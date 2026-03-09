По делу о мошенничестве арестован экс-замдиректора концерна «Калашников»
По уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах арестован экс-замдиректора концерна «Калашников». Свою преступную деятельность он осуществлял в ходе выполнения гособоронзаказа по поставкам средств защиты для Вооруженных сил РФ.
Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Он рассказал следующее:
Незадолго до этого, в феврале, один из судов Москвы выдал постановление на арест экс-директора по закупкам и логистике концерна Ксению Гращенкову, а теперь то же самое произошло и с другим ее коллегой. Дело против нее также связано со злоупотреблениями полномочиями при реализации госзакупок.
Теперь каждому из двух фигурантов грозит наказание в виде лишения свободы в колонии сроком до десяти лет. Они и, возможно, другие лица, считаются организованной преступной группой.
Ранее служебная проверка обратила внимание на десять контрактов, заключенные концерном с подрядчиками в 2023 году. Предполагалось, что к октябрю того же года они будут исполнены. Однако этого не произошло даже к прошлому году. К тому моменту новый обвиняемый уже не работал в «Калашникове».
Следствие предположило, что мошенники пытались «освоить» крупные средства, выделенные Минпромторгом в виде субсидии. Это могло причинить ущерб как концерну, так и государству.
Ранее в прошлом месяце в Алтайском крае правоохранители задержали двух местных депутатов по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.
