История газовоза Arctic Metagaz
Эту статью можно назвать продолжением появившейся недавно на «ВО» новости [leech=https://topwar.ru/278806-sledovavshij-iz-murmanska-rossijskij-gazovoz-atakovan-v-sredizemnom-more.html Следовавший из Мурманска российский газовоз атакован в Средиземном море]. Для начала предлагаю посмотреть, что это за судно такое.
Вот так оно выглядело в сентябре 2025 года:
Относится оно к очень специализированному (и очень дорогому) типу судов, которые в буржуинских флотах называют LNG-carrier, а в российском Регистре судов о них говорится «тип судна – газовоз». Построено в 2003 году в Южной Корее на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. После постройки получило номер IMO 9243148 и название Berge Everett. Под этим именем вошло в состав флота компании BW LNG AS, которая, в свою очередь, являлась дочкой сингапурской BW Group, в то время управлявшей крупнейшим в мире флотом газовозов числом более 200 судов. Слово Everett впоследствии почти всегда присутствовало в новых именах судна. Оно было дедвейтом 77000 тонн и могло перевозить 138 тыс. кубометров сжиженного газа, что по тем временам было очень много, и долгое время плавало под флагом Норвегии.
В те времена двухтопливные ДВС только разрабатывались, и газовозы еще долгое время имели паротурбинные силовые установки, что позволяло им легко утилизировать газ, испарявшийся в процессе перевозки. Вот и нашего героя через моря и океаны толкала паровая турбина Kawasaki UA-400 мощностью 36000 л.с. (Кстати, по этому поводу меня очень занимает вопрос: в каких закромах смогли найти судовых механиков с опытом работы на паротурбинных судах. А возможно, что и не на судах, а на кораблях?).
Долгое время с ним не происходило ничего интересного, оно занималось рутинной работой, для которой и было создано. Шло время, судно старело физически и морально, и лет через 20 его владелец, видимо, решил, что пора от него избавляться. И вот тут в его жизни началась самая интересная полоса. После сентября 2023 года началась чехарда: менялись владельцы и менеджеры, флаги и названия. Поначалу это были флаги серьезных государств: Сингапур и Либерия, но с мая 2024 года на короткое время стали появляться флаги Палау, Кюрасао, острова Сен-Мартен. Видимо, в тот момент и произошло его присоединение к «теневому флоту», и оно стало периодически мелькать в СМИ, которые этот самый флот отслеживали и комментировали.
Наконец, 1 апреля 2025 года на корме гордо взвился флаг России с портом приписки Сочи. Юридическим владельцем стала компания OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS из Мумбая (количество судов под управлением – 1 штука), а техническим менеджером SMP TECHMANAGEMENT LLC из Петербурга (количество судов под управлением – 4 штуки, названия всех начинаются с Arctic). Одновременно судно получило класс Регистра РФ, символ которого выглядит вот так:
KM* AUT1 LI OMBO IGS-IG BMS FTL (30) gas carrier type 2G (methane)
Здесь я отвлекусь и постараюсь ответить возмущенным гражданам, которые в обсуждении предыдущей статьи гневно вопрошали, почему газовоз не отправили безопасным маршрутом через Северный морской путь. Граждане почему-то думают, что раз там полно наших атомных ледоколов, то любое судно может пользоваться СМП, когда ему захочется.
Сейчас в интернете можно найти массу нужной (и ненужной) информации. В частности, можно найти «Правила плавания в акватории СМП», действующие до 1 марта 2028 года. Поскольку возмущенные граждане о существовании этих правил не подозревают, то мы им поможем. Для начала ознакомьтесь вот с такой картинкой, приведенной в Правилах:
Оказывается, вся акватория северных морей поделена на районы, в которых – кто бы мог подумать – ледовая обстановка совершенно разная. К тому же она имеет нехорошее свойство изменяться, и иногда очень быстро. Всё это сведено в таблицу.
Теперь нам надо бы узнать, какой ледовый класс имеется у «Arctic Metagaz», а для этого найти соответствующее обозначение в символе класса Регистра. Эти символы несколько раз изменялись, с течением времени появлялись новые классы и таблицы соответствия, и неспециалисту разбираться в них неинтересно. Но наш газовоз получил класс Регистра в 2025 году, поэтому символы должны быть самые свежие. Смотрим в таблицу. Ice1 – это, так сказать, самый слабенький класс. Но даже и его в символе Регистра для этого судна нет. Значит, смотрим правила для судов без ледового класса. В столбиках районов видим плюсики и минусики, и из этого понимаем, что во всех районах СМП такому судну разрешается самостоятельное плавание (СП) лишь в условиях чистой воды (Ч), а при ледокольной проводке (ПЛ) – только в легких ледовых условиях (Л). Кроме того, в примечаниях к таблице сказано:
В пункт 17-3-2 можно не заглядывать, поверьте, там нет никаких послаблений на этот счет.
