К 90-летию Гражданской войны в Испании. С чего там все начиналось…
Пленные мятежные рабочие Астурии под конвоем солдат из Гвардии Сивиль
Неизвестные войны. На страницах «ВО» мы уже публиковали несколько циклов статей, посвященных малоизвестным у нас войнам. Были циклы с материалами по второй Англо-бурской войне 1899-1902 гг., Крымской войне 1853-1856 гг. и Гражданской войне в России 1917-1922 гг. Сегодня мы продолжим тему «неизвестных войн» циклом статей, который будет посвящен гражданской войне в Испании, происходившей в этой стране с 17 июля 1936 года и по 1 апреля 1939-го…
Как и раньше, основным источником информации нам послужит газета советская «Правда» — орган ЦК ВКП(б), а также ряд журналов того времени, книги советских и испанских авторов. Интересно, что материалы для этого цикла автором собирались с 1997 года. В это время моя дочь обучалась в Пензенском педагогическом институте и должна была писать дипломную работу у одного тамошнего профессора, большого специалиста по германскому фашизму, который даже читал по нему спецкурс, а также историографии 30-х годов ХХ века.
Известно, что тему дипломной работы студенту надо выбирать по принципу: никто из членов комиссии в теме не должен разбираться, но твой научный руководитель должен в ней хоть что-то понимать. Ну а я в это время занимался изданием журнала «Танкомастер», публиковал статью за статьей в журналах Англии, Австралии, США и Испании и старался отовсюду получать интересующие меня материалы. Посоветовались мы и решили, что темы лучше, чем «Англоязычная историография Гражданской войны в Испании», нам просто не сыскать. Тут тебе и фашизм, и историография, и… танки — куда же без них.
Британское общество ветеранов испанской войны было запрошено на предмет солидной монографии по этой теме, и монография Хью Томаса, тогда еще на русский язык не переведенная, была нам прислана, включая и ряд мемуаров тогда еще живых ее участников. В Испанию в Министерство обороны был направлен запрос о поставках оружия из СССР, а также просьба помочь с материалами «о танках», и испанцы всё, о чем мы просили, нам прислали, за что им была отправлена статья о советских танках БТ-5, которые, как известно, сражались в Испании. Статья была напечатана в испанском журнале «Моделизмо». Были еще статьи «оттуда» в различных исторических журналах, так что «картинка» в итоге сложилась. Естественно, что параллельно изучались «Испанский дневник» Михаила Кольцова и «Памяти Каталонии» Джорджа Оруэлла.
В общем, дипломную работу дочка защитила на отлично, а я остался с кучей материалов, которых хватило бы на несколько таких студенческих работ. Так появилась наша совместная книга «Бронетехника гражданской войны в Испании 1936–1939 гг.», изданная в 1999 году в издательстве «Полигон» в Санкт-Петербурге. Она есть в Интернете, причем читать ее можно в режиме онлайн и к тому же бесплатно. Были авторские статьи по бронетехнике испанской войны и на страницах сайта «Военное обозрение». Так что тема эта мне, как автору, знакома достаточно хорошо. И есть смысл дать ее куда более подробным образом в этот по-своему «юбилейный год». Итак, новый цикл материалов в серии «Неизвестные войны» начинается…
Начало XX века для Испанского королевства ознаменовалось состоянием глубокого упадка и системного кризиса. XX век был уже новой эпохой, тогда как в стране царил полуфеодальный застой, экономика была отсталой. В социальном плане страну раздирала вражда: межнациональная, межклассовая и, разумеется, идеологическая. Крестьяне точно так же, как и в России в 1917 году, страдали от малоземелья и гнёта помещиков-латифундистов. Трудовые отношения между владельцами заводов и фабрик и рабочими никак не регулировались. Национальные меньшинства – а их было совсем немало, более четверти населения Испании, баски, каталонцы, галисийцы, требовали себе автономии. На международной арене после того, как Испания проиграла в 1898 году войну с США, ее авторитет упал до самой низкой отметки. Заморские колонии она фактически все потеряла как раз в то время, когда ей как никогда требовались рынки сбыта и источники сырья.
Как и во всяком полуфеодальном государстве, большой силой в стране являлись армия и церковь. Правда, армия была вооружена устаревшим оружием, солдаты обучались по давным-давно устаревшим стандартам, но зато офицерский корпус чувствовал себя элитой общества и представлял собой замкнутую касту потомственных аристократов. Ну, а о роли Римско-католической церкви в Испании можно и не говорить. Она сожгла там столько людей, что страх перед ней вошел у испанцев в плоть и кровь.
