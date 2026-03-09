Пентагон: в отличие от Ирана, США никогда не наносят удары по гражданским

3 518 42
Пентагон: в отличие от Ирана, США никогда не наносят удары по гражданским

Иран использует мирное население в качестве живого щита и наносит удары по гражданским объектам, чего никогда не делают США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Представитель Министерства войны США произнес целую обвинительную речь, пытаясь обвинить Иран в якобы использовании мирного населения в качестве живого щита. По его словам, иранцы размещают пусковые установки ракет и беспилотников прямо в густонаселенных районах между жилыми домами, а также рядом с больницами и школами, не давая коалиции наносить по ним удары.



Также Парнелл обвинил Тегеран в ударах по гражданским объектам стран Персидского залива, подчеркнув, что США якобы так никогда делать не будут. В принципе, в этом вся суть заявления представителя Пентагона: показать отличие «белых и пушистых» американцев от «злых и бездушных» иранцев.

В отличие от Ирана, США никогда не наносят удары по гражданскому населению и будут продолжать действовать точно, нацеливаясь только на тех, кто угрожает нам и нашим союзникам, и не отступят.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет обвинил Иран в подготовке «ядерного удара» по Израилю, хотя исламская республика пыталась реализовать мирную ядерную программу. Но чем страшнее ложь, тем в нее охотнее верят.
42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +11
    Сегодня, 12:37
    Ракетный залп в эти минуты с территории Ирана в направлении Израиля.

    Иран использует мирное население в качестве живого щита и наносит удары по гражданским объектам, чего никогда не делают США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

    И глазом не моргнул, и земля не разверзлась, и нос длиннее не стал.

    И про Сонгми он не знал.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +9
      Сегодня, 12:42
      ...ему после такого ещё надо было стукнуть себя кулаком в грудь и заявить - мамой клянусь!

      зы какой такой вьетнамская деревня? это всё происки вьетконговцев! что за "красная" (с) пропаганда против бeло-пушистых? laughing
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +4
        Сегодня, 13:00
        Цитата: Nexcom
        зы какой такой вьетнамская деревня? это всё происки вьетконговцев! что за "красная" (с) пропаганда против бeло-пушистых?

        Не прокатит - лейтенант Келли был осужден АМЕРИКАНСКИМ судом, а позже помилован - то есть судимость с него не была снята, он не был реабилитирован.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 13:03
          ...ну вот сами и написали - всё-равно же помиловали его и спокойно и не парясь дожил он свои дни у себя на ранчо... а то что осудили - ну это так, для публики сработали. надо же было амерам показать что они "за правду".
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            +2
            Сегодня, 13:04
            Цитата: Nexcom
            ...ну вот сами и написали - всё-равно же помиловпли его и спокойно и не парясь дожил он свои дни у себя на ранчо...

            Так свалить не на кого не выйдет - "Келли виновен"(с), все знают...
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 13:06
              а кому от этого легче???
              нацистских преступников хотя бы одних повесили и посадили других. сколько то они отсидели. а этот .... ну и что его признали виновным? да ведь и ничего.... вот в чём печаль то.
              1. свой1970 Звание
                свой1970
                +1
                Сегодня, 13:13
                Цитата: Nexcom
                а кому от этого легче???
                нацистских преступников хотя бы одних повесили и посадили других. сколько то они отсидели. а этот .... ну и что его признали виновным? да ведь и ничего.... вот в чём печаль то.

                А вы верите в индивидуальное наказание за смерть миллионов? Миллион раз их не убьешь, а 1 раза слишком мало.
                Надежда на неотвратимость наказания, да и то она не особо работает
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  +1
                  Сегодня, 13:15
                  я не верю, а лишний раз убедился в том что такое американское "правосудие" и в том кто такие американские политики, американская пресса и т.д.

                  неполживость прёт фонтанищщем. wassat
          2. solar Звание
            solar
            0
            Сегодня, 14:05
            Помиловали как раз потому, что главная вина была не на нем, хотя вина его тоже была несомненна. Он был исполнителем, всего лишь 2 лейтенант, и он получил вводную- "В деревне не будет гражданских", и тупо действовал в соответствии с ней. В тех условиях сложно было отличить военных от гражданских, любой пацан мог за твоей спиной вытащить автомат из копны соломы :((( Но тем не менее многие, как уоррент-офицер Хью Томпсон-младший и другие, разобрались, что вводная ошибочна, и препятствовали дальнейшей гибели гражданских вопреки полученному приказу, что для военных дело очень непростое- направить в бою оружие на своих, если служили в армии , поймете.
            В 2009 году Келли публично извинился за отданный приказ:
            Я сочувствую всем, кто пострадал в деревне Милаи, и прошу извинения у всех вьетнамцев за эту трагедию. За то, что сделали американские солдаты. Если Вы спросите, почему я не защитил их, мне придётся ответить, что я был лейтенантом, и осознаю, что глупо выполнял приказ офицеров высшего командования
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 12:59

      alexboguslavski
      Сегодня, 12:37
      И про Сонгми он не знал.

      hi Судя по заявлениям бидэ ( штаб Фашингтона), Пентагона и других структур янки, в настоящее время наркокартели одерживают победу над слонами матрасников.
    3. Таймень Звание
      Таймень
      0
      Сегодня, 13:29
      Вся эта шпана из США вруны,каких свет не видел.Одни наши буржуи и их крыши им верят,несмотря на постоянный обман.Печальный факт.
  2. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 12:37
    Даже то, что в США живут только пронаркоманившие последние мозги де Биллы, их не извиняет, когда они столь тупо брешут
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 12:42
    ❝ В отличие от Ирана, США никогда не наносят удары по гражданским ❞ —

