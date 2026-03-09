По делу о мошенничестве арестован экс-замдиректора концерна «Калашников»

По уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах арестован экс-замдиректора концерна «Калашников». Свою преступную деятельность он осуществлял в ходе выполнения гособоронзаказа по поставкам средств защиты для Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.



Он рассказал следующее:

Обвиняемый арестован и находится в одном из столичных следственных изоляторов.

Незадолго до этого, в феврале, один из судов Москвы выдал постановление на арест экс-директора по закупкам и логистике концерна Ксению Гращенкову, а теперь то же самое произошло и с другим ее коллегой. Дело против нее также связано со злоупотреблениями полномочиями при реализации госзакупок.

Теперь каждому из двух фигурантов грозит наказание в виде лишения свободы в колонии сроком до десяти лет. Они и, возможно, другие лица, считаются организованной преступной группой.

Ранее служебная проверка обратила внимание на десять контрактов, заключенные концерном с подрядчиками в 2023 году. Предполагалось, что к октябрю того же года они будут исполнены. Однако этого не произошло даже к прошлому году. К тому моменту новый обвиняемый уже не работал в «Калашникове».

Следствие предположило, что мошенники пытались «освоить» крупные средства, выделенные Минпромторгом в виде субсидии. Это могло причинить ущерб как концерну, так и государству.

Ранее в прошлом месяце в Алтайском крае правоохранители задержали двух местных депутатов по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +13
    Сегодня, 09:10
    Когда же они нажрутся,...у р о д ы
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +11
      Сегодня, 09:11
      Цитата: dmi.pris1
      Когда же они нажрутся,...

      Когда им станут заливать в глотку расплавленное олово...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +13
        Сегодня, 09:15
        yuriy55 hi ,тут если верить нашим СМИ Бастрыкин внёс законопроект о конфискации имущества у коррупционеров ,так Г.Д. его завернула с ПОТРЯСАЮЩЕЙ формулировкой которую озвучил один представитель власти.
        1. FoBoss_VM Звание
          FoBoss_VM
          +4
          Сегодня, 09:26
          Ну так то все уже знают кто настоящий враг народа , где он находится и его ФИО подушным списком.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +4
          Сегодня, 09:39
          Цитата: Ропот 55
          ,тут если верить нашим СМИ Бастрыкин внёс законопроект о конфискации имущества у коррупционеров ,так Г.Д. его завернула с ПОТРЯСАЮЩЕЙ формулировкой которую озвучил один представитель власти.

          Верить СМИ можно. Действительно, наконец-то дело с продвижением инициативы Бастрыкина о ПОЛНОЙ конфискации имущества коррупционеров дошло до обсуждения в Госдуме. И да, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал к осторожному подходу, чтобы под раздачу не попали учителя и врачи за небольшие подарки от пациентов и родителей. Вопрос в том, чтобы под этим предлогом не затянулось столь нужное и давно ожидаемое решение по борьбе с обнаглевшими коррумпированными деятелями более высокого ранга. Уж наверное можно отличить подарок на пару тысяч рублей от уворованных у государства миллионов и миллиардов.
          Инициатива Бастрыкина: тотальное изъятие активов

          Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин предложил ввести механизм полной конфискации имущества у лиц, осужденных за коррупционные преступления. Глава ведомства обосновал необходимость данной меры условиями специальной военной операции, в которых коррупция становится особенно опасной, а изъятие активов позволит эффективнее пополнять государственный бюджет. По данным Следственного комитета, в 2025 году в суды было передано 14,2 тысячи дел о коррупции, что на 25% превышает показатели предыдущего года. Из них 555 дел связаны с деятельностью организованных групп и преступных сообществ. В рамках расследований за прошлый год наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму 196,5 млрд рублей.

          Позиция Госдумы: риск для врачей и учителей.

          Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал к осторожности при обсуждении инициативы о полной конфискации. Парламентарий напомнил о прошлом опыте борьбы с коррупцией, когда под удар попадали в основном учителя и врачи, получавшие подарки стоимостью в несколько тысяч рублей. По мнению депутата, в случае принятия радикальных мер семьи таких граждан могут лишиться единственного жилья. Журавлев подчеркнул, что настоящие коррупционеры, совершавшие хищения миллиардами, зачастую воспринимались как успешные бизнесмены и избегали соразмерного наказания. Депутат считает, что борьбу с незаконным обогащением необходимо вести точечно и аккуратно, начиная с анализа итогов приватизации 1990-х годов.
          1. Stas157 Звание
            Stas157
            +3
            Сегодня, 10:05
            Цитата: Монтесума
            Уж наверное можно отличить подарок на пару тысяч рублей от уворованных у государства миллионов и миллиардов.

            Боюсь, что будет наоборот. За подарки в пару тысяч будут сажать, а за уворованные миллиарды - награждать. У нас чиновники где не надо - буквоеды. А где надо, там в упор не видят нарушений.
          2. alexboguslavski Звание
            alexboguslavski
            -1
            Сегодня, 10:06
            Цитата: Монтесума
            Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал к осторожности при обсуждении инициативы о полной конфискации.

            Сейчас в структурах, связанных с обороной страны, воруют чище чем в лихих 90-х. Хотя на счет 90-х есть сомнение - тогда был дерибан народной собственности на основе принятых законов.
      2. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +2
        Сегодня, 09:23
        Теперь каждому из двух фигурантов грозит наказание в виде лишения свободы в колонии сроком до десяти лет.
        А жаль... Вешать надо на площади. Крюком за ребро, пока не околеет! am
      3. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 09:52
        Цитата: yuriy55
        Цитата: dmi.pris1
        Когда же они нажрутся,...

        Когда им станут заливать в глотку расплавленное олово...

        Заливали фальшивомонетчикам расплавленное олово в Средневековье - но почему то они за 600 лет не кончились......
        1. Chack Wessel Звание
          Chack Wessel
          -2
          Сегодня, 09:55
          Цитата: свой1970
          Цитата: yuriy55
          Цитата: dmi.pris1
          Когда же они нажрутся,...

          Когда им станут заливать в глотку расплавленное олово...

          Заливали фальшивомонетчикам расплавленное олово в Средневековье - но почему то они за 600 лет не кончились......

          Но желающих нарушить монополию государства на изготовление денег стало меньше. :)
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            -1
            Сегодня, 10:19
            Цитата: Chack Wessel
            Цитата: свой1970
            Цитата: yuriy55
            Цитата: dmi.pris1
            Когда же они нажрутся,...

            Когда им станут заливать в глотку расплавленное олово...

            Заливали фальшивомонетчикам расплавленное олово в Средневековье - но почему то они за 600 лет не кончились......

            Но желающих нарушить монополию государства на изготовление денег стало меньше. :)

            Мне попадалась статистика одного немецкого княжества - все Средневековье примерно одна и та же цифра, никаких резких всплесков и падений.

            УК РСФСР 1926
            59.8. Подделка металлической монеты, государственных казначейских билетов, денежных бон, банковых билетов Государственного Банка и государственных ценных бумаг, а также подделка в виде промысла или по предварительному соглашению нескольких лиц марок и других знаков государственной оплаты, в том числе и билетов железнодорожного и водного транспорта, -
            лишение свободы на срок не ниже трех лет.

            Подделка металлической монеты, государственных казначейских билетов, денежных бон, банковых билетов Государственного Банка и государственных ценных бумаг, если она учинена по предварительному соглашению нескольких лиц или в виде промысла, -
            в отношении всех участников и пособников belay -
            расстрел, с понижением при смягчающих обстоятельствах до лишения свободы со строгой изоляцией на срок не ниже пяти лет, с конфискацией всего имущества."