Поскольку король Альфонс XIII никаких реформ не желал, 13 сентября 1923 года генерал Мигель Примо де Ривера организовал в стране военный переворот и установил военную диктатуру. Он начал проводить давно назревшую модернизацию Испании, причем использовал опыт итальянских фашистов Бенито Муссолини. И страна стала выбираться из глубокой «исторической ямы», но тут, к несчастью, начался мировой экономический кризис, и все его начинания, по сути дела, пошли прахом. Как итог, 28 января 1930 года Примо де Ривера вынужден был подать в отставку, после чего он уехал во Францию, где очень скоро и умер.
Но общество Испании уже не было прежним. 12 апреля 1931 года в стране впервые начались свободные муниципальные выборы, на которых победу одержали прогрессивные силы сторонников республики. И уже 14 апреля король Альфонс XIII уехал из страны, хотя формально от трона он так и не отрёкся. Тем не менее, поскольку де-факто Испания лишилась короля, в стране была провозглашена республика.
28 июня в том же году прошли внеочередные парламентские выборы. Победили на них социалисты и левые либералы, итогом победы которых стала новая испанская конституция, принятая 9 декабря 1931 года. Первым президентом новой республики стал консервативный либерал Нисето Алькала Самора, а ее премьер-министром — левый либерал Мануэль Асанья. Страна была провозглашена «демократической республикой трудящихся всех классов». Законодательно устанавливалось равенство всех ее граждан перед законом, аристократические титулы и звания были решительно отменены, граждане получили права на труд, образование, социальную помощь, участие в политике и так далее. Для соблюдения важного для любой демократии принципа разделения властей был создан конституционный суд, получивший название Трибунала конституционных гарантий. Каталонии наконец-то был дан статус автономии, и также началось обсуждение возможности предоставить самоуправление также и Стране Басков.
Многие реформы нового правительства носили весьма радикальный характер, чего, кстати, так не хватало Временному правительству России в 1917 году. У помещиков были отобраны излишки земель (более 200 гектар), сокращена численность армии. Церковь отделялась от государства, причем ей запрещалось заниматься образованием, проводить церковные службы в армии, ликвидировался конкордат с Ватиканом, а Орден иезуитов был запрещен. Вполне легальными стали браки и разводы, одним словом, страна теперь пошла по общемировому пути демократизации. Но… При этом многое из того, что делалось, носило характер полумер. Кстати, народ Испании настолько устал от засилья духовенства, что в том же 1931 году, в мае, в этой католической стране начались поджоги церквей!
А в 1936 году в Мадриде был пущен слух, что монахи раздают детям рабочих отравленные конфеты, и это привело к тому, что рабочие убили множество монахов и священников. Причем трупы убитых прямо на улицах обливались бензином и поджигались, а обгоревшие тела потом даже не убирались! Ну а неуверенная политика испанского временного правительства привела к ряду острых правительственных кризисов, которых с 1931 по 1936 года было более 20! Естественно, что в этой «мутной политической воде» попытались «ловить рыбку» военные. В августе 1932 года попытку военного переворота предпринял генерал Санхурхо, однако она закончилась неудачей.
5-го октября 1934-го года в Астурии, на севере Испании, вспыхнуло леворадикальное восстание рабочих-горняков. Во главе восстания встал Рамон Гонсалес Пенья — Генеральный секретарь Профсоюза горняков. Восстание было хорошо подготовлено. В частности, в горных выработках Овьедо и Трубии добывали взрывчатку. Утром 5-го октября рабочими, действовавшими по проверенной схеме, были захвачены арсеналы, оружейные фабрики и полицейские участки, где захватили 90000 винтовок, 33000 пулеметов, 10000 динамитных шашек, 30000 гранат и 330000 обойм с патронами. Восставшие также расстреляли девять священнослужителей Римско-католической церкви: восемь братьев христианских школ (ласаллианцев) и священника-пассиониста, объявив это их тлетворным влиянием на молодежь. Все они в 1999 году Римским папой были причислены к лику святых.
Из-за того, что в Астурии было мало правительственных войск, она была быстро захвачена, после чего повстанцы начали готовить поход на Мадрид. Для подавления восстания были назначены два генерала — Франсиско Франко и Мануэль Годеда. В Астурию были направлены войска Испанского Иностранного Легиона, которым Франко командовал в 1923-1927 гг., и Африканского экспедиционного корпуса. Непосредственно войсками, подавлявшими восстание, командовал генерал Лопес Очоа. Однако известно, что он был против чинимых легионерами жестокостей и даже приказал казнить без суда и следствия шестерых легионеров и марокканских колониальных солдат за изнасилования, пытки и убийства пленных, некоторые из которых были зарублены ими топором.
