ВСУ усиливает Сумское направление выведенным из-под Гуляйполя штурмовым полком

539 1
ВСУ усиливает Сумское направление выведенным из-под Гуляйполя штурмовым полком

Командование ВСУ усиливает Сумское направление, пытаясь остановить продвижение российских войск. По данным российских ресурсов, под Сумы перебрасывают 33-й штурмовой полк, снимая его с Гуляйпольского направления.

Контрнаступ ВСУ в Запорожской области окончательно провален, из-под Гуляйполя выводят формирования 33-го штурмового полка, перебрасывая их на Сумское направление. В прошлом году часть полка уже воевала здесь, пытаясь остановить штурмовиков группировки «Север», но успеха не имела. По итогам боев под Андреевкой 1-й батальон полка полностью утратил боеспособность по причине очень больших потерь.



Как предполагается, формирования полка выдвинут на позиции в Краснопольском районе Сумской области, где остановить продвижение ВС РФ не удается. Кстати, в составе полка есть свои собственные заградотряды, так что с позиций сбежать не удастся. А это очень больная тема для этого подразделения, так как оно комплектуется из заключенных и пойманных дезертиров. Из-за этого полком постоянно затыкают дыры в обороне, перебрасывая с участка на участок, не считаясь с потерями.

По самой ситуации в Сумской области: идут ожесточенные бои, противник всеми силами пытается остановить наше продвижение, но неудачно. Наступление ВС РФ идет медленно, но верно.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    0
    Сегодня, 07:32
    Когда в этом полку затычки уже кончается?