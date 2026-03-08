У Венесуэлы и Ирана 31 процент мировых запасов нефти. Мы собираемся наладить партнёрство с владельцами 31 процента известных запасов. Это кошмар для Китая.

Просто подождите и посмотрите, что произойдет в ближайшие две недели — действительно, в ближайшие две недели. Мы собираемся полностью уничтожить этих людей. Этот режим находится в камере смертников. Теперь он окажется на коленях. Он рухнет.

Соединенные Штаты намерены заработать на «падении Ирана», а также получить мировую монополию на нефть. С таким заявлением выступил внесенный в России в список экстремистов и террористов сенатор-республиканец Линси Грэм*.Друг Зеленского и не стал скрывать, что основная задача США в войне с Ираном — это добиться падения сегодняшней власти и наложить лапу на иранские активы, в том числе и нефть, а попросту — заработать «кучу денег» и получить монополию на нефть, подсадив всех на условно американские ресурсы, устанавливая свои цены. И это станет «кошмаром для Китая». Видимо, где-то все-таки китайцы Грэму* ногу отдавили.Грэм* уверен, что Иран в любом случае падет, сейчас вопрос стоит только в том, когда это случится. А чтобы это произошло быстрее, сенатор призвал другие страны Персидского залива присоединиться к США и начать бить по Ирану. По его словам, в ближайшие две недели все решится.