В США запустили петицию с требованием отправить в Иран младшего сына Трампа

Младшего сына Дональда Трампа предложили мобилизовать и отправить в Иран. В США набирает популярность петиция, направленная против возможного участия американской армии в сухопутной операции.

Планы Трампа ввести войска в Иран и первые потери американских военных не добавили ему популярности. Одно дело — бомбить издалека, а совсем другое — воевать на земле. Даже при условии тотального превосходства американской армии над иранской потери будут очень большие.



На этом фоне в США была создана петиция с призывом мобилизовать младшего сына Дональда Трампа и отправить его в Иран воевать. И она стремительно набирает популярность. На сайте с сарказмом указывается, что США сильны только тогда, когда их защищают такие лидеры, как нынешний президент. Поэтому сыну нужно взять пример с отца и лично отправиться на Ближний Восток.

Служение — это честь. Сила передается по наследству. Благослови тебя Бог, Бэррон.


Напомним, что сам Дональд Трамп не служил, а во Вьетнам не попал «по здоровью», у него якобы обнаружили пяточную шпору. Причем нашел ее доктор, ведущий практику в небоскребе Трампа.
  1. spektr9 Звание
    spektr9
    +2
    Сегодня, 07:45
    Тех кто подпишет, тех и отправят в Иран в первую очередь.. Тут даже вопросов не возникает
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +1
      Сегодня, 07:53
      Да, сам Доня откосил. Ну и сынка отмажет. Кто подпишет, тот в Иран, а сынок его к проктологу, на геморрой жаловаться wassat
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 08:11
        Пяточная шпора штука крайне неприятная, увы, по себе знаю, но чтоб в таком молодом возрасте? recourse what
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +2
          Сегодня, 08:13
          Верю сразу и безоговорочно. У меня брат мучается
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            +2
            Сегодня, 08:59
            Кто призывает всех - воюйте,
            Сам на войну в жизнь не пойдёт…
            Да и детей своих, поверьте,
            В окопы тоже не пошлёт…
            Он их отправит жить в Европу,
            А следом сам туда махнет…
            Он не рискует своею ж@опой,
            И жизнью тоже не рискнёт…
            Пусть за него другой воюет,
            А он в Европе переждёт,
            Но за войну он голосует,
            Но на войну он не пойдёт…
            (он же совсем не идиоm…)
            1. Chack Wessel Звание
              Chack Wessel
              +1
              Сегодня, 09:06
              Цитата: Lev_Russia
              Да и детей своих, поверьте,
              В окопы тоже не пошлёт…
              Он их отправит жить в Европу,
              А следом сам туда махнет…

              А зачем Трампу отправлять детей в Европу?… Или Вы говорите о ком-то другом? :)
              1. Lev_Russia Звание
                Lev_Russia
                +1
                Сегодня, 09:41
                Это собирательный образ всех показушных ура-патриотов...
            2. Наган Звание
              Наган
              0
              Сегодня, 09:44
              Это Вы про недострану 404? или про РФ? Вы уж более четко указывайте, а то как бы Вам чего-нить типа дискредитации не пришили.
        2. Седов Звание
          Седов
          0
          Сегодня, 09:50
          Просто Доня - кухонный боец..
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 08:14
      Цитата: spektr9
      Тех кто подпишет, тех и отправят в Иран

      Никого не отправят. Нет в США принудительной мобилизации. От слова "совсем".
      1. spektr9 Звание
        spektr9
        +1
        Сегодня, 08:28
        Никого не отправят. Нет в США принудительной мобилизации. От слова "совсем".

