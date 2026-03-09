Список погибших на Ближнем Востоке американских военных пополнился
1 74414
Список погибших на Ближнем Востоке американских военных пополнился еще двумя фамилиями, расширившись до восьми человек. Это по официальной информации Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
Еще двое американских военных перешли в категорию «двухсотых». Согласно сообщению CENTCOM, один из них получил ранения еще 1 марта в Саудовской Аравии, а второй скончался в результате инцидента, связанного со здоровьем, в Кувейте 6 марта во время оказания ему неотложной медицинской помощи. Таким образом, официально США в результате ответных ударов Ирана потеряли 8 человек.
Вчера вечером американский военнослужащий скончался от ранений, полученных во время первых атак иранского режима на Ближнем Востоке. Военнослужащий был тяжело ранен на месте нападения на американские войска в Королевстве Саудовская Аравия 1 марта.
Отметим, что последние сообщения о гибели американских военных в ходе военной операции на Ближнем Востоке идут с интересной формулировкой: «скончался в результате чрезвычайной медицинской ситуации». При этом настоящая причина (удар иранской ракеты или БПЛА) не указывается.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация