Страны G7 обсудят вывод на рынок своих неприкосновенных «аварийных» запасов нефти. Похоже, «черный день» для них уже наступил.Об этом сообщает британская газета The Financial Times.Обсуждение вероятного совместного использования нефтяных запасов будут обсуждать руководители Минфинов стран «Большой семерки» и глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, в ведении которого находятся углеводородные резервы. Их экстренная встреча намечена на сегодня.Журналисты FT утверждают, что данная идея поддерживается как минимум тремя государствами G7. В частности, Вашингтон выступает за вывод на рынок 300-400 миллионов баррелей, или до 30 процентов имеющихся запасов. Весь объем резерва способен обеспечить потребности 32 стран-учредителей МЭА почти в течение месяца, или более 140 дней использования импортируемой нефти.Эта инициатива связана с резким повышением нефтяных цен, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Он привел к ограничению судоходства через Ормузский пролив. В некоторых странах Персидского залива хранилища сырой нефти уже фактически переполнены, а вывезти сырье нет возможности. В частности, на месторождениях Кувейта по этой причине уже сократили нефтедобычу.Так как военные действия были против Ирана были развязаны Вашингтоном, от президента США Дональда Трампа требуют принять меры для остановки подорожания нефти, так как оно угрожает тяжелыми последствиями для всей мировой экономики.

