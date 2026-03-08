Макрон выразил солидарность с Алиевым «в связи с ударами Ирана по Азербайджану»

Президент Франции созвонился со своим азербайджанским коллегой, после чего написал о теме своего разговора с Ильхамом Алиевым в соцсети.

По словам Макрона, он выразил «поддержку президенту Азербайджана и солидарность с ним в связи с иранскими ударами по территории Азербайджанской республики».



Далее выясняется, что у созвона была и практическая сторона. Через Азербайджан из Ирана эвакуировались французские граждане. Об их числе на данный момент не сообщается.

Эммануэль Макрон:

Я также поблагодарил Азербайджан за помощь в организации эвакуации наших граждан. Пользуясь случаем, я снова отметил нашу поддержку мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, а также стремление к продолжению двустороннего диалога с Баку на прочной основе.

Тем временем между Израилем и США с одной стороны и Ираном с другой продолжается нанесение ударов. Иранские медиа сообщают о поражении цели в районе Эр-Рияда. По последним данным, речь идёт о военном объекте США, входящем в ближневосточный контур американское ПВО-ПРО.

На этом фоне последовало заявление штаба КСИР:

Если вы готовы терпеть нефть по 200 долларов, можете и дальше продолжать свою игру.

Через некоторое время откроются после выходных биржи Восточной Азии, и, как считают эксперты, цены на нефть могут дойти до 100 долларов за «бочку» уже в первые часы торгов. Но так не считают в Минэнерго США, где говорят, что нефти на рынке «достаточно». Откуда тогда взялся распространяющийся по миру топливный кризис, с которым столкнулись уже десятки стран, включая такие как Филиппины, Шри-Ланка и ряд других, которые вынуждены останавливать промпроизводство и сокращать рабочую неделю?..
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +3
    Сегодня, 20:41
    Два сапога - пара. Один педик, второй тоже - моральный, но пыжатся в очень грозной позе.
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 20:41
    Странно, я думал его коллега Пашинян, а коллеги заведующего бакинским овощным рынком сидят в Лондоне)))
    1. Константин Шевченко Звание
      Константин Шевченко
      0
      Сегодня, 20:47
      Пашинян ждёт своего часа. Такая солидарность против Ирана только на руку. Глядишь и молодцом выйдет, как говорится "хорошо смется тот, кто смеётся последним".
  3. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 20:43
    Макрон выразил солидарность с Алиевым «в связи с ударами Ирана по Азербайджану»

    А как же его поддержка армян? laughing
  4. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 20:47
    С часу на час до Франции долетит "иракский" беспилотник и тогда "Де Голля" отшвартуют от причала.
    А пока, давай Ильхам, пока.