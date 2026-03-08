Противник заявил, будто бы в Купянске «остаются порядка 20 российских военных»

Россияне просачиваются в город. Идут бои в его центральной части, а также на других участках фронта.

Противник заявляет, что «вычислил количество российских военнослужащих, находящихся в Купянске». Утверждается, что «сделано это на основании анализа данных радиообменов», в которых «было зафиксировано 10 уникальных позывных». Далее говорится, что это число «умножили на два», и получили, что «российских военных в Купянске около 20 человек.Это заявление подвергают сомнению на самой Украине. В частности, обсуждается вопрос о том, что если в Купянске 20 бойцов Вооружённых сил России, то что же мешает ВСУ овладеть городом полностью? В украинском командовании парируют это тем, что якобы ВСУ «вот-вот восстановят контроль над населённым пунктом».Находящиеся же на передовой украинские военные говорят о том, что «ситуация на Купянском направлении продолжает оставаться сложной»:Напомним, что в конце прошлого года в ГШ ВС РФ доложили верховному главнокомандующему о том, что Купянск взят под контроль российской армией. После этого противник предпринял контрнаступательные действия, вернув контроль над несколькими кварталами Купянска, а также определёнными территориями на флангах.Ситуация на этом направлении продолжает напоминать «качели». В Киеве понимают, что потеря Купянска приведёт к потере всего востока Харьковщины и даст возможность ВС РФ наступать в западном направлении. Потому враг ведёт ожесточённые бои за город, продолжая задействовать имеющиеся у него резервы.