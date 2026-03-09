FT: страны G7 обсудят вывод на рынок своих неприкосновенных запасов нефти

Страны G7 обсудят вывод на рынок своих неприкосновенных «аварийных» запасов нефти. Похоже, «черный день» для них уже наступил.



Об этом сообщает британская газета The Financial Times.

Обсуждение вероятного совместного использования нефтяных запасов будут обсуждать руководители Минфинов стран «Большой семерки» и глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, в ведении которого находятся углеводородные резервы. Их экстренная встреча намечена на сегодня.

Журналисты FT утверждают, что данная идея поддерживается как минимум тремя государствами G7. В частности, Вашингтон выступает за вывод на рынок 300-400 миллионов баррелей, или до 30 процентов имеющихся запасов. Весь объем резерва способен обеспечить потребности 32 стран-учредителей МЭА почти в течение месяца, или более 140 дней использования импортируемой нефти.

Эта инициатива связана с резким повышением нефтяных цен, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Он привел к ограничению судоходства через Ормузский пролив. В некоторых странах Персидского залива хранилища сырой нефти уже фактически переполнены, а вывезти сырье нет возможности. В частности, на месторождениях Кувейта по этой причине уже сократили нефтедобычу.

Так как военные действия были против Ирана были развязаны Вашингтоном, от президента США Дональда Трампа требуют принять меры для остановки подорожания нефти, так как оно угрожает тяжелыми последствиями для всей мировой экономики.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:22
    ❝ Страны G7 обсудят вывод на рынок своих неприкосновенных «аварийных» запасов нефти. Похоже, «чёрный день» для них уже наступил ❞ —

    — Встретились оптимист и пессимист.
    Пессимист (грустно): «Хуже уже не будет».
    Оптимист (радостно): «Да будет! Будет!» ...
    1. Сидор Ковпак Звание
      Сидор Ковпак
      +2
      Сегодня, 12:50
      Сейчас самое время лупануть по этим запасам. Но.......
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 13:22
        Цитата: Сидор Ковпак
        Сейчас самое время лупануть по этим запасам. Но.......

        Не одной нефтью рынок живет. И если нефть в загашнике есть, и кто то её хочет продать подороже. То вот с газом все несколько хуже. во всем мире ПХГ почти пустые.
  2. Висенте Звание
    Висенте
    +4
    Сегодня, 12:25
    Китай уже от экспорта своих излишек отказался, Россия сказала Фи ЕС, счас надежда у старушки Европы только на самих себя поскольку персы нефтянку и газовую отрасль БВ тормознули тщательно.Чего им-у них основные производства и даже аэродромы под землёй...
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +8
      Сегодня, 12:30
      Норвежцам бы ещё пару диверсий провести против их нефтегазового комплекса… И Европа взвоет!
      1. Висенте Звание
        Висенте
        +3
        Сегодня, 12:32
        да, Норвегия, Румыния мало-мало чего ещё добывают, но этого никак не хватит,строители потолков попали...
    2. хрыч Звание
      хрыч
      +4
      Сегодня, 12:52
      К счастью, или нет, Россия не может спасти ЕС и КНР одновременно. Не может спасти и по отдельности, заместив Персидский залив. ЕС нужно импортировать более 400 млн тонн нефти в год, а КНР более 500 млн тонн. Новак озвучил, что экспорт нефти из России в 2025 году составил 238 млн тонн. Может Россия продевать неизбежное. У нас одна проблема, у нас Гарант надежной поставки. Трамп подстраховался, воспользовался последним пиком сланцевой нефти, фактически, самообеспечив США, мол бури детка, бури. А резкий спад сланцевого пузыря подстраховал контролем латиноамериканской нефти. Венесуэлы, Эквадора и Мексики, отбирая нефть у КНР ... Уйти бы нам с нефтяного рынка, хотя бы на месячишко, сославшись на атаки танкеров и терминалов, загнули бы раком китайцев, бюргеров и индусов, но нет, случился у нас Ганапос.
      1. Висенте Звание
        Висенте
        +1
        Сегодня, 12:56
        согласен, по ходу всё сведётся к подорожанию энергоресурсов, возможно к приостановке ряда произвоодств в странах этими ресурсами обделёнными...но больше пока не просматривается...очень вероятно никто максимума своих целей в заварухе не добьётся
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:28
    Как бы КНР не перекупил нефть ,когда Байден стратрезерв уполовинивал.Скандал потом был .
    Наблюдаем не мешаем .
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 12:57
      Джо конечно молодец спистил резервы почти на минимум, но... штаты не зря начали с Венесуэлы - получив для себя любимых резервный источник, а теперь имея венесуэльскую лишили остальных арабской.... тут и вопрос по чем они будут продавать венесуэльскую нефть и сколько положат при этом в свой "кармашек", в сколько с барского плеча достанется предателем в Венесуэле...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:32
    Раз пошла такая пьянка ,должен дорожать ненавистный для шведки уголь - как он там ,на бирже ???
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 12:50
      Уголь тоже помаленьку растет - уже 135 $ за тонну))) в общем, никто не останется обиженным)))
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 12:36
    У японцев запас на 254 дня, у китайцев дней 10,у Южной Кореи, Индии, Пакистана, Филлипин...ноль...нефтяной и газовый шторм бушует вовсю.
    И это только начало.
    Энтропия событий не управляемая из за выходок Трампа и Нетаньяху.
    Тут на первый план выходят не чипы и передовые ТЕХНОЛОГИИИ, а НПЗ и энергоресурсы.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 12:51
      У китайцев запасов сырой нефти на 9 месяцев - они времени зря не теряли, пока цены были низкими.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 12:41
    Неприкосновенные запасы должны оставаться неприкосновенными, для этого их и создавали. Сейчас их прожрут и начнется конкретная веселуха.
    1. Висенте Звание
      Висенте
      +1
      Сегодня, 12:52
      возможно США и Израиль готовы включить заднюю и возможно в ЕС об этом что-то знают, просто выиграть время-неделя, две, может месяц...
  7. codetalker Звание
    codetalker
    +3
    Сегодня, 12:57
    Вспоминаются наши уважаемые эксперты (разного политического спектра), которые в первые дни войны все как один кричали: «Да не будет ничего, кто говорит, что нефть по 120 - идиот».
    И ведь глазом не моргнут, через месяц будут опять «наставлять» своими экспертными анализами людей и власть.
  8. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 12:58
    FT: страны G7 обсудят вывод на рынок своих неприкосновенных запасов нефти

    Этой Gniloy 7 пора озаботиться использованием неприкосновенных запасов «пердёжного» газа...
    А Россия уже никому ничего не обязана до снятия санкций и разморозки активов. Любое удовлетворение Европы любыми товарами и ресурсами нужно считать экономической диверсией...
  9. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +3
    Сегодня, 13:01
    Газ уже добрался до отметки 800 долларов за тысячу кубометров! Европейцам придется за все заплатить! Либо на дрова переходить, зима еще не закончилась!
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:13
    Цитата: Хамзат-41
    Газ уже добрался до отметки 800 долларов за тысячу кубометров! Европейцам придется за все заплатить! Либо на дрова переходить, зима еще не закончилась!

    А в чём причина по 800$ ?
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:39
    Страны G7 обсудят вывод на рынок своих неприкосновенных «аварийных» запасов нефти

    Обсудят, расцелуются, пообнимаются и разойдутся не на чем. Как в ковид было, как с пожарами и наводнениями друг другу помогают и прочее. wink