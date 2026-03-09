Алиев выразил Ирану соболезнования и предложил гуманитарную помощь
Президент Ирана Масуд Пезешкиан поговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и пообещал провести тщательное расследование недавнего инцидента с прилетом дрона по аэропорту Нахичевани. Пезешкиан заверил Алиева, что Тегеран не имеет к этому никакого отношения.
Алиев, в свою очередь, выразил Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также предложил оказать Ирану гуманитарную помощь.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон также поговорил по телефону с Пезешкианом, однако, в отличие от Алиева, воздержался от соболезнований и предложений помощи, вместо этого призвав Тегеран «немедленно прекратить удары по странам региона». Макрон назвал деятельность Ирана «дестабилизирующей» и обвинил Тегеран в провоцировании кризиса в регионе.
Ранее армия Ирана поставила ультиматум Азербайджану. Представитель штаба ВС Ирана Хатам аль-Анбия подчеркнул, что, если Азербайджан немедленно не выдворит со своей территории сионистов и их активы, они станут мишенями для вооруженных сил Ирана.
Как известно, после прилета неустановленных дронов в районе аэропорта Нахичевани власти Азербайджана демонстративно начали стягивать свои войска к границе с Ираном, отозвали своих дипломатов из Тегерана и приостановили трансграничное движение грузового транспорта.
