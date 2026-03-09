Зеленский: украинские специалисты по дронам уже защищают базы США в Иордании

2 153 33
Зеленский: украинские специалисты по дронам уже защищают базы США в Иордании

Украина направила в Иорданию группу специалистов по беспилотникам и дроны-перехватчики для защиты американских военных баз. С таким заявлением выступил Зеленский.

«Нелегитимный» дал очередное интервью западной прессе, на этот раз газете The New York Times, в котором рассказал, что Украина уже якобы отправила своих специалистов по беспилотникам, а также какое-то количество дронов-перехватчиков в Иорданию. По его словам, там украинцы займутся защитой американских военных баз по просьбе Вашингтона.



Как утверждает Зеленский, запрос на украинских специалистов из США поступил в минувший четверг, а уже в пятницу они стартовали на Ближний Восток, чтобы перехватывать иранские дроны.

Мы отреагировали немедленно. Я сказал: «Да, конечно, мы отправим наших экспертов».


Самое интересное в этой истории, что накануне, в воскресенье, 8 марта, Зеленский утверждал, что украинские специалисты отправятся на Ближний Восток только сегодня, 9 марта. А потом признался, что у Украины вообще пока нет никаких договоренностей с США и странами Персидского залива по этому вопросу. Кстати, в Белом доме вообще никак не комментируют заявления киевского клоуна.
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 09:37
    Если верить этим заявлением то получается что есть излишки личного состава раз делятся.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +10
      Сегодня, 09:40
      Жду удара по Банковой и остальному Кукуеву. Иранцам не ведомы «жесты доброй воли»!
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 09:42
        Охотовед 2 hi ,боюсь "недопульнут" иранцы, хотелось бы чтоб с ДРУГОЙ стороны прилетело да потому же принципу как в комментарии ранее.
        1. lukash66 Звание
          lukash66
          +2
          Сегодня, 09:56
          Цитата: Ропот 55
          Охотовед 2 hi ,боюсь "недопульнут" иранцы, хотелось бы чтоб с ДРУГОЙ стороны прилетело да потому же принципу как в комментарии ранее.

          Там вроде что то из нового есть, что летает на 2 тыс. +. Могут и допулить.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 09:43
        Хозлы, ну какие же вы идиomы -
        А как ещё можно вас нищих назвать…???
        Могли бы у нашей России с Европой
        Транзитную соску за бабки сосать…
        Но вы предпочли поскорей вступить в НАТО,
        А НАТО, скажите, то это зачем…???
        Войны с нами НАТО уж точно не надо –
        У НАТО без русских хватает проблем…
        Не взяли «небратья» убогих вас в НАТО,
        Не взяли вас даже в свой Евросоюз…
        Сказали вам глупым – «Пусть ваши солдаты
        Несут на себе всей войны этой груз…»
        Пусть гибнут за нас и пусть кровь проливают
        И жизни свои пусть за нас отдают…
        А в НАТО с ЕС эти "умники" знают,
        К себе вас они никогда не возьмут…
    2. ettore Звание
      ettore
      0
      Сегодня, 10:37
      Цитата: Ропот 55
      Если верить этим заявлением то получается что есть излишки личного состава раз делятся.

      И много свободного времени, не напряжно так им.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:39
    Зеле удалось впарить своё фуфло арабам....
    1. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 10:50
      quote=Ирек]Зеле удалось впарить своё фуфло арабам...[/quote]