            И при этом Вы можете забить в Гугл -" купить фальшивые монеты 1920-1930" и вы найдете их много, причем стоить они будут примерно столько же сколько настоящие - их просто очень много подделывали.
            С купюрами проблематичнее - народ их не хранил после реформ, максимум туалеты оклеивал , а в почве они в отличие от монет не сохраняються
            1. Chack Wessel Звание
              Chack Wessel
              0
              Сегодня, 10:22
              Видите-ли в чём дело - если фальшивомонетчика кокнуть, то подделывать деньги он уже не сможет. Попробуйте доказать чо это не так.
              1. свой1970 Звание
                свой1970
                0
                Сегодня, 10:46
                Цитата: Chack Wessel
                Видите-ли в чём дело - если фальшивомонетчика кокнуть, то подделывать деньги он уже не сможет. Попробуйте доказать чо это не так.

                На его место тут же приходит следующий - раньше ли, позже но приходит.
                Иначе в УК 1977 не было бы статьи за фальшивомонетничество - их бы ВСЕХ постреляли по УК 1926 и все, они кончились....
      4. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 10:01
        Тут нескольких граммов свинца в бошку пустить бояться(ибо самим может попасть),а Вы олово в глотку...
    2. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 09:43
      Цитата: dmi.pris1
      Когда же они нажрутся,...у р о д ы

      Ни когда!!!!
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:47
      dmi.pris1
      Сегодня, 09:10
      Когда же они нажрутся,...у р о д ы

      hi Пригласить специалистов с опытом борьбы с коррупционерами КНДР и Пекина, а затем и специалистов ИРИ после Победы над сионистами и пингвинами, поскольку принятие статьи о вышке не пропускается Верховным и Конституционным судом.
      am
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        -1
        Сегодня, 09:59
        Цитата: ZovSailor
        dmi.pris1
        Сегодня, 09:10
        Когда же они нажрутся,...у р о д ы

        hi Пригласить специалистов с опытом борьбы с коррупционерами КНДР и Пекина, а затем и специалистов ИРИ после Победы над сионистами и пингвинами, поскольку принятие статьи о вышке не пропускается Верховным и Конституционным судом.
        am

        Бугага - в КНР за прошлый год 980 000 дел коррупционной направленности, в предыдущие года от 300 до 500 000 таких дел в год
        И это при 7 млн госслужащих - то есть за 10 лет - посадили всех( кроме совсем мелкому звена которым даже шоколадку не дают)....
        А за ИРИ вообще не стоило бы⁰ - там капитализм нищета и кто-то регулярно и системно сливает ВСЮ ценную информацию Израилю.
    4. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 09:48
      Цитата: dmi.pris1
      Когда же они нажрутся


      Это стало уже дежурной фразой. sad
    5. Joker62 Звание
      Joker62
      -1
      Сегодня, 09:53
      Цитата: dmi.pris1
      Когда же они нажрутся,...у р о д ы

      Пока не снимут мораторию на смертную казнь, воровство не будет прекращено.
      Они прекрасно знают, что чем больше воруешь, чем меньше дают, и то важно, нет консфиксации имущества и денежных средств. Дадут какую-то смехотворную сумму штрафа в суде и всё!
      Выйдут на свободу и всё при них и живут в шоколаде!
    6. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 09:53
      Вопрос в другом - а нельзя как-то пресекать деятельность подобных персонажей ДО того, как они причинят ощутимый ущерб Родине? А уж если не получилось - карать так, чтоб остальные очень сильно задумывались, а стоят ли деньги такого наказания?
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 10:28
        Цитата: paul3390
        Вопрос в другом - а нельзя как-то пресекать деятельность подобных персонажей ДО того, как они причинят ощутимый ущерб Родине? А уж если не получилось - карать так, чтоб остальные очень сильно задумывались, а стоят ли деньги такого наказания?

        А у кого то получалось -"ДО"???!!!

