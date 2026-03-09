Зеленский: украинские специалисты по дронам уже защищают базы США в Иордании
2 15333
Украина направила в Иорданию группу специалистов по беспилотникам и дроны-перехватчики для защиты американских военных баз. С таким заявлением выступил Зеленский.
«Нелегитимный» дал очередное интервью западной прессе, на этот раз газете The New York Times, в котором рассказал, что Украина уже якобы отправила своих специалистов по беспилотникам, а также какое-то количество дронов-перехватчиков в Иорданию. По его словам, там украинцы займутся защитой американских военных баз по просьбе Вашингтона.
Как утверждает Зеленский, запрос на украинских специалистов из США поступил в минувший четверг, а уже в пятницу они стартовали на Ближний Восток, чтобы перехватывать иранские дроны.
Мы отреагировали немедленно. Я сказал: «Да, конечно, мы отправим наших экспертов».
Самое интересное в этой истории, что накануне, в воскресенье, 8 марта, Зеленский утверждал, что украинские специалисты отправятся на Ближний Восток только сегодня, 9 марта. А потом признался, что у Украины вообще пока нет никаких договоренностей с США и странами Персидского залива по этому вопросу. Кстати, в Белом доме вообще никак не комментируют заявления киевского клоуна.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация