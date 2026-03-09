Нефть выше 100: война против Ирана привела к новой реальности в энергетике

Открывшиеся сегодня биржевые торги, как и прогнозировалось целым рядом экспертов, подняли нефтяные котировки за сотню долларов. К настоящему моменту пали сразу несколько рекордов «чёрного золота», установленных в разные годы.

Так, нефть марки Brent торгуется по 116 долларов за баррель (на момент выхода материала). А несколькими часами ранее «бочка» нефти той же марки торговалась и по 119 с лишним долларов США.

Таких цен на биржах не фиксировалось несколько лет. В предыдущий раз подобные показатели нефть демонстрировала в начале 2022 года. Однако на этот раз эксперты считают, что и $116-119 за бочку – отнюдь не предел, и что энергетика вступает в новую реальность.

Российская марка нефти Urals с раннего утра торгуется в интервале 99-103 доллара за «бочку». Это тоже многолетний рекорд. Такие цены примерно на 40-44 доллара выше заложенной в российский бюджет.

Причина этих показателей хорошо известна - война США и Израиля против Ирана. Несмотря на все заявления американского министра энергетики о том, что «роста цен на нефть не произойдёт, так как на рынке её избыток», сейчас происходит не просто рост, а уже по-настоящему взрывной рост в сравнении с первыми днями военной операции против Исламской Республики.

Иран, как известно, ответил фактическим перекрытием Ормузского пролива для танкеров, связанных с США, ЕС и Израилем. Несколько стран Персидского залива были вынуждены сократить добычу из-за ударов по хранилищам и НПЗ. Всё это привело как минимум к локальным проявлениям дефицита «чёрного золота», и если ситуация не нормализуется, то этот дефицит из локального может превратиться в глобальный. Уже сейчас те страны, которые заявили об «окончательном отказе от российской нефти» не прочь вернуться к её закупкам в товарных объёмах.
  1. Ksanatos Звание
    Ksanatos
    +2
    Сегодня, 07:24
    Спасибо казакам за Сибирь. Вангую что упомянут олигархов, которые присвоили богатства себе.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 07:25
    Ну тут остаётся только ставки у букмекеров делать до скольки она подскочит… вангую 150$ в ближайшей перспективе.
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 07:28
      Понеслась нефть по трубам laughing
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:25
    ❝ Уже сейчас те страны, которые заявили об «окончательном отказе от российской нефти» не прочь вернуться к её закупкам в товарных объёмах ❞ —

    — Вот их как раз стоило бы послать, и даже не в вежливой форме ...
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 07:28
      Пошлют некоторых думаю. Кому то поможет и помогут. А так Китай, Индия и Азия все съедят, только наливай 🥃
  4. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    0
    Сегодня, 07:26
    В Германии на автобанах уже есть солярка выше 3 евро за литр😑
    1. sagitovich Звание
      sagitovich
      0
      Сегодня, 07:28
      Надеюсь весь мир скажет "Безумному Трампу", спасибо! laughing
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        0
        Сегодня, 07:31
        Ну России он капитально помог, при дефицитном то бюджете..
  5. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 07:27
    Трампу пора обвинять Би Би во всех смертных грехах, его электорату очень не нравятся ценники на бензоколонках а все потери личного состава армии USA рано или поздно просочатся в тамошние СМИ. В чём выигрыш-то Донни ?
  6. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 07:29
    У нас в России вчера бензин тоже подорожал. Кому война, кому мать родна.
  7. Сидор Ковпак Звание
    Сидор Ковпак
    0
    Сегодня, 07:29
    Главное Трамп таки наш.!!!!
  8. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Сегодня, 07:29
    Цитата: Мини Мокик
    В Германии на автобанах уже есть солярка выше 3 евро за литр
    Вот и чудненько!