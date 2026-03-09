Массированные атаки украинских БПЛА снова перешли в круглосуточный режим

Киевский режим снова попытался ударить по критически важной инфраструктуре России, проведя одну из самых массированных атак беспилотниками. Причем в последние дни Зеленский не жалеет дронов, удары наносятся в круглосуточном режиме.

По данным Минобороны, в ночь с воскресенья на понедельник, 9 марта, дежурными средствами ПВО было сбито и перехвачено 163 украинских беспилотника самолетного типа. А в течение дня воскресенья, 8 марта, было сбито 384 дрона. Противник бил по всему, до чего только мог дотянуться. Под ударами были как приграничные регионы, так и юг России. Предпринимались попытки атаковать Москву.



Сегодняшней ночью основная атака шла на Брянскую область, там сбили 54 БПЛА, по данным властей, обошлось без последствий. 47 беспилотников было сбито над Крымом, данных по последствиям нет, Крымский мост не перекрывался. Над Краснодарским краем сбили 16 дронов, над Калужской областью — 11, над Новгородской — 8. Предварительно, без последствий. Также противник пытался атаковать Белгородскую, Смоленскую, Воронежскую, Ростовскую, Астраханскую, Волгоградскую, Орловскую, Тверскую области и Адыгею.

Как видим, география ударов очень большая, бандеровский режим пытается нанести ущерб России, поразив не только объекты топливно-энергетической инфраструктуры, удары также наносятся по гражданским объектам. В последние дни Зеленский явно не в себе, количество атак только увеличивается. Видимо, предчувствует свой конец.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +11
    Сегодня, 08:26
    основная атака шла на Брянскую область, там сбили 54 БПЛА, по данным властей, обошлось без последствий. 47 беспилотников было сбито над Крымом, данных по последствиям нет, Крымский мост не перекрывался. Над
    Краснодарским краем сбили 16 дронов, над Калужской областью — 11, над Новгородской — 8. Предварительно, без последствий. Также противник пытался атаковать Белгородскую, Смоленскую, Воронежскую, Ростовскую, Астраханскую, Волгоградскую, Орловскую, Тверскую области и Адыгею.

    Спасибо нашим мужчинам, которые несли службу в день 8 марта!!! Праздник испортить не удалось! tongue
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 09:12
      В последние дни Зеленский явно не в себе, количество атак только увеличивается. Видимо, предчувствует свой конец.

      hi Автору статьи желательно поконкретнее быть в оценках происходящих событий, уповая на конец режима жыдонаркофюрера, таковое окончание ожидается с марта-апреля 2022 г., после Минска -3 - Стамбула и прочих мирных переговоров.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +19
    Сегодня, 08:27
    Видимо, предчувствует свой конец.

    Да ничего он не предчувствует! Это все вымыслы журналистов!
    А то, что страдают люди в наших регионах, заставляет задуматься, доколе еще терпеть этого вы. . дка!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 09:06
      ваш вср 66-67 hi,это точно, и личного состава ВСУ не хватает,и Запад устал от Зеленского и производства на Украине нет и вот вот деньги кончатся, а они уже под 400 дронов запускают причём куда только могут ,и фиолетово им гражданский объект или нет.
      1. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +2
        Сегодня, 10:00
        Логика в статье конечно, железная - чем больше дронов, тем ближе конец. Еще и есть возможность пво-шников своих на Ближний Восток отправить. Еще пара дней и капитуляция fool
  3. Степняк Звание
    Степняк
    +8
    Сегодня, 08:28
    основная атака шла на Брянскую область

    Подтверждаю. Не каждый день вижу "птичек", летящих днём, а вот восьмого, пока жарил шашлычок, видел трёх, летящих в сторону Карачева. Надеюсь - не долетели, ибо громыхало сразу после их пролёта. Наверное сбили.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 08:29
    Наше ПВО хорошо отработало ,рисуют звёздочки на бортах " машин " .Посмотрим как их работать будет .
  5. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +3
    Сегодня, 08:32
    Третьи сутки сирены гудят днём и ночью слава Богу сам город не трогают интернет стали отключать не только ночью но и днём (телефонный)
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +7
    Сегодня, 08:36
    Когда наш учитель истории в 5 классе рассказывал о 100 летней войне,мы ученики 5-го класса считали что он лгун,ибо не может быть таких войн. . . request
    1. MetalDesign Звание
      MetalDesign
      +1
      Сегодня, 08:51
      Цитата: андрей мартов
      Когда наш учитель истории в 5 классе рассказывал о 100 летней войне,мы ученики 5-го класса считали что он лгун,ибо не может быть таких войн. . . request

      Тут два варианта, либо учитель был плохой, либо ученик неспособный. Та война не была непрерывным конфликтом, а включала периодические перемирия и паузы, длящиеся десятилетиями. Да и войны прошлого были совсем другой интенсивности.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +3
        Сегодня, 09:04
        Цитата: MetalDesign
        Та война не была непрерывным конфликтом, а включала периодические перемирия и паузы, длящиеся десятилетиями.

