❝ Бельгийская полиция пока не знает, с чем связан взрыв у синагоги в Льеже ❞

В Бельгии неизвестное взрывное устройство сработало рядом со зданием синагоги. Инцидент произошел в городе Льеже. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную полицию.

По имеющимся данным, взрыв у входа в синагогу в Льеже произошел примерно в 04:00 утра по местному времени, когда в Москве было 2 часа ночи. Пострадало само здание, выбиты окна, имеется «материальный ущерб», но пока без подробностей. Пострадавших среди людей нет, полиция перекрыла улицу, ведется расследование.



Улица перед синагогой перекрыта, начато расследование ЧП. Что могло послужить причиной взрыва, пока неизвестно.

Местная полиция пока не может сказать, какое именно взрывное устройство сработало и с чем связан этот инцидент. На месте работают криминалисты, идет опрос возможных свидетелей. Мэр Льежа Вилли Демейер назвал случившееся актом антисемитизма.

Напомним, что накануне неизвестное взрывное устройство сработало в у посольства США в норвежском Осло. Там тоже было повреждено само здание, люди не пострадали. Норвежская полиция через день выдала версию, что это может быть связано с происходящим на Ближнем Востоке. С большой вероятностью, в бельгийском Льеже та же история. Возможно, что это только первые случаи, а впереди будут еще.
  helilelik
    helilelik
    +15
    Сегодня, 11:51
    Действительно, что же могло послужить причиной взрыва? Вообще на ум ничего не приходит.
    Монтесума
      Монтесума
      +12
      Сегодня, 11:58
      Цитата: helilelik
      Действительно, что же могло послужить причиной взрыва? Вообще на ум ничего не приходит.

      И правда, такая неожиданная неожиданность. Все усиленно ломают голову в поисках побудительных мотивов взрывников. request
      Nexcom
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:34
        ...это был хлопок. а обломки хлопка хлопнули по стеклам и прочему... wassat
    ZovSailor
      ZovSailor
      +6
      Сегодня, 12:03
      helilelik
      Сегодня, 11:51
      Действительно, что же могло послужить причиной взрыва? Вообще на ум ничего не приходит.

      hi Кроме гадящих мелко бритов остаётся единственная версия с бандеронацистами от жыдо накофюрера, как и после Северных потоков, так и последними событиями с арестом золота партии у мадьяр.
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +7
      Сегодня, 12:03
      Вообще - от слова совсем))) учитывая, сколько мусульман живет в гейропе, только два взрыва - можно сказать, что ни о чем.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +11
    Сегодня, 11:55
    Странный взрыв. Вроде как все евреев любят. Не хочется думать на гренландских сепаратистов.
  Илия
    Илия
    +2
    Сегодня, 11:55
    Ну, не с прошедшим же 8 марта laughing Видимо детки баловались))
    Местная полиция пока не может сказать, ... и с чем связан этот инцидент.
  убей фашиста
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 11:57
    Дайте угадаю. Взорвался газовый баллон, решили в синагоге натяжные потолки сделать.
    Сергей3
      Сергей3
      +3
      Сегодня, 12:07
      Да не, тут полная классика: взорвался кондиционер, давно не обслуживали)))
    Nexcom
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:37
      ...всё спишут на то, что злодеи в баллон подсунули некошерный газ... yes
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:59
    ❝ Бельгийская полиция пока не знает, с чем связан взрыв у синагоги в Льеже ❞ —
    ❝ Напомним, что накануне неизвестное взрывное устройство сработало в у посольства США в норвежском Осло ❞ —

    — Два события такие разные, такие "несвязанные" ...
    Монтесума
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Бельгийская полиция пока не знает, с чем связан взрыв у синагоги в Льеже ❞ —
      ❝ Напомним, что накануне неизвестное взрывное устройство сработало в у посольства США в норвежском Осло ❞ —

      — Два события такие разные, такие несвязанные ...

      Это вы что, на войну Израиля вместе с Америкой против Ирана намекаете? Да быть такого не может, мало ли какие случайные совпадения бывают. Не исключено, что ещё где-нибудь у американского посольства что-то неприятное произойдёт, или у синагоги. Явная цепочка случайностей, абсолютно необъяснимая. request
  tralflot1832
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 12:02
    Шииты ? Или 404 ые канают под шиитов ,бонбы и снаряды не на укрину идут . bullyМстят . Ещё не вечер ,должно "рвануть "у скандинавов .Ховайтесь богоизбранные в Европах .А нас то за шо.Незабвенное из х/ф Дежавю " : А пагромы будут ? Будут ,будут!!!С башкой у некоторых туго ,они в неё только едят .Ответ на государственный терроризм Израиля и США ,а что хотели !?Мир по правилам он такой .Терроризм на всех уровнях должен быть забыт и уничтожен.А то полыхнёт мама не горюй .
  commbatant
    commbatant
    +2
    Сегодня, 12:07
    Евреям (не только израильским) сейчас безопаснее быть в разрушенной Газе, чем в "толерантных" ЕСу или США.
  Егоза
    Егоза
    +2
    Сегодня, 12:12
    Местная полиция пока не может сказать, какое именно взрывное устройство сработало и с чем связан этот инцидент.

    Ну, пусть Пуаро (Агаты Кристи) вызывают. Больше никто не осмелится правду сказать. laughing
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 12:23
      Тем более он был бельгийцем по задумкам автора (или авторки, я уж и не знаю, как там в Бельгии политкорректно) lol
    carpenter
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:25
      Цитата: Егоза
      Больше никто не осмелится правду сказать.

      Но все эту правду знают.
  faiver
    faiver
    0
    Сегодня, 12:16
    ну да, никогда такого не было, и вот опять.......
  ose4kinsura
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 12:18
    Неужели сам комиссар Мэгре не понял,что это Махвот только мог сделать!Мдя полиция уже не та ....
  Сергей Митинский
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 12:19
    Очень и очень странное и ничем не спровоцированное происшествие
    Какие то отморозки ,страдая тяжелой формой антисемитизма решили взорвать храм во всех отношениях миролюбивого, прекрасного и всеми любимого народа
    Осуждаем ,конечно осуждаем! Они так много перетерпели холокоста и тут нате вам опять
    Ну ничо, скоро будет очередная дата освобождения Освенцима американскими войсками с участием украинского фронта под жовто блакитным прапором и все лидеры ЕС принесут свои извинения за это недопустимое действие
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:19
    Бельгийская полиция пока не знает, с чем связан взрыв у синагоги в Льеже


    Неожиданной может быть только дефекация у младенца, всё остальное имеет конкретное объяснение. lol

    Надеюсь, все знают что такое "дефекация"?
  Десница ока
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 12:46
    Ну вот и первые ласточки Священного Джихада объявленного в отношении Израиля и сша, Иранским руководством... Мусульман очень много в странах запада... Уверена, многие присоединятся к священной войне, против сатанистов.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:46
    Да уж, угадать сложно. Может это и не правильно, а у особо нервных мусульман это как то связалось с израильтянами.