя. Беспилотники типа "шахедов" против танкеров не очень эффективны, а баллистические ракеты на работу по подвижным целям не рассчитаны. В этих условиях Ормузский пролив станет просто достаточно опасным для судов, но риск существенно снизится.
    1. 5.11 Звание
      5.11
      0
      Сегодня, 20:38
      Это вы где прочитали , ну про выведены из строя , случайно не из богоизброных источников ?
      Про не эффективность шахедов тоже улыбнуло .
      Так-то вполне нормально попадают , не топят , хотя тоже есть варианты , но критически повредить танкер или любой корабль вполне реально .
  8. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 20:25
    Ну это заявление на 3ю мировую! Контроль за всеми эноргоресурсами. Трамп оказывается у нас ещё один из завоевателей планеты. А кто за этим всем стоит?
  9. Azim77 Звание
    Azim77
    0
    Сегодня, 20:26
    У Венесуэлы и Ирана 31 процент мировых запасов нефти.

    призвал другие страны Персидского залива присоединиться к США

    А у этих стран какой процент известных ресурсов? Да, они пока послушные, дают стричь шерсть и их на мясо не трогает пастух. Но ресурсы в мире истощаются и однажды и за ними придет черёд.
  10. михаил3 Звание
    михаил3
    +1
    Сегодня, 20:26
    Ну а что он мог еще сказать? Американские избиратели в серьезном шоке и от потерь, и от затрат на войну, которую начали никого не спросясь (и потому не называют ее войной). Единственное, что оправдывает в глазах американца и затраты и жертвы - деньги. Много затрат и жертв? Очень, очень много денег. Что получится в итоге, это в будущем. А получить добротный чапалах можно прямо сейчас, так что надо срочно отмазываться.
  11. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 20:27
    Такое ощущение, что Пиндocией управляют умственно отсталые дегенераты...
    "Много денег" хотят.
    "Убить плохих людей" хотят.
    Что происходит с планетой?
    Ад стоит пустой...
    Все черти здесь...
  12. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 20:27
    Цитата: Грэм
    наша задача в Иране — заработать «кучу денег» и добыть монополию на нефть

    а что, кто-то сомневался?!!!!
  13. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 20:28
    Очень напоминает 30-е годы прошлого века, когда Гитлер начинал говорить о "великой" германии и походе на восток... Этих самозванных "хозяев" планеты надо ставить на место, иначе они погубят планету в своем маниакальном стремлении командовать государствами, народами, ресурсами, финансами. Они просто осатанели от безнаказанности!!!
  14. Tusv Звание
    Tusv
    +1
    Сегодня, 20:29
    И это станет «кошмаром для Китая».

    Морские перевозки для Российской нефти, при сухопутной границе России с Китаем? Не ну цену это конечно могете снизить, но не более обычного 10% дисконта к эталону Бренд плюс 5% на санкции. А вот на страховании карго, можно и проиграть
  15. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 20:30
    Сейчас бы реально Россия, Китай и Индия выступили на стороне Ирана и хана западной американской монополии и эмираты тоже мозг включили и переобулись. А то Индия не понимает что ее тоже переобуют против Китая.
  16. Mraka Звание
    Mraka
    +1
    Сегодня, 20:31
    Хотелось бы что наши либералы прокомментировали это.
    У них же аовсем Россия плохая а Америка все делает правильно.
  17. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 20:32
    Короче, всё и вся должны работать на США, на интересы США, вот и весь посыл в этом.
    Мы собираемся полностью уничтожить этих людей

    То есть, если вы не с нами, мы вас уничтожим тоже посыл другим.

    Говорят прямо и четко, что хотят !