        В Китае стреляют - 2025- 980 000 дел коррупционной направленности, 2024- 540 000, 2023- 320 000, 2022- 460 000.
        За последние 10 лет - меньше 100 000 дел не было ни разу
        Это при численности госслужащих всего 7 млн из которых на 2млн за последние 5 лет дела возбуждены.
        То есть стаж и опыт руководителей всех уровней - менее 5 лет
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 10:31
          До - это когда персонаж только начал воровать. Не доводя дело до миллиардов.. Это - по вашему тоже невозможно? Сколько в среднем успевают украсть до посадки китайские чиновники?
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 10:53
            Цитата: paul3390
            Сколько в среднем успевают украсть до посадки китайские чиновники?

            Максимально из известных мне - 6 млрд долларов - один из руководителей провинций.
            26 млрд раздал на взятки за год владелец 9 ГОКов в Китае и 6 ГОКов за границей - но там не было разбивки 1-10-100-1000 чиновникам это было роздано
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              0
              Сегодня, 10:57
              Интересно - а нельзя ли ссылочку? Ибо я не очень понимаю, как при китайских раскладах - можно столько украсть, да ещё в валюте.
              И - не менее интересно куда ушли эти миллиарды?
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 09:10
    По делу о мошенничестве арестован экс-замдиректора концерна «Калашников»

    Эта музыка будет вечной, Если я заменю батарейки...
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 10:05
      Вот при товарище Сталине было понятие член семьи врага народа. Если бы все это ворье четко знало что их семейство в полном составе уедет в Сибирь в коммунальную квартиру в бараке и на минимальную зарплату - мож тогда бы и задумались бы. А так - обеспечив все потомство на несколько поколений шикарной жизнью что бы и не отсидеть лет пять, да ещё поди в комфортных условиях?
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        -1
        Сегодня, 10:37
        Цитата: paul3390
        Вот при товарище Сталине было понятие член семьи врага народа. Если бы все это ворье четко знало что их семейство в полном составе уедет в Сибирь в коммунальную квартиру в бараке и на минимальную зарплату - мож тогда бы и задумались бы

        При нем - очень легко и не напряжно - свалили Тухачевского. Который был вполне возможно баран, а может и нет - но должность его кроме нескольких карьеристов вокруг была никому даром не нужна и ни в одно место не брякала.
        А сейчас тем более - свалить ЧЕСТНОГО И ПОРЯДОЧНОГО - дело ровно полчаса( счет в Швейцарии или Казахстане откроют, бумажку левую подсунут на подпись ).
        И кончился - честный и порядочный, а семья его - по вашему предложению - поехала на Колыму.
        Сколько вы - честных и порядочных- найдете при таком раскладе???
        Правильно- 0, Гранд зеро....
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 10:42
          Я так понимаю - вас в происходящем в стране абсолютно все устраивает? Или вы идейный непротивленец злу? А может - считаете что воровство даже чем-то полезно государству? Иначе - я как-то не очень понимаю сути ваших пассажей..
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 11:05
            Цитата: paul3390
            Я так понимаю - вас в происходящем в стране абсолютно все устраивает? Или вы идейный непротивленец злу? А может - считаете что воровство даже чем-то полезно государству? Иначе - я как-то не очень понимаю сути ваших пассажей..

