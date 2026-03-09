Массированные атаки украинских БПЛА снова перешли в круглосуточный режим
Киевский режим снова попытался ударить по критически важной инфраструктуре России, проведя одну из самых массированных атак беспилотниками. Причем в последние дни Зеленский не жалеет дронов, удары наносятся в круглосуточном режиме.
По данным Минобороны, в ночь с воскресенья на понедельник, 9 марта, дежурными средствами ПВО было сбито и перехвачено 163 украинских беспилотника самолетного типа. А в течение дня воскресенья, 8 марта, было сбито 384 дрона. Противник бил по всему, до чего только мог дотянуться. Под ударами были как приграничные регионы, так и юг России. Предпринимались попытки атаковать Москву.
Сегодняшней ночью основная атака шла на Брянскую область, там сбили 54 БПЛА, по данным властей, обошлось без последствий. 47 беспилотников было сбито над Крымом, данных по последствиям нет, Крымский мост не перекрывался. Над Краснодарским краем сбили 16 дронов, над Калужской областью — 11, над Новгородской — 8. Предварительно, без последствий. Также противник пытался атаковать Белгородскую, Смоленскую, Воронежскую, Ростовскую, Астраханскую, Волгоградскую, Орловскую, Тверскую области и Адыгею.
Как видим, география ударов очень большая, бандеровский режим пытается нанести ущерб России, поразив не только объекты топливно-энергетической инфраструктуры, удары также наносятся по гражданским объектам. В последние дни Зеленский явно не в себе, количество атак только увеличивается. Видимо, предчувствует свой конец.
Информация