Упорные бои повстанцев с правительственными войсками продолжались две недели и, по сути дела, стали прологом к событиям Гражданской войны. Легионеры творили страшные зверства и совершали массовые убийства, а город Овьедо был сильно разрушен. Пленные повстанцы содержались в ужасных условиях, а когда журналист Луис Серваль попытался об этом написать, три офицера из Иностранного легиона его просто убили. Зато в Мадриде Франко и Годеда чествовали чуть ли не как национальных героев, спасших страну от анархии.
Историки очень часто называют Астурию «прелюдией» гражданской войны, и для этого у них имеются все основания. Так, лидеры левых публично не признавали правонарушений, приведших к массовому террору в Астурии, зато подавление восстания укрепило союз между правыми республиканцами и национальной армией. Затем, когда в 1936 году был создан Народный фронт, предложение освободить всех участников этого восстания особенно разозлило всех правых, ставших опасаться того, что испанские левые и вовсе перестанут уважать конституционное правительство и законы государства.
Интересно, что в самом начале гражданской войны в Испании Лопес Очоа ожидал суда по обвинению в гибели 20 мирных жителей в казармах в Овьедо, находясь в госпитале в Карабанчеле. Правительство дважды пыталось вывести его из больницы и спрятать в безопасном месте, враждебно настроенные уличные толпы этого не допустили. Во время третьей попытки было заявлено, что он уже мертв, так что вывозили его… в гробу! Однако уловку разоблачили, и какой-то анархист вытащил Очоа из гроба и застрелил в больничном саду. Голову ему отрубили и повесили на столбе с надписью «Это мясник Астурии».
Тем не менее состав правительства постоянно менялся, и часто бывало так, что новое правительство было консервативнее предыдущего и… отменяло принятые им законы. Итогом такой чехарды стал пересмотр светского законодательства, аграрная реформа и принятие Статута автономии Страны Басков были заморожены, зато амнистированы участники антиреспубликанских военных заговоров. Правые силы, видя такие послабления, начали укрепляться.
В 1933 году в стране была создана ультраправая партия — Испанская Фаланга. Кстати, итогом того же восстания в Астурии стал рост влияния на общество радикально настроенных политических сил: как коммунистов, так и анархистов и фашистов. Но еще больше накалили ситуацию состоявшиеся 16 февраля 1936 года парламентские выборы. С минимальным перевесом победу на них одержал блок левых партий Народный фронт. В апреле 1936 года за нарушение предвыборного законодательства умеренного президента Н. Алькала Самору сместили (по мнению правых — с нарушением конституции), а его место занял левый либерал Мануэль Асанья. Премьер-министром стал близкий к нему Сантьяго Касарес Кирога.
Либеральное правительство Народного фронта ускорило проведение аграрной реформы. Вот только большинство крестьян своей очереди на получение земли так и не дождались и начали самостоятельный захват земель помещиков, что привело к их столкновениям с гражданской гвардией. Требования бастующих рабочих также стали более радикальными. Зато теперь маятник амнистий качнулся в другую сторону: амнистировались левые политические заключённые, а генералы Очоа, руководитель подавления Астурийского восстания, и лидер Испанской Фаланги Хосе Антонио Примо де Ривера, руководивший вооружёнными нападениями на левых политиков, были посажены в тюрьму.
Армия и та распалась на левых и правых. В ней появились верный правительству Республиканский антифашистский военный союз (РАВС) и оппозиционный ему Испанский военный союз (ИВС). Ну и понятно, что новое правительство активно поддерживали рабочие профсоюзы и различные левые организации. 13 июля 1936 года полицейские, одновременно являвшиеся членами левых организаций, убили лидера правой оппозиции в парламенте, депутата-монархиста с профашистскими взглядами Хосе Кальво Сотело. Это была месть правым за убийства офицеров, придерживающихся левых взглядов. Эта акция подвигла правых к решительным действиям, так как они стали серьезно опасаться, что их политические противники просто перебьют их всех по одному.
Во главе заговора военных, который они начали готовить сразу же после победы Народного фронта, находился эмигрировавший в Португалию генерал Санхурхо. Однако главным его организатором непосредственно в Испании стал генерал Эмилио Мола, за неблагонадёжность сосланный в отдалённую провинцию Наварра. Генералы-заговорщики сумели добиться финансовой поддержки крупных испанских промышленников и землевладельцев, а также католической церкви.
По плану генерала Мола, движущей силой восстания должна была стать армия. Планировалось взять под контроль крупные города страны, свергнуть республиканское правительство и установить военную диктатуру. 5 июня Мола опубликовал документ с планом будущего восстания («Цели, методы и пути»), доведенный до его участников из числа высших офицеров, а потом назначает и дату, когда оно должно было начаться: 17 июля в 17:00…
Продолжение следует…