        Зато добровольно-принудительные контракты ноу проблем 😉
      2. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Сегодня, 09:33
        Вопрос скорее не в сыночке, а в том что такая петиция появилась и как скоро она наберет голоса - отношение к этой войне в штатах не ах-ти, а с увеличением списка признанных потерь будет только ухудшаться.... для Дони сейчас важно не то что станет с сыночком, а то что с ним самим сделают демократы придя к власти... тут ему мало не покажется, а затягивание войны, потери это бальзам для демократов
        1. Наган Звание
          Наган
          0
          Сегодня, 09:40
          Цитата: BrTurin
          отношение к этой войне в штатах не ах-ти,
          Мне отсюда виднее, практически все, с кем я общался, считают, что с аятоллами давно пора кончать. А то что петицию запустили - у Трампа достаточно врагов на всех уровнях, но это не значит, что они составляют большинство.
          Цитата: BrTurin
          с увеличением списка признанных потерь будет только ухудшаться
          Только если потери будут исчисляться не единицами или даже десятками, а как минимум сотнями. А этого не будет, как минимум, пока там не высадится пехота, чего на данный момент не планируют.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 08:40
      spektr9
      Сегодня, 07:45
      Тех кто подпишет, тех и отправят в Иран в первую очередь.. Тут даже вопросов не возникает

      hi Почему мы в список петиции не добавить зятькова ( кушнера ) и старшего сына рыжего лохотронщика.
      По ходу помним слова генерала Лебедя в ходе Кавказских событий в России- Дайте мне набрать роту из детей элиты, отправить ее на передовую, и война закончится в тот же день.
  2. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 07:47
    В США запустили петицию с требованием отправить в Иран младшего сына Трампа

    Тут у Дони фарбеже скужились от страха за своего сынка....
    1. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 08:00
      Цитата: Joker62
      В США запустили петицию с требованием отправить в Иран младшего сына Трампа

      Тут у Дони фарбеже скужились от страха за своего сынка....

      Ничего подобного. У его сынули найдут по пять шпор на каждой ноге, а между пальцев перепонки.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 08:15
        Цитата: Русич
        У его сынули найдут по пять шпор на каждой ноге, а между пальцев перепонки.

        О, Голливуд Трампу в помощь! Создадут фильм , как Сынуля а-ля Джеймс Бонд , выполнял сверхзадачу в Иране....А пока снимать "фильму" будут война может и закончится. fellow
        1. Русич Звание
          Русич
          0
          Сегодня, 08:26
          Цитата: Егоза
          Цитата: Русич
          У его сынули найдут по пять шпор на каждой ноге, а между пальцев перепонки.

          О, Голливуд Трампу в помощь! Создадут фильм , как Сынуля а-ля Джеймс Бонд , выполнял сверхзадачу в Иране....А пока снимать "фильму" будут война может и закончится. fellow

          Хорошая мысль. "Плюс" Вам.
  3. RuAbel Звание
    RuAbel
    +1
    Сегодня, 07:50
    Бэррон бы и рад постоять за Америку, но пяточная шпора наследствуется по мужской линии(
  4. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 07:52
    Помнится ещё Creedence Clearwater Revival в своей песне 69-го Fortunate Son заявляли что во Вьетнам на передовую нужно отправлять всех мажоров.Ничего не меняется в Штатах, де жа вю...
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:53
    ❝ Трамп не служил, а во Вьетнам не попал «по здоровью», у него якобы обнаружили пяточную шпору ❞ —

    — Причём не на пятке, а на пятой точке ...
    (До сих пор бряцает)
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:01
      ❝ Трамп не служил, а во Вьетнам не попал «по здоровью», у него якобы обнаружили пяточную шпору ❞ —
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +8
    Сегодня, 07:55
    А принцип идеи-то совсем не плох, не только для Америки... what
    1. Русич Звание
      Русич
      +4
      Сегодня, 08:10
      Цитата: paul3390
      А принцип идеи-то совсем не плох, не только для Америки... what

      Такой тонкий намёк...
      А Вы поинтересуйтесь, кто из детей чиновников наших пошёл на СВО. И Вы будете удивлены (приятно, или неприятно-не знаю)
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +3
        Сегодня, 08:18
        А вы просветите, не ленитесь, коли обладаете такой сакральной информацией...

