SIPRI: За 2021-2025 годы Украина закупила оружия больше любой страны в мире

Пока в Киеве жалуются на нехватку снарядов и затягивание западной помощи, статистика говорит об обратном. Согласно новому докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2021 по 2025 год Украина стала крупнейшим в мире импортером вооружений.

На киевский режим за это время пришлось 9,7% всех закупок оружия на планете. Для сравнения, за 2016-2020 годы Украина закупила всего 0,1% от мирового объема вооружения.



Даже традиционные лидеры гонки вооружений вроде Саудовской Аравии и Индии остались далеко позади – 8,2% и 6,8% соответственно за период 2021-2025 годов.

Главным спонсором этого исторического перевооружения Украины выступили Соединенные Штаты. На долю Вашингтона пришлось около 41% всех поставок. Львиная доля «Хаймарсов», тяжелой артиллерии и бронетехники приходятся на них.

Второе и третье место в списке щедрых «доноров» заняли Германия и Польша, которые, судя по объемам переданных танков, гаубиц и боеприпасов (14% и 9,4% соответственно), основательно помогли своим «соседям».

Если взглянуть на динамику, представленную в открытых источниках, объемы поставок росли в геометрической прогрессии. То, что начиналось с касок и «джавелинов», к 2024-2025 годам вылилось в полноценное переоснащение целой армии на натовский лад.

Впрочем, для Киева этот рекорд оборачивается боком. Миллиарды долларов, вложенные в украинский ВПК со стороны, так и не помогли достичь заявленных целей на поле боя.
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    +5
    Сегодня, 10:06
    Вот только про "закупила" не надо, покупают за деньги.
    Горыныч1
      Горыныч1
      +3
      Сегодня, 10:12
      А главное, ещё и сама заплатила... Натурой laughing
  gribanow.c
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 10:07
    А все эти закупленные "по бумагам" десятки тысяч танков, бронемашин и самолетов уже уничтожены на полях сражений bully и боеприпасы потрачены
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:47
      И у нас потрачены, и люди убиты. Не должно все это доезжать было. Задолбал этот " Договорняк"
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 10:14
    SIPRI: За 2021-2025 годы Украина закупила оружия больше любой страны в мире


    Купить и получить (на халяву) две большие разницы.
  Ирек
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:22
    А сколько продала налево, об этом история умалчивает.
  air wolf
    air wolf
    +1
    Сегодня, 10:29
    Да, когда эти бандеровцы сгинут в пепле войны, они всех Микол и Тарасиков уже на передок отправили, а сами за кардон и оттуда воюют wassat
  paul3390
    paul3390
    +1
    Сегодня, 10:33
    Закупила и получила на халяву - таки поди несколько разные понятия...
    Егоза
      Егоза
      0
      Сегодня, 11:01
      Цитата: paul3390
      Закупила и получила на халяву - таки поди несколько разные понятия...

      Получила - продала - деньги в карман- крику на весь мир "нас обижают, а мы вас защищаем"...бизнес, такой бизнес wassat
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:41
    Цитата: Горыныч1
    А главное, ещё и сама заплатила... Натурой
    Ещё и прапраправнукам платить придется! wink
    Егоза
      Егоза
      +1
      Сегодня, 11:03
      Цитата: Schneeberg
      Ещё и прапраправнукам платить придется!

      Откуда правнуки возьмутся? И вообще, не будет Украины, пусть с Зели с супругой спрашивают. А РФ ничего у них не брала tongue
  Самый вежливый
    Самый вежливый
    +1
    Сегодня, 10:47
    Украине повезло , её щедро спонсирует , несмотря на все разговоры , что она вот вот проиграет.Помимо устаревшего барахла от соседей, бывших в ОВД , поставляется и реально новое и эффективное вооружение.Кровь льется чужая а вот проверка в реальных боевых условиях дорогого стоит.