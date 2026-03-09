Алиев выразил Ирану соболезнования и предложил гуманитарную помощь

4 568 26
Алиев выразил Ирану соболезнования и предложил гуманитарную помощь

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и пообещал провести тщательное расследование недавнего инцидента с прилетом дрона по аэропорту Нахичевани. Пезешкиан заверил Алиева, что Тегеран не имеет к этому никакого отношения.

Алиев, в свою очередь, выразил Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также предложил оказать Ирану гуманитарную помощь.



В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон также поговорил по телефону с Пезешкианом, однако, в отличие от Алиева, воздержался от соболезнований и предложений помощи, вместо этого призвав Тегеран «немедленно прекратить удары по странам региона». Макрон назвал деятельность Ирана «дестабилизирующей» и обвинил Тегеран в провоцировании кризиса в регионе.

Ранее армия Ирана поставила ультиматум Азербайджану. Представитель штаба ВС Ирана Хатам аль-Анбия подчеркнул, что, если Азербайджан немедленно не выдворит со своей территории сионистов и их активы, они станут мишенями для вооруженных сил Ирана.

Как известно, после прилета неустановленных дронов в районе аэропорта Нахичевани власти Азербайджана демонстративно начали стягивать свои войска к границе с Ираном, отозвали своих дипломатов из Тегерана и приостановили трансграничное движение грузового транспорта.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Штааль Звание
    Штааль
    +10
    Сегодня, 10:26
    Торговец помидорами воевать не хочет , потому что это чревато проблемами , поэтому и сдал назад, подумаешь 2 бпла прилетело , что тут такого
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +3
      Сегодня, 10:30
      Пронюхал похоже,от кого дроны прилетели... wink
    2. Abqora Звание
      Abqora
      -6
      Сегодня, 10:35
      Цитата: Штааль
      Торговец помидорами воевать не хочет

      Вот не пойму, почему вы пишите одно, а новость о другом. Президент Ирана позвонил Алиеву и начал оправдываться, что это не они и обещал провести тщательное расследование. Только после этого Ильхам Алиев открыл дороги и предложил помощь. Но до звонка он в очень жесткой форме по ТВ сказал что они пожалеют и Иранская сторона также знает что Алиев слова на воздух не кидает. Раз он сказал , он сделает. Помните как посольство Азербайджана в Тегеране атаковал террорист? И что в итоге? Его казнили перед представителями Азербайджана. Армяне тоже говорили помидоры, что в итоге с ними случилось мы все увидели.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 11:07
        Президент Ирана позвонил Алиеву и начал оправдываться, что это не они

        Можно поподробнее, в какой строке этой статьи такое написано?
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 10:36
      Есть такое ощущение, что его мнение уже мало кого интересует.. Прикажет хозяин - поскачет воевать как в попу укушенный.
      1. Abqora Звание
        Abqora
        +1
        Сегодня, 10:45
        Цитата: paul3390
        Прикажет хозяин - поскачет воевать как в попу укушенный.

        Это уже другая история. Факт в том что, как президент Ирана позвонил, обьяснил и обещал всё детально рассмотреть. Такое уже было, когда атаковали Тегеран и условия Баку было наказание террориста. Они долго пытались его оправдать, но Алиев стоял на своём и в итоге казнили перед представителями Азербайджана, сейчас если выяснится что опять это кто-то делает из внутри, и пока их не казнят , никакой дипломатии. Повторяю, власти Азербайджана так поступали. Если не ошибаюсь это уже 2-ой раз.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:05
      Штааль
      Сегодня, 10:26
      Торговец помидорами воевать не хочет , потому что это чревато проблемами , поэтому и сдал назад, подумаешь 2 бпла прилетело , что тут такого

      hi Горскому иврэйцу доверия от слова совсем, как и его спонсорам - сионистам, кошелькам от мелко бритов, исраэлевских по цц ев биби и матрасников, влияние султана тоже имеется но только местного разлива, а свой кинжал носорог всегда держит за спиной.
      am
    5. gribanow.c Звание
      gribanow.c
      0
      Сегодня, 11:11
      В общем, Азербайждан тоже говорит - сам иди в окопы bully
  2. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +1
    Сегодня, 10:29
    А зачем танки туда сгонял?
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 10:31
      Таки кровь горячая...вспылил малёха request
    2. Висенте Звание
      Висенте
      +1
      Сегодня, 10:41
      вот именно, почуял Ильхан неладное одним местом...Восток дело тонкое
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 10:32
    Видно нЕчего предъявить Алиеву в обвинение Ирана. Или на себя выйдешь, или на "новых друзей".
    Приходится отматывать назад, благо точка невозврата была не пройдена.

    Азербайджан возобновил движение грузовых транспортных средств через границу с Ираном, сообщили в правительстве страны.
    1. Миха1981 Звание
      Миха1981
      +2
      Сегодня, 10:37
      Просто сейчас над Азербайджаном проходят маршруты авиакомпаний европейских, чтобы их закрыли, да и есть ли чем прикрыть нефтепромыслы.
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        +2
        Сегодня, 10:52
        Точнее нефтегазовые... а для европейских авиакомпаний... через Россию нельзя, через Иран нельзя, остался узкий перешеек закавказья - если его закроют, направление из европ в азию для них фактически закрывается, лететь в обход через Индийский океан в Китай или Японию
  4. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +4
    Сегодня, 10:32
    Мягко усатый стелит, да жёстко спать. Или ему главсултан запретил
    1. Добрый Звание
      Добрый
      +1
      Сегодня, 11:06
      Тут либо жоппа (с двумя П), либо очько( с мягким знаком)
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:34
    ❝ Алиев выразил Ирану соболезнования и предложил гуманитарную помощь ❞ —
    ❝ Ранее армия Ирана поставила ультиматум Азербайджану ❞ —

    — Похоже, ультиматум сработал ...
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    +3
    Сегодня, 10:34
    И наступил между ними лад и согласие...
    А войска от границы с Ираном отвели?
    А транспортный коридор открыли?
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 10:35
    предложил гуманитарную помощь
    Помидорами? wink
  8. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 10:37
    Это фото Алиева в момент принесения соболезнования?
  9. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 10:54
    Да, быстро сдулся Ильхам, а как щёки-то надувал грозно.
  10. ВячеSeymour Звание
    ВячеSeymour
    +1
    Сегодня, 10:59
    Наслаждён комментариями...
    Ну , и возник у меня вопрос( странно , что он не возникает у всех тутошных коментаторов):
    А почему собственно Азербайджан одновременно и под Турцией, и под Израилем , и под Штатами и под Англами и ... , но только не под пограничными соседями Россией и Ираном?
    Где подвох ? Не компетентность комментаторов али бездарность политики России и Ирана ??? belay
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:01
    Вокруг конфликта будет много мути и провокаций...
    Кто поумнее, будет держатся в сторонке, а полезные дурни... да вроде не особо кто из тамошних на эту роль рвётся, эт только гейропейские сявки готовы выделиться, да и то НЕ ВСЕ !
  12. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 11:02
    Завоеватель Арцаха и покоритель армян резко сдал назад. Персы умеют вести переговоры и не шутки шутят, - прилетит безо всяких предупреждений. Алиеву и так бизнес подрезали, а на одних помидорах не пожируешь. Переобулся моментом.
  13. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 11:06
    если Азербайджан немедленно не выдворит со своей территории сионистов и их активы

    Почему-то только к Азербайждану такое требование? bully
  14. eon eon Звание
    eon eon
    0
    Сегодня, 11:08
    Новость позитивная, радует понимание со стороны Азербайджана.