Иран нанёс удар по НПЗ BAPCO в Бахрейне, обслуживающему 5-й флот ВМС США
Иранские вооружённые силы и КСИР продолжают нанесение ударов по объектам, которые эксплуатируются противником. Поступают сообщения о том, что иранские дроны, вновь преодолев контуры ПВО, ударили по объекту топливно-энергетического комплекса на территории Бахрейна. Речь идёт о крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе. Принадлежит он компании BAPCO (Bahrain Petroleum Company).
Значительные объекты производимой этим НПЗ продукции использовались американским 5-м флотом. При учёте того, что ранее Иран уничтожил крупнейший терминал 5-го флота ВМС США в Манаме, новый удар может оставить этот американский флот вообще без топлива, что превратит его в пустые посудины, которые вдобавок не могут покинуть акваторию Персидского залива.
Ранее Иран наносил удары и по другим объектам ТЭК в странах Персидского залива. Это объекты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре.
Если в том же Катаре будет выведен из строя крупнейший газотранспортный терминал, это может привести к масштабному кризису на рынке газа. А при учёте того, что катарский газ в значительных объёмах закупают страны Евросоюза, это по определению не сможет «оставить в покое» европейскую экономику, которая и без того попала в крайне сложную ситуацию. При ценах на нефть выше 100 долларов цена топлива на ряде АЗС уже превзошла 2 евро за литр. Автомобилисты замечают и те АЗС, где цена бензина доходит до 3 евро за литр, что становится абсолютным рекордом. При таких ценах на топливо эффективная работа промышленности оказывается под большим вопросом.
