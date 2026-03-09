Первые разногласия между США и Израилем возникли из-за ударов по нефтехранилищам

Удары Израиля по топливной инфраструктуре Ирана, начавшиеся в минувшую субботу, вызвали недовольство США. В Вашингтоне опасаются, что они будут иметь далеко идущие последствия, пишет Axios.

Между Вашингтоном и Тель-Авивом возникли первые серьезные разногласия с начала военной операции против Ирана. Причиной стали масштабные удары Израиля по топливной инфраструктуре Ирана, особенно по нефтехранилищам. По имеющимся данным, в субботу Израиль атаковал 30 хранилищ топлива. В США очень недовольны происходящим.



Как заявил один из чиновников, США хотели бы сохранить топливную структуру Ирана, кроме того, в Вашингтоне опасаются, что они могут привести к росту цен на нефть, что сейчас и происходит. А кадры горящих нефтехранилищ очень не нравятся Трампу.

Президенту не нравится эта атака. Он хочет сохранить нефть. Он не хочет её сжигать. И это напоминает людям о более высоких ценах на бензин.


В общем, возникшие разногласия будут решать на высоком уровне, в Тель-Авив вылетают спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 06:26
    Он хочет сохранить нефть.

    Для кого? Конечно же для себя! laughing
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +1
      Сегодня, 07:05
      Какой молодец! Всё в дом, всё в дом laughing
  2. Висенте Звание
    Висенте
    +4
    Сегодня, 06:27
    А в это время вчера после иранских прилетов в некоторых районах Тель-Авива перебои со светом. Судя по всему зацепило местную электростанцию или подстанцию. Аналог 404-й ? И что, разве то что после развязывания войны подскочат цены на все углеводороды они разве не просчитали, надеялись завалить персов за 2 дня? Таперича Брент торгуют по 110 и это только начало...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:28
    ❝ Президенту не нравится эта атака. Он хочет сохранить нефть. Он не хочет её сжигать ❞ —

    — Сохранить в смысле присвоить ...
    (Какой рачительный хозяин)
    1. Миха1981 Звание
      Миха1981
      0
      Сегодня, 06:42
      Просто в ответ может прилететь всем монархиям.
  4. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 06:29
    Разумно, ведь янки не зря влезли в эту заваруху, приятным бонусом для них будет целёхонькая нефтегазовая отрасль Ирана.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:20
      Уже нет.
      , в Тель-Авив вылетают спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

      Сдается мне, они будут " Спецпосланны"!
  5. Степняк Звание
    Степняк
    +1
    Сегодня, 06:38
    США хотели бы сохранить топливную структуру Ирана

    Вот это планы! Вот это я понимаю! В какой-то статье на Дзене я прочитал интересное высказывание: "Трамп решил натянуть Америку на глобус". Вобщем ему нужно всё. Нью-Наполеон, лети ему в форточку! Кремлю следовало бы задуматься над целесообразностью всевозможных анкорриджей.
    1. мерцание Звание
      мерцание
      +2
      Сегодня, 07:05
      Кремлю следовало бы задуматься над целесообразностью всевозможных анкорриджей.
      Все эти "Анкориджи" (со стороны Запада) создаются ТОЛЬКО для того, чтобы посмотреть " кто первый моргает" (сдаст свои позиции -а значит он слабак и его можно давить дальше). К сожалению, но первыми моргает, в последнее время, мы.
      1. Степняк Звание
        Степняк
        +1
        Сегодня, 07:08
        Не согласен только с
        в последнее время

        Начал моргать (и очень часто так) Горбачёв.
  6. tralmaster Звание
    tralmaster
    +1
    Сегодня, 06:47
    А чего Трамп хотел. Евреи есть евреи. Трамп ин нужен как основная сила для достижения Своих а не Каменских целей.
  7. Василий ))
    Василий ))
    0
    Сегодня, 07:19
    Пусть подерутся. И, кстати, в эту игру можно играть вдвоем.