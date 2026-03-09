Трамп: после завершения ударов США по Ирану Израиль тоже выйдет из войны

Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль. Она уничтожила бы Израиль, если бы меня не было рядом. И если бы Биби не было рядом, Израиль сегодня не существовал бы.

В этом нет необходимости. Биби проделал отличную работу. Он был премьер-министром военного времени.

США и Израиль примут совместное решение о завершении войны с Ираном. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью изданию The Times of Israel.Трамп не будет единолично принимать решение об окончании боевых действий против Ирана, пообещав проконсультироваться по этому вопросу с премьером еврейского государства Нетаньяху. Но подчеркнул, что это произойдет только тогда, когда придет «нужное время». По словам американского лидера, Иран собирался уничтожить Израиль, но был сам уничтожен. В общем, Трамп снова «победил» Иран.Также Трамп отметил, что после того, как США примут решение о прекращении ударов по Ирану, Израиль сделает то же самое. Никакого продолжения конфликта со стороны еврейского государства в одиночку не будет.