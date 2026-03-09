ВМС Израиля обстреляли Ливан, заявив о нападении «Хезболлы»

«Пожар», разожженный совместной операцией США и Израиля против Ирана, продолжает перекидываться на соседние государства. На выходных командование ВМС Израиля отчиталось об обстрелах Ливана. Целью становились не только приграничные города, но и фактически вся страна: удары наносились по южным пригородам Бейрута, Тира, Сайды и даже Триполи (не путать с ливийским) на севере.

Формальным поводом для эскалации стал ограниченный ракетный обстрел со стороны «Хезболлы» на фоне общего обострения. Однако, судя по заявлениям израильского командования, операция готовилась основательно.



Саар прямо дал понять, что флот готов «оставаться здесь надолго», а его экипажи будут выполнять задачи «столько, сколько потребуется». То есть разговоры о сдерживании и «контролируемых ответах» окончательно уступают место полноценной военной кампании.

Цифры потерь ливанской стороны уже превысили показатели многих локальных конфликтов. Только с начала этой недели жертвами израильских атак стали более 300 человек. Тысячи мирных жителей покинули свои дома. Об этом сообщили местные власти.

Интересно, что формально ноябрьское перемирие 2024 года между Израилем и «Хезболлой» все еще действует. Впрочем, ежедневные нарушения с израильской стороны давно превратили этот «режим тишины» в пустую формальность.

Общее число погибших в Ливане с осени 2023 года уже перевалило за 4 тысячи, раненых – за 17 тысяч. И эти цифры, судя по риторике израильских военных, далеко не финальные.
5 комментариев
  1. Ивар Рави Звание
    Ивар Рави
    +4
    Сегодня, 10:34
    Не просто так ненавидели и презирали евреев во всем мире тысячи лет: в наше время они снова показывают свое лицо как во времена царя Саула, устроившего первый геноцид в истории человечества
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      -1
      Сегодня, 10:43
      в наше время они снова показывают свое лицо как во времена царя Саула
      Зачем так далеко ходить? ВЧК, где было полно евреев, вела себя точно так же
      1. Ивар Рави Звание
        Ивар Рави
        0
        Сегодня, 10:50
        Абсолютно верно, ВЧК целенаправленно уничтожала цвет русской нации
  2. Висенте Звание
    Висенте
    +4
    Сегодня, 10:37
    А за 2 дня до этого Хэзболла которая типа давно уничтожена сама уничтожила спецназ Цахала переодетый в форму ливанской армии, не спасло...
  3. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +1
    Сегодня, 10:41
    ВМС Израиля это по моему пара подлодок , пара корветов а остальное катера , ракетные или сторожевые.Хотя у Ливана сейчас наверное и этого нет.