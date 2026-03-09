Нефть выше 100: война против Ирана привела к новой реальности в энергетике

Открывшиеся сегодня биржевые торги, как и прогнозировалось целым рядом экспертов, подняли нефтяные котировки за сотню долларов. К настоящему моменту пали сразу несколько рекордов «чёрного золота», установленных в разные годы.Так, нефть марки Brent торгуется по 116 долларов за баррель (на момент выхода материала). А несколькими часами ранее «бочка» нефти той же марки торговалась и по 119 с лишним долларов США.Таких цен на биржах не фиксировалось несколько лет. В предыдущий раз подобные показатели нефть демонстрировала в начале 2022 года. Однако на этот раз эксперты считают, что и $116-119 за бочку – отнюдь не предел, и что энергетика вступает в новую реальность.Российская марка нефти Urals с раннего утра торгуется в интервале 99-103 доллара за «бочку». Это тоже многолетний рекорд. Такие цены примерно на 40-44 доллара выше заложенной в российский бюджет.Причина этих показателей хорошо известна - война США и Израиля против Ирана. Несмотря на все заявления американского министра энергетики о том, что «роста цен на нефть не произойдёт, так как на рынке её избыток», сейчас происходит не просто рост, а уже по-настоящему взрывной рост в сравнении с первыми днями военной операции против Исламской Республики.Иран, как известно, ответил фактическим перекрытием Ормузского пролива для танкеров, связанных с США, ЕС и Израилем. Несколько стран Персидского залива были вынуждены сократить добычу из-за ударов по хранилищам и НПЗ. Всё это привело как минимум к локальным проявлениям дефицита «чёрного золота», и если ситуация не нормализуется, то этот дефицит из локального может превратиться в глобальный. Уже сейчас те страны, которые заявили об «окончательном отказе от российской нефти» не прочь вернуться к её закупкам в товарных объёмах.