        Вы правы! Договоры, переговоры, сделки были во все времена. Ну, и сейчас похоже продолжаются.
      2. Не_боец Звание
        Не_боец
        +1
        Сегодня, 09:11
        Самое главное что воевали тогда либо профессионалы (наемники), либо элита (дворяне). И еще на работы сгоняли окрестное население, но мобилизации не было, народ которого непосредственно не касались боевые действия как жил так и жил.
        1. MetalDesign Звание
          MetalDesign
          +2
          Сегодня, 09:24
          А вот тут ты ошибаешься, война касалась всех, по оценкам историков население Франции за этот период сократилось с 21 млн до 8-10, а Англии с 4 до 2 млн человек. Грабежи и гибель населения вследствии рейдов по тылам противника. Плюс постоянные налоги на ведение войны, упадок торговли и сельского хозяйства.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 10:16
            В Средневековье четко различались понятия хорошей войны и плохой. Хорошая война - это когда благородные дворяне со всем политесом колошматят друг друга, остальные с семками и пивасиком за этим наблюдают.
            Но вот англичане в Столетнюю - сразу перевели войну в разряд плохой. Именно как вы и описываете - с рейдами по тылам, массовым вырезанием населения и тотальным грабежом. Со всеми из этого последствиями..
            Впрочем - все это им тут же икнулось тухлым сразу по окончанию, в виде гражданской войны уже дома между Йорками и Ланкастерами. Очень надеюсь что и в этот раз будет так же..
      3. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Сегодня, 09:43
        Цитата: MetalDesign
        включала периодические перемирия и паузы

        А зерновых сделок там не было? А то нынче присутствует весь исторический набор и даже больше. Если проследить картину с 2014 года, то сколько было перемирий, пауз, жестов доброй воли, перегруппировок и т.д. Совершенно уникальный конфликт для современного времени! Похоже, что наш гениальный геополитик - это романтик из прошлого. Его идеальное время - примерно, средние века, когда и происходила эта столетняя война (между 1337 и 1453 годом). По факту длилась 116 лет.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +2
          Сегодня, 10:22
          Очень похоже. Когда благородные французские рыцари выехали на типа честный поединок с равными - а англичане ответили массовым применением позорных для дворян простолюдинов-лучников и тотальными рейдами по французским тылам, оставляя за собой только развалины и скелеты... Шок был колоссален - приличные люди так же не воюют!! Есть же правила!! И понадобились десятилетия поражений чтобы понять, это - люди отнюдь не приличные, и поступать с ними - надо соответствующе.
  7. iomoe Звание
    iomoe
    +5
    Сегодня, 08:37
    А когда РФ проводит массированный налёт, что предчувствует автор? Тоже скорый конец укрорейха?
  8. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +1
    Сегодня, 08:41
    "Зеленский явно не в себе, количество атак только увеличивается. Видимо, предчувствует свой конец."

    Так надо помочь перевести его предчувствия в реальную плоскость.
  9. paul3390 Звание
    paul3390
    +7
    Сегодня, 08:43
    То есть - бандерлоги сумели перевести войну в стадию размена ударов по дальним тылам. В общем-то примерно это и ожидалось. То, что им достается явно больше - ни фига не повод для оптимизма. Похоже - это все пора заканчивать, и самым решительным образом, не стесняясь ни в каких средствах. Время переговоров, договорняков и прочего давно уже вышло. Ибо эти - уже хрен остановятся, их можно только физически уничтожить.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +5
      Сегодня, 09:00
      Если бы была одна страна и один народ который переживает за своё Отечество, скорее всего так бы и было.
      У нас в стране минимум два отдельных государства - Москва и все остальные.
      Это проявляется во всём. От восприятия событий на СВО, до распределения государственных льгот подушно.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 09:09
        Аркадий007 hi , как там у классика
        Враг увидит, что столица
        Ест и пьет и веселится.
        Он от страха задрожит,
        Без оглядки побежит!
        (м/ф "Сказка о золотом петушке"
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          +2
          Сегодня, 09:19
          Читаю.
          9 марта, дежурными средствами ПВО было сбито и перехвачено 163 украинских беспилотника самолетного типа. А в течение дня воскресенья, 8 марта, было сбито 384 дрона.
          И смотрю картинки.
          Слово бесит, даже не выражает всех эмоций.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            Сегодня, 09:24
            Аркадий007,ну а что могут себе позволить,их же ЭТО не касается,как и десяток тысяч туристов и прочих людей которые могут позволить себе отдохнуть за рубежом ,и попробуйте им что сказать или написать,зато эвакуируйте их теперь, вообщем есть две страны,одна сетки маскировочные во дворах плетет да свечи окопные льет,несёт на пункты сбора всё что может,да молится за возвращение близких,а вторая ест и пьет и веселится,потому что хочет и может.
            1. Аркадий007 Звание
              Аркадий007
              +1
              Сегодня, 09:40
              С туристами в Катарах и Кувейтах мне тоже непонятно, почему я должен за них переживать. Это явно не те, кто поехал отдыхать на последние пожизненные сбережения. Те кто ехал явно не вникая в международную обстановку и возможные катаклизмы на данный момент. Они были уверены что у них будет всё хорошо.
              Ну так пусть сейчас и переживают за себя сами и требуют от туроператоров страховки и прочее.
              Меня сейчас больше волнуют обстрелы наших городов.
    2. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 10:08
      Цитата: paul3390
      То есть - бандерлоги сумели перевести войну в стадию размена ударов по дальним тылам.

