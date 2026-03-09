Трамп: после завершения ударов США по Ирану Израиль тоже выйдет из войны

США и Израиль примут совместное решение о завершении войны с Ираном. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью изданию The Times of Israel.

Трамп не будет единолично принимать решение об окончании боевых действий против Ирана, пообещав проконсультироваться по этому вопросу с премьером еврейского государства Нетаньяху. Но подчеркнул, что это произойдет только тогда, когда придет «нужное время». По словам американского лидера, Иран собирался уничтожить Израиль, но был сам уничтожен. В общем, Трамп снова «победил» Иран.



Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль. Она уничтожила бы Израиль, если бы меня не было рядом. И если бы Биби не было рядом, Израиль сегодня не существовал бы.


Также Трамп отметил, что после того, как США примут решение о прекращении ударов по Ирану, Израиль сделает то же самое. Никакого продолжения конфликта со стороны еврейского государства в одиночку не будет.

В этом нет необходимости. Биби проделал отличную работу. Он был премьер-министром военного времени.
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 10:05
    Кто ж ему даст? Как и тебе, долбоклюю
    Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин
      0
      Сегодня, 10:34
      …выйдет из игры…
       - за исключением случаев, предусмотренных протоколом 25 к соглашению
      Foggy Dew
        Foggy Dew
        +1
        Сегодня, 11:04
        Или ошибкой 404, к которой они ближе
    роман66
      роман66
      +2
      Сегодня, 10:37
      Никакого продолжения конфликта со стороны еврейского государства в одиночку не будет.

      А вдруг Иран решит, что еще чего-то не договорил?
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 10:05
    ❝ Если бы меня не было рядом. И если бы Биби не было рядом ❞ —

    — То и войны никакой бы не было ...
    Горыныч1
      Горыныч1
      +2
      Сегодня, 10:35
      Видимо и денег много потратил, и трупики в товарной массе
  Вадим С
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 10:07
    Как, уже всё? Побомбили и пока? А чего хотели то, вроде же нефть прибрать к рукам и свергнуть режим, как с этим?
    К-50
      К-50
      +2
      Сегодня, 10:47
      Цитата: Вадим С
      Как, уже всё? Побомбили и пока? А чего хотели то, вроде же нефть прибрать к рукам и свергнуть режим, как с этим?

      Это другое (с) laughing
  Висенте
    Висенте
    +1
    Сегодня, 10:08
    В оконцовке Донни может просто заявить: Мы и не планировали выигрывать эту войну, как не планировали выиграть во Вьетнаме. Непонятно только, зачем размещали все эти дорогие THAAD, Patriot,сверхдорогие радары СПРН AN/EPS-132 и т.д., если они и не планировали их использовать и защищать? Что теперь подумают те кто свято верил в непобедимость дядюшки Сэма?
    Штааль
      Штааль
      +2
      Сегодня, 10:24
      Его тогда демократы сожрут и не подавятся. Не, ему нужно уйти красиво, но Израиль не даст ему такой возможности)
      Висенте
        Висенте
        +1
        Сегодня, 10:29
        красиво только смена руководства Ирана а пока никаких предпосылок, ну в Голливуде сильные сценаристы, придумают другое красиво
  carpenter
    carpenter
    +4
    Сегодня, 10:09
    Она уничтожила бы Израиль, если бы меня не было рядом. И если бы Биби не было рядом, Израиль сегодня не существовал бы.

    Вот так оправдывают свои действия террористы, нападая на суверенные страны. Первая Мировая и Вторая Мировая войны, начинались под таким же предлогами.
  Аркадий007
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 10:17
    Иными словами Трамп подтвердил, что войну начали и ведут США, а не Израиль.
    Только не вижу пробирку в руках у Трампа с иранской ядерной бомбой.
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:39
      Да не надо уже давно. Прошло время пробирок
  Blaster
    Blaster
    +5
    Сегодня, 10:20
    А Иран из войны выйдет или продолжит воевать?
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:43
      Он и не заметить может, в суматохе...
  Штааль
    Штааль
    +3
    Сегодня, 10:22
    Решать будешь не ты, Донни а евреи, прокси которых ты являешься
  Ирек
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:23
    Лохматый готовит почву к бегству.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 10:23
    На военной базе Виктория в Багдаде приземлились два американских эвакуационных борта.
  kventinasd
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 10:26
    после завершения ударов США по Ирану Израиль тоже выйдет из войны

    Вопрос, каким израиль выйдет? Иран, судя по последним событиям, не собирается сдаваться. Ему нужно нанести сионистскому недоразумению такой урон, от которого он долго не сможет оправится.
    К-50
      К-50
      0
      Сегодня, 10:52
      Цитата: kventinasd
      Вопрос, каким израиль выйдет? Иран, судя по последним событиям, не собирается сдаваться. Ему нужно нанести сионистскому недоразумению такой урон, от которого он долго не сможет оправится.

      Минимально достаточным условием нанесения неприемлемого урона евреям будет уничтожение ЯЭС, ну или привидение их в неработоспособность, а так же уничтожение опреснительных и очистительных сооружений.
      Тогда население, как крысы свинтят оттуда, а без населения государство не может существовать, да и другим пакостить. what
  likana
    likana
    +4
    Сегодня, 10:27
    То есть Трамп прямым текстом сказал, что без США Израиль голый ноль... Оказывается, он иногда и правду может говорить...
    Schneeberg
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 10:34
      без США Израиль голый ноль
      Это очевидно!
  paul3390
    paul3390
    +2
    Сегодня, 10:29
    Да кто ж Донни позволит теперь соскочить-то? Нетаньяху - все поставил ва-банк, второй раз дать заднюю без решительных результатов ему никто не даст. Слишком уж на большое бабло попали многие уважаемые люди, слишком велик ущерб военной репутации. Так что - теперь все или ничего...
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:32
    И если бы Биби не было рядом, Израиль сегодня не существовал бы
    И сразу же закончилась бы эта перманентная война на Ближнем Востоке, длящаяся с 1948 года. Нет Израиля, нет войны!
  Lynnot
    Lynnot
    0
    Сегодня, 10:35
    Теперь для них главное, чтобы все поверили, что они победили.
  Самый вежливый
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 10:50
    Потом Биби в благодарность поможет с Гренландией😁
  VicVic
    VicVic
    0
    Сегодня, 11:01
    "Никакого продолжения конфликта со стороны еврейского государства в одиночку не будет."
    Потому, что в одиночку, это пшик. По-настоящему, в одиночку, им даже стрелять будет весьма затруднительно, тем более, с 6ынешней интенсивностью.