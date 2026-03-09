Попытка Мелони оправдать американскую агрессию против Ирана завершилась неудачей

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в телеэфире совершила неудачную попытку оправдать агрессию США и Израиля против Ирана, однако была уличена журналистами в откровенной лжи.

В интервью телеканалу Rete 4 Мелони пришлось оправдываться, отвечая на вопросы ведущего Марио Джордано, напомнившего премьер-министру, что до самого момента первых атак на Иран США имитировали переговорный процесс с Тегераном, при этом готовясь к нападению. В свою очередь, Мелони попыталась апеллировать к тому, что Иран якобы пытался затягивать переговоры, а возможность заключить какие-либо соглашения на самом деле отсутствовала.



Мелони также заявила, что США могут использовать военные базы в Италии только для «логистических миссий», а не для наступательных целей. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Мелони и главе правительства Греции Кириакосу Мицотакису и договорился скоординировать развертывание военных сил на Кипре и в Восточном Средиземноморье.

Ранее в подобном положении оказался глава американского Госдепа Марко Рубио, когда журналисты попросили его прокомментировать возможную причастность армии США к авиаудару по иранской школе. Рубио попытался оправдать совершенное американской армией военное преступление, заявив, что США могли ударить по школе из-за устаревших данных разведки, согласно которым в районе находился военный объект иранской армии.
    Наркоманка, чего с нее взять
      hi Вскоре выяснится, что Мелони, как и многие другие потерпевшие, тоже жертва Эпштейна.
      Зубом клянусь!.
    Давайте давайте ,развёртывайте ВМС.С временем пойдут по стопам Гитлера - тот урезал топливо для для надводных военных кораблей .Военные корабли жрут топливо как в не себя ,меряют тоннами в час. .
    Георгина Дынина доподдерживается, когда арабы, заполонившие Италию из северной Африки, начнут у неё налево и направо секир-башка делать. Это касается и гейропейских стран других дуриков..
      А зачем им этим заниматься? Понятно дело, что есть среди них откровенные дикари, способные на такое чисто по желанию левой пятки, но это всё равно не что-то организованное, а потому не такое уж и страшное в масштабах государства. За Иран они мстить точно не будут. Политические позиции арабских государств в этом конфликте показывают, что арабы в целом не против американских ударов по Ирану, а многие даже за.
    возможность заключить какие-либо соглашения на самом деле отсутствовала.

    Согласие - есть продукт при полном непротивлении сторон. О. Бендер.
      Вообще то это не Бендер сказал, а монтер Мечников :)
        Позор на мои седые лысины! crying
    Вообще непонятно, зачем она полезла в этот тухляк? У Италии других проблем нет?
      Сейчас все в Европах взгоношились. Каждому баррелю затычки
    США могли ударить по школе из-за устаревших данных разведки, согласно которым в районе находился военный объект иранской армии.

    Это что же за разведка такая, что с 2016 года данные не обновляла, готовясь к нападению? belay
      Вот такая разведка - разведка есть, а разведданных нет!
        Наши, кажись, не лучше. По- крайней мере оружие приходящее с запада в упор не замечают
          Цитата: роман66
          оружие приходящее с запада в упор не замечают

          А может просто не хотят замечать? sad
      Это что же за разведка такая, что с 2016 года данные не обновляла, готовясь к нападению?
      Такая же, как "пробирка Пацэлла". Только вот с результатом что-то пошло не так.
    Италия давно ручная. А Мелони то, в сторону Трампа копчиком вильнула. Разлад в ЕС.
    Такая она потасканная, что на нее даже волос не встает...
    Ну Чеж Ты Страшнаая Такая .....
    Ложь во спасение. Как они в зеркало смотрятся , им самим перед собой не стыдно ?
    что США могли ударить по школе из-за устаревших данных разведки, согласно которым в районе находился военный объект иранской армии.
    Это ложь! Школа «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб провинции Хормозган на юге Ирана функционировала последние годы как школа с соответствующей инфраструктурой. Учебное заведение относилось к начальному звену образования и было предназначено для обучения девочек в возрасте от 7 до 12 лет. Им несколько лет не хватило, чтобы узнать, что это здание чисто гражданский объект, а конкретно школа куда и откуда каждый день идёт толпа детей? Не верю!
    По поводу убийств девочек Рубио высказался просто "это не мы, резали евреи, а мы на стреме стояли".