            Суть пассажа проста - надеяться на " 9гр/на кол/ живьем сжечь / семью асфальтовым катком давить в прямом эфире " - бессмысленно.
            Человека абсолютно не страшит ЧУЖАЯ смерть - он ее к себе не прикладывает абсолютно.
            И вы это прекрасно знаете- фактов подтверждающих это - прорва.
            Единственный(!!!!!) выход - техническая невозможность использования наворованных благ.
            Вот например в Росреестре когда не было МФЦ - брали за ускоренную регистрацию. Появились МФЦ - и такие взятки кончились разом.
            Но даже и этот пример достаточно условен - когда у элитки СССР накопился переизбыток бабла они просто развалили страну
  3. Saler Звание
    Saler
    +4
    Сегодня, 09:10
    Лучше поздно,чем никогда.
    Кара казнокрадов находит всегда.
    Да будет так. drinks
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +11
    Сегодня, 09:11
    С бюджетных денег желающих хапнуть не уменьшается .Ибо система ,её ломать надо .
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 09:17
      tralflot1832 hi ,в Китае вон стреляют ,сажают и с "волчим билетом" выгоняют а победить не могут судя по статистике,тут натуру человеческую менять надо.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +3
        Сегодня, 09:23
        Ропот55, натурой человеческой движет жажда наживы и страх наказания. Вопрос в том,что- кого сможет победить. Или наказание- в лице государства,или жажда наживы- победит- государство.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 09:26
          Андрей Николаевич hi ,с покон веку побеждает алчность,таких людей ни смерть ,ни тюрьма не страшит, и так во все времена было,с разной степенью масштабности.
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 09:59
        Пока есть деньги - будут и воры. Это неизбежно. Весь вопрос в количественных показателях. При Союзе тоже воровали - но согласитесь, одно дело когда украли ящик колбасы, и совсем другое - миллиарды на оборонных заказах.. Ну - и неотвратимость сурового наказания конечно..
        А то когда персонаж украл скажем миллиард, и получил за это червонец из которого отсидит дай Бог половину - это как-то вот совсем не впечатляет. Особенно если учесть что украл-то как минимум два, нашли только один. Предложите отсидеть пятерик по миллиону баксов за год - да пол страны в очередь ведь выстроится!
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          Сегодня, 10:42
          Цитата: paul3390
          При Союзе тоже воровали - но согласитесь, одно дело когда украли ящик колбасы, и совсем другое - миллиарды на оборонных заказах..

          Самара, 1943.
          "Полковник Константинов раздал неустановленным лицам 4 эшелона подарков фронту"- разжалован, осужден, отправлен на фронт.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 10:44
            То есть - это стоило миллиарды? Родине был нанесен катастрофический ущерб? В чем смысл данного примера?
  5. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +1
    Сегодня, 09:12
    Какие до десяти? К стене am
  6. Nicola Звание
    Nicola
    +13
    Сегодня, 09:13
    Как под копирку,воруют заместители начальников.В особо крупных размерах.Все начальники проворовавшихся заместителей должны стоять в суде первыми,перед заместителями.Должность обязывает.Сняли зама,нового назначили.Пару лет проходит и опять та же песня.Что бы кто не пытался уверовать,что зам обладает возможностями выше своего шефа не верю.Два человека отвечают за финансовые потоки.Подписывает начальник,и после проверки подписывает главный бухгалтер.Ну не бывает по другому.
  7. dementor873 Звание
    dementor873
    +5
    Сегодня, 09:16
    1.5 года ждали, чтобы произвести арест. Неудивительно, что подсудимые за границу сбегают. И это военная приемка, где по идее сразу шухер поднимать должны. В остальных отраслях видать Счетная палата раз в 10 лет из берлоги вылезет и дальше спать.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 09:23
      И это военная приемка, где по идее сразу шухер поднимать должны.

      приемка - это другое...
      здесь - "поднятие цены комплектующих" - на входе в технологический процесс...
      т.е. удорожание продукции или увеличение себестоимости производимой продукции...
      1. dementor873 Звание
        dementor873
        +1
        Сегодня, 09:32
        Здесь вообще заказ не выполнили, контракты каждый год выдают новые и в начале следующего отчитываются об их выполнении. А тут похоже кому-то на лапу дали, чтобы он закрыл глаза на неисполнение 10 контрактов.
  8. Дедок Звание
    Дедок
    -1
    Сегодня, 09:20
    арестован экс-замдиректора концерна «Калашников». Свою преступную деятельность он осуществлял в ходе выполнения гособоронзаказа

    Незадолго до этого, в феврале, один из судов Москвы выдал постановление на арест экс-директора по закупкам и логистике концерна Ксению Гращенкову, а теперь то же самое произошло и с другим ее коллегой.