        Но вообще - я имел ввиду общую тенденцию по планете. Если ещё в прошлом поколении, не говоря уж о более ранних временах, сыновья элиты считали своей прямой обязанностью лично принимать участие в войнах своих стран, то нонеча - таковых по пальцам одной руки пересчитать. Типа помирать за Родину - удел лохов, а у нас своих важных проблем хватает...
        1. Русич Звание
          Русич
          0
          Сегодня, 08:24
          Цитата: paul3390
          А вы просветите, не ленитесь, коли обладаете такой сакральной информацией...

          Подождите, Вы же утверждаете бездоказательно. Почему я должен Вас просвещать?))
          Я не поленился и посмотрел, поэтому опровергаю Ваше утверждение. За вас ничего делать я не собираюсь.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 08:26
            А я почему должен вам верить на слово? Ваш пассаж не менее голословный чем мой, как вы утверждаете. Да и не хотите - не просвещайте, можно подумать очень хотелось...
            1. Русич Звание
              Русич
              0
              Сегодня, 08:28
              Цитата: paul3390
              А я почему должен вам верить на слово? Ваш пассаж не менее голословный чем мой, как вы утверждаете. Да и не хотите - не просвещайте, можно подумать очень хотелось...

              Если я Вам предоставлю информацию, то извинитесь передо мной за недоверие?))
              1. paul3390 Звание
                paul3390
                0
                Сегодня, 08:34
                Даже не подумаю. Потому что то что вы можете привести - даже до одного процента от общей численности нонешней элиты не дотянет. По сравнению с прошлым временами - это вообще ни о чем. Если бы у вас было высшее образование вы бы понимали, что основная ошибка методологии это попытка выносить суждение о целом опираясь на частные случаи. Разве не так?

                Хотите чтоб я извинился - убедите что хотя бы десятая часть отпрысков элиты находится на фронте. Тогда - извинюсь, и даже с удовольствием. А пока...
                1. Русич Звание
                  Русич
                  -1
                  Сегодня, 08:44
                  Цитата: paul3390
                  Если бы у вас было высшее образование вы бы понимали, что основная ошибка методологии это попытка выносить суждение о целом опираясь на частные случаи. Разве не так?

                  Не так!
                  У меня ни одно высшее образование, в отличии от вас.
                  Не имея аргументов, вы начали задирать планку с процентами. Скучный вы и нудный. вам всё равно ничего не докажешь.
                  Всего доброго!
                  1. paul3390 Звание
                    paul3390
                    0
                    Сегодня, 08:49
                    Да мне если честно глубоко до пейджера ваше мнение... Ура-патриоты вроде вас давно в печенках сидят со своим ничем не обоснованным задором..

                    Проценты ему нудны. Ну конечно - их считать неприятно, иначе розовая картина мира грязными кляксами пойдет. Но пока - вы не представили ни одного доказательства своей правоты, сразу начав выдвигать какие-то предварительные условия. Есть чем опровергнуть - так чего стесняйтесь? Жгите глаголом, чего уж!
                    У меня вообще-то Политех за плечами. Ну так, для справки.
                    1. Русич Звание
                      Русич
                      0
                      Сегодня, 08:58
                      Цитата: paul3390
                      У меня вообще-то Политех за плечами.
                      )))))
                      https://dzen.ru/a/ZfSj8QBYXnr28Spd
                      1. paul3390 Звание
                        paul3390
                        0
                        Сегодня, 09:05
                        Ну что вы кокетничаете как старая дева на первом свидании? Есть что по существу сказать - так говорите, не стесняйтесь. Нет - извольте не засорять эфир.
                        Вот я сейчас на дзэн по вашим ссылкам лазать буду. Тьфу.
                      2. Русич Звание
                        Русич
                        -1
                        Сегодня, 09:11
                        Вот я сейчас на дзэн по вашим ссылкам лазать буду. Тьфу.

                        Не ваши слова?))
                        Цитата: paul3390
                        А вы просветите, не ленитесь, коли обладаете такой сакральной информацией...

