Иран нанёс удар по НПЗ BAPCO в Бахрейне, обслуживающему 5-й флот ВМС США

Иранские вооружённые силы и КСИР продолжают нанесение ударов по объектам, которые эксплуатируются противником. Поступают сообщения о том, что иранские дроны, вновь преодолев контуры ПВО, ударили по объекту топливно-энергетического комплекса на территории Бахрейна. Речь идёт о крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе. Принадлежит он компании BAPCO (Bahrain Petroleum Company).

Значительные объекты производимой этим НПЗ продукции использовались американским 5-м флотом. При учёте того, что ранее Иран уничтожил крупнейший терминал 5-го флота ВМС США в Манаме, новый удар может оставить этот американский флот вообще без топлива, что превратит его в пустые посудины, которые вдобавок не могут покинуть акваторию Персидского залива.



Ранее Иран наносил удары и по другим объектам ТЭК в странах Персидского залива. Это объекты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре.

Если в том же Катаре будет выведен из строя крупнейший газотранспортный терминал, это может привести к масштабному кризису на рынке газа. А при учёте того, что катарский газ в значительных объёмах закупают страны Евросоюза, это по определению не сможет «оставить в покое» европейскую экономику, которая и без того попала в крайне сложную ситуацию. При ценах на нефть выше 100 долларов цена топлива на ряде АЗС уже превзошла 2 евро за литр. Автомобилисты замечают и те АЗС, где цена бензина доходит до 3 евро за литр, что становится абсолютным рекордом. При таких ценах на топливо эффективная работа промышленности оказывается под большим вопросом.
  Сегодня, 09:13
    Ропот 55
    +10
    Сегодня, 09:13
    Молодцы иранцы,не смотрят у кого находятся базы которые используют США,в Катаре прилетит в Катар ,в ОАЭ получит ОАЭ, в Саудовской Аравии там тоже будет гореть,и никаких "белых перчаток".
    Сегодня, 09:18
      Радик Мухарямов
      +2
      Сегодня, 09:18
      Да, у них нет преклонения перед гегемонами. Есть установка, врага надо бить. Хорошо, что они оставили джентльменство в стороне и перестали предупреждать о нанесении ударов, как они действовали в прошлом.
    Сегодня, 10:07
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 10:07
      hi Создаётся ощущение, что некие глобалисты добиваются эскалации на БВ с началом ТМВ столкновением ядерных держав, а самим "отсидеться" - отлежаться где-нибудь в Австралии, Новой Зеландии.
      Для них сионисты, матрасники, как и все остальные лишь разменная монета в достижении своих целей управления миром.
      Сегодня, 10:30
        topol717
        +1
        Сегодня, 10:30
        Цитата: ZovSailor
        с началом ТМВ столкновением ядерных держав, а самим "отсидеться" - отлежаться где-нибудь в Австралии, Новой Зеландии.
        Не получится, ибо наш современный мир это не только территории, но и Интернет и лекарства и еще куча товаров. После ядерной войны население откатится в 19 век. Не думаю что кто-то мечтает пожить в 19 веке. С большим шансом умереть например от ангины.
    Сегодня, 10:12
      Geosun
      -1
      Сегодня, 10:12
      Цитата: Ропот 55
      никаких "белых перчаток"

