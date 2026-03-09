КСИР присягнул на верность новому духовному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи

В Иране официально назвали имя нового духовного лидера страны, им стал сын погибшего аятоллы Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи. Об этом накануне вечером объявил Совет экспертов исламской республики.

На сегодняшнем чрезвычайном заседании аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи был единогласно избран уважаемыми представителями Совета экспертов третьим лидером священной системы Исламской Республики Иран.




Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже присягнул на верность новому лидеру Ирана и выразил готовность следовать его указаниям.

Как предполагается, при Моджтабе Хаменеи Иран вряд ли пойдет на переговоры с США, он еще более консервативен и радикален, чем его отец. Ему 56 лет, он ни разу не выступал публично перед иранским народом, нет ни записи его выступлений, ни даже голоса. Служил в рядах КСИР и участвовал в ирано-иракской войне. Активно выступал против протестов в Иране, а также участвовал в организации их подавления.

Подчеркивается, что избрание Моджтабы Хаменеи новым лидером Ирана показывает, что Тегеран сохранит свой прежний курс во внешней политике.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 06:52
    Можно пожелать этому человеку безусловно продолжать начатое дело.И беречься,не подставляясь под удар.добавлю,у них прямо какой то фатализм и безразличие к собственной судьбе
  2. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 06:55
    Дай бог этого они уберегут . И новый лидер наконец то сможет найти мужество надрать зад американцам , не боясь , не оглядываясь , не ссылаясь на чужие мнения. Как некоторые
  3. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 06:58
    Желаю мужества и единства иранского народа, и смерть врагам!
  4. Василий ))
    Василий ))
    +1
    Сегодня, 07:15
    Пусть отомстит за отца, и за всех иранцев. А евреи с американцами пусть на коленях приползут, умоляя о пощаде.
  5. мерцание Звание
    мерцание
    +1
    Сегодня, 07:17
    . он еще более консервативен и радикален, чем его отец
    Али Хаменеи как раз был более чем умеренным политиком, был сторонником договора с Западом и ради этого договора не стремился создать ЯО.
    К чему это стремление "договориться" привело все видят.
    Так что у сына есть основания быть более радикальным, чем был его отец.
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 07:20
    Это очевиднейше открытая декларация о намерении сражаться до конца. Ибо Моджтаба - в принципе не может пойти на договорняк с убийцами отца - этого не поймет никто. Он должен отомстить.. И дай Бог ему удачи на этом пути.. А если ещё и наше мудрое руководство наконец поймет что Ирану надо обязательно помочь чем сможем..

    Как говорят на Востоке - человеку нет места под одним солнцем с убийцами своего отца.