CBS News: США могут быть причастны к удару по иранской школе для девочек

1 814 19
CBS News: США могут быть причастны к удару по иранской школе для девочек


Трагедия в иранской провинции Хормозган обрастает деталями, которые Белый дом, судя по всему, предпочел бы оставить за кадром. 28 февраля американский удар превратил школу для девочек в руины, унес жизни более 170 человек. Теперь в США, как выясняется, лихорадочно ищут объяснение, которое устроило бы всех, кроме родственников погибших.



Источники CBS News передали прессе предварительную версию Пентагона: удар по гражданскому объекту якобы был ошибкой. Мол, разведданные оказались «устаревшими», и в них школа значилась частью расположенной по соседству военной базы Корпуса стражей исламской революции.

Американские источники старательно выводят из-под удара своего главного ближневосточного союзника, уверяя, что израильские военные 28 февраля в том районе не орудовали.

В Белом доме пока отделываются общими фразами. Пресс-секретарь Анна Келли заявляет, что расследование в самом разгаре, а «делать выводы преждевременно и безответственно». Пока идет расследование инцидента, президент Трамп в своих соцсетях уже поспешил отвергнуть причастность США к бойне.

Как итог, более 170 погибших девочек, по мнению американцев, это просто «сбой в системе», а не преднамеренное преступление. Но даже если школа действительно соседствовала с военными объектами КСИР, для Вашингтона это, видимо, автоматически переводит её в разряд законных целей. Вопрос в том, кто в итоге заплатит за эти «устаревшие данные» и чьи базы будут следующим списаны на «ошибку пилота».
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    +6
    Сегодня, 11:49
    CBS News: США могут быть причастны к удару по иранской школе для девочек

    Кто бы сомневался. А вообще, это иранцы сами себя обстреляли - уже обкатанный укронацистами вариант.
    ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы несет ответственность за атаку на начальную школу для девочек на юге страны.
    "Исходя из того, что я видел, это было сделано Ираном", - подчеркнул Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 11:58
      просто реальные возможности разведки сша очень сильно завышены и поэтому они бомбят все подряд: школы, больницы, детские садики, свадьбы и иногда в результате массированности попадают по военному обьекту
      1. Illanatol Звание
        Illanatol
        -1
        Сегодня, 13:23
        Может быть. Но не исключено, что удар был преднамеренным. И дата начала войны может была выбрана не случайно.
        Ну, иные уже себя в новые крестоносцы записали. Holy War во всей красе.
    2. Седов Звание
      Седов
      +2
      Сегодня, 12:34
      Просто интересно: если бы детей Трампа и его подвижников накрыла бы ракета из-за "сбоя системы" - Джихад бы случился? Это горе для родителей. Как им объяснить, что их семилетняя дочь уже никогда не переступит порог дома и не прижмётся к щеке матери.. Подонки..
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:52
      Монтесума
      Сегодня, 11:49
      Кто бы сомневался. А вообще, это иранцы сами себя обстреляли - уже обкатанный укронацистами вариант.

      hi Чего можно ожидать от наглосаксов, как и их покровителей - сионистов и клики биби после многолетнего уничтожения законно-коренных жителей Америки- индейцев, варварского пиратства в мире, колониальными захватами и напалмом во Вьетнаме, ковровыми бомбёжками в Югославии, Ираке САР.
      Только могила исправит горбатого.
      am
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:50
    ❝ США могут быть причастны к удару по иранской школе для девочек ❞ —

    — Неужели у кого-то есть сомнения? ...
    1. Illanatol Звание
      Illanatol
      0
      Сегодня, 13:24
      Вряд ли. Не так уж много стран имеют на вооружении "томагавки"...
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 11:51
    Да ладно? Откуда? Кондиционеры, хайлилайкли, Петров с Бошировым и трусы навального там точно не отметились?
  4. iommi Звание
    iommi
    +2
    Сегодня, 11:58
    американцы во всей своей истории никогда не привлекали к ответственности своих военных за преступления против кого бы то ни было вообще, самое максимальное - приговаривали к небольшому сроку вроде 3 дней или 6 часов. А в рамках сво скольких перевели в штрафники за уничтоженный дом с врагом, сожженного живьём пленного или экспроприированный автомобиль местняка - история скорее всего закрытая и никогда не будет обнародована.
  5. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 11:58
    А кто еще, кроме амеров, и евреев могли быть?
    CBS News: США могут быть причастны к удару по иранской школе для девочек
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 11:58
    Очередное преступление останется безнаказанным.
  7. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Сегодня, 12:00
    Странно, что они еще оправдываются. Как-то не по-американски. Давно бы сказали, что под школой ковался ядерный меч ислама, и сами виноваты
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 12:06
      Цитата: роман66
      Давно бы сказали, что под школой ковался ядерный меч ислама, и сами виноваты

      Вот вот. Снизу ракеты ЯО, сверху девочки-школьницы. А учителя все сплошь спецы по ядерке.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:12
    Это заявление сделано в политических целях против трампа и не более .Следующее возможно будет от Самоходного Джо - Трамп ,мясник и убийца ( он слова пока учит ).
  9. LuzinI Звание
    LuzinI
    -1
    Сегодня, 12:29
    Удар по школе именно израильтянами был заранее спланирован, причем совместно с американцами. Таким образом рассчитывали направить ракетные удары иранцев на относительно далекий Израиль (глубоко эшелонированная система ПВО была сформирована заранее). Планировали повторение сценария 12-дневной войны).
    Целая неделя ушла, а ничего более хитрого, чем банальная ошибка, так и не запущено. Хотя постараются еще чего-то выдумать, представив себя "ангелами во плоти".
  10. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 12:32
    да они ахерели просто. МОГУТ БЫТЬ, да они не могут быть а их руки конкретно по локоть в крови
  11. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 12:42
    Сегодня утром по ТВ показали краткий ролик финальной части прилета ракеты - почти вертикально. С комментариями, что по силуэту это Томагавк. Кажется, "топоров" у Израиля не было. Про направление прилета по-прежнему не сообщается.
  12. rusich Звание
    rusich
    0
    Сегодня, 13:45
    Янкесам не привыкать наносить удары по похоронным процессиям, свадьбам, школам, больницам и мирным жителям. Это нация шакалов и убийц
  13. Неизбежно Звание
    Неизбежно
    0
    Сегодня, 14:00
    Израиль сразу отрицал причастность к удару по школе, а США тогда же заявили о начале расследования. Идентифицированные иранские пользователи соцсетей из этой провинции (примерно 5 человек) писали, что школа действительно была территориально непосредственно связана с объектами КСИР и это может объяснять ошибочный удар...