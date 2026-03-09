CBS News: США могут быть причастны к удару по иранской школе для девочек
Трагедия в иранской провинции Хормозган обрастает деталями, которые Белый дом, судя по всему, предпочел бы оставить за кадром. 28 февраля американский удар превратил школу для девочек в руины, унес жизни более 170 человек. Теперь в США, как выясняется, лихорадочно ищут объяснение, которое устроило бы всех, кроме родственников погибших.
Источники CBS News передали прессе предварительную версию Пентагона: удар по гражданскому объекту якобы был ошибкой. Мол, разведданные оказались «устаревшими», и в них школа значилась частью расположенной по соседству военной базы Корпуса стражей исламской революции.
Американские источники старательно выводят из-под удара своего главного ближневосточного союзника, уверяя, что израильские военные 28 февраля в том районе не орудовали.
В Белом доме пока отделываются общими фразами. Пресс-секретарь Анна Келли заявляет, что расследование в самом разгаре, а «делать выводы преждевременно и безответственно». Пока идет расследование инцидента, президент Трамп в своих соцсетях уже поспешил отвергнуть причастность США к бойне.
Как итог, более 170 погибших девочек, по мнению американцев, это просто «сбой в системе», а не преднамеренное преступление. Но даже если школа действительно соседствовала с военными объектами КСИР, для Вашингтона это, видимо, автоматически переводит её в разряд законных целей. Вопрос в том, кто в итоге заплатит за эти «устаревшие данные» и чьи базы будут следующим списаны на «ошибку пилота».