                        Ну что вы кокетничаете как старая дева на первом свидании? Есть что по существу сказать - так говорите, не стесняйтесь. Нет - извольте не засорять эфир.
                        Когда у человека нет аргументов, он опускается до оскорблений и переходит на личности.)))
                        Пока!
                      3. paul3390 Звание
                        paul3390
                        0
                        Сегодня, 09:14
                        Была бы личность-то... Это вы, любезнейший, не изволили привести ни одного вменяемого аргумента. Одно биение себя пяткой в грудь. Посему - с крайним удовольствием присоединяюсь к вашему прощанию. Ибо общение с вами было крайне уныло и не интересно.

                        А ваша ссылка только подтверждает сказанное. Те, кто пожелал воевать - даже процента от элиты не составляет. Честь им и хвала - достойные люди, но разве это как-то меняет ситуацию в целом?
                    2. АА17 Звание
                      АА17
                      +2
                      Сегодня, 09:01
                      У меня вообще-то Политех за плечами.


                      Один СОВЕТСКИЙ Политех это больше, чем современный Российский экономфак + юрфак + всякие курсы МБА.
                      1. paul3390 Звание
                        paul3390
                        +2
                        Сегодня, 09:06
                        Это точно. Учили при Советской власти крепко, на совесть. А главное - учили думать и собирать информацию самостоятельно...
        2. Загребун Звание
          Загребун
          0
          Сегодня, 10:46
          Если ещё в прошлом поколении, не говоря уж о более ранних временах, сыновья элиты считали своей прямой обязанностью лично принимать участие в войнах своих стран


          И закончилось это в Первую Мировую. Оказалось, что снаряду неинтересно, кто чей сын.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 10:54
            Да? А как же сыновья советской элиты?
    2. АА17 Звание
      АА17
      +2
      Сегодня, 08:18
      А принцип идеи-то совсем не плох, не только для Америки...

      Если бы эту идею реализовать во всех странах, то войн в Мире не было.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 08:21
        Да были бы, куда б они делись - раньше эвон вся элита воевала, и меньше войн от этого не становилось. Но - к вопросу войны уж точно подходили бы гораздо более вдумчиво, зная что родное чадо впереди всех под пули полезет...
        1. АА17 Звание
          АА17
          +2
          Сегодня, 08:25
          Да были бы, куда б они делись - раньше эвон вся элита воевала, и меньше войн от этого не становилось. ...

          +.
          Согласен.
      2. drags33 Звание
        drags33
        +1
        Сегодня, 09:04
        Проблема в том, что У МНОГИХ современных политиков НЕТ ДЕТЕЙ... Они не знают и не чувствуют, что такое война, потери, горе... Они просто переставляют фигуры на политической игровой доске... Для них это игра!
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:03
    Да поедет легко ,как англицкие прынцы ,будет служить под круглосуточный охраной в каком нибудь противоатомном бункере .В политической карьере не помешает .
    У Максимуса другая проблема ,как выйти из этой ситуёвены без потери морды лица .А тут ещё Путин с своими идеями в СБ ООН.Вангую что через неделю Максимус будет несколько другой .Или вообще берега попутает. Сейчас всё зависит от Ирана - у них есть ещё " порох в пороховницах " в заначках для исключительных .
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +5
      Сегодня, 08:22
      Давайте все пожелаем Ирану, чтобы у него был порох в пороховницах, и он напихал этим беспредельщикам ягод в ягодицы laughing
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 08:05
    А может пяточная шпора по наследству передается. ПрЫнца английского покатали на военном вертолете, сняли красочный репортаж, но, вроде как, популярности ему это не особо прибавило. Медийнее надо работать, Голливуд под боком.
  9. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 08:14
    Сынка Нетаньяху тоже следовало бы отправить в Ливан. Вообще, бытует мнение, что если бы сражаться пришлось отпрыскам политиков, то войны сами собой прекратились бы.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 08:35
      У И.В. Сталина как-то не так вышло. А идея-то, в общем, верная.
    2. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 09:31
      Цитата: Earl
      Сынка Нетаньяху тоже следовало бы отправить в Ливан.

