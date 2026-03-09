Список погибших на Ближнем Востоке американских военных пополнился

1 744 14
Список погибших на Ближнем Востоке американских военных пополнился

Список погибших на Ближнем Востоке американских военных пополнился еще двумя фамилиями, расширившись до восьми человек. Это по официальной информации Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Еще двое американских военных перешли в категорию «двухсотых». Согласно сообщению CENTCOM, один из них получил ранения еще 1 марта в Саудовской Аравии, а второй скончался в результате инцидента, связанного со здоровьем, в Кувейте 6 марта во время оказания ему неотложной медицинской помощи. Таким образом, официально США в результате ответных ударов Ирана потеряли 8 человек.



Вчера вечером американский военнослужащий скончался от ранений, полученных во время первых атак иранского режима на Ближнем Востоке. Военнослужащий был тяжело ранен на месте нападения на американские войска в Королевстве Саудовская Аравия 1 марта.


Отметим, что последние сообщения о гибели американских военных в ходе военной операции на Ближнем Востоке идут с интересной формулировкой: «скончался в результате чрезвычайной медицинской ситуации». При этом настоящая причина (удар иранской ракеты или БПЛА) не указывается.
  1. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +2
    Сегодня, 10:56
    Забавно что считают потери исключительно Израиля и США. Но ни одной сводки о потерях Ирана.
    Сразу видно чьи жизни на самом деле важны.
    1. Миха1981 Звание
      Миха1981
      0
      Сегодня, 10:59
      Потери Ирана публикуются, просто вопрос по потерям США.
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 11:10
      В сша Трампа уже вовсю критикуют за неуважение к погибшим .
      Сам встречал тела солдат , со своей кепкой на голове .
      Все знают , мужчины должны снимать головной убор .
      Ну да самомнение у него зашкаливает .
      1. Ганкутсу_ Звание
        Ганкутсу_
        0
        Сегодня, 11:12
        Трамп типичный нарцисс, который никогда не ошибается в его понимании.
        Он такой же как Путин, просто наш не настолько эпатажным и публичный. Но тоже иногда устраивает шоу. Как недавно с телегой.
  2. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 10:57
    Запланированный Штатами и Израилем блицкриг над Ираном плавно перетёк в затяжной обмен ударами где персы не выглядят мальчиками для битья. Для России такой поворот чреват большими вливаниями в бюджет из-за повышения цен на энергоносители+ рост продаж вооружений РФ поскольку натовское сейчас не ругает только разве что Киев.Цены также будут расти по всему миру….
    1. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      +1
      Сегодня, 11:01
      Для россиян это чревато очередным скачком цен на все из за роста цен на бензин. Сверхприбыли снимут, конечно, определенные лица. Может увеличится список Форбс. Но для рядового гражданина, ничего хорошего это не сулит.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 11:04
      Цитата: Висенте
      + рост продаж вооружений РФ


      Во-первых - у нас тоже идет война, оружие самим нужно.
      Во-вторых - производство за одну ночь не увеличишь. Даже квалифицированного специалиста с гражданки приходится месяц перестраивать на военный лад. Я уж не говорю о том, сколько времени, средств и людей потребуется при организации производства с нуля.
  3. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 11:01
    Цитата: Ганкутсу_
    Забавно что считают потери исключительно Израиля и США. Но ни одной сводки о потерях Ирана.
    Сразу видно чьи жизни на самом деле важны.
    [quote][/quote] Точно, точно всё как в 404-й...всем видно чьи жизни важны.Бусификация, переплыв Тиссы и прочие радости перемохи
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 11:04
    Ну да, восемь человек за неделю ударов. Считать потери американцы учились у Зели.
  5. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 11:04
    [quote=Ганкутсу_]Но для рядового гражданина, ничего хорошего это не сулит.Эт точно, потому с 404-й и бегут миллионами
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 11:04
    Ну не верю я, что целых 8 человек у американцев погибли. Мне кажется, они скромненько то-ли один, то-ли пару ноликов после восьмерки решили утаить...
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 11:05
    Да всегда все скрывают свои потери, ВСЕ!!! Иначе это может повлиять на многие факторы как в стране так и за её границами. Это очень тонкий момент
  8. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 11:07
    Цитата: alexboguslavski
    Во-первых - у нас тоже идет война, оружие самим нужно.

    [quote][/quote] Потому и торгуем нашим оружием на 15 млрд в год?
  9. orsker Звание
    orsker
    0
    Сегодня, 11:10
    Мало, очень мало! Для демократии нужно больше.