      че? по жиже ползать под дронами никому неохота, а тут разрассуждались непонятно о чём
  10. Василий ))
    Василий ))
    0
    Сегодня, 08:45
    То есть зелебоба бажает воювати? Что, ж тогда продолжаем декомунизацию хохлостана не заморачиваясь, что у них там перебои с электричеством и газом, ЖД перевозками и горючим. Сносим все, подчёркивая каждый раз, что это в ответ на атаку хохлятских беспилотников на регионы России.
  11. navigator777 Звание
    navigator777
    -5
    Сегодня, 08:50
    Праздник испортили власти, которые интернет опять отключили, купил жене в подарок новый смартфон, а войти в аккаунт и пользоваться невозможно без интернета, спасибо нашим властям за такой подарок
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +4
      Сегодня, 09:03
      Уси Пуси… без сладкого оставили. С телефончиком поиграться не дали. Интернет на час другой отключили.. А то что сегодня идут боевые действия и гибнут молодые пацаны, и идут удары по производствам, и жилмассивам, тебя и твою жену не интересует.
      1. Chack Wessel Звание
        Chack Wessel
        0
        Сегодня, 09:11
        Вы считаете что отключение инета сильно поможет молодым пацанам?
        1. Светлан Звание
          Светлан
          +2
          Сегодня, 09:15
          Оно поможет ( и помогает) их родителям обслуживающих нефтебазы и объекты энергетики а также работающих в оборонке. Поможет и их сверстникам работающих там же
      2. navigator777 Звание
        navigator777
        0
        Сегодня, 09:24
        Интернет отключают минимум на 12 часов каждые сутки, а вчера с обеда отключили и до сегодняшнего утра. Скоро как в Иране будет, только без оятол, месенджеры, интернет, ютюб, что дальше?
        1. Светлан Звание
          Светлан
          -2
          Сегодня, 09:37
          А как в Иране? Страна воюет. Вы предлагаете включить там интернет для того что всяческие граждане вроде вас поставляли информацию на запад? А позвонить своей жене узнать как дела, вы сможете и без интернета.
        2. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          -1
          Сегодня, 09:37
          Дальше перекрытие Верхнего Ларса и всеобщая мобилизация, в т.ч. внутриМКАДышей.
          1. Светлан Звание
            Светлан
            +2
            Сегодня, 10:04
            Фронт это не место для отбывания наказания. ВнутриМкадыши пусть под присмотром на заводах вкалывают. А на фронте должны воевать те кто за Россию стОит.
            1. Аль Манах Звание
              Аль Манах
              -1
              Сегодня, 10:10
              Речь не о наказании, а о ВСЕОБЩЕЙ воинской повинности. И да, офисный планктон на заводах вкалывать не будет, только саботировать и вредить.
              1. Светлан Звание
                Светлан
                0
                Сегодня, 10:19
                Ну тут все в руках Верховного. Как он решит так и будет. И он походу балансирует или объявлять или нет.
                1. Аль Манах Звание
                  Аль Манах
                  -1
                  Сегодня, 10:22
                  Слишком долго балансирует...
    2. Евгений Токарев_2 Звание
      Евгений Токарев_2
      +5
      Сегодня, 09:11
      Любопытная логика. Люди пострадали, а вас волнует долбанный смартфон без инета. Общество потребителей в красе
    3. Кирилл76 Звание
      Кирилл76
      +2
      Сегодня, 09:12
      Надеюсь, вы стебетесь? Ибо, если нет, то даже не знаю что и думать, что про вас, что про вашу жену.. belay
      1. Евгений Токарев_2 Звание
        Евгений Токарев_2
        +1
        Сегодня, 09:19
        Увы, но к сожалению нынешнее поколение крепко подсадили на западный образ жизни - "потребителей", отсюда и беда с образованием (далее следует деградация великой русской цивилизации), и заискивание перед западом, с маленькой буквы
        1. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          -1
          Сегодня, 09:39
          Они уже не потребители, а потреблятели.
    4. MetalDesign Звание
      MetalDesign
      +1
      Сегодня, 09:29
      Цитата: navigator777
      Праздник испортили власти, которые интернет опять отключили, купил жене в подарок новый смартфон, а войти в аккаунт и пользоваться невозможно без интернета, спасибо нашим властям за такой подарок.

