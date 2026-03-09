Саудовская Аравия обвиняет хуситов в подключении к ударам по нефтяной отрасли

4 497 21
Саудовская Аравия обвиняет хуситов в подключении к ударам по нефтяной отрасли

В Саудовской Аравии заявили о том, что ПВО страны перехватила дрон, который летел в направлении одного из крупных нефтяных месторождений. По последним данным, речь идёт о месторождении Шайба (Шайбах) на юго-востоке страны. Геологические запасы углеводородов на этом месторождении колоссальны – почти 3 млрд тонн нефти и более 700 млрд кубометров газа.

Обращает на себя внимание тот факт, что БПЛА, как утверждают в саудовском командовании, вошёл в воздушное пространство королевства со стороны Йемена. В связи с этим обвинения выдвигаются в адрес группировки «Ансар Аллах». Это йеменские хуситы.



А власти Бахрейна заявляют о чрезвычайной ситуации в связи со взрывом на крупнейшем НПЗ страны. Как уже сообщало «Военное обозрение», БПЛА поразил нефтеперерабатывающее предприятие, принадлежащее компании Bapco. Этот НПЗ обслуживал в том числе нужны главной базы 5-го флота США.

Показано видео с ситуацией на предприятии в Бахрейне этим утром:


Руководство бахрейнской компании заявляет о форс-мажоре, добавляя, что пока с пламенем на заводе справится не удаётся:

Осуществляется работа с целью не допустить распространие огня на другие нефтеперегонные установки.

Тем временем цены на нефть несколько снизились в сравнении с тем, что фиксировалось ранним утром. Вместо 119 долларов за баррель баррель Brent торгуется по 107-108, вместо 100 долларов Urals реализуется по цене порядка 90 долларов США за бочку.

Трамп заявляет, что это всего лишь кратковременный скачок и что уже совсем скоро цены сильно упадут. А вот американские сланцевики падения цен не хотят, о чём заявляют вполне откровенно.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. eon eon Звание
    eon eon
    +3
    Сегодня, 11:11
    Поддержим сланцевиков, их чаяния нам очень близки)))
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:57
      eon eon
      Сегодня, 11:11
      Поддержим сланцевиков, их чаяния нам очень близки)))

      hi Встречное предложение поддержать мужественных парней в сандалиях, а сланцевикам пожелать поскорее загнуться вместе с сионистами и рыжим лохотронщиком из Фашингтона!
      am
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 13:16
        Не совсем понял, что значит "обвиняет"?
        Наоборот, если бы хуситы не присоединились к "веселью", тогда да. Были бы виноваты.
        Иран их кормит. А тут на благодетеля напали.
    2. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 12:02
      Цитата: eon eon
      Поддержим сланцевиков, их чаяния нам очень близки)))

      Отнюдь. При высоких ценах, добыча сланца станет рентабельнее, соответственно цены понизятся.
      1. Illanatol Звание
        Illanatol
        0
        Сегодня, 13:31
        Ага, а добытчики сланцев сильно заинтересованы в снижении цен? Они в сложившейся ситуации и так в плюсе. Сверхприбыль проще получать за счет роста цен, а не за счет роста добычи нефти. Кстати, сланцевых месторождений вряд ли становится больше.
  2. Висенте Звание
    Висенте
    +4
    Сегодня, 11:12
    Так уберите американские военные базы со своей территории и будет мир дружба жвачка...Не можете? Тогда чего вы ещё хотите? Помогли вам те амеры?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 11:25
      пока с пламенем на заводе справится не удаётся:
      Что сгорит, то с возу упало.... wink
    2. Ух Неухов Звание
      Ух Неухов
      0
      Сегодня, 12:22
      "Так уберите американские военные базы"
      Вообще-то у них там свои давнишние "тёрки".
      Вот в декабре 2025г. Саудовская Аравия публично обвинила своего близкого союзника ОАЭ в «крайне опасных» действиях в Йемене и нанесла «ограниченные» авиаудары по йеменскому морскому порту Мукалла.
      1. Висенте Звание
        Висенте
        -1
        Сегодня, 12:27
        хуситы и Ираном снабжаются а для персов счас архиважно уйти янки с БВ, потом можно брать Израиль тёпленьким...а чуть позже миру мир на многие годы вперёд со всеми Заливными
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 11:19
    А что, разве нельзя? Освобождение братьев по разуму из под ига евреев вашингтонских. Рожа одного только Блинкина уже оправдание любых бомбардировок. А уж после ударов по хуситам от саудитов - вообще вопроса почему не может быть в принципе. Пока перхоть и кипы сыпаться в стороны не перестанут - надо лупить
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 12:02
      Цитата: Foggy Dew
      Освобождение братьев по разуму из под ига евреев вашингтонских.

      Вот бы от ига евреев освободит в России.... Цены не было и жилось бы нормально... А так, куда не плюнь, хапуги грабят Россию без зазрения совести...
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        0
        Сегодня, 12:39
        В России это процесс текущий и не прекращающийся, с начала одного только СВО настолько чище стало без них... Так что есть шанс
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 11:22
    Интересно - а вы чего ожидали?? Что вас по головке погладят за разрешение США использовать свою территорию для террора Ирана? До боли знакомое - а нас-то за шо??
  5. роман66 Звание
    роман66
    +5
    Сегодня, 11:27
    Разворошил муравейник Миротворец хренов. Теперь долго не утихнет. А евреи под шумок ещё земельки прирежут
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:33
    А с чего цены упадут ,разве что США как страна надёжный партнёр начнёт меньше покупать нефти ,распечатав страт резерв нефти уполовиненный самоходным Джо .Других вариантов пока не вижу .Как то так с добычей и потреблением в США дело обстоит ( в бочках) 13,6 млн / 21 млн .21 млн нефтепродуктов .Никаких Венесуэла не спасёт.Что то у Трампа с арифметикой не то.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 11:38
      У него советники есть - не царское дело цифирьки складывать
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 11:39
      Цифры в день .И стратрезерв не 40 дней войны, а 20 ." Миротворец " самоходный Джо уполовинил .
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:37
    ❝ Саудовская Аравия обвиняет хуситов в подключении к ударам по нефтяной отрасли ❞ —

    — Почему в подключении? Хуситы и раньше персов этим занимались ...

    — ❝ 14 сентября десяток хуситских дронов нанесли удар по двум нефтеперерабатывающим заводам крупнейшей нефтяной компании мира - саудовской Aramco ❞ © ...
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:46
    Хуситам надо хрякнуть по порту Эйлат в Израиле .Там какое-то жу - жу с танкерами нарисовалось .Место пристрелянное хуситами .
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 11:48
    Хуситы молодцы, надежные союзники. Не то что некоторые батьки.
  10. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 11:58
    А вот американские сланцевики падения цен не хотят, о чём заявляют вполне откровенно.

    Чем выше цены, тем рентабельнее добыча для "сланцевиков" США.