    ???
    даже из статьи видно что это ее начальник,может и бывший, но не коллега...
  9. Genak Звание
    Genak
    +5
    Сегодня, 09:25
    А как на счёт конфискации имущества и возмещения потерь , или украл , отсидел а деньги остались неприкасаемые. Вот по этому воруют , переводят родственникам а сами бедные госслужащие .
  10. Комментарий был удален.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 09:34
    А с голой жопой оставлять таких не пробовали ? am После этой зимы будет мэропад всех уровней ?
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +2
      Сегодня, 09:46
      Цитата: tralflot1832
      А с голой жопой оставлять таких не пробовали ? am После этой зимы будет мэропад всех уровней ?

      Это ж надо всех мэров сажать . Пожизненно . И замов ,и замов замов .. Бюрократия понятие древнее . - Есть русская пословица - " Кто делит , тот себя родного не обделит " . Исчезло понятие честь и порядочность у чиновной шоблы . .
  12. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    +4
    Сегодня, 09:38
    И как они не лопнут, гниды? Денег ведь и так до жопы! Лишнее доказательство, что высокие зряплаты не гарантия честности.
  13. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 09:48
    Воруют у нас. А военное ОПГ ,как известно через СМи - только на Украине...
    Дело житейское.
    И да, начальники не при чем никогда.
  14. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 10:00
    Вот и до Калашникова добралась всепроникающая коррупция и воровство. Это в добавок к Минобороны, Роскосмосу, космодрому Восточный и другим "богатеньким вкусняшкам". Какие тут нужны контрмеры, кроме расстрельных статей? Не готов что-то конкретное предложить ввиду отсутствия профильного образования и опыта. Но поражает одно - как можно допустить воровство многих миллионов, если не миллиардов, при наличии строгого бухучета, ныне компьютеризованного, аудитов и прочих надзоров? Видимо, все же существующих контрольных мер недостаточно.
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:00
    Цитата: 30 вис
    Цитата: tralflot1832
    А с голой жопой оставлять таких не пробовали ? am После этой зимы будет мэропад всех уровней ?

    Это ж надо всех мэров сажать . Пожизненно . И замов ,и замов замов .. Бюрократия понятие древнее . - Есть русская пословица - " Кто делит , тот себя родного не обделит " . Исчезло понятие честь и порядочность у чиновной шоблы . .

    Управляющие компании ЖКХ это рассадник взяткодателей .Видел фото в соцсетях о подготовке к зиме и результатах на Кольском п- ове ,они там что с дуба рухнули Южный берег Баренцева моря совсем не Северный берег Чёрного моря . am
  16. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    0
    Сегодня, 10:02
    Ну неужели нельзя вместо срока за хищения в особо крупном размере делать лоботомию? После такого подсудимый точно красть перестанет!
  17. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:02
    Как звать-то героя каптруда? А то опять упомянули "ранее арестованную Ксению Гращенкову", а про этого есть только "он",и "другой коллега", что позволяет идентифицировать пол, не более.
    Он секретный конструктор? Думаю вряд ли, скорее очередной финансово-юридический гений...
  18. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 10:07
    СВО заметно упростило посадки, раньше бы ковырялись лет 5, сейчас дали карт-бланш
  19. Старый прапорщик Звание
    Старый прапорщик
    -1
    Сегодня, 10:22
    И кто может обвинять Иосифа Виссарионовича в чистках в стране перед войной?
  20. tabex Звание
    tabex
    0
    Сегодня, 10:30
    Два депутата алтайского края это коммунисты, взяли их за фиктивное трудоустройство помощников. Думаю, если бы дали распоряжение проверить всех депутатов, таких преступников в заксобрании будет куда больше, но заказ похоже только на КПРФ
  21. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:00
    Цитата: alexboguslavski
    Сейчас в структурах, связанных с обороной страны, воруют чище чем в лихих 90-х
    Потому что на сегодняшний день, там сосредоточены все деньги