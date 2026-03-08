Макрон выразил солидарность с Алиевым «в связи с ударами Ирана по Азербайджану»
Президент Франции созвонился со своим азербайджанским коллегой, после чего написал о теме своего разговора с Ильхамом Алиевым в соцсети.
По словам Макрона, он выразил «поддержку президенту Азербайджана и солидарность с ним в связи с иранскими ударами по территории Азербайджанской республики».
Далее выясняется, что у созвона была и практическая сторона. Через Азербайджан из Ирана эвакуировались французские граждане. Об их числе на данный момент не сообщается.
Эммануэль Макрон:
Тем временем между Израилем и США с одной стороны и Ираном с другой продолжается нанесение ударов. Иранские медиа сообщают о поражении цели в районе Эр-Рияда. По последним данным, речь идёт о военном объекте США, входящем в ближневосточный контур американское ПВО-ПРО.
На этом фоне последовало заявление штаба КСИР:
Через некоторое время откроются после выходных биржи Восточной Азии, и, как считают эксперты, цены на нефть могут дойти до 100 долларов за «бочку» уже в первые часы торгов. Но так не считают в Минэнерго США, где говорят, что нефти на рынке «достаточно». Откуда тогда взялся распространяющийся по миру топливный кризис, с которым столкнулись уже десятки стран, включая такие как Филиппины, Шри-Ланка и ряд других, которые вынуждены останавливать промпроизводство и сокращать рабочую неделю?..
