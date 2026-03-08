Противник заявил, будто бы в Купянске «остаются порядка 20 российских военных»

Противник заявляет, что «вычислил количество российских военнослужащих, находящихся в Купянске». Утверждается, что «сделано это на основании анализа данных радиообменов», в которых «было зафиксировано 10 уникальных позывных». Далее говорится, что это число «умножили на два», и получили, что «российских военных в Купянске около 20 человек.

Это заявление подвергают сомнению на самой Украине. В частности, обсуждается вопрос о том, что если в Купянске 20 бойцов Вооружённых сил России, то что же мешает ВСУ овладеть городом полностью? В украинском командовании парируют это тем, что якобы ВСУ «вот-вот восстановят контроль над населённым пунктом».



Находящиеся же на передовой украинские военные говорят о том, что «ситуация на Купянском направлении продолжает оставаться сложной»:

Россияне просачиваются в город. Идут бои в его центральной части, а также на других участках фронта.

Напомним, что в конце прошлого года в ГШ ВС РФ доложили верховному главнокомандующему о том, что Купянск взят под контроль российской армией. После этого противник предпринял контрнаступательные действия, вернув контроль над несколькими кварталами Купянска, а также определёнными территориями на флангах.

Ситуация на этом направлении продолжает напоминать «качели». В Киеве понимают, что потеря Купянска приведёт к потере всего востока Харьковщины и даст возможность ВС РФ наступать в западном направлении. Потому враг ведёт ожесточённые бои за город, продолжая задействовать имеющиеся у него резервы.
  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 22:07
    Напомним, что в конце прошлого года в ГШ ВС РФ доложили верховному главнокомандующему о том, что Купянск взят под контроль российской армией Ситуация на этом направлении продолжает напоминать «качели». В Киеве понимают, что потеря Купянска приведёт к потере всего востока Харьковщины и даст возможность ВС РФ наступать в западном направлении. Потому враг ведёт ожесточённые бои за город, продолжая задействовать имеющиеся у него резервы.
    Скоро ясно всё будет, что да как !
  2. Paul Zewike Звание
    Paul Zewike
    0
    Сегодня, 22:07
    И один в поле воин! Трендеть - не мешки ворочать.
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 22:08
    Вот про Купянск ничего не хочу читать, ибо после заявлений ГШ не понимаю что можно обсуждать.
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      +2
      Сегодня, 22:18
      просто ГШ нужно отправить на долгожданную пенсию с почётной должностью как и предыдущего начальника 🧐
      1. Canecat Звание
        Canecat
        +1
        Сегодня, 22:40
        Для начала весь ГШ надо в освобождённый по их докладам Купянск отправить.
    2. Paul Zewike Звание
      Paul Zewike
      -4
      Сегодня, 22:19
      В итоге они Купянск не удержат. И это очевидно.
      1. Paul Zewike Звание
        Paul Zewike
        0
        Сегодня, 22:37
        То есть минусаторы думают , что лохов удержат Купянск?
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 22:21
    Противник заявил, будто бы в Купянске «остаются порядка 20 российских военных»
    нарик заявил что они с начала года на юге 450 квадратных км отвоевали,
    что весь их пянонаркоманский бред обсуждать
  5. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 22:32
    ... потеря Купянска приведёт к потере всего востока Харьковщины и даст возможность ...

    Уже в который раз читаю подобное - меняются только названия населенных пунктов - и продолжаются тяжелые, изнурительные бои, растянутые на месяцы
    Артёмовск, Часов Яр, Покровск, Гуляйполе... сколько их было, этих ожиданий? Вот-вот, опрокинем, и они побегут...
    Теперь вот - Купянск
    Зачем мы обманываем сами себя? За четыре года уже можно бы уяснить - лёгких прогулок нет, и вряд ли будет, противник ещё достаточно силён, и отнюдь не торопится бежать
  6. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 22:40
    Кстати да, советская застройка- это не на века, но качественно.
    Панельные советские дома стоят и не падают- а современный монолит только тронь.