      Подключи домашний интернет, не жмись для жены, войди в аккаунт и пусть пользуется интернетом по Wi-Fi.
  12. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:00
    "А нас то за що? " будут верещать укро-лохи, после нашей ответки.
  13. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 09:07
    Массированные атаки украинских БПЛА снова перешли в круглосуточный режим

    Для меня остаётся загадкой, какую цель преследует российский ВГК, оставляя в целости и невредимости украинского «фюрера» и его окружение, когда ему уже показали, что уничтожение руководства неугодного американской стороне руководства, без всяких поводов и оснований, считается вполне законным способом одержать победу (получить преимущество).
    Неужели в Москве ещё не догадываются, что, применяя эти гуманные способы борьбы с нацизмом, власть обрекает собственный народ на долгое и смертельное противостояние?
    Так уже было в истории:
    Последний бой с бандеровцами в СССР произошел в 1960 году

    https://rg.ru/2022/03/30/poslednij-boj-s-banderovcami-v-sssr-proizoshel-v-1960-godu.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
    Только тогда ещё часть Европы считалась социалистической, а в Польше закончили борьбу с бандеровщиной через два года после ВМВ.
    1. ettore Звание
      ettore
      0
      Сегодня, 10:34
      Для меня остаётся загадкой, какую цель преследует российский ВГК, оставляя в целости и невредимости украинского «фюрера» и его окружение,

      Наверно где то у кого то есть свои "файлы эпштейна" на ВГК чем его крепко держат, иначе трудно объяснить все ситуации с Чубайсом, Набиулиной, СВО. Либо у него цель совсем не та о которой думают в народе.
  14. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 09:12
    Пятый год обстрелов а Массированные атаки украинских БПЛА снова перешли в круглосуточный режим.
  15. navigator777 Звание
    navigator777
    -2
    Сегодня, 09:18
    Цитата: Евгений Токарев_2
    Любопытная логика. Люди пострадали, а вас волнует долбанный смартфон без инета. Общество потребителей в красе

    О ключение мобильного интернета никак не влияет на страдание людей, недавно опять прилетело по местной нефтебазе, отключение мобильного интернета никак на это не повлияло, я уже не раз в этом убеждался.
  16. navigator777 Звание
    navigator777
    -1
    Сегодня, 09:21
    Цитата: Кирилл76
    Надеюсь, вы стебетесь? Ибо, если нет, то даже не знаю что и думать, что про вас, что про вашу жену.. belay

    Жена счастлива если что laughing И была еще счастливие если бы эта лживая власть не делала бы из нас дураков и не отключала мобильный интернет.
    1. Кирилл76 Звание
      Кирилл76
      -1
      Сегодня, 09:40
      И была еще счастливие если бы эта лживая власть не делала бы из нас дураков и не отключала мобильный интернет

      Ну понятно все как обычно.. Вы могли-бы не тратить время и сразу написать "долой режим",. laughing Кстати, откуда вы пишите, при отключенном интернете если не секрет::))
      1. navigator777 Звание
        navigator777
        0
        Сегодня, 09:48
        С 8 утра включают если что. Я не против "режима", я против отключения интернета.
  17. Ralex Звание
    Ralex
    0
    Сегодня, 09:25
    Интенсивность ударов только нарастает,география расширяется.Практически вся европейская часть РФ попадает под удары.Думать что наши удары(которые безусловно превосходят) остановят их по меньшей мере наивно.Чтобы гарантировано уничтожить промышленный потенциал и инфраструктуру Укрорейха нужны удары совсем другой интенсивности.Достаточно посмотреть как это делали с Германией во время ВОВ.Но для этого нужно господство в воздухе и возможность нанесения авиаударов.В настоящее время это нереально.Значит нужно наносить неприемлимый ущерб тем оружием которое у нас есть,а не дожидаться когда такой удар нанесут по нам.А к этому все идет.
  18. dmitryaves Звание
    dmitryaves
    -1
    Сегодня, 09:29
    А мы только сопли по столу размазываем...
  19. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 09:47
    В последние дни Зеленский явно не в себе, количество атак только увеличивается. Видимо, предчувствует свой конец.[quote][/quote]
    Бред полный,он так и будет лупить по нам,пока там на верху не примут одно верное решение,ЗЕ и его всей кодле конец,но видно чего то мы побаиваемся