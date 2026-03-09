Бельгийская полиция пока не знает, с чем связан взрыв у синагоги в Льеже
В Бельгии неизвестное взрывное устройство сработало рядом со зданием синагоги. Инцидент произошел в городе Льеже. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную полицию.
По имеющимся данным, взрыв у входа в синагогу в Льеже произошел примерно в 04:00 утра по местному времени, когда в Москве было 2 часа ночи. Пострадало само здание, выбиты окна, имеется «материальный ущерб», но пока без подробностей. Пострадавших среди людей нет, полиция перекрыла улицу, ведется расследование.
Местная полиция пока не может сказать, какое именно взрывное устройство сработало и с чем связан этот инцидент. На месте работают криминалисты, идет опрос возможных свидетелей. Мэр Льежа Вилли Демейер назвал случившееся актом антисемитизма.
Напомним, что накануне неизвестное взрывное устройство сработало в у посольства США в норвежском Осло. Там тоже было повреждено само здание, люди не пострадали. Норвежская полиция через день выдала версию, что это может быть связано с происходящим на Ближнем Востоке. С большой вероятностью, в бельгийском Льеже та же история. Возможно, что это только первые случаи, а впереди будут еще.
Информация