      Причем тут белые перчатки. Они официально воюют с Америкой, хуже уже не будет.
      Если же мы начнем бить по инфракструктуре НАТО, то жизнь нашего населения заметно ухудшится.
      Не ужели это так сложно понять, и не язвить насчет перчаток. Или вы наивно полагаете, что они утрутся после нашего удара?
  Сегодня, 09:16
    Jacques Sekavar
    +2
    Сегодня, 09:16
    Один против всех, врагам своими ресурсами не помогает и на торги не идёт - достойно уважения
    Сегодня, 09:25
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 09:25
      Пятый флот ВМС США— оперативный флот, основной пункт базирования которого — Манама (Бахрейн). В данный момент флот сша убежал из бахрейна
      Сегодня, 10:05
        Стирбьорн
        -2
        Сегодня, 10:05
        Ну естественно, это иранцы в гавани оставили свои корабли - вот их и разбомбили
        Сегодня, 10:11
          Кулл90
          0
          Сегодня, 10:11
          значит это правильно что флот сша убежал (умно), а вот иранцы все в порту остались (глупо)
          а почему тогда если Черноморский флот перебазировался это не правильно, это другое что-ли
      Сегодня, 11:07
        Shumi2010
        0
        Сегодня, 11:07
        согласен - флота там нет. Че автор мозги запутывает? или это ИИ?
  Сегодня, 09:19
    Nicola
    +2
    Сегодня, 09:19
    Так должны отвечать врагу.Получил по морде,не подставляй другую щёку,иначе дальше будут бить не на жизнь а на смерть.Иранцам искреннее уважение,что не купились на печеньки.
  Сегодня, 09:22
    PN
    +1
    Сегодня, 09:22
    Да, будет просто замечательно, если они всё таки остановят газотранспортный терминал!
    Есть у них всё таки яйца в штанах, а не ватные катышки, как у некоторых)))
  Сегодня, 09:24
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:24
    Ну что товарищи - евреи доскакались с своей исключительностью в Израиле .Вы о своих соплеменниках в других странах думал,.Норвежцы иранского происхождения довольно суровые мужчины .И это " спокойная " Норвегия.Самое спокойное место для вас это Россия . am Ходите и оглядывайтесь ,в странах с демократическими ценностями .А дальше может быть для вас ещё хуже .
  Сегодня, 09:41
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:41
    И как всегда потерьнэт , укро-лохов тоже этим кормят.
  Сегодня, 09:41
    Висенте
    +1
    Сегодня, 09:41
    Тем временем неисправная ЗУР американскй системы ПВО Patriot в столице Бахрейна поразила жилые здания, пытаясь перехватить иранскую ракету. Возможно, есть жертвы, полная аналогия с ПВ0 404-й, те же яйца, вид сбку...
  Сегодня, 10:04
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 10:04
    При учёте того, что ранее Иран уничтожил крупнейший терминал 5-го флота ВМС США в Манаме, новый удар может оставить этот американский флот вообще без топлива, что превратит его в пустые посудины, которые вдобавок не могут покинуть акваторию Персидского залива.
    А что там корабли еще остались американские? (в Персидском заливе) Тогда чего их не уничтожают, даже шахеды достанут?!
  Сегодня, 10:16
    zloybond
    0
    Сегодня, 10:16
    это по определению не сможет «оставить в покое» европейскую экономику, которая и без того попала в крайне сложную ситуацию.
    ....
    ...как грустно об этом узнать... или нас готовят к тому, что найдется слабак в России, который сжалится и подставит плечо гейропейским врагам????
    - убил дракона - убедись, что он не дышит.
    Сегодня, 10:41
      topol717
      0
      Сегодня, 10:41
      Цитата: zloybond
      что найдется слабак в России, который сжалится и подставит плечо гейропейским врагам????
      Путин еще на прошлой неделе, дал указания не поставлять газ в ЕС. Теперь у них путь к угольным ТЭЦ открыт.
  Сегодня, 10:47
    МЮД
    -1
    Сегодня, 10:47
    Если будет видна переспектива затягивания войны. То будет налажен вывоз нефти автотранспортом в порты Сирии и Турции. Опыт сирийского нефтеного трафика говорит о возможности такого развития событий. Да дорого, но реально.
    Сегодня, 11:02
      Villy-V
      0
      Сегодня, 11:02
      «Если будет видна переспектива затягивания войны. То будет налажен вывоз нефти автотранспортом в порты Сирии и Турции. Опыт сирийского нефтеного трафика говорит о возможности такого развития событий. Да дорого, но реально.»
      Это далеко. У Саудитов есть порты, на красноморье и даже трубопровод туда.
      Там, правда, злые хуситы под боком.
  Сегодня, 10:57
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:57
    Хороший план разработал ушедший в иной мир аятолла Хаменеи!