      Нетаньяху сам служил, да не где-нибудь, а в спецназе Сайерет Маткаль, капитан, участвовал в боях, был несколько раз ранен. Его брат, генерал-майор Сайерет Маткаль, лично командовал операцией по освобождению заложников в Энтеббе, во время которой погиб. Дети отслужили срочную, после этого призывались резервистами. Так что из всех современных лидеров с войной, настоящей, а не на картах и экранах, Нетаньяху знаком ближе всех.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        0
        Сегодня, 10:30
        Генерал-майора вы ему посмертно присвоили? Он вроде подполковником был.
  10. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 08:20
    Ну так это правильно, "сам иди в окопы", я всегда спрашивал, почему такая странная закономерность, почему тот, кто определяет стратегию, и начинает войну, сам никогда в окопах не сидит, и не бывает в них, и наоборот, тот, кто несет тяжесть войны, сидит в окопах годами, тот не определяет стратегию, и даже оперативные паны, не разрабатывают те, кто сидит в окопах. А мне почему-то говорят, когда я говорю, что нужно крупное стратегическое наступление - сам иди в окопы. А зачем, все правильно, если я говорю о стратегии, и рисую её стрелочки, - я не в окопах, это закономерность. Значит, я уже на своем месте laughing
  11. кот Краш Звание
    кот Краш
    +1
    Сегодня, 08:33
    Думается, отправить в Иран любого - никакая не проблема. А вот кем, это важно.
  12. drags33 Звание
    drags33
    -1
    Сегодня, 09:00
    Ну понятно... сам дональд от армии "откосил"... Именно поэтому для него война является игрой, как на компьютере, где враги падают пачками, жизней и уровней много... Пора этому клоуну в кепке MAGA вправить мозги!
  13. ShDE Звание
    ShDE
    0
    Сегодня, 09:19
    Так Козырный то ухилянт! На одной пятке ухилял. То-то он такой воинственный
  14. sdivt Звание
    sdivt
    -1
    Сегодня, 09:30
    Дональд Трамп не служил, а во Вьетнам не попал «по здоровью», у него якобы обнаружили пяточную шпору. Причем нашел ее доктор, ведущий практику в небоскребе Трампа

    Стало интересно, решил прочитать об этом чуть больше. Благо, интернет - отличная штука, если уметь точно сформулировать вопрос)
    Ниже - несколько интересных моментов:
    Война во Вьетнаме: 1961 (с 1965 - полномасштабный ввод войск) - 1975
    Небоскрёб Трамп-тауэр (Trump Tower) на Пятой авеню в Нью-Йорке начал строиться в 1979 году, и в 1983 году строительство было завершено
    Пяточная шпора: врач, который, поставивший Дональду Трампу диагноз «костные шпоры», Ларри Браунстайн (Dr. Larry Braunstein), вёл частную практику, и десятилетиями (да самой смерти, в 2007 году) работал в районе Джамейка (Куинс, Нью-Йорк)
    Даже по карте, от этого района, и до небоскрёба Трампа - более 20 км
    Как всё это можно было связать в один узел, и выдать за пикантную новость - ума не приложу)
    Но, надо отдать должное автору - браво! Умеет))

    А по теме самой статьи - даже если Трамп-младший и попадёт на эту войну - уверен, тёплое место ему обеспечено, и даже волосок с головы не упадёт
    Ещё и героем станет...
  15. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 10:15
    Таки петиция или там тоже практикуют так называть то, когда "пукнули в лужу"(ченьжорг)?
  16. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    -1
    Сегодня, 10:28
    у него якобы обнаружили пяточную шпору. Причем нашел ее доктор, ведущий практику в небоскребе Трампа

    Совпадение? Не думаю! (с).