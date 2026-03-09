Саудовская Аравия обвиняет хуситов в подключении к ударам по нефтяной отрасли
В Саудовской Аравии заявили о том, что ПВО страны перехватила дрон, который летел в направлении одного из крупных нефтяных месторождений. По последним данным, речь идёт о месторождении Шайба (Шайбах) на юго-востоке страны. Геологические запасы углеводородов на этом месторождении колоссальны – почти 3 млрд тонн нефти и более 700 млрд кубометров газа.
Обращает на себя внимание тот факт, что БПЛА, как утверждают в саудовском командовании, вошёл в воздушное пространство королевства со стороны Йемена. В связи с этим обвинения выдвигаются в адрес группировки «Ансар Аллах». Это йеменские хуситы.
А власти Бахрейна заявляют о чрезвычайной ситуации в связи со взрывом на крупнейшем НПЗ страны. Как уже сообщало «Военное обозрение», БПЛА поразил нефтеперерабатывающее предприятие, принадлежащее компании Bapco. Этот НПЗ обслуживал в том числе нужны главной базы 5-го флота США.
Показано видео с ситуацией на предприятии в Бахрейне этим утром:
Руководство бахрейнской компании заявляет о форс-мажоре, добавляя, что пока с пламенем на заводе справится не удаётся:
Тем временем цены на нефть несколько снизились в сравнении с тем, что фиксировалось ранним утром. Вместо 119 долларов за баррель баррель Brent торгуется по 107-108, вместо 100 долларов Urals реализуется по цене порядка 90 долларов США за бочку.
Трамп заявляет, что это всего лишь кратковременный скачок и что уже совсем скоро цены сильно упадут. А вот американские сланцевики падения цен не хотят, о чём заявляют вполне откровенно.
