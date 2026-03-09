КСИР присягнул на верность новому духовному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи

В Иране официально назвали имя нового духовного лидера страны, им стал сын погибшего аятоллы Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи. Об этом накануне вечером объявил Совет экспертов исламской республики.Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже присягнул на верность новому лидеру Ирана и выразил готовность следовать его указаниям.Как предполагается, при Моджтабе Хаменеи Иран вряд ли пойдет на переговоры с США, он еще более консервативен и радикален, чем его отец. Ему 56 лет, он ни разу не выступал публично перед иранским народом, нет ни записи его выступлений, ни даже голоса. Служил в рядах КСИР и участвовал в ирано-иракской войне. Активно выступал против протестов в Иране, а также участвовал в организации их подавления.Подчеркивается, что избрание Моджтабы Хаменеи новым лидером Ирана показывает, что Тегеран сохранит свой прежний курс во внешней политике.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»