Вывод: в северных морях нашему газовозу, по большому счету, делать нечего, он строился совсем для других районов. Но к этому мы еще вернемся, а пока продолжим окунаться в историю, которую разнообразные СМИ успели собрать.
Согласно информации gcaptain, в августе 2024 года газовоз, тогда еще называвшийся Everest Energy и ходивший под флагом Палау, стал третьим судном, принявшим груз с терминала Утренний проекта Arctic LNG-2. Это тот самый проект «Новатэка», который давно находится под разнообразными санкциями и до сих пор не может развернуться на полную мощность.
А в сентябре 2024 года, несмотря на отсутствие какого-либо ледового класса, воспользовавшись благоприятной ледовой обстановкой, газовоз загрузился на «Утреннем» и совершил рейс через СМП на восток. К тому времени флаг Палау был уже отозван, и никакой P&I страховки у судна, скорее всего, тоже не было. Бросок на восток, возможно, был вызван трудностями прохода судна без флага по традиционным морским путям вроде Суэцкого канала. Прошел ли он всем маршрутом в одиночку или где-то по пути ему все же помогал ледокол, неизвестно.
Тут у нас кусочек маршрута газовоза:
Опять-таки gcaptain пишет, что после этого судно выгрузилось на FSU (Floating Storage Unit) «Koryak», находящийся в бухте Бечевинская на Камчатке. Куда он делся после этого, неизвестно, но вряд ли пошел в обратном направлении тем же маршрутом. Скорее всего он проследовал в Китай на выгрузку.
Зиму 2024 и весну 2025 года газовоз якобы провел, циркулируя в Средиземноморском бассейне в груженом состоянии, что должно говорить о том, что пристроить на «нормальный рынок» санкционный газ было довольно проблематично. Так ли это на самом деле, мы, конечно, не узнаем.
В августе-сентябре 2025 года судно, уже называемое Arctic Metagaz и имевшее российский флаг, попыталось совершить еще один проход Северным путем, но на этот раз неудачно. В конце августа оно вышло из Мурманска, видимо, предварительно загрузившись на FSU "Saam", и двинулось на восток, но в Восточно-Сибирском море встретило скопление дрейфующего льда и остановилось.
Продрейфовав в этом районе двое суток, судно вернулось в Мурманск. Получило ли оно какие-либо повреждения, неизвестно, но в середине октября оно уже выгружалось в Китае на терминале Beihai, так что ледовый поход, видимо, закончился без последствий.
В тот момент в Восточно-Сибирском море и далее на восток уже несколько недель работал атомный ледокол «Сибирь», проводя караваны. Так что ледовая обстановка была ясна всем, и непонятно, на что надеялись те, кто послал туда судно.
Следующий раз в порту Beihai газовоз наблюдался уже 3 января 2026 года, а уже 18 февраля был замечен на погрузке на FSU "Saam" около Мурманска. Видимо, этот груз и был на борту в момент взрыва.
Что случилось потом, все уже знают. Взрыв обсуждать не будем, потому что кроме предположений, пусть даже и весьма вероятных, ничего у нас нет. Единственно отмечу, что, по сообщениям прессы, примерно за 12 часов до взрыва судно выключило аппаратуру AIS и исчезло из поля зрения общедоступных трекеров. Хотя, зная скорость и курс, его местонахождение можно рассчитать с хорошей точностью.
Более-менее понятную картину о том, что случилось после взрыва, можно почерпнуть из мальтийской прессы и пресс-релиза Вооруженных сил Мальты.
Причем тут Мальта и ее вооруженные силы? Взрыв произошел почти на границе зоны ответственности спасательной службы Мальты (вернее, даже на 3 мили за ее пределами, о чем мальтийцы не устают упоминать), а спасение на море, оказывается, является одной из задач местных вооруженных сил. RCC — Rescue Coordination Centre — является одним из подразделений вооруженных сил. Так вот, согласно пресс-релизу, RCC получил информацию о происходящем «3 марта во второй половине». Откуда поступила информация, не уточняется.
