Советник Зеленского: за четыре года Киев получил лишь 620 ракет для ЗРК Patriot
За четыре года Киев получил якобы лишь 620 ракет для ЗРК Patriot. Такое заявление сделал журналистам газеты The New York Times советник главы киевского режима Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.
Чиновник взял период с 2022 по 2026 год, хотя поставки начались только в 2023-м. Или мы чего-то не знаем?..
В материале издания упоминается, что стоимость каждой такой зенитной ракеты составляет три миллиона долларов. В целях экономии военнослужащие ВСУ стараются активно применять для противовоздушной обороны другие средства. Среди них – запускаемые истребителями F-16 более дешевые авиаракеты, дроны-перехватчики украинского производства, системы РЭБ и даже крупнокалиберные пулеметы.
СМИ предполагает, что теперь ракеты к комплексам ПВО Patriot будут на Украине в еще большем дефиците. Дело в том, что только за неделю в ходе ближневосточного конфликта было израсходовано 800 таких боеприпасов.
Впрочем, данные по расходованию Киевом зенитных ракет, приведенные еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом, сильно отличаются от цифры, названной Литвиным. По данным еврочиновника, в течение зимы Украина истратила 700 ракет к комплексам Patriot. Но в любом случае это меньше, чем расходуют на Ближнем Востоке США и их союзники.
Понимая, что Киев может остаться без средств ПВО, Зеленский стал более активно требовать поставки ракет к американским ЗРК. Но с учетом ситуации вокруг Ирана, вряд ли он их продолжит получать. США не располагают запасами, способными одновременно удовлетворить потребности Украины и своих ближневосточных союзников.
