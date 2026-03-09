Первые разногласия между США и Израилем возникли из-за ударов по нефтехранилищам

Президенту не нравится эта атака. Он хочет сохранить нефть. Он не хочет её сжигать. И это напоминает людям о более высоких ценах на бензин.

Удары Израиля по топливной инфраструктуре Ирана, начавшиеся в минувшую субботу, вызвали недовольство США. В Вашингтоне опасаются, что они будут иметь далеко идущие последствия, пишет Axios.Между Вашингтоном и Тель-Авивом возникли первые серьезные разногласия с начала военной операции против Ирана. Причиной стали масштабные удары Израиля по топливной инфраструктуре Ирана, особенно по нефтехранилищам. По имеющимся данным, в субботу Израиль атаковал 30 хранилищ топлива. В США очень недовольны происходящим.Как заявил один из чиновников, США хотели бы сохранить топливную структуру Ирана, кроме того, в Вашингтоне опасаются, что они могут привести к росту цен на нефть, что сейчас и происходит. А кадры горящих нефтехранилищ очень не нравятся Трампу.В общем, возникшие разногласия будут решать на высоком уровне, в Тель-Авив вылетают спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.