Но поскольку наш Минтранс впоследствии заявил, что спасение экипажа происходило «благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб», то, скорее всего, информация поступила из России. «Times of Malta» пишет, что с мальтийскими службами связывался судовладелец. Вооруженные силы получили сообщение в 13:14 местного времени, и в нем говорилось: «Mayday, Mayday, Mayday... Vessel is on fire. Require immediate assistance», указывалось название судна и его координаты.
Очень странным выглядит то, что судно не подавало сигнал бедствия: для этого надо нажать одну-единственную кнопку на мостике, а с собой в шлюпку взять прибор по имени EPIRB. Видимо, экипаж имел инструкции на случай неприятностей и в первую очередь известил соответствующие российские службы. А уже эти службы начали искать возможности организовать поиск и спасение.
После этого RCC Мальты занялся проверкой информации и поиском судна, терпящего бедствие. В пресс-релизе не говорится, каким образом это было сделано, однако Times of Malta из своих источников сообщает, что в район был послан патрульный самолет King Air. Возможно, вот такой:
Самолет прибыл на место в 15:58 и обнаружил горящий газовоз, который находился «за пределами зоны ответственности RCC Мальты» (об этом не устают повторять), и шлюпку с эвакуировавшимся экипажем. Следующий снимок, судя по меткам времени, был сделан, скорее всего, с этого самолета. Судно к тому времени горело уже несколько часов, практически полностью выгорело, а с левого борта видна огромная пробоина – видимо, взорвался один из танков.
Кто и как подобрал моряков, сообщается очень коротко. В 30 милях от места происшествия находился другой российский танкер «Respect» (непонятно, почему его называют российским, потому что на нем флаг Омана. Видимо, он тоже часть секретного флота). Танкер подобрал спасшихся моряков и доставил их в Ливию. Двое из них получили ожоги.
Последнее сообщение Times of Malta на эту тему появилось вечером 5 марта. Согласно сообщению, газовоз находился все еще на плаву, и течением его занесло в зону ответственности RCC Мальты. Мальтийцы сокрушаются, что пока он находится в международных водах, с ним ничего нельзя сделать, но если его занесет в территориальные воды Мальты, тогда… будут думать. Власти надеются, что ущерб окружающей среде будет минимальным.
В то же время RCC Ливии сообщает, что судно затонуло в координатах 34° 17,6' N, 017° 04,0' E. Скорее всего, так оно и есть, уж очень большая там дыра в борту.
P.S. По сообщениям СМИ, газовозы так называемого «теневого флота», участвующие в перевозке газа проекта LNG-2, резко изменили маршруты. «Arctic Pioneer», который во время происшествия выходил из Суэцкого канала, бросил якорь у Порт-Саида и до сих пор там находится. «Arctic Vostok», находившийся в Индийском океане и следовавший в западном направлении, сначала резко замедлился, а затем изменил курс на юго-западный, видимо решив не ходить Суэцким каналом, а обогнуть Африку.
«Arctic Vostok», кстати, точно также не имеющий ледового класса, в 2024 году тоже успешно прошел Северным путем. Ранее он никогда не ходил вокруг Африки.
«Buran», тоже часть таинственного флота, отметил в своем AIS, что направляется в Atlantic, и тоже обходит Африку, но в противоположном направлении.
Газовозу Iris пока что менять курс не требуется.
Скорее всего, он направляется в китайский Beihai, а в тех краях БЭКов пока что не наблюдается.
«Zarya», видимо, уже выгрузилась в Китае и очень скоро может даже повстречаться с «Iris».
Все это, конечно, очень сильно замедлит доставки газа в Китай. Но ничего — с будущего года Европа планирует вообще отказаться от российского газа, и тогда вся группа имеющихся Arc7, которые сейчас занимаются вывозом газа с проекта LNG-1 в Европу, может переключиться с Европы на противоположную сторону земного шара. В общем, будем посмотреть.
PPS. 10 марта "Times of Malta" сообщила, что газовоз все еще на плаву! Оказывается, ее вооруженные силы продолжали наблюдать за судном, периодически высылая туда самолет. На момент публикации газовоз находился в точке с координатами 35º24’.000 N, 14º27’.000 E - это в 35 милях от острова. Новых снимков не представлено, но говорится, что судно имеет крен на правый борт, грузовой танк №2 полностью разрушен взрывом, а корпус и надстройка "носит следы интенсивного пожара". Минимтерство транспорта Makmns издало "предупреждение мореплавателям", рекомендующее держаться от судна на расстоянии по крайней мере 5 миль.
Так что история газовоза Arctic Metagaz еще не окончена.
Информация