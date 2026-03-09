КСИР присягнул на верность новому духовному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи
8976
В Иране официально назвали имя нового духовного лидера страны, им стал сын погибшего аятоллы Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи. Об этом накануне вечером объявил Совет экспертов исламской республики.
На сегодняшнем чрезвычайном заседании аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи был единогласно избран уважаемыми представителями Совета экспертов третьим лидером священной системы Исламской Республики Иран.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже присягнул на верность новому лидеру Ирана и выразил готовность следовать его указаниям.
Как предполагается, при Моджтабе Хаменеи Иран вряд ли пойдет на переговоры с США, он еще более консервативен и радикален, чем его отец. Ему 56 лет, он ни разу не выступал публично перед иранским народом, нет ни записи его выступлений, ни даже голоса. Служил в рядах КСИР и участвовал в ирано-иракской войне. Активно выступал против протестов в Иране, а также участвовал в организации их подавления.
Подчеркивается, что избрание Моджтабы Хаменеи новым лидером Ирана показывает, что Тегеран сохранит свой прежний курс во внешней политике.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация