SIPRI: За 2021-2025 годы Украина закупила оружия больше любой страны в мире
Пока в Киеве жалуются на нехватку снарядов и затягивание западной помощи, статистика говорит об обратном. Согласно новому докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2021 по 2025 год Украина стала крупнейшим в мире импортером вооружений.
На киевский режим за это время пришлось 9,7% всех закупок оружия на планете. Для сравнения, за 2016-2020 годы Украина закупила всего 0,1% от мирового объема вооружения.
Даже традиционные лидеры гонки вооружений вроде Саудовской Аравии и Индии остались далеко позади – 8,2% и 6,8% соответственно за период 2021-2025 годов.
Главным спонсором этого исторического перевооружения Украины выступили Соединенные Штаты. На долю Вашингтона пришлось около 41% всех поставок. Львиная доля «Хаймарсов», тяжелой артиллерии и бронетехники приходятся на них.
Второе и третье место в списке щедрых «доноров» заняли Германия и Польша, которые, судя по объемам переданных танков, гаубиц и боеприпасов (14% и 9,4% соответственно), основательно помогли своим «соседям».
Если взглянуть на динамику, представленную в открытых источниках, объемы поставок росли в геометрической прогрессии. То, что начиналось с касок и «джавелинов», к 2024-2025 годам вылилось в полноценное переоснащение целой армии на натовский лад.
Впрочем, для Киева этот рекорд оборачивается боком. Миллиарды долларов, вложенные в украинский ВПК со стороны, так и не помогли достичь заявленных целей на поле боя.