    — Вот уж действительно: «Хоть плюй в глаза» ...
    1. Седов Звание
      Седов
      0
      Сегодня, 12:49
      Ну такая, сильно слабая попытка.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +5
      Сегодня, 12:54
      А покойный Чавес, Царство ему Небесное, был таки прав - там действительно воняет серой, туда и правда пришёл сам сатана...
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +2
        Сегодня, 12:57
        ❝ Там действительно воняет серой, туда и правда пришёл сам сатана ... ❞ —
      2. Тарелка Звание
        Тарелка
        -2
        Сегодня, 13:32
        Чавес это явно не тот человек, на мнение которого стоит сильно ориентироваться.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 14:03
          А чьё мнение для вас тогда авторитет? Хотя.. Не отвечайте - не хочу окончательно потерять веру в разумность человечества...
  4. spektr9 Звание
    spektr9
    +6
    Сегодня, 12:42
    Пентагон: в отличие от Ирана, США никогда не наносят удары по гражданским

    Кто нибудь расскажет им что гражданские, это не только лишь те кто сидят в белом доме и Пентагоне ?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:47
      ..они - особый выводок "гражданских" которые неподсудны, глаголят "истину в последней инстанции" (с) и вообще много чего другого...
  5. Висенте Звание
    Висенте
    +1
    Сегодня, 12:44
    Да канечна, все в мире за вас знают...Вопрос только с какой миной начнёте делать тапки с БВ и оставите тот Израиль фейс ту фейс с персами...Во вторник делегация США прибывает в Тель Авив, возможно переломный момент кампании
    1. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
      Донна_Роза_дАльвадорес
      +1
      Сегодня, 13:22
      Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер отменили запланированный на 10 марта визит в Израиль, утверждает 12-й канал израильского телевидения.
      1. Висенте Звание
        Висенте
        0
        Сегодня, 13:25
        да, наши российские СМИ также эту инфу подтверждают, что-то не срослось, обработка новых данных...
  6. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +3
    Сегодня, 12:45
    Исключительная тупость исключительной нации.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +2
      Сегодня, 12:54
      лицемерие и цинизм крайней степени...
      "Лукавый", во всей своей красе.
      1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        +5
        Сегодня, 12:59
        США - империя лжи. Ни добавить ни убавить.
  7. bbb Звание
    bbb
    +4
    Сегодня, 12:47
    Убитые девочки вас еще подтянут к ответу.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:48
    Не надо транслировать на весь мир этот бред .В стране Эпштейна начался междусобойчик ,Республиканцы против Демократов ,Демократы против Республиканцев.Цена кресло Президента страны Эпштейна .
  9. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    0
    Сегодня, 12:51
    Мне даже жалко этого несчастного придурка, которого заставили говорить подобную ересь,а он по каким-то причинам не может о этого отказаться...Аминь...
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 13:03
      Цитата: Кирилл76
      он по каким-то причинам не может о этого отказаться

      "Работа такая"(с) Жбп...
      Думаете Женьке Псаки просто было под ду!ру косить? smile
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 13:45
        Цитата: свой1970
        Думаете Женьке Псаки просто было под ду!ру косить?

        Не раз вспоминал Женьку, вот уж с кем не было скучно - только ей настолько хорошо удавалось оживлять пресс-конференции, на пару с журналистом Мэттью Ли. yes
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +5
    Сегодня, 12:52
    Лживый уб лю док. У пин до сов расстрелы свадеб, детских школ и гражданских в порядке вещей.
  11. Равик Звание
    Равик
    0
    Сегодня, 12:53
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    Вот ...
  12. Андрей Апкадыров Звание
    Андрей Апкадыров
    +1
    Сегодня, 12:57
    У США для этого есть Израиль
  13. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 12:57
    в этом вся суть заявления представителя Пентагона: показать отличие «белых и пушистых» американцев от «злых и бездушных» иранцев.
    А кто бы в этом "сомневался". Мы все знаем о трагедии Дрездена в феврале 1945 года.
  14. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 13:05
    Интересно,а в университетах США есть такой специальный предмет, где учат как надо врать?
  15. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 13:10
    Пентагон: в отличие от Ирана, США никогда не наносят удары по гражданским

    Множество свадеб, похорон, школ и больниц этому не свидетели. request
    Если факты противоречат, тем хуже для фактов. fellow negative
    Какие они мерзкие своей ложью!!! negative
  16. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Сегодня, 13:10
    Мудрая поговорка: Скажи никогда НИКОГДА...
    У всех фашингтонцев альлгеймер....первую а-бомбу бросили на мирные цели в Японии....
  17. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 13:23
    Хороший фантазер и врун. Расскажите это японцам, вьетнамцам, иракцам, сирийцам, югославцам и прочим.
  18. Jovanni Звание
    Jovanni
    +2
    Сегодня, 13:25
    Иран использует мирное население в качестве живого щита и наносит удары по гражданским объектам, чего никогда не делают США.
    Настоящий американский политик. Его предки раздавали индейцам зараженные одеяла. Т.в.а.р.и...
  19. Lynnot Звание
    Lynnot
    +1
    Сегодня, 14:02
    Представитель Министерства войны США заявил новую аксиому, в духе смены имиджа своего министерства. Типа, не мы нападаем, а нас вынуждают напасть.
  20. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 14:06
    США никогда не наносят удары по гражданским

    Вообще то США всегда наносят удары по гражданским.