      На каждую укровафлю нужно помочь гладиолусами и гартензиями персам wassat
  3. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 09:40
    Объявился второй (после дональда, конечно...) "властелин" планеты? А ведь он серьезно полагает, что играет огромную роль в мировой политике... Ну это пока британцы ему не расскажут и не покажут его место у параши...
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      0
      Сегодня, 10:07
      Ну когда нюхнешь то и властелином галактики будет себя считать
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:41
    Еврей бандеровец врёт как дышит ,ему за это обещали по его словам какое-то давление на Россию с стороны США .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 09:44
      Да уехали " шпилевые" ухилянты - специалисты по " компьютерной безопасности " подальше от российских Гераней . bully Ещё и зе приплатили за загранкомандировку .
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 09:47
        tralflot1832, интересно все вернутся??? Или кто-то в песках "затеряется" wink
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +1
          Сегодня, 10:23
          Вряд ли они вернутся. Будут под бедуинов косить.
          wassat
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 10:25
            Горыныч1 hi ,под бабуинов они косить будут,им привычнее не зря их бандерлогами кличат.
            1. Горыныч1 Звание
              Горыныч1
              +1
              Сегодня, 10:27
              Это гениально!!! laughing laughing drinks но точно не поедут
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 09:42
    Пора КСИР и Куеву что нить направить, желательно по площадям.
  6. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 09:48
    Кстати, в Белом доме вообще никак не комментируют заявления киевского клоуна.
    Так они просто не в курсе, кто и когда просил об этом клоуна из Куева...
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 09:49
    Хочется поинтересоваться - ну и как успехи? А вообще - и нам бы надо открыто отправить своих специалистов в Иран. Как и всю технику, которую сможем дать без ущерба для себя. Ибо получается что каждый БПЛА по американским базам и нефтянке Залива - по результату гораздо круче чем он же скажем по Куеву или Львову.. Судя по наблюдаемым планетарным эффектам. Бандерлогов никому не жалко, а тут прямой удар по самому интимному месту Запада - кошельку.. Да и зенитные ракеты у него там заканчиваются ощутимо быстрее..
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      0
      Сегодня, 10:23
      Тут Лавров заявил что не будем санкции к США применять несмотря на террористическое вторжение США, а вы про реальную помощь ))) Кремль против США даже на словах боится что то заявить, что уж говорить про отправку вооружения.
  8. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 09:51
    Отправьте туда российских специалистов по отключению мобильного интернета, месенджеров, ютюба и дроны сразу перестанут долетать laughing laughing laughing
  9. Висенте Звание
    Висенте
    +1
    Сегодня, 09:52
    Если целями войны являются смена правящей элиты Ирана или с другой строоны американцев уйдут с БВ совсем то эти верные наймиты США ВСУ будут отстаивать интересы белого сабиба ценой какой угодно.Интересно понаблюдать кто ещё кроме 404-й отправит своих солдат на убой за интересы чужого дяди...
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      0
      Сегодня, 10:10
      Целями войны является нефть,об этом в открытую заявил заднеприводный Грэм...
      1. Висенте Звание
        Висенте
        +1
        Сегодня, 10:12
        Без смены руководства Ирана сие недостижимо, совсем...а у персов с нефтью проблем нет, не их цель
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:21
      Цитата: Висенте
      Интересно понаблюдать кто ещё кроме 404-й отправит своих солдат на убой за интересы чужого дяди..

      Так только на Украине Б/У президент еврей.
      1. Висенте Звание
        Висенте
        +1
        Сегодня, 10:25
        Еврей телами украинцев защищает интересы Израиля? Точно по еврейски....
  10. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 09:54
    Мы все тут пишем когда мы разнесем прав квартал в куеве и всех этих ЗЕленоюботов ,и когда кончится война,я вот подумал у нас когда выборы президента ,вот тогда он все и применит что бы войти как победитель и еще один срок,а так ну не знаю кто будет голосовать за него ежели Белгород стирают ну и сами видим что да как
  11. выползень:Ъ Звание
    выползень:Ъ
    +1
    Сегодня, 09:59
    вообще было видео где вертушки сбивают шахеды. И там каждый пилот говорил Таргет дестрой. 4 из 6 говорили с явно русским акцентом а один прям с хохляче русским. Может мне показалось)
  12. Rashid Звание
    Rashid
    0
    Сегодня, 10:01
    Раньше украинцы кричали "Амэрика з нами!", а теперь американцы будут "Украина с нами"?
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:02
    Цитата: Ропот 55
    tralflot1832, интересно все вернутся??? Или кто-то в песках "затеряется" wink

    В масульманство перейдут - не вернутся.
  14. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 10:08
    "специалисты" ВСУ пытаются защищать чьи угодно интересы, только не украинские.
  15. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 10:28
    А можно специалиста Зеленского и всю его веселую компанию туда переместить ?
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 10:51
    Цитата: paul3390
    Хочется поинтересоваться - ну и как успехи?

    Ждём гробы из Ирана. Из России им они уже надоели, хочется чего-нибудь новенького wink